Январь 2018 года будет очень плодотворным. Мы отважно возьмемся за самые сложные профессиональные проекты и с похвальным упорством доведем их до победного финала; нам предстоит переделать массу бытовых дел, жертвуя отдыхом и развлечениями; многих ждут карьерные свершения, ради которых они преодолеют серьезные препятствия.

К тому же повысится интерес к тем сферам деятельности и досуга, в которых требуется упрямство и умение рисковать, а на результат в огромной степени влияет желание занять верхнюю ступень пьедестала. Увеличится армия поклонников горных лыж и сноуборда, которые в данный период окажутся популярнее коньков и других зимних развлечений. А вот с коммуникативностью в этом месяце, особенно в первые две декады, вероятны сложности, так как мы предпочтем не общаться, а «делать дело», коллективные проекты нам покажутся менее интересными, чем индивидуальные, окружающие будут восприниматься нами как соперники и конкуренты, а чужое вмешательство в наши занятия вызовет резкое неприятие. Кроме того, в январе нам предстоит пересмотреть некоторые методы достижения целей; многие поймут, что то, что было совершено под лозунгом «Лучше сделать и жалеть, чем ничего не делать», не дало стопроцентно позитивных результатов, и попытаются изменить сложившиеся из-за такого подхода ситуации. Решения и действия станут более продуманными и мудрыми. В начале месяца многие стратегически распланируют весь 2018 год, определят для себя цели и задачи; к тому же мы даже в новогодние праздники постараемся общаться исключительно с теми, кто может быть нам полезен, а пустопорожнюю болтовню будем воспринимать как напрасную трату времени. В середине января многие ринутся удовлетворять свои карьерные амбиции, и будут действовать достаточно жестко. В конце месяца мы все-таки вспомним, что помимо работы и бытовых дел существуют еще и такие приятные факторы как дружба, развлечения, творческая самореализация, и кинемся получать позитивные эмоции. Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 16, с 18 по 24, с 26 по 30. Неблагоприятные дни: 2, 9, 17, 25, 31. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов январь может оказаться весьма непростым. Будет много проблем в деловой и в бытовой сферах, и со всеми неурядицами придется разбираться, жертвуя добрыми отношениями с окружающими. К тому же немотивированное упрямство запросто лишит вас каких-то интересных перспектив – вы даже сами себе не сможете объяснить, почему отказываетесь от каких-то выгодных предложений. Кроме того, есть вероятность, что вы откажетесь от реализации каких-то своих желаний. Не исключено, что вы таким образом решите за что-то себя наказать. Впрочем, в третьей декаде ваш настрой изменится, вы себя простите и начнете наслаждаться жизнью. В начале месяца не стоит отталкивать тех, кто захочет с вами пообщаться и позовет на какие-то мероприятия. В середине января придется совершать какой-то беспрецедентный поступок, чтобы сохранить и приумножить то, что вы имеете. В конце месяца какое-то событие или ваше собственное решение добавит вашему бытию радости. Наиболее благоприятные дни: 7, 22, 23, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26. Гороскоп на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в январе могут принять решение о смене места работы. Причем не исключено, что это будет спонтанный порыв, навеянный новогодними праздниками и желанием начать год с чистого листа. Если есть достойные предложения – уходите, а вот просто увольняться и только потом искать что-то новое не стоит, иначе столкнетесь с финансовыми трудностями в связи с затянувшимся поиском. Кроме того, вероятны бытовые проблемы, которые придется решать не привычными для вас методами, а теми способами, воспользоваться которыми будет сложно из-за отсутствия у вас необходимых навыков. В начале месяца какое-то радостное событие, связанное с родственниками, заставит задуматься и сделать переоценку ценностей. В середине января придется адаптироваться в новой реальности. В конце месяца не исключены ссоры с теми людьми, которые не захотят понимать и адекватно воспринимать какие-то ваши решения. Наиболее благоприятные дни: 12, 24, 26. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 23. Гороскоп на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецы в январе для достижения какой-то цели, скорее всего, воспользуются конфиденциальной информацией, которую приберегали для форс-мажорных ситуаций. Она, конечно, поможет выйти из сложного положения и получить желаемые результаты, однако ее применение испортит отношения с людьми, которые до этого вам доверяли. Кроме того, вам в этом месяце предстоит часто сталкиваться с последствиями совершенных ранее ошибок. И если вы вовремя не исправите то, что натворили, вам будет трудно реализовывать и профессиональные замыслы, и карьерные амбиции. Да и с деньгами в данный период вероятны перебои, так как ожидаются непредвиденные расходы, избежать которых вы не сможете – необходимость продиктует свои условия. В начале января человек, который не так давно появился в вашей жизни, потребует особого внимания. В середине месяца какие-то события сделают вас серьезнее. В конце января не исключены сложности на работе, зато вас ждет мощная дружеская поддержка. Наиболее благоприятные дни: 3, 27, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25. Гороскоп на январь для Рака (22 июня – 22 июля)

Раки в январе будут весьма успешно реализовываться на профессиональном поприще, займутся проектами, которые ранее вызывали опасения из-за необходимости выхода из зоны комфорта, получат возможность посрамить конкурентов. А вот в межличностном общении и в отношениях с родней вероятны проблемы – у вас просто не хватит времени и сил дать окружающим столько внимания, сколько им требуется. Кроме того, в этом месяце вам настоятельно рекомендуется тщательно следить за здоровьем и не увлекаться тем, что может навредить вашему самочувствию. И при этом данный период отлично подходит для того, чтобы радикально сменить образ жизни. В начале января не исключена ссора с человеком, который вам очень дорог; постарайтесь этого избежать, иначе собьете себе деловой настрой. В середине месяца не допускайте мрачных мыслей, во всем ищите позитив и повод для радости. В конце января вас ждет награда за какие-то прошлые успехи. Наиболее благоприятные дни: 1, 4, 8, 15, 18, 22, 29. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 13, 23, 27. Гороскоп на январь для Льва (23 июля – 22 августа)

Львы в январе будут вовсю пользоваться благосклонностью окружающих, чтобы достичь профессиональных и частных целей. Вы, скорее всего, не постесняетесь напоминать всем о своих прошлых заслугах, чтобы получить выгодные заказы, увеличить сроки выполнения каких-то служебных заданий, устроить важные для вас встречи. Кроме того, вы, возможно, вернетесь к тому виду досугового времяпрепровождения, которого были лишены из-за своего непростого характера и из-за ссоры с какими-то людьми. Вероятно, вы найдете способ помириться с ними и даже попросите прощения, так как поймете, что вам и дальше хочется заниматься этим хобби и именно в том обществе, которое вы так неосмотрительно чуть не утратили. В начале месяца будет много встреч и разговоров с теми, с кем вы редко общаетесь из-за собственной и их занятости. В середине января вам предстоит реализовывать какой-то крупномасштабный замысел. В конце месяца появится новый деловой партнер. Наиболее благоприятные дни: 3, 4. Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27. Гороскоп на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девы в январе заработают больше многих, найдут новые способы самореализации, выступят в роли руководителя – группы единомышленников, какого-то проекта или просто человека, который нуждается в грамотном кураторе. Возрастет ваш авторитет, вы будете востребованы сразу в нескольких областях деятельности. Кроме того, вами может заинтересоваться какая-то влиятельная персона. Не исключено, что вас сделают конфидентом и помощником в чем-то таком, что касается политики, социального развития или работы с большим объемом информации, требующей тщательной проверки. Пригодятся вам и навыки тайного управления людьми. В начале месяца ожидается какое-то мероприятие, на котором вы, возможно, примерите на себя некий новый образ. В середине января будет много прибыльных дел и проектов. В конце месяца не исключены конфликты с теми, кто не пожелает подчиняться каким-то вашим указаниям, однако на помощь придет какой-то ваш союзник. Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 7, 10, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 19, 25, 26. Гороскоп на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весам в январе придется смириться с какими-то новыми обязанностями и даже мысли не допускать, что ими можно манкировать. Чем ответственнее вы подойдете к их выполнению, тем больше потрясающих перспектив перед вами откроется уже в конце этого месяца; к тому же они помогут получить поистине бесценный опыт. Кроме того, вам предстоит жестко отстаивать свои интересы перед каким-то влиятельным человеком или перед какой-то комиссией, и ваша дружелюбная и обезоруживающая улыбка вам вряд ли в этом поспособствует. Запасайтесь железобетонными аргументами и неопровержимыми доказательствами вашей правоты. В начале января на каком-то мероприятии вероятно недоразумение, которое проверит на прочность вашу эмоциональную устойчивость. В середине месяца сложный проект принесет хорошую прибыль. В конце января у вас появятся новые друзья-единомышленники; возможно и начало чего-то такого, что весьма позитивно скажется на карьере. Наиболее благоприятные дни: 6, 8, 12, 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 23. Гороскоп на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов в январе ждет резкий прорыв в карьере; будет много возможностей увеличить благосостояние и выйти на новый профессиональный уровень; при желании или необходимости изменить какую-то ситуацию появится шанс сделать это с наименьшими потерями и с наилучшим результатом. Кроме того, вы, скорее всего, договоритесь с каким-то влиятельным человеком и объедините с ним ресурсы для достижения важной для вас обоих цели. Кстати, не исключено, что данное взаимовыгодное сотрудничество на этом не закончится – есть вероятность, что вас с этой персоной ждут великие дела, которые каждому из вас принесут власть или богатство. В начале месяца вы в каком-то разговоре ловко отстоите свои интересы. В середине января какая-то ваша идея поможет преуспеть не только вам, но и тому, кто тесно с вами связан. В конце месяца в вашей жизни ожидаются перемены, которые будут предполагать частые поездки, командировки или даже переезд. Наиболее благоприятные дни: 10, 11. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 22, 26, 29. Гороскоп на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам в январе предстоит много и кропотливо работать на перспективу, рисковать, в том числе и своей репутацией, соглашаться на участие в проектах, которые не предполагают спокойного и психологически комфортного труда. Это все, конечно, не добавит вам радости и заставит понервничать, зато подготовит почву под позитивные изменения в деловой сфере, которые начнут происходить уже в последнюю неделю месяца. Кроме того, вам предстоит усиленно налаживать отношения с членами какого-то нового для вас сообщества, доказывать, что вы во многом им равны, а в чем-то даже их превосходите. Кстати, есть вероятность, что впоследствии вы обретете там верных друзей. В начале января придется подчиниться решению того, кто сильнее или мудрее вас, но в то же время появится много уникальных и весьма жизнеспособных идей. В середине месяца вам предстоит играть по каким-то новым правилам. В конце января будет много поводов для радости, гордости собой и для праздников, посвященных вашим успехам. Наиболее благоприятные дни: 4, 12, 13, 14, 18. Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 31. Гороскоп на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козероги в январе в основном будут заняты мелкими, но трудоемкими делами. Скорее всего, вы поставите перед собой целью избавиться от каких-то «завалов», которые образовались, пока вы занимались чем-то более важным и глобальным. Четкое планирование поможет вам быстро и качественно реализовать задуманное. Кроме того, вам, вероятно, предстоит заниматься и делами/проблемами родственников и тех людей, за которых вы отвечаете перед обществом. Здесь вам тоже потребуется четкая структурированная схема действий, да и какие-то ваши полезные связи пригодятся, особенно тогда, когда нужно будет заставить каких-то индивидов трудиться в неподходящее или непредназначенное для работы время. В начале месяца кто-то вернет вам какой-то долг – материальный или кармический. В середине января ожидается крупная прибыль, но ради нее придется хитрить. В конце месяца не исключена суета, которая даст неожиданные результаты. Наиболее благоприятные дни: 16. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 18, 22, 25, 29. Гороскоп на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в январе могут столкнуться с трудностями в выполнении должностных обязанностей. Не исключено, что обстоятельства вынудят вас идти на поклон к человеку, которого вы не только недолюбливаете, но и не уважаете; да к тому же придется играть по его правилам, так как иначе вы просто «завалите» какой-то проект. Кроме того, вероятны бытовые проблемы, решая которые вы будете вынуждены влезть в неприкосновенный денежный запас. Впрочем, через некоторое время убытки компенсируются, а конечный итог ситуации подарит вам спокойствие. К тому же вы своими усилиями докажете родственникам, что они для вас очень много значат. В начале месяца на каком-то мероприятии удастся поговорить с человеком, который давно и откровенно демонстративно не находит времени на общение с вами. В середине января может поступить сомнительное деловое предложение; адекватно оценивайте потенциальные риски. В конце месяца будет двойной повод для радости. Наиболее благоприятные дни: 13, 18, 19, 20, 24, 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28. Гороскоп на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)