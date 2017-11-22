Львам в декабре будет достаточно сложно – навалится масса дел, отложить или проигнорировать которые окажется просто невозможно. Так что придется сцепить зубы и работать, работать, работать.

Усугубит ситуацию и усталость, причем не столько физическая (хотя и не без этого), сколько психологическая, поэтому вам настоятельно рекомендуется все же находить время на маленькие приятности и любимые занятия.

Кроме того, внимания потребуют и друзья или те люди, с которыми вы связаны каким-то креативным проектом вне профессиональной деятельности. Вам придется часто выслушивать и обсуждать с ними их идеи, задумки, планы и желания, а может, и вытаскивать этих индивидов из депрессии или из творческого кризиса.

В начале месяца вы успешно реализуете какой-то побочный проект и получите за него кругленькую сумму. В середине декабря тщательно планируйте свои дела и не отступайте от распорядка, иначе не справитесь с поставленными задачами. В конце месяца появится новая цель.

Наиболее благоприятные дни: 7, 8.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.