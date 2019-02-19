Гороскоп на март 2019 года

А еще мы увидим красоту в чем-то таком, что раньше оставляло нас совершенно равнодушными, и сблизимся с людьми, которые знают то, что нашему пониманию пока недоступно.
Кроме того, многие изыщут возможность зарабатывать чуть больше, не прикладывая к этому никаких особых усилий, а используя те свои навыки, умения и таланты, которые до этого применялись исключительно для развлечений – в занятиях хобби и в качестве борьбы со скукой. Впрочем, от внеурочных, трудоемких, но очень хорошо оплачиваемых заданий и заказов мы тоже не откажемся.
Ждет нас и интенсивная работа над собой: мы наконец-то разберемся в первопричинах конфликтов с окружающими и неудач, которые лишили нас желанных благ, постараемся избавиться от каких-то своих недостатков и от тех вредных привычек, которые мешают нам выглядеть «на все сто», усиленно займемся гуманитарным и художественным самообразованием. Кому-то посчастливится найти наставников, которые выведут на новый духовный и интеллектуальный уровень, а кто-то справится сам, поставив себе несколько высоких целей и подобрав очень мощную мотивацию, которая не позволит отлынивать от регулярного и методичного самосовершенствования.
Ожидаются и какие-то позитивные перемены на общемировом уровне – многие политические решения лидеров стран окажутся чрезвычайно правильными и принесут отчетливую пользу не только гражданам их собственных государств, но и всему мировому сообществу. Правда, есть вероятность, что этому будет предшествовать повторение каких-то не очень радостных событий, что, собственно, и заставит задуматься.
В самом начале месяца очень важно воздержаться от поступков, спровоцированных спонтанными порывами и мыслями: «я это сделаю, а дальше хоть трава не расти». В середине марта нам предстоит: активно и даже несколько жадно усваивать всевозможные интуитивные и практические знания, обзаводиться полезными и в материальном, и в духовном плане связями, предпринимать нечто такое, что сделает жизнь более комфортной и безупречной во всех смыслах. А вот конец месяца может слегка подпортить благостную картину – у многих активизируется «шило в пятой точке», появится потребность в какой-то особой и часто бессмысленной активности.
Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 13, с 15 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.
Неблагоприятные дни: 6, 14, 21, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в марте в деловой сфере и в быту будут вынуждены часто прислушиваться к мнению тех, кто старше, умнее, опытнее, и это поможет им не натворить ошибок и даже обогатиться. К тому же благодаря старшим товарищам вы станете чуточку спокойнее и уравновешеннее, научитесь контролировать свои эмоции в ситуациях, в которых раньше обязательно бы вспылили и чем-нибудь навредили течению своих дел.
А вот во всем том, что касается частных желаний, вы будете действовать спонтанно – не исключены незапланированные поездки, в которые вас неожиданно потянет и вы отправитесь, собравшись буквально за считанные минуты; вероятны и приобретения, которые вы потом сами себе так не сможете объяснить.
В начале месяца вы все-таки сделаете то, что долго откладывали из соображений самосохранения. В середине марта многие ваши действия и решения будут обусловлены влиянием других людей. В конце месяца вы всех удивите какой-то своей эскападой.
Наиболее благоприятные дни: 7.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 15, 16, 23, 29, 30.
Гороскоп на март для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в марте весьма ощутимо приумножат свое благосостояние, их ждут какие-то серьезные карьерные свершения и получение тех благ, к которым они стремились достаточно долгое время. Скорее всего, вы не только «соберете урожай» от своих прошлых деяний, но и начнете что-то новое, долгосрочное, очень прибыльное. И вообще в плане выгоды, и нынешней, и будущей, этот месяц обещает быть чрезвычайно щедрым.
Кроме того, вас ждет серьезный шаг вперед в плане саморазвития – вы овладеете какими-то полезными для души, интеллекта и профессиональной деятельности навыками, «прокачаете» свой характер, а если у вас имеются вредные привычки, то в полной мере осознаете их непродуктивность и решительно от них избавитесь.
В начале марта не исключен странный поступок, который, впрочем, впоследствии послужит поводом для самосовершенствования. В середине месяца к вам приплывут разнообразные блага, и какие-то из них вы грамотно во что-то инвестируете. В конце марта вас ждет интересное приглашение.
Наиболее благоприятные дни: 4, 10, 11, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на март для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецам в марте придется часто выходить из зоны комфорта, меняя свои финансовые привычки и методы достижения профессиональных целей. Зато все это поможет вам подготовиться к новому этапу – как в деловой сфере, так и вообще во всем вашем существовании. Отказ от всего непродуктивного и от легкомысленного отношения к чему-то очень важному откроет вам дорогу к более благополучному будущему.
Не исключены и какие-то не очень приятные открытия, связанные с вашей личностью, но и они поспособствуют самосовершенствованию, подскажут, что нужно изменить в себе и в общении с окружающими, чтобы стать лучше. В начале месяца что-то подтолкнет вас к переосмыслению своей жизни; возможно, это будут переговоры о каком-то назревающем выгодном проекте. В середине марта придется побороться за возможность поучаствовать в чем-то таком, что полезно и для карьеры, и для кошелька. В конце месяца ожидается борьба нрава и благоразумия.
Наиболее благоприятные дни: 3, 12, 13.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на март для Рака (22 июня – 22 июля)
Для Раков март, скорее всего, окажется весьма успешным и запоминающимся месяцем: ожидаются многочисленные интересные и очень прибыльные проекты, заслуженные награды – в качестве денежных премий или памятных знаков, деловые предложения, принятие и реализация которых обеспечит крепкой материальной базой.
Кроме того, вам, вероятно, предстоит понять, чего вам не хватает для полного счастья, и сделать все, чтобы это появилось в вашей жизни. Правда, при всем этом не исключены перманентные рефлексии, резкие перепады настроения и повышенная чувствительность, которая будет выражаться в приступах сентиментальности.
В начале марта вы, возможно, найдете выход из какой-то затянувшейся и не устраивающей вас ситуации. В середине месяца будет много всего того, что позитивно повлияет на ваше благосостояние. В конце марта вас под влиянием порыва может потянуть на какие-то экстремальные эксперименты; будьте осторожнее.
Наиболее благоприятные дни: 4, 15, 18, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 19, 23.
Гороскоп на март для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в марте приложат массу усилий, чтобы приумножить то, что сейчас имеют, вот только если в плане творчества и всего личностного (не путать с личным!) результаты будут весьма впечатляющими, то во всем, что касается работы и финансов, все потуги могут оказаться напрасными. Не рвитесь получать больше денег и не берите на себя новые обязательства – вы с ними не справитесь; вам в этом месяце гораздо важнее сохранить то, что у вас уже есть, в том числе и деловую репутацию.
Кроме того, в период с 1 по 25 марта вам настоятельно рекомендуется не потакать тем своим спонтанным желаниям, реализация которых может каким-то образом навредить вашему самочувствию и негативно сказаться на взаимоотношениях с окружающими.
В самом начале месяца могут появиться новые амбиции – не потворствуйте им, уже после 5-го числа какие-то события покажут, что их удовлетворение – дурная затея. В середине марта стоит тщательно, скрупулезно и методично выполнять свои должностные обязанности и не провоцировать недовольство начальства. В конце месяца вас ждет приятный сюрприз.
Наиболее благоприятные дни: 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.
Гороскоп на март для Девы (23 августа – 22 сентября)
Дев в марте ждут весьма впечатляющие успехи в деловой сфере, что в свою очередь превосходно скажется и на их деловой репутации, и на состоянии их банковского счета. А вот в частной жизни во взаимоотношениях с окружающими вероятны серьезные проблемы – многие родные, близкие, друзья перестанут прощать вам то, с чем раньше по каким-то причинам мирились, и начнут в открытую предъявлять вам претензии.
Кроме того, какие-то «неполадки» в организме, возможно, заставят вас сменить образ жизни, прекратить делать то, что вы, самолично и не посоветовавшись со специалистами, сочли правильным и здоровым и ввели в свой повседневный распорядок.
В начале месяца вам может «аукнуться» какой-то неосмотрительный поступок, и это каким-то образом заденет несколько областей вашей жизнедеятельности. В середине марта работа будет и поводом для радости, и своего рода «отдушиной», там вы сможете отдохнуть от напрягов с близкими. В конце месяца сложная ситуация станет проще и понятней.
Наиболее благоприятные дни: 19, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29.
Гороскоп на март для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в марте смогут поправить свои финансовые дела, укрепить деловую репутацию и обзавестись поддержкой неких весьма влиятельных и пронырливых индивидов, а близкие люди помогут и материально – весьма своевременными поступками, и морально – мудрыми советами. Благополучно разрешится и какая-то опасная ситуация.
Кроме того, перед вами откроются какие-то новые возможности в профессиональной сфере, правда, для того, чтобы ими воспользоваться, вам придется отказаться от части досуга и со всей самоотдачей окунуться в проект, сама сущность которого вам не очень близка, а потому легко точно не будет.
В самом начале месяца чья-то дурная эскапада может прибавить вам проблем; впрочем, уже после 5-го числа вы благодаря деньгам или помощи родственников справитесь с ситуацией. В середине марта придется часто пользоваться каким-то давним опытом. В конце месяца берегите здоровье и не затевайте ничего травмоопасного.
Наиболее благоприятные дни: 2, 8, 9, 15, 16, 22, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 5, 10, 17, 19, 26, 31.
Гороскоп на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в марте в деловой сфере могут столкнуться с серьезными проблемами, которые вынудят их либо менять работу, либо предпринимать нечто из ряда вон выходящее и совершенно несвойственное для представителей данного знака. Впрочем, какой бы сложной ни была ситуация, близкие вам люди не оставят вас без поддержки, а поездка, в которую вы, возможно, интуитивно отправитесь в самый критический момент, поможет «удаленно» расставить все по местам и навсегда закрыть этот вопрос.
Кроме того, в этом месяце не исключены сложности в финансовой сфере, убытки, неудачные покупки. Не рекомендуется затевать новые коммерческие проекты, приобретать акции предприятий с туманной репутацией, тратиться на то, что вам сейчас не очень нужно.
В начале марта постарайтесь не делать ничего такого, о чем впоследствии придется пожалеть. В середине месяца не отказывайтесь от помощи тех, в ком абсолютно уверены. В конце марта с чем-то предстоит смириться, что-то – начать заново, а что-то очень порадует.
Наиболее благоприятные дни: 5, 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в марте, скорее всего, успешно и с впечатляющей прибылью завершат какой-то профессиональный проект и, возможно, задумаются о том, чтобы взять паузу, отдохнуть, переосмыслить свое существование и инициировать потом нечто принципиально новое. К тому же есть вероятность каких-то крайне удачных инвестиций.
А вот во взаимоотношениях с окружающими, с которыми вы взаимодействуете вне деловой сферы, не исключены проблемы. Многие ваши действия и решения будут подвергаться серьезной критике, вам не раз припомнят старые ошибки и обиды. И, кстати, еще и это, возможно, подтолкнет вас к мысли о передышке и смене обстановки.
В начале месяца вас ждет грандиозный успех. В середине марта ожидаются какие-то сомнения и колебания, которые будут подогреваться сложностями в отношениях с дорогими вам людьми. В конце месяца несколько решительных шагов определят ваш курс на ближайшее, а может, и на отдаленное будущее.
Наиболее благоприятные дни: 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13.
Гороскоп на март для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в марте будут чрезвычайно успешны во всех сферах своей жизнедеятельности. Вас ждут и выгодные профессиональные проекты, с которыми вы справитесь на высший балл, заслужив массу приятных бонусов, и какие-то достижения бытового характера, и невероятно продуктивное самосовершенствование в творческом, интеллектуальном, физическом плане. Не обойдется и без каких-то авантюр.
Кроме того, велика вероятность каких-то очень интересных и «вкусных» коммерческих предложений, приняв которые вы обеспечите себя теми благами, которых вам давно и весьма отчетливо не хватало, а заодно и потешите свое самолюбие. В начале месяца будет масса перспективных возможностей; главное – адекватно оценивать свои силы и не хватать больше, чем можете прожевать. В середине марта ожидается важное событие, так или иначе связанное с комфортом – его достижением или увеличением. В конце месяца не исключены недоразумения с друзьями.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 5, 16, 27, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 14, 18, 21, 25, 28.
Гороскоп на март для Водолея (20 января – 18 февраля)
У Водолеев в марте не исключены серьезные трудности в деловой сфере, что в свою очередь приведет к временному снижению доходов и к резким переменам в планах на ближайшее будущее. Возможно, вам придется отказываться от каких-то покупок, поездок, инвестиций и удовольствий, чтобы остаться на плаву и выровнять финансовую ситуацию. Кроме того, есть вероятность непонимания с людьми, с которыми вы тесно взаимодействуете в частной жизни, а также разочарования в себе, в каких-то своих убеждениях, принципах, долгосрочных целях. Впрочем, вынужденная переоценка ценностей откроет вам новый, очень интересный и крайне продуктивный путь.
В начале месяца какой-то ваш спонтанный и неосмотрительный поступок на работе, подкрепленный определенными высказываниями, может втравить вас в долговременные неприятности. В середине марта придется заново и как-то по-особому расставлять приоритеты. В конце месяца появится шанс благополучно выйти из коллапса.
Наиболее благоприятные дни: 2, 4, 9, 13, 16, 20, 27, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17.
Гороскоп на март для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыб в марте ждут всевозможные приятности и успехи во всех сферах. Все то, что вы вложили в работу, в частную жизнь, в свое образование, окупится сторицей и принесет вам увеличение уважения окружающих, впечатляющий рост доходов, новые возможности в профессиональной среде и невероятное чувство удовлетворения всем, что с вами происходит. Ожидаются и многочисленные подарки – как со стороны людей, так и от самой Судьбы.
Кроме того, вы, скорее всего, благодаря обстоятельствам, сложившимся каким-то особым образом, сможете начать новый жизненный этап, который окажется более продуктивным, ярким и приятным, чем предыдущий, и намного расширит ваши горизонты.
В начале месяца многие ваши решения, даже те, которые будут выглядеть весьма странно, окажутся стопроцентно верными. В середине марта, вероятно, увеличится число источников дохода. В конце месяца вы, возможно, решитесь на что-то такое, о чем давно мечтали, но из-за каких-то факторов боялись или не могли себе позволить.
Наиболее благоприятные дни: 5, 7, 11, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
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