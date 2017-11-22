Близнецам в декабре придется поучаствовать в том, чего они ранее вполне успешно избегали.

Велика вероятность, что вас просто заставят это сделать, пригрозив в случае саботажа лишить вас премии или каких-то других благ. Зато если вы безропотно согласитесь, то заручитесь поддержкой влиятельной персоны и получите какие-то приятные бонусы, да и нервы заодно сбережете.

Кроме того, на первый план могут выйти дела, в которых вам очень пригодится ваше умение манипулировать людьми. Не исключено, что вам понадобится чье-то содействие, а для того, чтобы его получить, придется «подергать за ниточки».

В начале месяца конфликт с кем-то из окружающих может подтолкнуть вас к каким-то нехарактерным для вас действиям. В середине декабря не стоит потакать своим желаниям – они окажутся разрушительными; и берегите здоровье. В конце месяца своевременное подчинение избавит вас от многих неприятностей.

Наиболее благоприятные дни: 4, 30, 31.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.