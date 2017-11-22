Стрельцы в декабре, возможно, будут вовлечены в то, в чем мало что понимают.

Стрельцы в декабре, возможно, будут вовлечены в то, в чем мало что понимают. Не исключено, что кто-то решит воспользоваться вашей увлекающейся натурой, чтобы сделать из вас «тяжелую артиллерию». Впрочем, даже из этой двусмысленной ситуации вы извлечете определенную пользу и уж точно не останетесь внакладе.

Кроме того, есть вероятность, что вы сплотите вокруг себя маленький (или немаленький) отряд единомышленников, которых заразите какой-то своей идеей и поведете на борьбу – за светлое будущее или с «ветряными мельницами», это уже зависит от того, что в вас преобладает – прагматизм или идеализм и неуемный азарт.

В начале месяца, очевидно, появится желание поучиться чему-то необычному, тому, что может одновременно и приносить доход, и доставлять удовольствие. В середине декабря ожидается поездка, которая что-то прояснит в какой-то ситуации или даже вообще в вашей жизни. В конце месяца не спорьте с теми, кто влиятельнее вас.

Наиболее благоприятные дни: 16, 17, 21, 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 13.