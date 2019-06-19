Гороскоп на июль 2019 года

К тому же еще больше усилится эмоциональная вовлеченность во все то, чем мы будем заниматься, поэтому даже те, кто сейчас недоволен своей работой, найдут в ней что-то привлекательное и наконец-то полюбят ее, ну или все бросят и отправятся на поиски чего-то принципиально другого, той фантастически-идеальной организации, в которой якобы можно стопроцентно себя реализовать.

Кроме того, в данный период важную роль в деловом, дружеском, родственном общении сыграет личная симпатия, самые плодотворные диалоги состоятся между теми индивидуумами, которые привыкли друг к другу, а потому доверяют, благоволят, готовы прощать многие ошибки. А вот если вам кто-то не нравится, то вы вряд ли станете дипломатично терпеть закидоны этого человека, более того, многие связи окажутся на грани разрыва именно из-за того, что мы перестанем скрывать свое истинное отношение к тем или иным людям.

Серьезно повлияют на наши отношения с окружающими и два затмения – полное солнечное при Луне в Раке, которое состоится 2 июля, и частное лунное при Луне в Козероге 17 июля. Эти два астрологических события заставят нас задуматься о перспективности взаимодействия с теми или иными людьми, мы начнем рассматривать родных и знакомых с точки зрения выгоды и ощущения внутреннего комфорта, которое возникает или не возникает при общении. Сделанные нами выводы выльются в то, что после 23-го числа мы перестанем миндальничать и четко обозначим, как дальше собираемся взаимодействовать с теми, кто не отвечает нашим потребностям и запросам.

А в остальном месяц будет наполнен всевозможным творчеством, оно проникнет во все области нашего существования и проявится в профессиональной и финансовой сферах, в досуговых занятиях, даже в бытовых делах. Мы весьма креативненько подойдем к решению всех поставленных перед нами задач, а те, кто привык выражать себя через музыку, живопись, писательство, создадут немало по-настоящему выдающихся произведений и выйдут на новый, ранее недосягаемый уровень мастерства.

В начале июля мы много внимания уделим родственникам и всему тому, что потенциально способно сделать нашу жизнь богаче в материальном и духовном плане. В середине месяца многим предстоит затеять переделки в доме, причем основательные и капитальные, с полной сменой дизайна интерьера и с воплощением в реальность каких-то давних задумок. В конце июля нам захочется от всего, что с нами происходит, получать истинное удовольствие, а потому мы позволим себе то, в чем долго отказывали, изменим если и не какие-то не устраивающие нас обстоятельства, то, по крайней мере, отношение к ним, и станем больше ценить простые человеческие радости, что, впрочем, не помешает нам стремиться к неге, роскоши и каким-то сибаритским развлечениям.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 16, с 18 по 24, с 26 по 31.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 17, 25.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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