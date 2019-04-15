Гороскоп на май 2019 года

Но с другой – «высоко поднимут голову» стремление больше внимания уделять удовлетворению своих амбиций и осуществлению своих «хочу», тяга к разнообразию и резкое неприятие всего, что хотя бы отдаленно похоже на рутину. Придется как-то договариваться с собой и находить компромисс при планировании своих занятий.

Во второй же половине месяца мы успешно придем к согласию с собой, как-то по-особому расставим приоритеты и определимся, что же сейчас для нас наиболее важно – работа и карьера или какие-то частные дела, творчество, общение с близкими людьми и развлечения. При этом в данный период великолепных результатов в профессиональной деятельности достигнут только те, кто получает от нее удовольствие, кто любит то, чем занимается, и постоянно горит энтузиазмом. Ну а тех, для кого работа – повинность, ждет тяжкий труд ради даже не превосходного, а хотя бы удовлетворительного итога.

Кроме того, в течение всего мая многих ждет возврат старых территориальных притязаний. На глобальном уровне это может быть выражено попытками тех или иных государств разными способами вернуть себе те регионы, которые они считают исторически своими. В бытовом же, житейском плане это выльется в межродственные споры относительно жилплощади, по поводу которой уже давно все решено и обговорено, возникнет новый виток дележки домов и квартир теми их собственниками, которые плохо между собой ладят, некоторые вернутся туда, откуда некогда съехали, и предъявят свои права на принадлежащие им, но какое-то время ими не используемые квадратные метры.

В начале месяца много внимания будет уделено имуществу – кого-то ждут крупные приобретения, кто-то вплотную займется ремонтом недвижимости или ее подготовкой к летнему сезону, а кто-то, как уже было сказано выше, потребует себе назад то, на что долгое время вообще не претендовал. В середине мая у многих появится потребность в создании стабилизационного фонда, и даже те, кто обычно живет от зарплаты до зарплаты, задумаются о необходимости иметь накопления, начнут откладывать и экономить.

В конце месяца многие станут мыслить креативнее, привнесут оригинальные новшества в бытовую сферу, в творческий процесс, в общение с окружающими; образуется множество авторских тандемов, на новый уровень выйдет искусство.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 11, с 13 по 18, с 20 по 25, с 27 по 31.

Неблагоприятные дни: 5, 12, 19, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на май для Овна (21 марта – 20 апреля)