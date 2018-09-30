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Гороскоп на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Рыбы в октябре будут спешно завершать какой-то рабочий проект, на который уже потратили достаточно много времени.

Рыбы в октябре будут спешно завершать какой-то рабочий проект, на который уже потратили достаточно много времени. Не исключено, что аврал случится из-за чего-то намечающегося и очень грандиозного, того, что потребует высвобождения всех имеющихся у вас ресурсов. К тому же есть вероятность, что человек, который имеет право вами распоряжаться, станет активно подгонять вас, не давая и минуты передышки.

Кроме того, ожидаются выяснения отношений с людьми, с которыми вы часто пересекаетесь в частной жизни. Возможно, вы наконец-то поймете, что они регулярно мешают вам в достижении ваших целей или плохо влияют на ваше психологическое состояние.

В начале месяца не стоит пытаться «усидеть на двух стульях», правильно расставляйте приоритеты и не тратьте силы на то, что спокойно можно отложить до менее загруженного периода. В середине октября вы можете затеять какую-то интригу. В конце месяца многие ваши тайные желания станут реальностью.

Наиболее благоприятные дни: 11, 12, 20, 21, 22.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24, 31.

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