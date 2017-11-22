Козероги в декабре, скорее всего, выйдут на следующий уровень карьеры и профессионального мастерства, а заодно и научатся играть в те игры, которые ранее считали для себя неприемлемыми.

Козероги в декабре, скорее всего, выйдут на следующий уровень карьеры и профессионального мастерства, а заодно и научатся играть в те игры, которые ранее считали для себя неприемлемыми. Не исключено, что ради достижения какой-то цели придется поступиться принципами; наградой станут возросшие доходы и новые полезные связи среди людей, которые выше вас по положению.

Кроме того, есть вероятность, что вы будете сбрасывать усталость и напряжение каким-то весьма экстремальным, опасным способом. Возможно, возрастет потребность в регулярных выплесках адреналина и накопившегося недовольства какой-то ситуацией.

В начале месяца придется выбирать «из двух зол меньшее». В середине декабря ради успехов в деловой сфере вы можете забросить какие-то другие дела и спровоцировать недовольство тех, кто жаждет частного, приватного общения с вами. В конце месяца вам предстоит стать влиятельнее или богаче.

Наиболее благоприятные дни: 5, 16, 19, 20.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 21, 25..