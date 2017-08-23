Тельцы в сентябре смогут приложить некоторые усилия и улучшить собственное благосостояние.

Тельцы в сентябре, очевидно, провернут нечто такое, что позволит им в дальнейшем существенно экономить на обязательных ежемесячных расходах или получать некоторую сумму в качестве прибавки к основным доходам. Правда, придется побегать и посуетиться, зато результат вас вполне устроит.

Кроме того, вас ждут какие-то важные успехи на карьерном поприще. Есть вероятность, что какой-то человек оценит ваши профессиональные способности и предложит вам занять должность, которая больше соответствует степени вашего мастерства, чем тот пост, который вы сейчас занимаете.

В начале месяца несвойственное вам решение, скорее всего, принесет отличные плоды, хотя в процессе и не исключены очереди, нервотрепка и тяжелые переговоры. Середина сентября обещает быть весьма плодотворной и прибыльной. В конце месяца придется срочно восстанавливать отношения с кем-то из окружающих.

Наиболее благоприятные дни: 4, 10, 11, 18.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.