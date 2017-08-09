В сентябре в нас усилятся такие качества как внимание к деталям, педантизм, скрупулезность, мы очень ответственно отнесемся ко всем своим обязанностям и будем добиваться идеального результата от всего, что делаем.

У нас появится желание избавиться от беспорядка в доме и в делах, связанных с разного рода счетами, в прямом и фигуральном смысле разложить по полочкам то, что сейчас представляет собой малопонятный хаос. Однако при этом несколько усложнятся взаимоотношения с окружающими, так как мы временно перестанем прощать им даже самые мелкие, незначительные ошибки и станем остро критиковать то, что нам не нравится, то, что выбивается из нашего понятия нормы, правильности, рациональности. Правда, с теми, кто может быть нам чем-то полезен, мы будем вести себя более деликатно, а часто и весьма дипломатично, сдерживая желание ткнуть таких людей носом в их несовершенство. Кроме того, не исключены внутренние противоречия из-за того, что, с одной стороны, возрастет желание ни в чем себе не отказывать, постоянно себя чем-то баловать, покупать красивые и дорогие вещи, а с другой – усилится стремление к экономии. Зато это многих научит правильно расставлять приоритеты, воздерживаться от приобретения чего-то сиюминутного, чтобы чуть позже позволить себе нечто по-настоящему нужное и ценное. А еще в этом месяце многим предстоит озадачиться своим здоровьем, перейти на правильный образ жизни, изменить свой рацион. Причем диеты, начатые в период с 1 по 20 сентября, не будут восприниматься как нечто некомфортное для психики, так как мы сможем организовать свое питание таким образом, чтобы при определенных ограничениях получать полноценное удовольствие от съеденного. Еще один противоречивый момент сентября: многие будут усиленно ходить по инстанциям, оформлять разного рода льготы и субсидии, яростно сражаясь за каждую копейку, но при этом станут «вбухивать» огромные деньги в витамины, пищевые добавки, «суперфуды» и лекарства, обещающие «вечную молодость». Кстати, не исключено, что активизируются мошенники, наживающиеся на стремлении наивных индивидов «выпить таблеточку и тут же омолодиться-оздоровиться». Так что будьте бдительны. В начале месяца многим предстоит уделить повышенное внимание трудовым договорам, выторговать себе какие-то послабления и проверить контракты на легитимность. В середине сентября на первое место выйдут бытовые дела; многих ждет хождение по каким-то официальным заведениям, связанным с коммунальными услугами. В конце месяца мы бросим все свои силы на то, чтобы обзавестись полезными связями. Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 19, с 21 по 27, 29, 30. Неблагоприятные дни: 6, 13, 20, 28. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овнам в сентябре, скорее всего, придется подчиняться чему-то такому, что претит их внутренним убеждениям, и играть по правилам, установленным кем-то из окружающих. Ну а если вы этого не сделаете, то нарветесь на какие-то неприятности и существенно пошатнете свое положение – как карьерное, так и материальное. Кроме того, могут возникнуть проблемы из-за небрежного отношения к своему организму. Не исключено, что обострение какого-то заболевания вынудит вас обратиться к специалистам, которых вы до этого так и не удосужились посетить. Вероятны и непредвиденные бытовые ситуации, которые потребуют незапланированных расходов. В начале месяца сложности на работе могут натолкнуть вас на мысль о смене места трудовой деятельности. В середине сентября стоит заняться теми домашними делами, которые давно требуют вашего внимания – это обезопасит вас от неприятных сюрпризов. В конце месяца возможны резкие и не очень позитивные перемены. Наиболее благоприятные дни: 7. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 15, 16, 23, 29, 30. Гороскоп на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в сентябре, очевидно, провернут нечто такое, что позволит им в дальнейшем существенно экономить на обязательных ежемесячных расходах или получать некоторую сумму в качестве прибавки к основным доходам. Правда, придется побегать и посуетиться, зато результат вас вполне устроит. Кроме того, вас ждут какие-то важные успехи на карьерном поприще. Есть вероятность, что какой-то человек оценит ваши профессиональные способности и предложит вам занять должность, которая больше соответствует степени вашего мастерства, чем тот пост, который вы сейчас занимаете. В начале месяца несвойственное вам решение, скорее всего, принесет отличные плоды, хотя в процессе и не исключены очереди, нервотрепка и тяжелые переговоры. Середина сентября обещает быть весьма плодотворной и прибыльной. В конце месяца придется срочно восстанавливать отношения с кем-то из окружающих. Наиболее благоприятные дни: 4, 10, 11, 18. Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26. Гороскоп на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецам в сентябре, скорее всего, придется расплачиваться за ту легкомысленность, с которой они провели август. Очевидно, на вас навалится масса отложенных «на потом» дел, и единственное, что вам останется – засучить рукава и с головой окунуться в разгребание образовавшихся завалов. Кроме того, от вас все будут чего-то хотеть: начальство – отчетов и соблюдения каких-то правил, родственники – внимания и денег, друзья – выполнения каких-то посулов и присутствия на важных для них и скучных для вас мероприятиях. В общем, месяц обещает быть весьма насыщенным всем тем, что вы не очень любите. В начале сентября какие-то ваши действия будут нуждаться в четком предварительном структурировании, а иначе они просто не дадут позитивных результатов. В середине месяца может засосать рутина. В конце сентября вам, возможно, придется отпрашиваться у кого-то, чтобы попасть туда, куда хочется. Наиболее благоприятные дни: 3, 12. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28. Гороскоп на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)

Раки в сентябре могут обзавестись новыми коллегами, с которыми у них сложатся не только крепкие деловые союзы, основанные на обоюдной выгоде и взаимовыручке, но и превосходные межличностные отношения. Не исключены и проекты, которые каким-то образом будут связаны с социальной сферой. Кроме того, вам, очевидно, предстоит часто вести какие-то переговоры частного и коммерческого характера, успешность которых будет зависеть от вашего умения просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Пригодятся вам и навыки дипломатии, своеобразная хитрость, способность повернуть разговор так, чтобы визави был уверен, что вы в первую очередь заботитесь именно о его интересах. В начале месяца вас ждет какой-то краткосрочный, но очень успешный проект. В середине сентября «приплывут» какие-то дополнительные блага. В конце месяца вероятны сомнения относительно продуктивности каких-то действий. Наиболее благоприятные дни: 4, 14, 15, 18, 25. Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 19, 23. Гороскоп на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)

Львы в сентябре, скорее всего, придумают себе какие-то новые правила и постараются четко их соблюдать. Очевидно, вам захочется упорядочить свое существование, сделать его более правильным и стабильным, перейти на следующую ступеньку самоорганизации и личностного развития. Кроме того, вы, возможно, возьметесь за проект, от которого ранее отказывались, потому что он казался вам слишком скучным. Не исключено, что вам предложат за него больше денег, чем обещали до этого, и вы решите, что не стоит упускать такую выгоду в угоду своим частным предпочтениям. А еще в этом месяце вам, вероятно, придется подстраиваться под кого-то из родственников или что-то переделывать в своем жилище. В начале сентября вы можете целенаправленно изменить что-то в рабочем расписании. В середине месяца какие-то бытовые или семейные дела «съедят» часть досуга. В конце сентября ожидается какое-то праздничное мероприятие. Наиболее благоприятные дни: 17. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 23, 30. Гороскоп на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Дев в сентябре, очевидно, ждет погружение в те дела, которые связаны с улучшением качества жизни. Велика вероятность, что вы будете стремиться к тому уровню существования, который кажется вам наиболее приемлемым, поэтому сделаете все, от вас зависящее, чтобы он стал для вас реальностью. Кроме того, ожидается несколько новых проектов в профессиональной сфере. Не исключено, что некоторые из них потребуют от вас отказа от прежних планов и корректировки методов работы, но зато принесут хорошую прибыль. А еще вы будете очень востребованы из-за каких-то ваших врожденных качеств и особых талантов. В начале месяца вы, возможно, внесете какие-то изменения в работу коллектива предприятия, на котором трудитесь. В середине сентября вам предстоит заниматься тем, что вам очень нравится. В конце месяца от запланированных дел вас может отвлечь человек, которому вы по каким-то причинам не в состоянии отказать в общении. Наиболее благоприятные дни: 18, 19, 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29. Гороскоп на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весы в сентябре, очевидно, будут скрупулезно заниматься выполнением каких-то давних обязательств, отдавать разнообразные долги и вообще «чистить» свою жизнь от накопившегося «мусора». Велика вероятность, что это вам понадобится для того, чтобы без проблем и задолженностей начать новый и планируемый вами этап существования. Кроме того, вам, скорее всего, придется часто обращаться в какие-то официальные инстанции, что-то согласовывать с влиятельными персонами, сдерживать эмоциональные порывы тогда, когда хочется стукнуть кулаком по столу и высказать все, что накипело. Наградой станет достижение какой-то архиважной для вас цели. В начале месяца вам в какой-то ситуации очень пригодится ваша врожденная тактичность. В середине сентября придется заниматься чем-то таким, что не вызывает у вас восторга и приступов энтузиазма. В конце месяца получение результата в значимом для вас деле станет поводом для торжественного застолья. Наиболее благоприятные дни: 2, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 30. Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 5, 10, 17, 19, 26. Гороскоп на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в сентябре будет несколько проблематично выполнять должностные обязанности, так как от них кто-то станет требовать постоянного отчета и соблюдения предписаний, которые они обычно просто игнорируют. Впрочем, если ваш здравый смысл победит вашу же непокорность, и вы подчинитесь обстоятельствам, то только выиграете, так как избежите каких-то формальных взысканий и получите хороший доход. Кроме того, у вас может появиться желание вплотную заняться собой – пройти обследование, сесть на диету, избавиться от каких-то вредных пристрастий или, наоборот, приобрести какие-то полезные привычки. Все, что вы сделаете ради себя и своего здоровья, даст великолепные результаты. В начале месяца многое будет зависеть от того, готовы ли вы идти на конструктивный диалог с окружающими. В середине сентября вы, возможно, измените свой уклад жизни. В конце месяца придется искать компромисс с теми, кто вам платит. Наиболее благоприятные дни: 5, 23, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 18, 22, 25, 29. Гороскоп на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в сентябре могут столкнуться с проблемами и в частной, и в деловой сфере из-за нежелания подчиняться обстоятельствам и людям, которые устанавливают какие-то правила. Постарайтесь принять ситуацию не как принуждение, а как возможность не усложнять свое существование. Кроме того, вам, вероятно, придется заняться своим здоровьем, особенно если ваш образ жизни негативно сказывается на вашем организме. Не исключено обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и других болезней, спровоцированных неправильным питанием, частыми стрессовыми ситуациями, недосыпом. В начале месяца потакание своим «хочу» и игнорирование любых тревожных сигналов может обернуться неприятностями. В середине сентября нежелание решать какой-то бытовой вопрос чревато неожиданными и крупными расходами. В конце месяца у вас, возможно, появится мощный союзник или новый надежный друг. Наиболее благоприятные дни: 25, 26. Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20. Гороскоп на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козерогов в сентябре, скорее всего, ждут новые и увлекательные проекты, которые помогут им удовлетворить какие-то амбиции, а заодно и посрамить тех, кто возомнил себя их конкурентами. Кстати, не исключено, что вам во многом поможет человек, который обожает систематизировать информацию и отыскивать малоизвестные факты. Кроме того, вероятны крупные доходы от предприятия, которое вы организовали на частной основе, или к вам «приплывут» блага, над получением которых вы трудились в свободное от работы время. А еще в этом месяце ожидается возникновение длительного и весьма продуктивного союза с тем, кто очень похож на вас по устремлениям и по манере выполнения служебных обязанностей. В начале сентября исполнится давнее желание, и это станет поводом для гордости собой. В середине месяца какая-то рутинная работа даст великолепные результаты. В конце сентября вы можете инициировать конфликт с индивидом, который из-за своих рефлексий тормозит важный для вас процесс. Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 5, 16, 29. Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 21, 25, 28. Гороскоп на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в сентябре благодаря каким-то своим систематическим действиям, скорее всего, смогут избавиться от проблем, возникших у них в августе. Не исключено, что вы в какой-то специализированной литературе найдете весьма полезную информацию и явную подсказку, как нужно поступать, чтобы изменить обстоятельства. Кроме того, есть вероятность, что кто-то, связанный с официальными инстанциями, наконец-то выполнит какое-то свое обещание или перестанет препятствовать вам в получении каких-то льгот, субсидий, компенсаций. Возможны и доходы от чужого труда или вам подарят то, создание чего заняло немало времени. В начале месяца вероятны какие-то недоразумения из-за впечатляющей, но недостоверной новости. В середине сентября применение на практике каких-то теоретических знаний станет интересным и полезным опытом. В конце месяца могут появиться новые увлечения и расшириться ваш круг общения. Наиболее благоприятные дни: 2, 4, 9, 16, 27, 30. Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17. Гороскоп на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)