Гороскоп на май 2019 года

Но с другой – «высоко поднимут голову» стремление больше внимания уделять удовлетворению своих амбиций и осуществлению своих «хочу», тяга к разнообразию и резкое неприятие всего, что хотя бы отдаленно похоже на рутину. Придется как-то договариваться с собой и находить компромисс при планировании своих занятий.
Во второй же половине месяца мы успешно придем к согласию с собой, как-то по-особому расставим приоритеты и определимся, что же сейчас для нас наиболее важно – работа и карьера или какие-то частные дела, творчество, общение с близкими людьми и развлечения. При этом в данный период великолепных результатов в профессиональной деятельности достигнут только те, кто получает от нее удовольствие, кто любит то, чем занимается, и постоянно горит энтузиазмом. Ну а тех, для кого работа – повинность, ждет тяжкий труд ради даже не превосходного, а хотя бы удовлетворительного итога.
Кроме того, в течение всего мая многих ждет возврат старых территориальных притязаний. На глобальном уровне это может быть выражено попытками тех или иных государств разными способами вернуть себе те регионы, которые они считают исторически своими. В бытовом же, житейском плане это выльется в межродственные споры относительно жилплощади, по поводу которой уже давно все решено и обговорено, возникнет новый виток дележки домов и квартир теми их собственниками, которые плохо между собой ладят, некоторые вернутся туда, откуда некогда съехали, и предъявят свои права на принадлежащие им, но какое-то время ими не используемые квадратные метры.
В начале месяца много внимания будет уделено имуществу – кого-то ждут крупные приобретения, кто-то вплотную займется ремонтом недвижимости или ее подготовкой к летнему сезону, а кто-то, как уже было сказано выше, потребует себе назад то, на что долгое время вообще не претендовал. В середине мая у многих появится потребность в создании стабилизационного фонда, и даже те, кто обычно живет от зарплаты до зарплаты, задумаются о необходимости иметь накопления, начнут откладывать и экономить.
В конце месяца многие станут мыслить креативнее, привнесут оригинальные новшества в бытовую сферу, в творческий процесс, в общение с окружающими; образуется множество авторских тандемов, на новый уровень выйдет искусство.
Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 11, с 13 по 18, с 20 по 25, с 27 по 31.
Неблагоприятные дни: 5, 12, 19, 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на май для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Овны в мае внесут в свою трудовую деятельность какие-то оригинальные новшества – либо в сам процесс, либо в уже готовый результат. К тому же появится потребность рекламировать себя (как специалиста) или свою продукцию, свои идеи, разработки или товары, которые только планируется выпустить на рынок; будет много переговоров, в том числе и с потенциальными инвесторами.
Кроме того, вы станете серьезнее относиться к своему имиджу, возможно, вам захочется всегда выглядеть классически-элегантно, чтобы хорошо преподнести себя каким-то важным для вас персонам. Не исключены и какие-то статусные приобретения.
В начале месяца вы, скорее всего, придумаете, как вернуть себе то, что другие люди уже давно считают своим. В середине мая вероятны непредвиденные траты или появится новая статья расходов, которая останется с вами очень надолго. В конце месяца многое будет зависеть от вашего отношения к себе и к тому, что с вами происходит.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 7, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 25, 31.
Гороскоп на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Тельцы в мае будут разрываться между исполнением своих обязанностей, реализацией своих планов, своими повседневными делами и попытками удовлетворить запросы окружающих: родственников, начальства, людей, перед которыми у них есть социальные обязательства. Впрочем, каждое ваше действие в результате принесет вам мощную отдачу материального плана и существенно улучшит ваше реноме.
Кроме того, вам, скорее всего, удастся получить нечто такое, в чем вам кто-то долго и упорно отказывал, не реагируя ни на просьбы, ни на предложения обмена. Не исключено, что вы найдете на несговорчивого визави правовую управу.
В начале месяца какие-то смелые решения и поступки помогут вам обрести то, чего вам сейчас не хватает. В середине мая вы, возможно, будете заняты повышением своего благосостояния, предпримете немало шагов, чтобы увеличить свои накопления. В конце месяца вероятна суета из-за людей, которые не умеют планировать, а потому чем-то мешают.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 24, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Близнецы в мае отличатся в деловой сфере, благодаря чему смогут увеличить свои доходы и улучшить мнение о себе со стороны начальства или компаньонов. Скорее всего, вы станете гораздо активнее использовать все свои позитивные особенности, уникальные умения, коммуникативные возможности, классические знания и постараетесь не демонстрировать недостатки. Это немедленно скажется и на качестве работы, и на отношении к вам людей, от которых зависит ваше служебное и материальное положение.
Кроме того, вы, вероятно, сумеете договориться с теми, от чьего решения зависит ваш допуск к каким-то благам. Правда, при всем этом вам, возможно, придется распрощаться с чем-то таким, что некоторое время назад попало к вам не вполне легально.
В начале месяца ожидается прирост частного имущества, однако в этом вряд ли будет именно ваша заслуга. В середине мая появится потребность экономить, и вы откажете себе в чем-то привычном, но необязательном. В конце месяца вас ждет какое-то радостное событие.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 8.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23, 30.
Гороскоп на май для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Ракам в первой половине мая предстоит упорядочивать чью-то деятельность, чтобы иметь возможность получить отличные результаты от своего труда. Скорее всего, вы в какой-то момент поймете, что до тех пор, пока вы не призовете к порядку кого-то из окружающих и буквально по пунктам не распишете этому индивиду последовательность его шагов, ваша работа, как бы вы ни старались, не принесет желаемых вами плодов.
Во второй же половине месяца вас ждет начало нового цикла профессиональной деятельности, который обещает быть весьма успешным в коммерческом (финансовом) плане, да и рейтинг ваш среди работодателей повысит неслабо.
В начале мая может появиться потребность в приобретении какого-то нового имущества или в расширении жилплощади. В середине месяца огромную и крайне важную роль сыграет «подкожный жир» в виде вашего житейского опыта и денежных накоплений. В конце мая придется примерить на себя какой-то незнакомый, но очень интересный образ.
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 11, 21.
Гороскоп на май для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Львам в мае придется совмещать профессиональную деятельность с какими-то бытовыми обязанностями, которых станет несколько больше, чем обычно, и которые потребуют повышенного внимания. Впрочем, на качестве вашего труда дополнительная нагрузка вряд ли скажется отрицательно, так как работа станет для вас той самой отдушиной, позволяющей переключиться и не думать об утилитарных проблемах.
К тому же вы выдадите массу интересных идей, связанных как с вашей работой, так и с бытом, сумеете внести и в то, и в другое новшества, которые сделают выполнение обязанностей легче и увлекательнее, что тоже не позволит вам «утонуть» в рутине.
В начале месяца вы можете инициировать проект, который станет отличным источником дополнительных доходов; правда, часть полученных денег, вероятно, сразу уйдет на нужды родни или на погашение долгов. В середине мая могут появиться новые имущественные желания. В конце месяца состоится мероприятие, которого вы давно жаждете.
Наиболее благоприятные дни: 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.
Гороскоп на май для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Девы в мае, скорее всего, вплотную займутся решением каких-то частных имущественных или финансовых вопросов и сумеют получить в этом отличные результаты. А вот в том, что касается работы, в первой половине месяца не исключены проблемы, которые обернутся штрафами и недовольством начальства. Причем есть вероятность, что виновником происходящего окажетесь отнюдь не вы.
Впрочем, после 15-го числа ситуация выровняется; если вас наказали незаслуженно, перед вами извинятся и вернут то, что отобрали, ваша репутация будет восстановлена, а в качестве бонуса вам, возможно, предложат более высокую должность или тот участок работы, который намного лучше оплачивается.
В начале мая вам удастся сделать свою частную жизнь более комфортной, вы решительно избавитесь от чего-то такого, что перестало устраивать. В середине месяца ожидается неоднозначная ситуация. В конце мая вы можете поссориться с кем-то из друзей.
Наиболее благоприятные дни: 1, 13, 14, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 17, 23, 31.
Гороскоп на май для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Весов в первой половине мая ждут какие-то вполне заслуженные «пряники» в деловой сфере. Не исключены премии, бонусы, памятные подарки и похвала со стороны людей, чье мнение для вас не только крайне важно, но и может стать определяющим для вашей дальнейшей профессиональной деятельности.
Во второй же половине месяца на работе многое будет зависеть от того, нравится ли она вам, охотно ли вы ею занимаетесь, сильна ли ваша эмоциональная включенность в трудовой процесс; если да, то вы добьетесь серьезных успехов и улучшите свою деловую репутацию. Ну а если нет, то вы будете активно отлынивать и филонить, а может, просто уйдете в отпуск.
В начале мая вы, возможно, приобретете нечто такое, о чем давно мечтали. В середине месяца ваши идеи по какому-то важному вопросу станут более конструктивными, и вы наконец-то сможете воплотить их в реальность. В конце мая будет много разных развлекательных мероприятий и встреч с интересными людьми.
Наиболее благоприятные дни: 15, 16, 18, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 19, 26.
Гороскоп на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Скорпионам в мае, возможно, предстоит сражаться с кем-то из родственников или деловых партнеров за что-то такое, что представители этого знака считают своим, а окружающие уступать не намерены. Помните: каким бы ни оказался результат противостояния, отношения с оппонентом будут испорчены окончательно, а потому подумайте, что для вас важнее – деньги и имущество или присутствие этого человека в вашей жизни.
Кроме того, в третьей декаде месяца не исключено начало какого-то профессионального проекта, который потребует от вас глубокого погружения в тему, вы будете вынуждены буквально пропускать происходящее через себя. Найдите, на что отвлекаться и через что заряжаться новыми силами, а иначе схлопочете переутомление.
В начале мая самонадеянность может сыграть с вами дурную шутку. В середине месяца вероятны убытки, причем как финансовые, так и моральные. В конце мая вы многое узнаете о человеке, с которым вас связывают какие-то общие дела.
Наиболее благоприятные дни: 18, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 13, 20, 24, 27.
Гороскоп на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрельцы в первой половине мая в деловой сфере могут совершить массу ошибок, которые обернутся серьезными убытками, а если это будет «рецидив», то есть уже повторные промахи, то не исключены и другие наказания со стороны вышестоящих персон. К тому же родственники могут повесить на вас новые обязанности, выполнение которых потребует от вас каких-то беспрецедентных действий и финансовых вложений.
Во второй же половине месяца на работе у вас, возможно, появятся новые функции, несколько чуждые вашей специальности, и от того, как вы с ними справитесь, будет зависеть ваше дальнейшее пребывание в этой организации.
В начале мая важно правильно расставлять приоритеты и не отодвигать работу на двадцать пятый план, да и ответственность лучше включить на полную мощность. В середине месяца придется раскошеливаться не только на нужды родни, но и на что-то такое, что связано с профессиональной деятельностью. В конце мая избегайте любого риска.
Наиболее благоприятные дни: 9, 16, 20, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 22, 29.
Гороскоп на май для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Козерогам в мае будет очень непросто получить адекватные результаты в профессиональной сфере, так как окружающие слишком легкомысленно отнесутся к выполнению своих обязанностей, старые договоренности перестанут работать, а решить возникшие проблемы получится исключительно с помощью денежного стимулирования тех, от кого, собственно, и зависит бесперебойное течение трудового процесса.
Зато вас ждут великолепные успехи во всем том, что касается бытовой сферы, домашних и дачных работ, взаимодействия с родственниками. Ожидаются и важные для вашего самоощущения приобретения. А еще вероятно обретение новых друзей.
В начале месяца вы на работе можете принять какое-то непопулярное решение и настроить против себя тех коллег, которые не желают трудиться. В середине мая какие-то уступки обернутся дополнительными расходами. В конце месяца вам в реализации какого-то профессионального замысла может помешать чрезмерно чувствительная личность.
Наиболее благоприятные дни: 7, 14, 21, 22, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 13, 20, 27, 30.
Гороскоп на май для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Водолеи в мае будут буквально жить на работе, с головой погрузившись в какой-то очень интересный для них проект и попутно удовлетворяя какие-то свои карьерные амбиции. Причем, чем дальше вы станете продвигаться в своем деле, тем глубже окажется погружение. При этом не исключено, что такое положение вещей будет обусловлено не только любовью к своей профессии, но и явным нежеланием вникать в какие-то бытовые, домашние проблемы и участвовать в их решении (типа: «мне некогда, я работаю!»).
Кроме того, в первой половине месяца у вас появится масса идей, связанных с досугом, отпуском, развлечениями, и после 20-го числа вы, привлекая к этому своих друзей, кинетесь воплощать их в реальность или готовиться к их реализации.
В начале мая вероятны имущественные и другие споры с родней, но зато профессиональная самореализация принесет великолепные плоды. В середине месяца придется тратиться на что-то незапланированное. В конце мая жизнь станет насыщенней и разнообразнее.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 11, 18, 22, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 19, 26.
Гороскоп на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Рыбы в первой половине мая в деловой сфере могут столкнуться с каким-то хаосом, разбираться с которым будут вынуждены весьма нестандартными методами, в том числе и теми, которые обычно не используют по морально-этическим соображениям. Зато дома и в тех делах, что связаны с бытом, у вас все будет просто замечательно и очень комфортно в психологическом плане, а потому рабочие проблемы не сильно вас заденут.
Во второй же половине месяца ситуация на работе стабилизируется, кстати, не без вашей помощи, а потому вас ждут не только новые и весьма выгодные проекты, реализуя которые вы получите массу удовольствия, но и награды за самоотверженный труд.
В начале мая вам на работе предстоит продемонстрировать, что с вами шутки плохи. В середине месяца у вас появятся новые утилитарные или имущественные желания, которые вы тут же успешно реализуете. В конце мая не исключены ссоры с теми друзьями, с которыми вы собирались в какую-то поездку или вместе посещаете какое-то спортивное заведение.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
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