Гороскоп на октябрь 2019 года

К тому же многие наши действия будут обусловлены желанием обезопасить себя от каких-либо неприятностей, мы станем «стелить соломку» везде, где только можно, подстраховываться и перестраховываться даже в практически безобидных делах и вполне мирных, не сулящих ничего плохого проектах. Однако при этом ожидаются и беспрецедентные акты самопожертвования ради благополучного будущего индивидуумов, которые нам дороже всех и всего на свете.

На культурном уровне в этом месяце возрастет интерес к экстремальному и супергеройскому кино, к каким-то крайне оригинальным перформансам и инсталляциям с множеством смыслов и возможных «прочтений», могут появиться новые течения в дизайне интерьера, в моде, в макияже; да и выпуск мужских и женских парфюмерных ароматов, которым суждено стать культовыми, вполне вероятен.

На духовном и психологическом уровнях ожидаются очередные поиски «потерянного рая», появится потребность в полной гармонии, в наличии своеобразной ниши, в которой можно спрятаться, укрыться от внешнего мира и его проблем, тревог, сложностей. Кто-то впервые или более активно, чем обычно, займется йогой, медитациями, дыхательными упражнениями, а кто-то предпочтет выстроить свой «волшебный защищенный дворец» с помощью искусства. Возрастет количество и тех, кто ради обретения внутреннего равновесия решится на резкий и радикальный выход из нынешней зоны комфорта.

В начале октября многим предстоит внести коррективы в свой круг общения – избавиться от изживших себя деловых и дружеских отношений и обзавестись новыми, перспективными, приносящими и пользу, и удовольствие. В середине месяца многие откроются окружающим с неожиданной стороны, у «овец» вполне могут прорезаться «волчьи зубы», то есть те, кто до этого ни на чем не настаивал и вообще старался быть душкой для всех, внезапно громко и резко заявят о своих правах и притязаниях. В конце октября возрастет количество конфликтов в социальной и частной сферах, а вот на профессиональном поприще многие предпочтут решать все вопросы и проблемы мирным путем.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 13, с 15 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.

Неблагоприятные дни: 5, 14, 21, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)