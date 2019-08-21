Гороскоп на сентябрь 2019 года

К тому же до 14-го числа мы станем планировать каждое свое действие, любая мелочь будет нами обдумана, мы воздержимся от шагов, которые не несут пользы, не дают нам каких-либо преимуществ. Наше отношение к окружающим окажется несколько корыстным. В этот же период вероятны многочисленные проверки на профпригодность, на соблюдение предписаний и директив, инструкции станут основой трудового процесса.

После же 14-го мы к некоторым вещам и на работе, и в быту станем относиться чуть легче, в чем-то позволим себе послабления, но при этом огромное значение будут иметь реноме и репутация, многие пойдут на все, чтобы упрочить и увеличить свой авторитет, деловой рейтинг, благоприятное отношение окружающих.

Кроме того, если до 23 сентября мы будем нацелены на упорядоченность в делах и в своей жизни вообще, то потом на первый план выйдет то, что происходит у нас в душе, полезное уступит место красивому и гармоничному, мы станем стремиться к внутреннему равновесию и внешней благообразности. Настанет время наводить порядок в мыслях, избавляться от каких-то размышлений, которые негативно окрашены и ввергают нас в уныние, настраиваться на позитив. И в немалой степени этому поспособствуют какие-то аутотренинги, релаксационные практики, интерес к которым многократно возрастет.

В начале месяца многие будут сосредоточены исключительно на профессиональной деятельности, в данный период начнется масса новых перспективных проектов, мы сможем проявить свои лучшие деловые качества и продемонстрировать свое мастерство. В середине сентября придется как-то увязывать необходимость с какими-то возвышенными мечтами и желаниями. В конце месяца мы еще больше увеличим свой круг общения, обзаведясь и полезными связями, и хорошими друзьями.

Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 13, с 15 по 21, с 23 по 27, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 6, 14, 22, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)