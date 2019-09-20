Гороскоп на октябрь 2019 года

К тому же многие наши действия будут обусловлены желанием обезопасить себя от каких-либо неприятностей, мы станем «стелить соломку» везде, где только можно, подстраховываться и перестраховываться даже в практически безобидных делах и вполне мирных, не сулящих ничего плохого проектах. Однако при этом ожидаются и беспрецедентные акты самопожертвования ради благополучного будущего индивидуумов, которые нам дороже всех и всего на свете.
На культурном уровне в этом месяце возрастет интерес к экстремальному и супергеройскому кино, к каким-то крайне оригинальным перформансам и инсталляциям с множеством смыслов и возможных «прочтений», могут появиться новые течения в дизайне интерьера, в моде, в макияже; да и выпуск мужских и женских парфюмерных ароматов, которым суждено стать культовыми, вполне вероятен.
На духовном и психологическом уровнях ожидаются очередные поиски «потерянного рая», появится потребность в полной гармонии, в наличии своеобразной ниши, в которой можно спрятаться, укрыться от внешнего мира и его проблем, тревог, сложностей. Кто-то впервые или более активно, чем обычно, займется йогой, медитациями, дыхательными упражнениями, а кто-то предпочтет выстроить свой «волшебный защищенный дворец» с помощью искусства. Возрастет количество и тех, кто ради обретения внутреннего равновесия решится на резкий и радикальный выход из нынешней зоны комфорта.
В начале октября многим предстоит внести коррективы в свой круг общения – избавиться от изживших себя деловых и дружеских отношений и обзавестись новыми, перспективными, приносящими и пользу, и удовольствие. В середине месяца многие откроются окружающим с неожиданной стороны, у «овец» вполне могут прорезаться «волчьи зубы», то есть те, кто до этого ни на чем не настаивал и вообще старался быть душкой для всех, внезапно громко и резко заявят о своих правах и притязаниях. В конце октября возрастет количество конфликтов в социальной и частной сферах, а вот на профессиональном поприще многие предпочтут решать все вопросы и проблемы мирным путем.
Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 13, с 15 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.
Неблагоприятные дни: 5, 14, 21, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Для Овнов октябрь может стать весьма беспокойным периодом, с какими-то неожиданными потрясениями и изменениями в тех сферах, в которых до этого все было благополучно. Однако любые возникшие проблемы пойдут вам на пользу, так как укажут вам наиболее перспективные направления личностного и профессионального развития, подскажут, как нужно действовать, чтобы многократно улучшить качество своей жизни.
Кроме того, у вас будет возможность убедиться, что все то, что с вами происходит, отнюдь не безразлично людям из вашего окружения – вам не раз окажут своевременное содействие, даже если вы о нем и не попросите, предпочтя барахтаться в своих проблемах самостоятельно. Скорее всего, к вам таким образом вернется то, что вы сделали для других.
В начале месяца вы не раз окажетесь на перепутье. В середине октября важную роль сыграет то, что было с вами в прошлом; вероятно и исполнение какого-то давнего желания. В конце месяца вы примете несколько резких знаковых решений.
Наиболее благоприятные дни: 13, 22, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 25, 26.
Гороскоп на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Тельцы в октябре будут собирать благодатные плоды со всех «нив» своего существования. Вас ждут и доходы от каких-то старых проектов, и прибыли от чего-то вполне бытового, и решение в вашу пользу спорных вопросов. Правда, если вы кому-то не так давно причинили боль или доставили массу неприятностей, это тоже к вам вернется – придется отвечать за свои поступки и, возможно, примерять на себя шкуру обиженного вами человека.
В деловой же сфере ожидаются позитивные перемены, благодаря которым то, чем вы зарабатываете на жизнь, начнет приносить больше денег; однако не исключено, что это произойдет только после какого-то весьма нестандартного для вас решения.
В начале месяца вас ждут несколько разноплановых, но равных по значимости побед на профессиональном поприще. В середине октября у вас могут появиться странные желания. А в конце месяца вы, скорее всего, кинетесь воплощать в реальность нечто такое, что еще совсем недавно считали не своим делом.
Наиболее благоприятные дни: 4, 16, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 22, 29.
Гороскоп на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Для Близнецов октябрь, скорее всего, будет вполне комфортным месяцем и в деловой сфере, и в межличностном общении. Какие-то сложности и проблемы предыдущего периода плавно уйдут в прошлое, перед вами откроются новые заманчивые перспективы, любящие вас люди постараются сделать так, чтобы ваше существование было максимально комфортным в физическом и психологическом плане.
Правда, у вас могут появиться какие-то экстремальные желания, реализуя которые вы намеренно выйдете из зоны комфорта и избавитесь от чего-то привычного, удобного, но давно надоевшего. Да и мыслить вы станете совсем другими категориями.
В начале месяца вероятны небольшие сложности на профессиональном поприще, однако сразу вслед за ними придет что-то очень хорошее и многообещающее. В середине октября вы, возможно, кинетесь осуществлять нечто такое, о чем давно мечтали, и подвергнете себя и еще кого-то опасности. В конце месяца старый опыт даст начало чему-то новому.
Наиболее благоприятные дни: 18, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 24, 31.
Гороскоп на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Раки в октябре могут неожиданно для всех, да и для себя тоже, распрощаться с тем поприщем, на котором вполне успешно действовали несколько прошлых лет, и уйти совсем в другую сферу. Не исключено, что вы ради мира в душе и гармонии в мыслях откажетесь от привычной работы и попробуете себя в чем-то абсолютно новом. Впрочем, пути отхода вы себе точно оставите, так что, если первые результаты вас не впечатлят, вы быстренько вернетесь на прежние позиции и с утроенным энтузиазмом возьметесь за старое дело.
Кроме того, вас, скорее всего, ждут какие-то духовные искания, попытки заново идентифицировать свою личность, открытия, связанные с осознанием своего истинного «Я». Будет непросто, зато очень интересно, увлекательно, познавательно.
В начале месяца ожидается какая-то прибыль. В середине октября дисгармоничное ощущение себя может подтолкнуть к радикальным переменам. В конце месяца вам предстоит о чем-то договариваться с собой и со многими окружающими.
Наиболее благоприятные дни: 10, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 5, 29.
Гороскоп на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы в октябре многого добьются на профессиональном поприще, достигнут определенной гармонии и в своей деятельности, и в психологическом состоянии и не раз продемонстрируют окружающим, что те далеко не все о них знают. Вам предстоит постоянно удивлять тех, кто с вами тесно взаимодействует, и в большинстве случаев это, благодаря своей яркой позитивности, принесет вам дополнительную прибыль и какие-то бонусы.
К тому же у вас могут появиться новые культурные привязанности и кумиры от искусства, не исключено посещение какого-то грандиозного концерта, вы много времени проведете у кино- и телеэкрана. А еще вы, возможно, смените имидж, представ перед окружающими в каком-то почти экстремальном или явно тематическом образе.
В начале месяца ожидаются позитивные перемены в деловой сфере, возможно, вам предложат нечто такое, что вас полностью устроит. В середине октября в вас откроются новые прекрасные грани вашей личности. В конце месяца вы избавитесь от того, что надоело.
Наиболее благоприятные дни: 22, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 19, 26.
Гороскоп на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы в октябре будут активно делать вид, что действуют в интересах окружающих, под кого-то подстраиваются, кому-то пытаются угодить. Однако на самом деле все это окажется тонким расчетом, вы станете преследовать исключительно свои и весьма корыстные цели, а игра в «белое и пушистое существо» понадобится вам для того, чтобы никто вам не препятствовал в получении того, чего очень хочется иметь.
К тому же вам предстоит решить какой-то спорный социальный вопрос, обзавестись полезными связями, наладить отношения со сложным и непредсказуемым человеком, да и то, что раньше вас беспокоило, перестанет иметь для вас значение.
В начале месяца вы получите изумительный результат в том, во что вложили много сил, времени и других ресурсов. В середине октября вы, возможно, займетесь тем, что приносит какую-то практическую пользу, а заодно и позитивно влияет на психологическое состояние. В конце месяца вы станете хитрее и изворотливее, чем обычно.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 23, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 17, 31.
Гороскоп на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Для Весов октябрь, скорее всего, окажется периодом новых начинаний и активного созидания. Вам предстоит положить начало чему-то крайне важному, тому, что не только будет кормить вас достаточно долгое время, но и поспособствует позитивной трансформации вашей личности. Да и на круге вашего общения скажется очень хорошо.
Кроме того, велика вероятность, что в чем-то, в какой-то сфере вы найдете свое истинное предназначение, откроете перед собой потрясающие перспективы, освоите поприще, на котором самореализация будет максимально продуктивной. Ожидается и нечто такое, что подарит вам радость от соприкосновения с прекрасным.
В начале месяца, уступив кому-то в чем-то, вы в результате получите гораздо больше. В середине октября сразу в нескольких важных для вас областях жизнедеятельности произойдут события, которые подтолкнут вас к чему-то такому, на что вы сами, без «указующего перста», никогда бы не решились. В конце месяца вас ждет познание себя.
Наиболее благоприятные дни: 12, 18, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 13, 20, 22, 29.
Гороскоп на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Скорпионы в октябре, вовремя подстроившись под какие-то обстоятельства, обретут нечто удивительное, а также получат прибыль, на которую даже не рассчитывали. Ждут вас и интересные перемены в деловой сфере, правда, для того, чтобы они оказались максимально позитивными, вам придется делать вид, что вы с кем-то полностью согласны, и не идти против людей, которые эти самые перемены инициировали и осуществляют.
Кроме того, вам предстоит смириться с тем, что до этого вызывало у вас явный психологический дискомфорт, приобрести то, чего очень хотелось, посетить какое-то культурное мероприятие, которое кажется странным всем вашим знакомым.
В начале месяца своевременное стратегическое решение избавит от каких-то потенциальных неприятностей. В середине октября вы будете активно удовлетворять свои потребности и осуществлять все-все-все «хочу». В конце месяца вам предстоит склонить на свою сторону людей, которые до этого что-то имели против каких-то ваших замыслов.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 8, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 21, 25, 28.
Гороскоп на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцам в октябре будет легко в тех сферах, в которых до этого часто возникали трудности, и удобно там, где ранее они испытывали определенные неудобства. К тому же вам предстоит окунуться в какой-то пока незнакомый для вас мир, найти новое увлечение или освоить какое-то дополнительное пространство на профессиональном поприще.
Кроме того, у вас появятся новые друзья и просто хорошие знакомые, вам будут благоволить какие-то влиятельные персоны, вас введут в какое-то интересное сообщество, благодаря членству в котором вы многое поимеете в плане опыта, личностного развития, перспектив и социальной значимости. А еще вас ждут сюрпризы со стороны тех, кто сейчас почему-то относится к вам не очень позитивно.
В начале месяца какое-то мероприятие в деловой сфере заставит понервничать, но по итогу принесет много полезного. В середине октября придется побороться за право реализовать какое-то желание. В конце месяца постарайтесь не перехитрить сами себя.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 24, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
Гороскоп на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Для Козерогов октябрь может оказаться сложным из-за препятствий в достижении каких-то целей, из-за того, что в деловой, финансовой и в частной сферах желания и потребности будут расходиться с реальными возможностями, да и межличностное общение в период с 1-го по 22-е не раз станет причиной отрицательных эмоций.
Впрочем, все происходящее многому вас научит и в результате поможет достичь внутренней гармонии. Вы до конца разберетесь, кто из окружающих вам друг, а кто просто притворяется ради каких-то своих целей, определитесь, куда лучше вкладывать деньги и на чем на данном этапе вашего существования необходимо особым образом сосредоточиться.
В начале месяца ожидается благополучное завершение какого-то проекта, правда, кому-то из окружающих итог может не понравиться. В середине октября не раз придется изворачиваться, возможно, даже лгать, чтобы обезопасить себя от каких-то проблем. В конце месяца вам окажет поддержку тот, от кого вы этого не ждали.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 8.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 14, 17, 21, 28, 31.
Гороскоп на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Водолеев в октябре ждут начинания творческого и коммерческого характера. А если вы – личность креативная и этим зарабатываете на жизнь, то, скорее всего, просто совместите эти два направления, сумеете получить выгоду от создания какого-то продукта, связанного с искусством, дизайном, кино, парфюмерией или чего-то подобного.
Кроме того, у вас появятся новые друзья, с которыми вам будет очень комфортно в психологическом плане и которые с радостью поддержат ваши задумки по поводу путешествий и каких-то тематических мероприятий, социальные проекты, намерения, касающиеся помощи людям, животным и вообще окружающей среде.
В начале месяца прибыль от какого-то давнего дела может стать основой чего-то совершенно нового; возможно, вы вложите деньги в реализацию какой-то гениальной новаторской идеи. В середине октября неоднозначные и несколько разрушительные желания приведут вас к чему-то необычному. В конце месяца не рискуйте понапрасну.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 8, 9, 12, 16, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6.
Гороскоп на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбы в октябре могут перестать терпеть какие-то неудобства и пойти на сознательные жертвы, чтобы избавиться от того, что мешает, раздражает, не дает обрести гармонию. Велика вероятность, что вы резко смените работу, предпочтя меньший оклад и более спокойную деятельность, или прекратите общаться с людьми, которые периодически приносят вам какие-то блага, но при этом заставляют нервничать.
Кроме того, вы в каких-то двусмысленных ситуациях начнете гораздо чаще, чем обычно, прибегать ко лжи, станете выдумывать какие-то оправдывающие вас обстоятельства. Постарайтесь все же не завраться – если вас «раскусят», чье-то доверие вы потеряете.
В начале месяца на профессиональном поприще кто-то или что-то может подтолкнуть вас к далеко идущим решениям и пока осторожным, «разведывательным» действиям. В середине октября вы найдете новый способ манипулирования окружающими. В конце месяца вас ждет мощнейшая отдача за какие-то прошлые проекты; вероятна премия.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 10, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!