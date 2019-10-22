Что готовит знакам зодиака последний месяц осени: гороскоп на ноябрь 2019 года

После же 18-го числа в деловой сфере многие поставят перед собой новые амбициозные и весьма авантюрные цели и сознательно пойдут на какой-то риск, решив, что правомерным путем нужный и полностью устраивающий результат не получить. Однако и внимание официальных лиц к деятельности частных предпринимателей и наемных работников существенно возрастет, а потому выходить за рамки легитимности не стоит – это чревато серьезными и долгосрочными неприятностями. Вот такой парадокс: одних будет тянуть на отступление от норм и правил, а других – на то, чтобы «поймать, обличить и наказать».

Кроме того, в этом месяце многие прекратят какие-то привычные отношения – деловые, дружеские, добрососедские. Ожидается всплеск внезапных поездок, предпринятых под влиянием сиюминутного порыва и плохо «рифмующихся» с профессиональной деятельностью. К тому же некоторые будут активно бороться с не устраивающими их частными обстоятельствами, кто-то в одиночку, а кто-то – собирая вокруг себя единомышленников и просто сочувствующих.

В начале ноября стоит тщательно продумывать все, что вы собираетесь сказать – если вы повторно кого-то оскорбите, то, каким бы мирным ни был этот человек, он взбунтуется и припомнит вам все-все-все. В середине месяца многим в деловой сфере предстоит сделать важный выбор, который определит дальнейшую профессиональную деятельность; принимая решение, не забывайте о морально-этических аспектах и о своей репутации. В конце ноября постарайтесь не влезать в те авантюры, которые могут навредить течению ваших дел, финансовому положению и реноме.

Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 11, с 13 по 19, с 21 по 25, с 27 по 30.

Неблагоприятные дни: 4, 12, 20, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)