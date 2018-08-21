Гороскоп на сентябрь 2018 года

Появится желание получить дополнительные блага, а если для этого потребуются какие-то новые знания и навыки, мы станем активно учиться, отложив до лучших времен отдых и развлечения.

Правда, в третьей декаде на первое место выйдут психологическое состояние и свобода самовыражения, а потому мы предпочтем заниматься только тем, что позволяет нам сохранять душевную гармонию и избегать внутренних противоречий. Мы постараемся сгладить конфликты с окружающими, будем с удовольствием браться за коллективные проекты, не оставим без внимания социальную деятельность.

Кроме того, в период с 1 по 11 сентября мы осуществим массу креативных желаний и поставим творческие навыки на службу вполне утилитарным делам, найдем возможность повысить свое благосостояние за счет общения с полезными и благоволящими нам людьми и умудримся немало сэкономить благодаря каким-то льготам, скидкам и социальным акциям. В целом же месяц принесет и оставит после себя новый опыт обогащения, достижения профессиональных и частных целей, общения с самыми разными людьми, а также успешно работающие коммерческие проекты и творческие наработки, которые пригодятся во многих сферах жизнедеятельности. Мы станем более внимательно относиться к деталям, смиримся с какими-то введенными в наш обиход правилами, вернем в свою жизнь нечто такое, от чего раньше весьма недальновидно отказались.

В начале сентября нас ждут вполне заслуженные успехи в тех областях, в которые мы с марта наиболее усердно вкладывали свои силы. В середине месяца мы будем в чем-то хитрить и мудрить в бытовой сфере, а вот на работе многие (но не все) предпочтут быть честными и с собой, и с окружающими. В конце сентября нам предстоит озадачиться благополучием других людей, правда, в основном для того, чтобы улучшить свое собственное реноме.

Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 8, с 10 по 16, с 18 по 24, с 26 по 30.

Неблагоприятные дни: 3, 9, 17, 25.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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