Гороскоп на сентябрь 2019 года

К тому же до 14-го числа мы станем планировать каждое свое действие, любая мелочь будет нами обдумана, мы воздержимся от шагов, которые не несут пользы, не дают нам каких-либо преимуществ. Наше отношение к окружающим окажется несколько корыстным. В этот же период вероятны многочисленные проверки на профпригодность, на соблюдение предписаний и директив, инструкции станут основой трудового процесса.
После же 14-го мы к некоторым вещам и на работе, и в быту станем относиться чуть легче, в чем-то позволим себе послабления, но при этом огромное значение будут иметь реноме и репутация, многие пойдут на все, чтобы упрочить и увеличить свой авторитет, деловой рейтинг, благоприятное отношение окружающих.
Кроме того, если до 23 сентября мы будем нацелены на упорядоченность в делах и в своей жизни вообще, то потом на первый план выйдет то, что происходит у нас в душе, полезное уступит место красивому и гармоничному, мы станем стремиться к внутреннему равновесию и внешней благообразности. Настанет время наводить порядок в мыслях, избавляться от каких-то размышлений, которые негативно окрашены и ввергают нас в уныние, настраиваться на позитив. И в немалой степени этому поспособствуют какие-то аутотренинги, релаксационные практики, интерес к которым многократно возрастет.
В начале месяца многие будут сосредоточены исключительно на профессиональной деятельности, в данный период начнется масса новых перспективных проектов, мы сможем проявить свои лучшие деловые качества и продемонстрировать свое мастерство. В середине сентября придется как-то увязывать необходимость с какими-то возвышенными мечтами и желаниями. В конце месяца мы еще больше увеличим свой круг общения, обзаведясь и полезными связями, и хорошими друзьями.
Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 13, с 15 по 21, с 23 по 27, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 6, 14, 22, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Овны в сентябре могут столкнуться с необходимостью упорядочить то, в чем до этого их вполне устраивал легкий беспорядок и даже периодически возникающие недоразумения совершенно не смущали. Придется вам избавиться от привычки «мусорить» и что-то фактически или фигурально разложить буквально по полочкам.
Кроме того, вас ждет какой-то скучный, но необходимый процесс, и ему нужно будет уделить повышенное внимание, вникая в детали и постоянно «держа руку на пульсе», так как если вы пустите его на самотек, последствия окажутся весьма неприятными и вынудят вас менять какие-то важные для вас планы или отказываться от каких-то грандиозных замыслов. Так что не избегайте рутинности и монотонности.
В начале месяца добрую службу вам сослужат давние полезные и дружеские связи. В середине сентября будет много неопределенности, часто придется лавировать между противоречивыми обстоятельствами. В конце месяца вероятны ссоры с окружающими.
Наиболее благоприятные дни: 15, 16, 17.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 14, 20, 21, 28.
Гороскоп на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Тельцы в сентябре многого добьются и в деловой сфере, и в бытовой, каким-то образом увеличат свое благосостояние, обзаведутся новыми должниками, благодаря которым смогут быстро достичь каких-то весьма амбициозных целей. Ждет вас и процесс самопознания, появится интерес к тому, что раньше вы старались игнорировать, вы сделаете какие-то важные выводы и что-то радикально измените в своем существовании.
Кроме того, какой-то профессиональный проект откроет перед вами новые перспективы; правда, для того, чтобы ими воспользоваться, нужно будет «засесть за учебники» и либо что-то освоить с нуля, либо просто освежить какие-то знания.
В начале месяца ожидается получение социальных или каких-то других благ, которых вы добивались достаточно долгое время. В середине сентября внимания потребует какой-то бытовой процесс. В конце месяца будет много встреч с людьми, от которых вам чего-то нужно; ваши ожидания, скорее всего, полностью оправдаются.
Наиболее благоприятные дни: 2, 16, 18, 19, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10.
Гороскоп на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Близнецы в сентябре могут столкнуться с трудностями и в быту, и на работе, причем сами в немалой степени поспособствуют возникновению проблем. Вероятно, причиной неурядиц станет ваше нежелание следовать каким-то правилам, придерживаться определенной линии поведения, соблюдать прежние договоренности. Не выходите за рамки и чтите порядок, и тогда многих неприятностей удастся избежать.
Кроме того, вы можете создать ситуацию, выйти из которой самостоятельно у вас просто не получится; придется обращаться за помощью к тем, кто вам благоволит. Но будьте готовы к тому, что содействие вам окажут только после 22-го числа, а до этого вам не раз предстоит выслушать отповедь типа: «сам(а) во всем виноват(а)».
В начале месяца вам настоятельно рекомендуется не делать ничего такого, что может навредить течению ваших дел, вашей деловой репутации, а главное – здоровью. В середине сентября правильно расставляйте приоритеты. В конце месяца ожидает поиск гармонии.
Наиболее благоприятные дни: 18, 20, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.
Гороскоп на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Раков в сентябре ждет весьма успешная самореализация и на профессиональном поприще, и в каких-то бытовых, утилитарных делах; придут некие дополнительные доходы; какие-то житейские и поведенческие изменения благоприятно скажутся на организме. Кстати, не исключено, что вы резко смените пищевые привычки. Вероятно и увеличение интереса к каким-то фитнес-практикам, появится желание повысить нагрузки.
Правда, при всем этом в третьей декаде не исключены проблемы с самоидентификацией, будет сложно достичь внутреннего равновесия, появятся вопросы, ответы на которые вы станете искать в самых неожиданных местах.
В начале месяца полученные блага послужат основой для какого-то долгосрочного проекта, станут базой чему-то очень для вас интересному и важному. В середине сентября возможны спонтанные решения, однако при тщательно продуманных деталях они окажутся очень точными и правильными. В конце месяца ищите гармонию в красоте.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 12, 16, 23, 26, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 14, 17, 21, 28.
Гороскоп на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Для Львов сентябрь может оказаться энергозатратным, придется потратить массу сил на множественные профессиональные проекты, на решение бытовых задач, на удовлетворение потребностей близких людей. Но зато и отдача вас ждет мощнейшая – будет несколько весьма внушительных прибылей, окружающие постараются сделать для вас массу всего хорошего и с пониманием отнесутся к каким-то вашим «закидонам».
Кроме того, в третьей декаде вы сами или с помощью тех, кто вам благоволит, сможете несколько облегчить себе выполнение должностных обязанностей, ну или просто станете чаще позволять себе отдых. К тому же появятся новые творческие интересы; не исключено, что они будут связаны с кино (например, с написанием сценария, со съемками клипа и т.п.).
В начале месяца работа выйдет на первый план, более того, вы не откажетесь ни от одного дополнительного проекта, вас не смутят переработки. В середине сентября вам предстоит совмещать несколько разноплановых дел. В конце месяца будет много радости.
Наиболее благоприятные дни: 1, 24, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
На Дев в сентябре ляжет какая-то дополнительная ответственность, однако именно она поспособствует их переходу на новый личностный и/или профессиональный уровень, сделает их более разносторонними и, как следствие, успешными во многих сферах их существования, а еще научит чему-то такому, что потом обязательно и не раз пригодится.
Кроме того, вероятно увеличение доходов, ожидается карьерный рост, приплывут какие-то важные утилитарные блага, будет возможность получить нечто такое, на что вы давно нацелены. К тому же вашей благосклонности станут добиваться люди, которые рассчитывают с вашей помощью достичь каких-то коммерческих или частных целей.
В начале месяца почти все в вашей жизни будет складываться самым благоприятным для вас образом. В середине сентября придется идти на уступки тому, кто вам наиболее дорог (или от кого вы ждете чего-то грандиозного). В конце месяца появятся новые пристрастия и увлечения, причем, скорее всего, ранее вам совсем не свойственные.
Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 19.
Гороскоп на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весам в сентябре будет сложновато справиться с профессиональными обязанностями, какие-то проекты потребуют отказа от привычных методов работы и обучения чему-то такому, что до этого не входило в сферу интересов. Хлопот добавит и появление каких-то новых предписаний, с которыми вам придется соотносить каждый ваш шаг и на которые вы будете вынуждены ориентироваться при принятии решений.
Впрочем, в третьей декаде вы, вероятно, найдете способ обойти некоторые директивы без ущерба для качества работы и конечного результата, а потому ваше настроение пойдет в гору. Будет и побочный доход – возможно, вам заплатят за что-то такое, что не имеет никакого отношения к вашей профессиональной деятельности.
В начале месяца не исключены бытовые трудности, непредвиденные расходы и затраты на что-то такое, что связано с правильным образом жизни. В середине сентября вы обзаведетесь новыми навыками. В конце месяца вас ждет полное согласие с собой.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 21, 27, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 22.
Гороскоп на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Скорпионы в сентябре в быту или на работе будут заниматься каким-то растянутым по времени методичным, рутинным, монотонным делом, благодаря чему не только получат неплохую прибыль (или достигнут важной утилитарной цели), но и приведут в порядок свои мысли, чувства, нервную систему.
Кроме того, вас ждет интенсивный личностный рост; может, вы прочтете несколько весьма специфических книг, которые многое изменят в вашем сознании, помогут переосмыслить какие-то ситуации или придти к переменам, которых раньше вы откровенно опасались. Не исключено и обретение нового жизненного направления.
В начале месяца какой-то профессиональный проект окажется простым именно потому, что вы ни на шаг не отступите от каких-то предписаний, не станете бунтовать, делать все по-своему и «раскачивать лодку». В середине сентября вероятны противоречивые мысли и желания. В конце месяца возможен поиск своего истинного «Я».
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 13, 16, 20, 23, 27.
Гороскоп на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцам в сентябре, вероятно, будет весьма непросто и при общении с окружающими, и в деловой сфере, и со всем тем, что связано с бытовой стороной жизни. Скорее всего, у вас появится желание бунтовать, вы возжелаете вырваться за рамки, которые созданы другими людьми и какими-то формальными правилами, вас станет раздражать все то, что имеет отношение к рутине, выполнению предписаний, порядку.
Постарайтесь все же вести себя как взрослый человек, а не как протестующий по любому поводу подросток, а иначе вы создадите себе проблемы, разгребать которые будете долго, упорно и нередко – безрезультатно. Помните, что в третьей декаде вас ждет какой-то приятный сюрприз, который поможет смириться с чем-то вас не устраивающим.
В начале месяца будет много требований со всех сторон, претензий, недовольства; ищите причину в себе, а не в окружающих. В середине сентября не стоит оставлять без внимания добрые советы. В конце месяца выровняются отношения с теми, кто вам дорог.
Наиболее благоприятные дни: 5, 7, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Козероги в сентябре достигнут весьма впечатляющих успехов на профессиональном поприще, сумеют умножить свое благосостояние, что-то получат «на халяву» и обзаведутся льготами, которые позволят ежемесячно на чем-то экономить. К тому же вам, скорее всего, предстоит вплотную заняться чем-то таким, что одновременно связано и с вашим самочувствием, и с вашим жилищем или качеством жизни вообще.
Кроме того, будет много общения с родственниками, с какими-то официальными лицами, с людьми, имеющими отношение к образовательной системе или к какой-то конкретной науке. Освоите вы и какие-то новые навыки, да и уже имеющиеся отточите.
В начале месяца любое ваше действие будет конструктивным и направленным в будущее; появятся и какие-то далеко идущие планы, которые вы продумаете до мелочей и незначительных деталей. В середине сентября в какое-то ваше дело может вмешаться тот, кто мыслит совсем другими категориями. В конце месяца вероятны экспрессивные ссоры с друзьями и родней.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 8, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 12, 19, 23, 26, 30.
Гороскоп на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Водолеи в сентябре смогут восстановить то, что до этого утратили, получат еще один шанс воспользоваться упущенными ранее возможностями, наведут в своей жизни относительный порядок, решатся на какие-то важные шаги и продемонстрируют, что выучили все житейские уроки, преподанные им за прошедшие два года.
Кроме того, вам предстоит закопаться в какие-то книги и извлечь из них способ решения весьма актуальной для вас сейчас задачи. Будет много и общения с людьми, которые обладают знаниями, которых у вас никогда не было и на получение которых вы вряд ли когда-нибудь найдете время. Ожидается и прибыль из нескольких источников.
В начале месяца ваше настоящее и будущее будет определено прошлым. Середину сентября вы, вероятно, разделите на два этапа – планирование чего-то грандиозного и его осуществление. В конце месяца то, что было трудным для восприятия, станет простым и понятным, какие-то дела перестанут докучать, а люди будут жаждать общения с вами.
Наиболее благоприятные дни: 4, 10, 11, 12, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 22, 29.
Гороскоп на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбы в сентябре могут столкнуться с трудностями в достижении карьерных целей, лишиться каких-то преимуществ в выполнении должностных обязанностей и заплатить за что-то такое, чем привыкли пользоваться бесплатно. Все это не добавит радости, но станет отличным жизненным уроком, который впоследствии поможет избежать более крупных неприятностей и сблизит вас с интересными людьми.
Кроме того, у вас может появиться желание радикально изменить свое существование, избавиться от обязанностей и ответственности, от которых вы уже очень устали. И не исключено, что вы решитесь на перемены, особенно если обстоятельства сложатся крайне красноречиво и будут указывать на необходимость метаморфоз.
В начале месяца важно следить за самочувствием и вовремя отдыхать, да и верить всему, что пишут и говорят, не рекомендуется. В середине сентября у вас появятся мысли по поводу того, правильно ли вы живете и не пора ли что-то поменять. В конце месяца во многих сферах все станет проще и приятнее.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12, 13.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
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