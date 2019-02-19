Гороскоп на март 2019 года

А еще мы увидим красоту в чем-то таком, что раньше оставляло нас совершенно равнодушными, и сблизимся с людьми, которые знают то, что нашему пониманию пока недоступно.

Кроме того, многие изыщут возможность зарабатывать чуть больше, не прикладывая к этому никаких особых усилий, а используя те свои навыки, умения и таланты, которые до этого применялись исключительно для развлечений – в занятиях хобби и в качестве борьбы со скукой. Впрочем, от внеурочных, трудоемких, но очень хорошо оплачиваемых заданий и заказов мы тоже не откажемся.

Ждет нас и интенсивная работа над собой: мы наконец-то разберемся в первопричинах конфликтов с окружающими и неудач, которые лишили нас желанных благ, постараемся избавиться от каких-то своих недостатков и от тех вредных привычек, которые мешают нам выглядеть «на все сто», усиленно займемся гуманитарным и художественным самообразованием. Кому-то посчастливится найти наставников, которые выведут на новый духовный и интеллектуальный уровень, а кто-то справится сам, поставив себе несколько высоких целей и подобрав очень мощную мотивацию, которая не позволит отлынивать от регулярного и методичного самосовершенствования.

Ожидаются и какие-то позитивные перемены на общемировом уровне – многие политические решения лидеров стран окажутся чрезвычайно правильными и принесут отчетливую пользу не только гражданам их собственных государств, но и всему мировому сообществу. Правда, есть вероятность, что этому будет предшествовать повторение каких-то не очень радостных событий, что, собственно, и заставит задуматься.

В самом начале месяца очень важно воздержаться от поступков, спровоцированных спонтанными порывами и мыслями: «я это сделаю, а дальше хоть трава не расти». В середине марта нам предстоит: активно и даже несколько жадно усваивать всевозможные интуитивные и практические знания, обзаводиться полезными и в материальном, и в духовном плане связями, предпринимать нечто такое, что сделает жизнь более комфортной и безупречной во всех смыслах. А вот конец месяца может слегка подпортить благостную картину – у многих активизируется «шило в пятой точке», появится потребность в какой-то особой и часто бессмысленной активности.

Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 13, с 15 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.

Неблагоприятные дни: 6, 14, 21, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля)