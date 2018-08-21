Гороскоп на сентябрь 2018 года

Появится желание получить дополнительные блага, а если для этого потребуются какие-то новые знания и навыки, мы станем активно учиться, отложив до лучших времен отдых и развлечения.
Правда, в третьей декаде на первое место выйдут психологическое состояние и свобода самовыражения, а потому мы предпочтем заниматься только тем, что позволяет нам сохранять душевную гармонию и избегать внутренних противоречий. Мы постараемся сгладить конфликты с окружающими, будем с удовольствием браться за коллективные проекты, не оставим без внимания социальную деятельность.
Кроме того, в период с 1 по 11 сентября мы осуществим массу креативных желаний и поставим творческие навыки на службу вполне утилитарным делам, найдем возможность повысить свое благосостояние за счет общения с полезными и благоволящими нам людьми и умудримся немало сэкономить благодаря каким-то льготам, скидкам и социальным акциям. В целом же месяц принесет и оставит после себя новый опыт обогащения, достижения профессиональных и частных целей, общения с самыми разными людьми, а также успешно работающие коммерческие проекты и творческие наработки, которые пригодятся во многих сферах жизнедеятельности. Мы станем более внимательно относиться к деталям, смиримся с какими-то введенными в наш обиход правилами, вернем в свою жизнь нечто такое, от чего раньше весьма недальновидно отказались.
В начале сентября нас ждут вполне заслуженные успехи в тех областях, в которые мы с марта наиболее усердно вкладывали свои силы. В середине месяца мы будем в чем-то хитрить и мудрить в бытовой сфере, а вот на работе многие (но не все) предпочтут быть честными и с собой, и с окружающими. В конце сентября нам предстоит озадачиться благополучием других людей, правда, в основном для того, чтобы улучшить свое собственное реноме.
Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 8, с 10 по 16, с 18 по 24, с 26 по 30.
Неблагоприятные дни: 3, 9, 17, 25.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в сентябре, скорее всего, захотят получить те блага, которых по каким-то причинам были лишены ранее, и приложат немало усилий, чтобы обрести желаемое. Не исключено, что вам ради достижения этой цели придется идти на поклон к влиятельным людям, собирать кипу документов и подписывать массу разнообразных бумаг.
Кроме того, вы будете наводить порядок в делах, которые долгое время оставляли без внимания из-за более интересных занятий, и это потребует от вас не только скрупулезности, но и налаживания контакта с индивидами, с которыми вы не очень хорошо друг друга понимаете. А еще вас ждет сложный профессиональный проект.
В начале месяца работа и быт займут все ваше время, но зато вы получите какой-то уникальный опыт. В середине сентября вы, возможно, пойдете на какую-то хитрость, чтобы уклониться от не очень приятных для вас должностных обязанностей. В конце месяца не исключена ссора с другом – вы устанете его за что-то прощать и взбунтуетесь.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 14, 15, 21, 28, 29.
Гороскоп на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в сентябре достигнут многих утилитарных целей и увеличат свое благосостояние, внесут продуктивные коррективы в бытовую сферу, что-то изменят в отношениях с людьми, взаимодействие с которыми перестало приносить пользу или удовольствие. К тому же вас ждет важный для карьеры проект, который умножит ваше мастерство и даст возможность «утянуть в норку» какие-то возникшие в процессе блага.
Правда, при этом в третьей декаде и на работе, и в частной сфере могут возникнуть проблемы, с которыми вы уже когда-то сталкивались, и которые будут связаны с очень похожими друг на друга индивидами. Придется искать нетривиальный выход.
В начале месяца почти все ваши предприятия будут буквально обречены на успех, сложности возникнут только с теми, в которых нужен креатив. В середине сентября стоит воздержаться от реализации тех желаний, которые хоть в малейшей степени угрожают вашей безопасности. В конце месяца появится потребность в освобождении от каких-то обязанностей.
Наиболее благоприятные дни: 1, 24, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецам в первых двух декадах сентября придется часто действовать, подчиняясь какой-то необходимости, и плясать под дудку тех, от кого в огромной степени зависит получение доходов и каких-то других благ. Чем послушнее и исполнительнее вы будете, тем больше шансов сохранить то, что вы сейчас имеете, и приобрести что-то еще.
В третьей же декаде станет посвободнее, появится возможность начать какой-то интересный проект, в котором вам пригодится ваш врожденный артистизм, вы сможете не только хорошо заработать, но и развлечься, ловко манипулируя другими людьми и заставляя их поступать согласно вашим желаниям и устремлениям.
В начале месяца удовлетворение каких-то не вполне рациональных потребностей больно ударит по вашему кошельку; будьте сдержаннее в тратах. В середине сентября придется как-то увязывать профессиональную деятельность с решением бытовых проблем. В конце месяца какое-то событие подарит вам внутреннюю гармонию.
Наиболее благоприятные дни: 2, 4, 5, 12, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Ракам в первой декаде сентября, скорее всего, придется столкнуться с какими-то трудностями на работе, зато ожидается что-то грандиозное в частной жизни. Потом же профессиональная сфера, вероятно, принесет вам свободу самовыражения, вы сможете заняться проектом, который долго откладывали из-за занятости или из-за неблагоприятных обстоятельств, и достигнете в этом невероятных успехов.
Кроме того, во второй декаде вам предстоит сделать нечто такое, что избавит вас от каких-то расходов, например, получить долго действующие социальные льготы или обзавестись приспособлением, помогающим экономить.
В начале месяца огромную пользу принесут какие-то ваши неочевидные таланты, те способности, которыми вы почему-то крайне редко пользуетесь. В середине сентября вам предстоит скрупулезно составлять какие-то планы или сметы. В конце месяца не исключены конфликты с соседями и с другими индивидами, с которыми вы вынуждены общаться на частном уровне.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6, 10, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 25, 29.
Гороскоп на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в первой декаде сентября успешно реализуют какой-то профессиональный проект, который давно ими задумывался, и весьма оригинальным образом решат какую-то бытовую проблему. Потом же не исключены сложности на работе из-за противоречивых указаний сразу нескольких руководителей/заказчиков и их несвоевременной дотошности.
На частном же уровне в течение всего месяца будет много компромиссов, на которые вам придется пойти сначала для того, чтобы не настраивать против себя людей, с которыми вы очень тесно взаимодействуете, а потом для того, чтобы склонить окружающих к участию в осуществлении какого-то вашего креативного замысла.
В начале сентября вы, вероятно, найдете способ исполнить какое-то свое желание и не заплатить за это то количество денег, которое обычно стоит подобное действо или предмет. В середине месяца в каком-то деле потребуется не только педантичность, но и изворотливость. В конце сентября ожидается интересное мероприятие.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 15, 22, 29.
Гороскоп на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в сентябре смогут реализовать массу давних задумок, связанных и с карьерными устремлениями, и с профессиональной самореализацией, и с какими-то бытовыми делами, направленными на увеличение благосостояния. Все в основном будет складываться так, как вам хочется, а результаты окажутся поистине потрясающими.
Правда, далеко не всем окружающим понравится ваша активность, придется не раз вести сложные переговоры и кому-то что-то доказывать, но вы справитесь, а заодно и перетянете на свою сторону тех, кто до этого относился и к вам, и к вашей деятельности достаточно скептически. К тому же вам предстоит исправить какие-то прошлые ошибки на работе, какими-то процедурами улучшить свое здоровье и найти новых поставщиков услуг.
В начале месяца несвойственные вам действия избавят вас от каких-то препятствий и позволят получить то, на что вы давно нацелены. В середине сентября кто-то из коллег поможет вам в бытовой сфере. В конце месяца вероятно новое сотрудничество.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 10, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 21, 28.
Гороскоп на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весам в первой декаде сентября на работе придется регулярно делать то, заниматься чем нет никакого желания, более того, возникнет необходимость в овладении навыками, которые слишком сложны или неприятны. После же 11-го числа вы вернетесь к привычному штатному расписанию, да и доходы, скорее всего, возрастут за счет премии или прибавки к жалованью, которой вас вознаградят за ваши усилия.
Кроме того, в течение всего месяца обстоятельства не раз будут складываться самым удачным для вас образом, счастливые случаи помогут получить дополнительные блага и избежать каких-то, казалось бы, неотвратимо надвигающихся потерь.
В начале сентября повысится ответственность и прибавится обязательств, на вас будут рассчитывать очень многие. В середине месяца вероятно начало какого-то масштабного проекта. В конце сентября кто-то изобретательный поможет вам исполнить весьма заковыристое желание, но чего-то потребует взамен.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 12, 14, 15, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 9, 11, 23, 25.
Гороскоп на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионов в первой декаде сентября на работе ждут какие-то удачные начинания, будет много успешных предприятий, появится шанс улучшить свой статус и даже получить давно желаемую должность. А вот потом в деловой сфере не исключены неурядицы из-за тех, кто станет требовать от вас практически невозможного, а если у вас есть подчиненные, то они могут устроить вам бунт.
На частном же уровне в течение всего месяца к вам будут стекаться какие-то блага. Сначала у вас что-то появится благодаря вашей собственной сноровке и отличному знанию своих прав, а в третьей декаде кто-то что-то буквально принесет вам на блюдечке с голубой каемочкой.
В начале сентября вы, возможно, затеете нечто такое, что будет долго кормить вас. В середине месяца есть вероятность спора с каким-то чиновником, и вы из этого противостояния выйдете победителем. В конце сентября вам предстоит убедиться, что у вас гораздо больше друзей и тех, кому вы дороги, чем вы думали.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 13.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17, 24, 28.
Гороскоп на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцам в сентябре придется серьезно потрудиться и на профессиональном, и на бытовом поприще, будет много неотложных дел, кто-то потребует срочного выполнения каких-то старых обязательств. К тому же какие-то проблемы вынудят вас походить по инстанциям, кому-то что-то доказывая и кого-то на что-то уговаривая.
И только в третьей декаде станет полегче. Какие-то ваши обязанности возьмут на себя те, кто очень лояльно к вам относится, а некоторые проблемы удастся решить буквально одним звонком. Кроме того, вам предстоит получить важный опыт ведения дел, после чего то, что раньше давалось тяжело, перестанет доставлять неудобства.
В начале месяца стоит найти занятие, которое поможет быстро сбрасывать напряжение и восстанавливать силы. В середине сентября не отвлекайтесь на прожекты, иначе не останется времени на что-то по-настоящему значимое. В конце месяца своевременное вмешательство в проблемы друзей обеспечит вас полезными должниками.
Наиболее благоприятные дни: 6, 15, 16, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в первой декаде сентября смогут добиться поразительных успехов в деловой сфере, упрочат свое финансовое положение, избавятся от проблем, возникновение которых было спровоцировано неумным поведением кого-то из родственников. К тому же появится шанс начать долгосрочный и очень важный для карьеры проект, реализация которого что-то даст и для частной жизни.
А вот потом на работе не исключены сложности из-за появления дополнительных обязанностей, которые вынудят вас заниматься тем, чему вы не обучены, а попутно срочно овладевать навыками, которые впоследствии вам вряд ли пригодятся.
В начале месяца ожидается получение нескольких разновидностей прибыли. В середине сентября для достижения какой-то цели придется манипулировать окружающими, давить авторитетом и, возможно, даже интриговать. В конце месяца вероятны крупные ссоры с теми, с кем обычно вы вполне мирно общаетесь.
Наиболее благоприятные дни: 8, 18, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27.
Гороскоп на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в первой декаде сентября на работе, скорее всего, будут вынуждены выполнять чрезвычайно сложные задания и во всем подчиняться педантичным, суровым, догматичным и очень «правильным» индивидам, которые не позволят им ни на йоту отступить от каких-то правил, предписаний и директив. Впрочем, такое положение вещей избавит вас от какой-то ответственности и от вероятных неприятностей.
Ну а после 11-го числа вас ждут награды за проделанную работу, получение социальных благ, давно полагающихся вам из-за какого-то вашего статуса, коллективные проекты, в которых вы будете играть первую скрипку, и которые принесут вам хороший доход. А еще наладятся отношения с теми, с кем вы весьма недальновидно поссорились.
В начале месяца придется отказаться от каких-то планов ради выполнения не совсем ваших обязанностей. В середине сентября не исключено возникновение какого-то рискового желания. В конце месяца ожидается какой-то тренинг или мастер-класс.
Наиболее благоприятные дни: 8, 12, 20, 21, 22, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 23, 30.
Гороскоп на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в первой декаде сентября на работе смогут начать проект, который поспособствует их карьерному росту, договориться о чем-то важном с влиятельными людьми, вернуть контроль над какой-то ситуацией. После же 11-го числа придется часто соглашаться на мелкие задания, которые будут отрывать вас от выполнения основных должностных обязанностей, зато обеспечат вас небольшой прибавкой к зарплате.
В частной же жизни в период с 1-го по 22-е число не исключены ссоры с родственниками и с друзьями, какие-то бытовые неурядицы, непредвиденные расходы. А вот после 22-го вы со всеми помиритесь и ловко решите многие проблемы.
В начале месяца вы, опираясь на прошлый опыт, сможете сделать что-то важное для будущего. В середине сентября придется вникать во что-то такое, чему раньше вы не уделяли вообще никакого внимания. В конце месяца вероятно начало нового делового сотрудничества, которое со временем перерастет в крепкую и интересную дружбу.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 14, 21, 22, 23, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok