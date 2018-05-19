Гороскоп на июнь 2018 года

К тому же ожидается большое количество всевозможных сделок, переговоров на разных уровнях, коллективных проектов. Договориться о чем-либо с окружающими окажется достаточно просто, особенно если вы не пойдете на принцип, а станете учитывать реалии и характерные особенности своих собеседников. А еще мы будем использовать необычные решения текущих задач, креативно подойдем к выполнению повседневных обязанностей.
В третьей декаде месяца на первое место выйдет забота о будущем, а для этого мы постараемся исправить прошлые ошибки или хотя бы свести к минимуму их негативные последствия. Будет заложена крепкая база под грядущие свершения. Появится возможность реализовать те задумки, которые до этого были обычными прожектами. Кроме того, многие упрочат старые связи, начнут целенаправленно инициировать встречи с теми, с кем давно не общались, ожидается новый виток деловых, дружеских и родственных отношений.
Принесет нам июнь и желание разнообразить свой досуг, найти какие-то новые и весьма оригинальные хобби, расширить круг общения за счет людей, имеющих нестандартное мировоззрение и экзотические увлечения. Многие отправятся в поездки по тем местам, о которых читали или слышали от других путешественников что-то интересное, таинственное, особенное. Правда, после 20-го числа в приоритете окажутся потребности родственников, поэтому и планы на свободное от работы время мы станем в первую очередь согласовывать именно с ними.
В начале месяца огромную роль сыграют люди, которые нас окружают, именно они станут самым ценным ресурсом. В середине июня многим предстоит обмениваться опытом, знаниями, какими-то услугами с теми, кто трудится с ними в одной отрасли. В конце месяца в деловой сфере и в межличностном общении будет немало поворотных моментов и возвратных ситуаций, которые потребуют тщательного анализа всего того, что происходило в течение нескольких прошлых лет.
Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 19, с 21 по 27, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 6, 13, 20, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овнов в июне ждут успехи во многих сферах и почти в каждом затеянном ими деле. Вы будете шустры и подвижны, на многие проекты вас толкнет любопытство, захочется получить как можно больше нового опыта, попробовать сделать нечто такое, чем вы еще никогда не занимались. К тому же вы не раз вмешаетесь в то, что будет происходить в жизни ваших друзей, родственников, коллег, где-то поможете, а где-то внесете долю хаоса.
Кроме того, велика вероятность каких-то открытий – глобальных и научных, ориентированных на пользу большому количеству людей, или просто бытовых, которые пригодятся только вам, ну и тем, с кем вы по секрету поделитесь своими изобретениями.
В начале месяца не исключен интересный коллективный проект, который расширит ваши горизонты и круг общения, откроет новые перспективы. В середине июня вам, скорее всего, предстоит приобрести себе или в подарок какую-то роскошную вещь. В конце месяца не ссорьтесь с родственниками – это контрпродуктивно.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 15, 16, 23, 29, 30.
Гороскоп на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в июне могут столкнуться с чужой ленью и безалаберностью, что в свою очередь не только существенно замедлит многие трудовые процессы в деловой сфере, но и станет поводом для неприятных разборок с окружающими. Скорее всего, вам не раз придется взывать к чьей-то совести, угрожать штрафами и прибегать к содействию персон, стоящих выше тех, с кем произойдут конфликты интересов.
Зато вас в этом месяце ждет получение благ, не связанных с работой, и они дадут вам возможность покрыть какие-то ваши потребности или надолго избавят вас от необходимости за что-то платить. Ожидается и налаживание новых дружеских связей.
В начале июня придется много суетиться, а те дела, которые обычно не вызывали затруднений, окажутся более хлопотными. В середине месяца воздержитесь от реализации дорогостоящих желаний, не имеющих под собой рациональной основы. В конце июня какое-то событие, связанное с родственниками, принесет и радость, и пользу.
Наиболее благоприятные дни: 4, 10, 11, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в июне будут полны сил и энергии, их ждут многочисленные и весьма удачные начинания, они задействуют все свои резервы и в результате не истощат, а существенно пополнят их. Скорее всего, вам предстоит стать ключевой фигурой нескольких коллективных проектов, которые благодаря вам принесут больше прибыли, чем изначально планировалось. Удастся вам и покрасоваться на каком-то мероприятии.
Кроме того, если сейчас есть проблемы с работой, то вас, вероятно, пригласят туда, где вы окажетесь на своем месте и сможете крайне успешно реализоваться и раскрыть свой потенциал, а впоследствии, возможно, займете какую-то высокую должность.
В начале месяца не исключены какие-то важные переговоры или ответственное собеседование. В середине июня может исполниться Мечта (именно так, с большой буквы), и это поставит вас выше многих окружающих. В конце месяца придется на что-то уговаривать родственников и вспоминать какие-то необычные навыки, которыми вы давно не пользовались.
Наиболее благоприятные дни: 3, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в июне сумеют воспользоваться многими возможностями, путь к которым ранее по каким-то причинам был для них закрыт. Благоприятно складывающиеся обстоятельства помогут вам максимально удачно реализовать какие-то ваши замыслы, хотя и придется побегать, кого-то на что-то поуговаривать, задействовать ресурсы, которыми вы обычно предпочитаете не пользоваться или, по крайней мере, не злоупотреблять.
Кроме того, в третьей декаде не исключена поездка, которая окажется не только очень полезной лично для вас или для какого-то инициированного вами проекта, но и весьма комфортной в плане передвижения и дорожного общения.
В начале месяца могут вступить в силу какие-то достигнутые ранее договоренности, и это в чем-то «развяжет вам руки». В середине июня кто-то попытается добиться вашего расположения, осуществив ваше желание или посодействовав вам в каких-то делах. В конце месяца позитивный настрой станет отличным помощником в реализации планов.
Наиболее благоприятные дни: 4, 14, 15, 18, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 19, 23.
Гороскоп на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в июне будут часто действовать наперекор каким-то обстоятельствам, но для них это окажется не преодолением себя и сложных ситуаций, а своеобразной игрой, победа в которой принесет массу всяких благ и положительно скажется на самооценке. К тому же есть вероятность трудностей на работе из-за нелогичных распоряжений начальства и заданий из разряда «пойди туда, не знаю, куда, найти то, не знаю, что».
Зато во всем том, что касается общения, развлечений, получения восхитительных впечатлений и удовольствия, месяц обещает быть просто невероятным. Всего позитивного будет в избытке, а после 13-го числа еще и сбудутся многие хорошие и добрые желания.
В начале июня придется часто применять нестандартные подходы к работе и к тем людям, от которых зависит ваше материальное положение. В середине месяца вы, скорее всего, ловко используете чей-то профессиональный опыт. В конце июня у вас может появиться новый друг, который окажется «лучше старых двух».
Наиболее благоприятные дни: 17.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 23, 30.
Гороскоп на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в июне получат шанс применить на практике те знания и умения, которые до этого почти не использовали из-за нехватки должного опыта. Вы быстро усовершенствуете свои навыки и в результате станете в каком-то деле вполне серьезным специалистом. Не исключены и какие-то интересные проекты, в которых вы хоть и окажетесь «на подхвате», но сумеете изобразить ситуацию таким образом, будто играли чуть ли ни первую скрипку.
Кроме того, в третьей декаде может позитивно решиться какой-то сложный вопрос, связанный с вашим жилищем или с другим имуществом. А еще вы в данный период, возможно, поставите себе новую цель и начнете откладывать деньги на ее реализацию.
В начале месяца какая-то информация может подтолкнуть вас к действиям, которых вы сами от себя не ожидали. В середине июня, принимая решения с долгосрочным эффектом, посоветуйтесь с родственниками. В конце месяца вы, вероятно, получите то, что вам давно причитается, но до этого почему-то не могло считаться вашим.
Наиболее благоприятные дни: 18, 19, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29.
Гороскоп на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в июне, скорее всего, продемонстрируют всю мощь своих возможностей и способностей; их ждут громкие успехи и в профессиональной сфере, и в каких-то частных делах, многое из того, что ранее вызывало затруднения, пойдет как по маслу, а существование наполнится небывалой легкостью. Ожидаются прибыльные и интересные проекты, вероятна и самореализация на каком-то пока незнакомом вам поприще.
Правда, в третьей декаде не исключено недопонимание с родственниками, особенно если они слишком опекают вас и часто тормозят осуществление каких-то ваших замыслов из-за опасений за вашу безопасность. Придется идти либо на конфликт, либо на хитрость.
В начале месяца, возможно, не удастся исполнить какое-то импульсивное желание, но это и к лучшему. В середине июня какие-то ваши уникальные качества помогут получить дополнительную прибыль. В конце месяца придется вернуться к решению вопроса, который, как вы надеялись, больше никогда «в полный рост» не встанет.
Наиболее благоприятные дни: 2, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 5, 10, 17, 19, 26.
Гороскоп на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в июне могут столкнуться с проблемами в деловой сфере из-за личной неприязни к ним людей, которые имеют возможность решать: давать или не давать им прибыльные задания, одобрять или не одобрять какие-то их действия, позволять самостоятельно разбираться с поставленными задачами или давить постоянным контролем. Так что вам понадобится терпение и даже где-то легкая индифферентность.
Зато в частном межличностном общении все будет просто замечательно – вы восстановите какие-то важные для вас отношения, вас ждут перманентные подарки со стороны тех, у кого вы вызываете восхищение, окружающие многое для вас сделают.
В начале месяца нежелание кого-то власть имущего разбираться со спорной ситуацией может обернуться упущенной прибылью. В середине июня для достижения какой-то цели вам, вероятно, предстоит воспользоваться чьей-то привязанностью. В конце месяца в какой-то области вашего существования начнутся удивительные перемены.
Наиболее благоприятные дни: 5, 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в июне превосходно проявят себя в профессиональной сфере, получат ресурсы для реализации каких-то интересных проектов и, возможно, станут наставниками для тех, кто только начинает свой путь на том поприще, на котором они сами уже отлично себя зарекомендовали. А вот в межличностном общении вне работы вероятны частые конфликты из-за вашего нежелания учитывать потребности друзей и родни.
К тому же не исключены проблемы в бытовой сфере из-за того, что какие-то весьма важные, хотя и скучные дела вы долго и упорно откладывали «на потом», не желая тратить на них время и силы. Придется срочно разбираться со всем тем, что вы запустили.
В начале месяца рекомендуется воздержаться от поездок, предполагающих даже минимальный риск. В середине июня ожидается проект, в котором вы сыграете сразу несколько важных ролей. В конце месяца будьте внимательны к тем, кто близко к сердцу принимает вашу судьбу и отчаянно переживает за вас.
Наиболее благоприятные дни: 21, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20.
Гороскоп на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в июне на работе могут попасть под власть людей, которые сами не знают, чего хотят от своих подчиненных. Не исключено, что вам придется выполнять не очень понятные вам задания и брать на себя обязательства, которых вы с удовольствием избежали бы, если бы была такая возможность. К тому же реализация идеи кого-то из окружающих может потребовать от вас использования ваших личных материальных ресурсов.
Однако при этом вам, скорее всего, предстоит открыть какие-то новые позитивные качества в ком-то из старых друзей, что в свою очередь «перезапустит» отношения с этим человеком, сделает их более интересными и гармоничными. Вероятно и получение дополнительных благ, которые придут к вам со стороны тех, кто к вам расположен.
В начале месяца чье-то импульсивное желание может сбить вас с толку и поставить в неудобное положение. В середине июня вы, возможно, позволите себе нечто такое, в чем давно себе отказывали. В конце месяца постарайтесь не рассориться с родственниками.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 5, 16, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 21, 25, 28.
Гороскоп на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеев в июне ждут яркие достижения в деловой сфере, вероятен переход на более значимую должность или успешное начало собственного бизнеса, так или иначе связанного с компьютерными технологиями, с информацией, рекламой или с PR. Вы легко найдете умных и ловких помощников для любого своего проекта, вам будут благоволить высокопоставленные персоны, а деньги вы станете делать буквально из воздуха.
К тому же есть вероятность спонтанной, но давно желаемой поездки туда, где что-то или кто-то представляет для вас особый интерес. Правда, вы можете не рассчитать точную сумму расходов, а потому выйдете из бюджета.
В начале месяца ожидаются какие-то весьма колоритные события, которые надолго вам запомнятся, так как что-то изменят в вашем существовании. В середине июня многие интуитивные решения окажутся правильными. В конце месяца придется уделить внимание бытовым делам, разобраться с которыми вы давно пообещали кому-то из родственников.
Наиболее благоприятные дни: 2, 4, 5, 9, 16, 27, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17.
Гороскоп на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбам в июне придется часто подстраиваться под решения начальства и делать все возможное, чтобы не только выполнить полученные задания, но и соблюсти какие-то свои интересы. Некоторое неудобство могут доставить и те коллеги, которые периодически позволяют себе «забивать» на работу и перекладывать свои обязанности на чужие плечи. Зато в результате вы получите мощный рычаг давления и на шефа, и на сотрудников.
Кроме того, в третьей декаде вас ждут какие-то нематериальные блага или подарки со стороны тех, кто считает вас своим конфидентом. Не исключено, что какие-то ваши поступки или вовремя сказанные слова удостоятся особой благодарности.
В начале месяца чье-то бездействие может стать причиной дополнительных хлопот, суеты, срочного «штудирования» некой специфической литературы или поиска какой-то информации. В середине июня ожидается весьма удачная сделка. В конце месяца нечто такое, что связано с домом, доставит вам небывалое удовольствие.
Наиболее благоприятные дни: 5, 7, 11, 14, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok