Гороскоп на ноябрь 2018 года

Мы же сами станем чаще и громче заявлять о своих правах, а тех, кто с нами не согласен, ловко уберем со своего пути, чтобы не мешались и не путались под ногами. При этом то, в чем мы уже какое-то время проявляли осмотрительность, снова заставит нас совершать импульсивные поступки и выдавать необдуманную реакцию на те или иные ситуации.
Возрастет в ноябре и количество ссор с окружающими – мы станем менее терпимо относиться к чужим недостаткам, перестанем сдерживать язвительные комментарии, рвущиеся с нашего языка, не раз пройдемся по умственным способностям и физическим изъянам тех, кто нас раздражает. И, несмотря на то, что в третьей декаде наши высказывания перестанут быть откровенно злобными, в добрые и забавные шутки они так и не превратятся.
Кроме того, во второй половине месяца поменяется наш подход к трудовой деятельности – мы перестанем «биться лбом о непробиваемую стену», желая кому-то чего-то доказать и следуя каким-то только нам понятным убеждениям, а пойдем по пути наименьшего сопротивления, и, кстати, достигнем гораздо больших успехов, чем тогда, когда изображали из себя крутую самостоятельность и принципиальность. В начале ноября мы попытаемся получить от жизни и от окружающих нечто такое, что, как нам кажется, нам задолжали. В середине месяца многие изменят свое поведение на работе, станет больше интриг и психологического манипулирования. В конце ноября многих ждут какие-то спонтанные поездки – развлекательные, экскурсионные, связанные с приобретением новых знаний и навыков.
Благоприятные дни: с 1 по 6, с 8 по 14, с 16 по 22, с 24 по 29.
Неблагоприятные дни: 7, 15, 23, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на ноябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в ноябре, возможно, на голом энтузиазме затеют какой-то проект, который в результате упрется в необходимость в срочном порядке искать мудрых и при этом весьма изворотливых помощников. А если вы понадеетесь только на себя и откажетесь привлекать квалифицированных союзников, потеряете достаточно крупную денежную сумму.
Кроме того, вам может «аукнуться» желание, которое некоторое время назад вы осуществили вопреки не только обстоятельствам, но и здравому смыслу. Не исключены и ссоры с людьми, которые когда-то вас поддержали в чем-то для вас важном, и которым вы «заплатили» за помощь черной неблагодарностью. В начале месяца какая-то награда на работе окажется «палкой о двух концах». В середине ноября есть вероятность крайне несвоевременной, но очень нужной вам поездки. В конце месяца ожидаются какие-то соревнования (спортивные, интеллектуальные, тендерные и т.п.), для победы в которых понадобится особая стратегия.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 19, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30.
Гороскоп на ноябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в ноябре будут часто сталкиваться с неприятием и предвзятым мнением окружающих, с кем-то выяснять отношения, отстаивать свои права и пытаться сохранить то, чем они безусловно дорожат. Однако если в первой половине месяца вам придется «барахтаться» в одиночку, то потом у вас появятся помощники и защитники.
Кроме того, после 15-го числа вас ждут по-настоящему серьезные успехи на работе, которые позволят вам «утереть нос» тем, кто вами почему-то недоволен, а заодно и поправить материальное положение. Правда, не исключены и непредвиденные расходы, связанные с каким-то обучением или с вояжем, в который вы пока не собираетесь.
В начале ноября важно в любых ситуациях сохранять здравомыслие и не поддаваться желанию просто разрушить то, что вас не устраивает. В середине месяца что-то радикально поменяется в вашей жизни. В конце ноября какой-то хороший человек вытащит вас из чего-то такого, что мешает вашему гармоничному существованию.
Наиболее благоприятные дни: 2, 12, 16, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20, 27.
Гороскоп на ноябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в ноябре достигнут немалых успехов в профессиональной сфере за счет каких-то своих талантов, которые не принято афишировать перед широкой публикой. К тому же и на работе, и в частной жизни придется часто действовать «от противного», идти наперекор каким-то обстоятельствам и в чем-то себя ограничивать.
Кроме того, в третьей декаде не исключены громкие ссоры с окружающими, сложности в достижении карьерных целей из-за ваших весьма несвоевременных высказываний, поездки, которые вам навяжут люди, отказать которым без ущерба для кошелька просто невозможно. И при этом многие мечты станут реальностью.
В начале месяца неожиданно придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. В середине ноября спонтанное решение принесет немало пользы, хотя и несколько шокирует тех, кто хорошо вас знает. В конце месяца появится шанс избавиться от того, что надоело, но это будет стоить вам чьего-то доброго отношения.
Наиболее благоприятные дни: 18, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на ноябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в ноябре в деловой сфере, скорее всего, успешно реализуют проект, к которому долго готовились, и возьмутся за нечто принципиально новое, правда, это начинание потребует от них определенной изворотливости, житейской мудрости и железобетонного терпения при общении с какими-то чиновниками. Кроме того, и на работе, и в частной жизни придется вернуться к тем методам, которыми вы уже некоторое время не пользовались, так как в них не было необходимости; не исключено, что какие-то ситуации потребуют резкости, манипуляций сознанием окружающих, подкупа и шантажа (не в криминальном смысле, разумеется).
В начале месяца вероятно деловое предложение, которого вы некоторое время назад очень ждали и страстно хотели, а теперь оно потеряло свою актуальность. В середине ноября благодаря какому-то новому проекту вы узнаете о себе нечто крайне интересное. В конце месяца важную роль в вашей жизни сыграет старый друг.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 12, 22, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 13, 17, 27.
Гороскоп на ноябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в ноябре будут часто ссориться с окружающими, отстаивая какие-то свои интересы, протестуя против каких-то интриг, защищая тех, кто, по их мнению, сам за себя постоять не может. Все это не прибавит вам популярности в тех сообществах, в которых вы чаще всего вращаетесь, однако позволит вам пребывать в полном согласии с собой.
Кроме того, во второй половине месяца трудовой процесс станет легче, приятнее, расслабленнее, пропадет необходимость вкладывать в работу все моральные и физические силы, появится больше интересных и «ненапряжных» проектов. К тому же есть вероятность премии или какой-то другой награды за достигнутые ранее успехи.
В начале ноября вы, скорее всего, придумаете, как с наименьшими потерями осуществить какое-то давнее желание. В середине месяца ожидается весьма выгодное деловое предложение. В конце ноября какая-то ситуация заставит окружающих по-настоящему уважать вас, благодаря чему у вас появятся новые друзья.
Наиболее благоприятные дни: 1, 11, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24.
Гороскоп на ноябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в ноябре завершат какой-то проект, но из-за того, что результаты окажутся не такими, как предполагалось, начать следующий будет весьма непросто. Впрочем, вы, скорее всего, либо сами что-то исправите в итогах сделанного, либо найдете людей, которые после некоторых манипуляций превратят их в нечто удобоваримое.
Кроме того, в третьей декаде работа (срочное задание, ненормированный график и т.п.) может стать причиной ссор с родственниками или с друзьями и помешать вам реализовать планы, которые наметились уже очень давно и завязаны с несколькими людьми. А еще в данный период стоит поберечь здоровье, и особенно – парные органы.
В начале месяца осуществление какого-то замысла вынудит вас идти против своей натуры. В середине ноября на работе пригодится ваша фирменная дотошность. В конце месяца не исключено несколько «обломов» в тех сферах и делах, в которых, как вы думали, у вас все под контролем, а потому сбоев быть не должно.
Наиболее благоприятные дни: 3.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 15, 16, 22, 23, 30.
Гороскоп на ноябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в ноябре могут неожиданно бросить свою нынешнюю трудовую деятельность и заняться чем-то совершенно для них новым. Не исключено, что вам нестерпимо захочется радикально изменить свое существование, и вы не станете себе в этом отказывать, заставите замолчать свои сомнения и рефлексии и решительно начнете жизнь с чистого листа. И если не будете оглядываться назад, то все сложится весьма удачно, а незнакомое пока поприще принесет и деньги, и чувство глубокого удовлетворения.
Кроме того, вам в этом месяце, вероятно, предстоит наладить конструктивный диалог с людьми, с которыми ранее у вас были какие-то принципиальные разногласия, и вместе с ними организовать нечто общественно-полезное.
В начале ноября вы, скорее всего, кинетесь активно реализовывать какие-то желания, в которых ранее себе отказывали из-за кого-то из окружающих. В середине месяца у вас появятся совершенно новые планы на будущее. В конце ноября ожидается интереснейшая поездка.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 9, 16, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 13, 20, 25.
Гороскоп на ноябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в ноябре сделают все, от них зависящее, чтобы вырваться из какой-то не устраивающей их ситуации в деловой сфере и пустить обстоятельства по совершенно иному пути развития. Скорее всего, вы будете лгать, изворачиваться, интриговать, но добьетесь поставленной цели. И окажетесь абсолютно правы, выбрав подобные методы, так как сделаете хорошо не только себе, но и многим другим людям.
Кроме того, вы, возможно, откажетесь от какой-то запланированной поездки, так как появятся более актуальные дела, которые потребуют вашего личного присутствия и каких-то безотлагательных действий, но зато впоследствии принесут весьма крупную прибыль.
В начале месяца вы позволите себе то, что другие индивиды стесняются делать, и вынудите кого-то высокопоставленного придти к нужным вам выводам. В середине ноября открывающиеся перед вами перспективы заставят срочно менять планы. В конце месяца ожидается начало чего-то поистине грандиозного.
Наиболее благоприятные дни: 6, 8.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 12, 16, 19, 23, 26, 30.
Гороскоп на ноябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцов в ноябре ждет какое-то великое начинание, которое в результате радикально изменит их существование. И хотя на первых нескольких этапах все будет не очень просто и понятно, трудности только укрепят вас в решении не сдаваться и не возвращаться к прошлому. К тому же вам окажут мощную поддержку те, кто в вас верит.
Кроме того, есть вероятность нескольких практически безрассудных поступков, которые шокируют окружающих, но помогут вам получить то, на что вы давно нацелены. А еще вы, скорее всего, вернетесь к обдумыванию идеи, которую ранее отложили из-за отсутствия необходимых для ее осуществления ресурсов, тщательно продумаете детали и воплотите свой замысел в реальность, и это будет иметь важное значение для вашего бытия.
В начале месяца какое-то дело потребует от вас хитрости и вынудит вас изменить каким-то вашим принципам. В середине ноября будет много забот, хлопот, дум, споров с собой. В конце месяца вам предстоит сделать важнейший для вашего будущего шаг.
Наиболее благоприятные дни: 8, 9, 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.
Гороскоп на ноябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в ноябре, скорее всего, заручатся поддержкой людей, обладающих какими-то уникальными талантами или теми возможностями, которых нет у них самих, и с их помощью смогут начать какой-то долгосрочный проект, который принесет не только хорошую прибыль, но и некие дополнительные блага, бонусы, приятные перспективы.
Кроме того, появится шанс договориться с теми, с кем раньше вы почему-то не могли найти общего языка. Не исключено, что ваших оппонентов «клюнет жареный петух», и они наконец-то осознают, что вы говорите здравые вещи, и что к вам нужно прислушиваться. Ожидаются и какие-то приобретения, связанные с безопасностью.
В начале месяца придется отговаривать кого-то от опрометчивого поступка. В середине ноября какое-то тайное действие манипулятивного характера поможет вам достичь весьма заковыристой цели. В конце месяца вас ждут серьезные успехи в деловой сфере, а на частном уровне – поездка, которую инициируете не вы.
Наиболее благоприятные дни: 3, 11, 13, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на ноябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в ноябре, скорее всего, начнут какой-то важный для них проект, надеясь, что он будет долго и вкусно кормить их. Однако, велика вероятность, что грамотно и четко реализовать его вам помешают конкуренты или те, кто не сможет в срок выполнить какие-то взятые на себя обязательства (поставщики, союзники и т.п.). Так что постарайтесь обезопасить себя по всем фронтам и подстраховывайтесь везде, где только можно.
Кроме того, вы будете часто и вопреки мнению кого-то из близких осуществлять свои рисковые или даже разрушительные для организма «хочу», вас ждут какие-то экстремальные поездки, вечеринки, развлекательные «безумства».
В начале месяца не исключена громкая ссора с кем-то из родственников. В середине ноября появится ясность в какой-то запутанной ситуации, однако это не облегчит вам жизнь, а усложнит ее. В конце месяца не стоит пускаться во все тяжкие – сиюминутные удовольствия дорого обойдутся вам в плане финансов и здоровья.
Наиболее благоприятные дни: 14, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.
Гороскоп на ноябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыб в ноябре ждут многочисленные успехи и удачные начинания во многих сферах, а также какие-то профессиональные проекты, в которых будет возможность стопроцентно проявить себя и заработать не только хорошие деньги, но и авторитет и популярность в весьма специфических тайных кругах, обладающих определенной властью. Исполнятся и некоторые давние желания, которые, как вы думали, так мечтами и останутся.
Правда, при всем этом не исключены какие-то незапланированные поездки, которые нарушат приятные планы развлекательного характера; может появиться необходимость осваивать некие новые навыки; в третьей декаде почудят друзья.
В начале месяца какой-то давний опыт и знание психологии помогут вам быстро справиться с каким-то сложным заданием. В середине ноября какое-то начинание потребует четкого планирования и отказа от неких укоренившихся в вас заблуждений. В конце месяца не стоит посещать вечеринки и устраивать их на своей территории.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12, 16, 17, 18, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok