Что готовит знакам зодиака последний месяц осени: гороскоп на ноябрь 2019 года
После же 18-го числа в деловой сфере многие поставят перед собой новые амбициозные и весьма авантюрные цели и сознательно пойдут на какой-то риск, решив, что правомерным путем нужный и полностью устраивающий результат не получить. Однако и внимание официальных лиц к деятельности частных предпринимателей и наемных работников существенно возрастет, а потому выходить за рамки легитимности не стоит – это чревато серьезными и долгосрочными неприятностями. Вот такой парадокс: одних будет тянуть на отступление от норм и правил, а других – на то, чтобы «поймать, обличить и наказать».
Кроме того, в этом месяце многие прекратят какие-то привычные отношения – деловые, дружеские, добрососедские. Ожидается всплеск внезапных поездок, предпринятых под влиянием сиюминутного порыва и плохо «рифмующихся» с профессиональной деятельностью. К тому же некоторые будут активно бороться с не устраивающими их частными обстоятельствами, кто-то в одиночку, а кто-то – собирая вокруг себя единомышленников и просто сочувствующих.
В начале ноября стоит тщательно продумывать все, что вы собираетесь сказать – если вы повторно кого-то оскорбите, то, каким бы мирным ни был этот человек, он взбунтуется и припомнит вам все-все-все. В середине месяца многим в деловой сфере предстоит сделать важный выбор, который определит дальнейшую профессиональную деятельность; принимая решение, не забывайте о морально-этических аспектах и о своей репутации. В конце ноября постарайтесь не влезать в те авантюры, которые могут навредить течению ваших дел, финансовому положению и реноме.
Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 11, с 13 по 19, с 21 по 25, с 27 по 30.
Неблагоприятные дни: 4, 12, 20, 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Овнам в ноябре предстоит побороться за какие-то блага с теми индивидами, которые схожи с ними по характеру, но совсем не имеют моральных принципов. Возможно, вы будете вынуждены использовать те же методы, что и эти люди. Положительного результата вы, очевидно, добьетесь, однако не исключено, что потом еще долго станете корить себя за то, что поступили не вполне честным образом.
Кроме того, вероятны какие-то растянутые по времени сомнения относительно финансов, желаемых, но выходящих за рамки бюджета покупок, необходимости вносить коррективы во что-то такое, что связано с вашим жилищем.
В начале месяца будет много возвратных ситуаций, вы не раз вспомните прошлое и воспользуетесь полученным когда-то опытом. В середине ноября какие-то сложности на работе заставят поступать несвойственным вам образом. В конце месяца вы сделаете какой-то широкий жест, но не по велению души, а исходя из стратегического расчета.
Наиболее благоприятные дни: 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 15, 16, 23, 29, 30.
Гороскоп на ноябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Тельцы в ноябре могут столкнуться с проблемами в тех областях, в которых до этого все было ровно. Впрочем, неприятности, как ни странно, пойдут вам на пользу, так как очень эффективно выявят те слабые места, о которых вы не подумали, и вы сможете вовремя их «укрепить», максимально себя обезопасив. Да и характер ваш новые обстоятельства изменят в лучшую сторону, добавив вам качеств, которых вам явно не хватает.
Кроме того, в третьей декаде важную роль в деловой и частной жизни сыграют люди, которые вам благоволят – они своевременно предупредят вас о каких-то назревающих сложностях или мероприятиях, которые могут вам чем-то угрожать, и вы успеете подготовиться, «подчистить хвосты», упрочить свои позиции.
В начале месяца важно всегда и во всем сохранять ясную голову и позитивный настрой, тогда любые предпринятые вами контрмеры будут максимально эффективными. В середине ноября не рискуйте понапрасну. В конце месяца вероятна вынужденная, но приятная поездка.
Наиболее благоприятные дни: 11, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 19, 26.
Гороскоп на ноябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Близнецы в ноябре, скорее всего, ловко воспользуются чужим опытом для достижения своих частных целей, а в профессиональной сфере заставят кого-то другого выполнять за них неприятную работу и отвечать за их собственные ошибки. Это все, безусловно, облегчит вам жизнь, вот только не исключено, что своим поведением вы настроите против себя тех, кто и так не очень вам верит, и эти люди потом вас чего-то лишат.
И при этом вас в этом месяце ждут какие-то крайне интересные и познавательные в плане самопознания события, вам предстоит многому научиться, вы придумаете, как без особого ущерба для кошелька реализовать какие-то ваши желания.
В начале ноября со стороны родственников могут придти достаточно крупные деньги – наличностью или в виде какого-то имущества. В середине месяца какая-то спорная ситуация делового характера разрешится в вашу пользу. В конце ноября не стоит рисковать ни своим физическим состоянием, ни своей репутацией.
Наиболее благоприятные дни: 3, 13, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 21, 28.
Гороскоп на ноябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Раки в ноябре виртуозно справятся с какими-то сложностями в профессиональной сфере, сумеют повернуть в свою пользу несколько спорных и напряжных для психики ситуаций, подчинят себе и обстоятельства, и людей, которые их создают. К тому же вам предстоит научиться манипулировать теми, с кем до этого вы просто во всем соглашались.
Кроме того, есть вероятность какой-то поездки, в которую вы отправитесь по служебной надобности; кстати, не исключено, что вы до последнего будете уверены, что никуда не поедете, так как ваш рабочий график этого не предусматривает, но вояж все же состоится. А еще вас ждут какие-то награды за прошлые достижения.
В начале месяца какая-то двусмысленность на работе поможет вам принять очень важное решение. В середине ноября будет много споров с теми, кто не так включен в трудовой процесс, как вы сами. В конце месяца ожидается интереснейшее мероприятие, на котором вы многое о себе узнаете и еще больше получите в материальном смысле.
Наиболее благоприятные дни: 14, 15, 17, 18, 25, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 12, 19, 23, 26.
Гороскоп на ноябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львам в ноябре работа поможет гармонизировать внутреннее пространство и не перессориться с окружающими. Скорее всего, вы с головой уйдете в трудовой процесс, отказавшись от тесного общения с коллегами, родственниками, друзьями, и это убережет вас от разногласий, которые непременно бы возникли, проводи вы с ними много времени.
Кроме того, есть вероятность, что многие рабочие задания вы станете выполнять, используя методы, которые раньше казались вам странными и непонятными. Не исключено, что вы попробуете некоторые из них, полностью их освоите и больше не вернетесь к тому, что до этого считали правильным, удобным, наиболее эффективным.
В начале месяца могут появиться новые желания, и ради их реализации вы, возможно, возьметесь за сверхурочную работу или найдете дополнительный источник доходов. В середине ноября благодаря какому-то увлекательному проекту вы будете избавлены от неприятных для вас бытовых дел. В конце месяца вероятна неожиданная командировка.
Наиболее благоприятные дни: 18, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.
Гороскоп на ноябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы в ноябре станут четко блюсти не только свои, но и чужие интересы. Велика вероятность, что на работе вам придется разгребать завалы проблем, спровоцированных чьим-то разгильдяйством, и тем самым защищать от справедливого возмездия кого-то из коллег, а на частном уровне вы будете вынуждены достаточно жесткими методами избавлять от неприятностей кого-то из родственников. Да и друзья потребуют особого внимания.
Кроме того, не исключено, что у вас появится потребность повысить безопасность вашего жилища, сделать его более комфортным для проживания какого-то конкретного существа, и вы потратите на это немало сил, денег, времени.
В начале месяца уступка в чем-то малом поможет вам выиграть в чем-то гораздо более значимом. В середине ноября вы будете часто интриговать и даже выкручиваться. В конце месяца чья-то внезапная поездка нарушит ваши планы, вам придется их срочно корректировать, и это выльется в непредвиденные расходы.
Наиболее благоприятные дни: 6, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 22, 28, 29.
Гороскоп на ноябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весы в ноябре многого достигнут в деловой сфере, правда, для этого придется приложить немало психологических и физических усилий, чем-то пожертвовать, в чем-то изменить себе и своим принципам. К тому же ради достижения профессиональных и частных целей вы, вероятно, пойдете на открытый конфликт с теми, с кем ранее старались не ссориться.
Кроме того, у вас могут появиться новые планы относительно каких-то поездок. Возможно, вы откажетесь от своих предыдущих вояжных намерений и приобретете билеты и/или путевки туда, куда до этого ехать не собирались. Ожидается путешествие по нескольким регионам и, возможно, оно окажется несколько экстремальным.
В начале месяца успехам на деловой поприще вы во многом будете обязаны своевременно сделанной переоценке ценностей. В середине ноября новый проект потребует инновационных методов решения поставленных перед вами задач. В конце месяца какое-то публичное мероприятие обеспечит вас новыми целями.
Наиболее благоприятные дни: 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 26.
Гороскоп на ноябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Скорпионы в ноябре для достижения каких-то профессиональных целей сначала будут в чем-то притворяться, усыплять чью-то бдительность, демонстрировать дружелюбие тем людям, которых на самом деле на дух не переносят, а потом одним решительным действием «откроют все свои карты», «сбросят маски» и возьмут то, на что были нацелены.
Ждут вас успехи и во многих других сферах жизнедеятельности. Какие-то ваши желания будут исполнены людьми, которые зависят от вас в психологическом плане. На бытовом уровне не исключены дорогостоящие приобретения, сделанные «с дальним прицелом», для чего-то такого, чего вы с нетерпением ожидаете.
В начале месяца компромисс с собой поможет выстроить весьма жизнеспособную долгосрочную стратегию. В середине ноября вероятно какое-то мероприятие, где от вас будут ждать политесов, улыбок и «расшаркиваний». В конце месяца ради исполнения какого-то «хочу» вы, скорее всего, отправитесь в какую-то поездку.
Наиболее благоприятные дни: 5, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 15, 18, 22, 29.
Гороскоп на ноябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцы в ноябре во многих ситуациях будут ужом изворачиваться, чтобы получить желаемый результат или избежать ответственности за какие-то свои поступки и проступки. И если кто-то лояльно-толерантный найдет вашему поведению оправдание, то многие другие осудят вас за притворство, а то и за откровенную ложь. Будьте осмотрительнее – сейчас на кону ваша деловая репутация, и, если вы ее утратите, вернуть доверие заказчиков, клиентов, начальства или компаньонов будет очень непросто.
Кроме того, вы будете весьма экстремальными методами осуществлять какие-то свои частные желания, предпримете несколько поездок, которых не было в ваших долгосрочных планах, подружитесь с человеком с большими финансовыми возможностями.
В начале и в середине месяца хитрость и авантюризм могут стать вашими постоянными спутниками и на работе, и в частных делах. А вот в конце ноября вы предпочтете «рубить правду-матку», даже если это будет угрожать вашему благополучию.
Наиболее благоприятные дни: 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20.
Гороскоп на ноябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Козероги в ноябре могут на работе столкнуться с какими-то непонятными ситуациями, разбирательство с которыми займет немало времени и заставит манипулировать массой народа. Впрочем, уже в третьей декаде вышестоящее руководство по достоинству оценит ваши своевременные и весьма эффективные действия, а потому вас ждут и материальные, и приятные для самолюбия награды.
Кроме того, в этом месяце вы, возможно, приобретете что-то крупное и значимое для своего дома, заставите кого-то из родственников предпринять нечто такое, что очень важно для будущего – и вашего собственного, и этого человека, ну и растянутый по времени процесс самопознания тоже пойдет вам на пользу.
В начале ноября несколько беспокоящих вас ситуаций в деловой сфере дадут вам какие-то преимущества в частной жизни. В середине месяца не рискуйте репутацией ради обогащения. В конце ноября то, что было непонятно, прояснится и принесет какие-то блага.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 3, 5, 16, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 21, 25.
Гороскоп на ноябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Водолеи в ноябре неплохо проявят себя на работе и заработают несколько приятных бонусов. Однако не ждите, что это вам дастся легко и без проблем. Велика вероятность, что окружающие, как сговорившись, начнут активно чинить вам препятствия, наговаривать на вас начальству или потенциальным клиентам, толкать вас на странные и нелогичные поступки. Так что придется побороться за свое место под солнцем.
Кроме того, не исключены непредвиденные расходы на что-то такое, что связано с друзьями, родственниками, бытом. Могут возникнуть новые потребности, ради удовлетворения которых вы будете вынуждены брать деньги в долг.
В начале месяца, прежде чем реализовать какое-то свое «хочу», думайте, как это отразится на вашем организме. В середине ноября успех в профессиональной сфере может обернуться проблемами в бытовой; не пускайте на самотек неполадки в жилище. В конце месяца вы, возможно, «забив» на работу, отправитесь в развлекательную поездку.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 9, 13, 16, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17.
Гороскоп на ноябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыб в ноябре ждут успехи на тех поприщах, которые они долго и тщательно «окучивали и удобряли». Вам предстоит получить изумительно-прекрасные результаты во всех делах, в которые вы вложили много сил, умений, опыта, времени и других ресурсов. Вероятны и начинания, основанные на каких-то ваших накоплениях – как финансовых, так и духовно-интеллектуальных. Кстати, в ход может пойти и мистика или эзотерика.
На фоне всего этого не исключено появление несвойственных вам желаний, может возникнуть интерес к тем областям и регионам, которые вы никогда не рассматривали в качестве места назначения ваших поездок; возможно, вам захочется перейти на следующий уровень саморазвития, и вы отправитесь туда, где это сделать проще всего.
В начале и в середине месяца вы не раз проявите характер, отстаивая какие-то свои интересы, и напомните о себе каким-то своим должникам для получения того, на что вы имеете полное право. В конце ноября вы можете занять какую-то новую, более высокую должность.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 11, 14, 21, 22, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20, 27.
Фото: shutterstock/vostok
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!