Гороскоп на июнь 2018 года

К тому же ожидается большое количество всевозможных сделок, переговоров на разных уровнях, коллективных проектов. Договориться о чем-либо с окружающими окажется достаточно просто, особенно если вы не пойдете на принцип, а станете учитывать реалии и характерные особенности своих собеседников. А еще мы будем использовать необычные решения текущих задач, креативно подойдем к выполнению повседневных обязанностей.

В третьей декаде месяца на первое место выйдет забота о будущем, а для этого мы постараемся исправить прошлые ошибки или хотя бы свести к минимуму их негативные последствия. Будет заложена крепкая база под грядущие свершения. Появится возможность реализовать те задумки, которые до этого были обычными прожектами. Кроме того, многие упрочат старые связи, начнут целенаправленно инициировать встречи с теми, с кем давно не общались, ожидается новый виток деловых, дружеских и родственных отношений.

Принесет нам июнь и желание разнообразить свой досуг, найти какие-то новые и весьма оригинальные хобби, расширить круг общения за счет людей, имеющих нестандартное мировоззрение и экзотические увлечения. Многие отправятся в поездки по тем местам, о которых читали или слышали от других путешественников что-то интересное, таинственное, особенное. Правда, после 20-го числа в приоритете окажутся потребности родственников, поэтому и планы на свободное от работы время мы станем в первую очередь согласовывать именно с ними.

В начале месяца огромную роль сыграют люди, которые нас окружают, именно они станут самым ценным ресурсом. В середине июня многим предстоит обмениваться опытом, знаниями, какими-то услугами с теми, кто трудится с ними в одной отрасли. В конце месяца в деловой сфере и в межличностном общении будет немало поворотных моментов и возвратных ситуаций, которые потребуют тщательного анализа всего того, что происходило в течение нескольких прошлых лет.

Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 19, с 21 по 27, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 20, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)