Гороскоп на июль 2019 года

К тому же еще больше усилится эмоциональная вовлеченность во все то, чем мы будем заниматься, поэтому даже те, кто сейчас недоволен своей работой, найдут в ней что-то привлекательное и наконец-то полюбят ее, ну или все бросят и отправятся на поиски чего-то принципиально другого, той фантастически-идеальной организации, в которой якобы можно стопроцентно себя реализовать.
Кроме того, в данный период важную роль в деловом, дружеском, родственном общении сыграет личная симпатия, самые плодотворные диалоги состоятся между теми индивидуумами, которые привыкли друг к другу, а потому доверяют, благоволят, готовы прощать многие ошибки. А вот если вам кто-то не нравится, то вы вряд ли станете дипломатично терпеть закидоны этого человека, более того, многие связи окажутся на грани разрыва именно из-за того, что мы перестанем скрывать свое истинное отношение к тем или иным людям.
Серьезно повлияют на наши отношения с окружающими и два затмения – полное солнечное при Луне в Раке, которое состоится 2 июля, и частное лунное при Луне в Козероге 17 июля. Эти два астрологических события заставят нас задуматься о перспективности взаимодействия с теми или иными людьми, мы начнем рассматривать родных и знакомых с точки зрения выгоды и ощущения внутреннего комфорта, которое возникает или не возникает при общении. Сделанные нами выводы выльются в то, что после 23-го числа мы перестанем миндальничать и четко обозначим, как дальше собираемся взаимодействовать с теми, кто не отвечает нашим потребностям и запросам.
А в остальном месяц будет наполнен всевозможным творчеством, оно проникнет во все области нашего существования и проявится в профессиональной и финансовой сферах, в досуговых занятиях, даже в бытовых делах. Мы весьма креативненько подойдем к решению всех поставленных перед нами задач, а те, кто привык выражать себя через музыку, живопись, писательство, создадут немало по-настоящему выдающихся произведений и выйдут на новый, ранее недосягаемый уровень мастерства.
В начале июля мы много внимания уделим родственникам и всему тому, что потенциально способно сделать нашу жизнь богаче в материальном и духовном плане. В середине месяца многим предстоит затеять переделки в доме, причем основательные и капитальные, с полной сменой дизайна интерьера и с воплощением в реальность каких-то давних задумок. В конце июля нам захочется от всего, что с нами происходит, получать истинное удовольствие, а потому мы позволим себе то, в чем долго отказывали, изменим если и не какие-то не устраивающие нас обстоятельства, то, по крайней мере, отношение к ним, и станем больше ценить простые человеческие радости, что, впрочем, не помешает нам стремиться к неге, роскоши и каким-то сибаритским развлечениям.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 16, с 18 по 24, с 26 по 31.
Неблагоприятные дни: 2, 9, 17, 25.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Овны в июле могут переругаться со многими родственниками из-за разности в подходе к каким-то бытовым делам, к общим с родней финансам, к вещам, которые давно пора выбросить, но которыми кто-то очень дорожит. Зато в профессиональной сфере все сложится просто замечательно – будет много успешно реализованных проектов, заманчивых и выгодных предложений, а если вам давно хочется сменить работу, то подвернется весьма интересный вариант, который полностью вас устроит.
К тому же в третьей декаде вы, возможно, благодаря какому-то своему поступку станете еще популярнее среди окружающих, а те, кто раньше почему-то вас недолюбливал, проникнутся к вам настоящей симпатией.
В начале месяца не исключены непредвиденные расходы на что-то такое, что связано одновременно и с родней, и с какими-то поездками или развлечениями. В середине июля вероятны бытовые неполадки, однако вы с ними легко справитесь. В конце месяца будет много приятностей.
Наиболее благоприятные дни: 7, 22, 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26.
Гороскоп на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Тельцы в июле в деловой сфере могут столкнуться с непреодолимыми сейчас трудностями, что в свою очередь вынудит их временно отпустить ситуацию и сосредоточиться не на профессиональной деятельности, а на чем-то таком, что имеет отношение к дому, быту, родственникам и к долгосрочной перспективе. Возможно, вы затеете ремонт.
Впрочем, есть вероятность, что вам в данный период все же удастся неплохо заработать благодаря родственным связям или друзьям, с которыми вы периодически проворачиваете какие-то коммерческие дела. К тому же вас ждет денежная или вещественная (продуктовая) прибыль от чего-то такого, во что вы когда-то вложили много труда.
В начале месяца стоит мыслить более широко и креативно, тогда многих неприятностей удастся избежать, а инициированные вами дела дадут самый оптимальный результат. В середине июля чья-то задумка принесет весьма ощутимую пользу. В конце месяца вероятны конфликты с теми, кто собрался отдыхать тогда, когда вам это невыгодно.
Наиболее благоприятные дни: 12, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 23.
Гороскоп на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Близнецы в июле славно потрудятся и на профессиональном поприще, и в бытовой сфере. Велика вероятность, что и начальству (деловым партнерам), и родственникам удастся найти наимощнейшую мотивацию, которая подтолкнет вас к активным действиям и вынудит добиваться идеального результата во всем, за что вы возьметесь.
Отличитесь вы и в каком-то творчестве. И тут уже роль «двигателя» сыграет ваше тщеславие. Не исключено, что появится возможность поучаствовать в каком-то фестивале, конкурсе или выступить на концерте, а потому вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы не только присоединиться к этому мероприятию, но и отчетливо удивить публику.
В начале месяца ваше существование обусловят: творческие порывы, желание выделиться и стремление заработать на какие-то удовольствия. В середине июля появится потребность превратить свое жилище во что-то новое, удивительное, полностью отражающее вашу истинную сущность. В конце месяца будут удовлетворены какие-то ваши амбиции.
Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.
Гороскоп на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Раки в июле многое сделают для своего жилища, для родни, для обеспечения своего будущего какими-то благами, причем будут активно трудиться и на деловом поприще, и там, где можно было бы нанять специалистов, но так приятно самому поработать руками. Скорее всего, вы в быту и на работе станете интенсивно воплощать в реальность все те замыслы, которые вынашивали в течение нескольких лет.
Кроме того, в профессиональной сфере вам, возможно, предстоит сотворить нечто выдающееся, то, ради чего придется решаться на какие-то нехарактерные для вас поступки, но что в итоге выведет вас на совершенно иной уровень мастерства.
В начале месяца появится возможность сделать то, что вы давно обдумываете, а какое-то дело, в котором до этого вы отчаянно «буксовали», даст отличные результаты. В середине июля вас ждет осуществление многих желаний, и в первую очередь они воплотятся благодаря вашей смелости. В конце месяца вы, вероятно, позволите себе роскошный отдых.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 8, 15, 18, 22, 29, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 13, 23, 27.
Гороскоп на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Львы в июле будут получать непередаваемое удовольствие и от своей профессиональной деятельности, и от любимого вида творчества, и от общения с людьми, которые им наиболее дороги. А вот тем, кого вы, мягко говоря, не переносите, от вас достанется, так как вы перестанете даже делать вид, что зачем-то их терпите.
Кроме того, ожидаются какие-то заманчивые предложения, а также увлекательные и крайне выгодные деловые проекты, благодаря которым вы не только отточите свое мастерство, но и обзаведетесь новыми постоянными и чрезвычайно щедрыми заказчиками, весьма заинтересованными в сотрудничестве с вами.
В начале и в середине месяца вы с блеском справитесь и с профессиональными, и с бытовыми задачами, не только проявив творческий подход, но и горя желанием что-то изменить в лучшую сторону. В конце июля есть вероятность о-о-очень шикарного отдыха, включающего все, что вы любите; ожидаются и выдающиеся успехи в творчестве.
Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Девам в июле в профессиональной сфере, чтобы добиться впечатляющих результатов, придется проявить изобретательность и креативность, зато потом все их старания будут вознаграждены в гораздо большей степени, чем они себе представляли. Так что не ленитесь, выходите за шаблонные рамки мышления и действуйте – всяческие «плюшки» не заставят себя ждать.
В быту же вы, скорее всего, руководствуясь больше эмоциями, чем здравым смыслом, радостно и с удовольствием возьметесь за какие-то переделки и сотворите со своим жилищем маленькое чудо, которым долго будете гордиться. А еще вы, вероятно, попробуете свои силы на каком-то новом для вас творческом поприще, и тут уже «движущей силой» станут какие-то практические соображения.
В начале месяца чьи-то щедроты подтолкнут вас к каким-то незапланированным действиям. В середине июля вашу жизнь обусловит ваше эмоциональное состояние. В конце месяца вы по каким-то причинам вообще себе ни в чем не откажете.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 7, 10, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 19, 25, 26.
Гороскоп на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Весы в июле достигнут невероятных успехов в профессиональной деятельности и на творческом поприще, из-за чего в какой-то момент их самоуверенность и апломб настолько возрастут, что они вдрызг разругаются со многими окружающими. Гордитесь собой потихоньку, не демонстрируйте гонор и высокомерие, иначе ваши победы обернутся поражением в межличностном общении.
Кроме того, не исключены какие-то бытовые неурядицы; возможно, вы, с головой погрузившись в работу и в хобби, упустите из виду какие-то домашние проблемы, и они умножатся. Держите руку на пульсе, разбирайтесь с неприятностями сразу, чтобы потом не отдавать за их решение деньги, которые вы планировали потратить на удовольствия.
В начале месяца вероятны конфликты с родственниками, зато на работе вы будете просто блистать. В середине июля не стоит идти на поводу у эмоций. В конце месяца вам на каком-то мероприятии предстоит представить какие-то ваши достижения.
Наиболее благоприятные дни: 6, 8, 12, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 23.
Гороскоп на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Скорпионам в июле будет весьма непросто в деловой сфере. Причем основной причиной неурядиц и проблем станет отношение к вам со стороны окружающих и ваше собственное нежелание нравиться тому, кто многое решает. Если не хотите потерять в деньгах и поставить под угрозу свою деловую репутацию, будущее в этой организации и какие-то заманчивые перспективы, будьте душкой и избегайте любых конфликтов. Помните: сейчас лучше прогнуться, как бы не стонало от боли ваше самолюбие.
А вот в бытовых делах вас ждут успехи, которыми вы сможете долго гордиться; скорее всего, вы усилите безопасность своего жилища, увеличите его комфортабельность и привнесете в интерьер нечто такое, благодаря чему дома станет гораздо уютнее.
В начале месяца какие-то откровения родственников сблизят вас с ними и уничтожат прошлые разногласия. В середине июля стоит помнить о совершенных ранее на работе ошибках и не повторять их. В конце месяца не давайте воли характеру.
Наиболее благоприятные дни: 10, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрельцы в июле смогут преодолеть какие-то разногласия с родственниками, благодаря чему их существование станет более комфортным и в физическом, и в психологическом плане. В деловой сфере все тоже сложится превосходно – будут и весьма впечатляющие и хорошо оплаченные успехи, и интересные предложения, приняв которые вы определите свое будущее – и финансовое, и карьерное.
К тому же вам, возможно, предстоит обзавестись новым надежным другом, благодаря которому в вашу жизнь войдет какой-то пока еще незнакомый вам вид творчества. Ожидаются и удовольствия, которыми вас самым парадоксальным образом обеспечит профессиональное поприще.
В начале месяца спор с кем-то из близких может подтолкнуть вас к креативным переделкам в доме, а поиск компромисса – привести к упрочнению родственных отношений. В середине июля вы станете активно и весьма оригинально реализовывать какие-то давние желания. В конце месяца ожидаются радостные события почти во всех сферах вашего бытия.
Наиболее благоприятные дни: 4, 13, 14, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 31.
Гороскоп на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Козероги в июле могут изменить подход к каким-то аспектам профессиональной деятельности и благодаря этому достичь потрясающих результатов там, где раньше у них ничего не получалось. А вот в отношениях с родственниками не исключены серьезные проблемы – их желания пойдут вразрез с вашими, ваше мнение перестанет быть для них определяющим, а какие-то ваши планы на первые две декады рухнут из-за их вмешательства.
Впрочем, в третьей декаде все наладится, вы найдете новый способ воздействия на близких людей, сможете подчинить их себе и превратите взаимодействие с ними если и не в перманентное удовольствие, то, по крайней мере, в нечто вполне терпимое.
В начале месяца какой-то давний опыт и желание выйти за рамки привычного сослужат вам на работе добрую службу; ожидается и улучшение психологического настроя. В середине июля стоит быть осторожнее в своих желаниях – не все сбудутся, а реализация остальных не принесет радости. В конце месяца вас ждет какая-то крупная приятность.
Наиболее благоприятные дни: 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Водолеи в июле могут под воздействием своих и чужих эмоций резко разорвать какие-то деловые отношения и отправиться в свободное плавание. Не исключено, что вы откажетесь и дальше терпеть какую-то не устраивающую вас ситуацию и воспользуетесь каким-то скандалом, чтобы уйти с нынешней работы. Правда, в данный период вы вряд ли найдете ей замену, да и, скорее всего, и искать пока ничего не станете, а позволите себе отдохнуть.
Тем более что у вас, вероятно, возникнет потребность что-то изменить в домашнем укладе, что-то переделать, починить, внести коррективы в интерьерную или в функциональную составляющую жилища; этим вы и займетесь.
В начале месяца какой-то разговор с родственником или с другом, возможно, заставит вас крепко задуматься о том, на что вы сейчас тратите свою жизнь. В середине июля вам предстоит принять несколько радикальных решений и вернуться к какой-то отправной точке. В конце месяца ожидаются какие-то запретные удовольствия.
Наиболее благоприятные дни: 13, 18, 19, 20, 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21.
Гороскоп на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Рыб в июле в деловой сфере ждет что-то новое и интересное, благодаря чему они еще больше или заново полюбят свою работу и начнут трудиться намного эффективнее в плане прибыли и карьеры. Ожидаются и какие-то позитивные изменения в бытовой сфере; возможно, вам предстоит проявить талант дизайнера и каким-то оригинальным образом украсить свой дом, да и функциональности вы ему, скорее всего, добавите.
К тому же вы, вероятно, вернетесь к решению тех вопросов, которые в мае-июне пустили на самотек, не захотев лишний раз трепать себе нервы и спорить с кем-то из родственников. И в этот раз все сложится так, как нужно вам, вы найдете правильные аргументы в разговоре с родней, а обстоятельства помогут вам закрепить успех.
В начале месяца какие-то утилитарные дела станут для вас источником вдохновения и подвигнут вас на творческие подвиги. В середине июля вероятны неожиданные подарки от тех, кто вам благоволит. В конце месяца не исключен какой-то праздник.
Наиболее благоприятные дни: 11, 12, 20, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24, 31.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
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