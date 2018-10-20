Гороскоп на ноябрь 2018 года

Мы же сами станем чаще и громче заявлять о своих правах, а тех, кто с нами не согласен, ловко уберем со своего пути, чтобы не мешались и не путались под ногами. При этом то, в чем мы уже какое-то время проявляли осмотрительность, снова заставит нас совершать импульсивные поступки и выдавать необдуманную реакцию на те или иные ситуации.

Возрастет в ноябре и количество ссор с окружающими – мы станем менее терпимо относиться к чужим недостаткам, перестанем сдерживать язвительные комментарии, рвущиеся с нашего языка, не раз пройдемся по умственным способностям и физическим изъянам тех, кто нас раздражает. И, несмотря на то, что в третьей декаде наши высказывания перестанут быть откровенно злобными, в добрые и забавные шутки они так и не превратятся.

Кроме того, во второй половине месяца поменяется наш подход к трудовой деятельности – мы перестанем «биться лбом о непробиваемую стену», желая кому-то чего-то доказать и следуя каким-то только нам понятным убеждениям, а пойдем по пути наименьшего сопротивления, и, кстати, достигнем гораздо больших успехов, чем тогда, когда изображали из себя крутую самостоятельность и принципиальность. В начале ноября мы попытаемся получить от жизни и от окружающих нечто такое, что, как нам кажется, нам задолжали. В середине месяца многие изменят свое поведение на работе, станет больше интриг и психологического манипулирования. В конце ноября многих ждут какие-то спонтанные поездки – развлекательные, экскурсионные, связанные с приобретением новых знаний и навыков.

Благоприятные дни: с 1 по 6, с 8 по 14, с 16 по 22, с 24 по 29.

Неблагоприятные дни: 7, 15, 23, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)