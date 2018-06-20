Гороскоп на июль 2018 года

И вообще в этом месяце прошлое будет играть огромную роль для нашего настоящего и даже для формирования нашего будущего.

Кроме того, мы будем крайне эмоционально воспринимать все то, что происходит с нами и вокруг нас, из любых ситуаций мы станем черпать вдохновение и делать какие-то определенные выводы, и это поможет нам в профессиональной сфере и в общении с окружающими. Кстати, само общение вряд ли окажется очень активным, по крайней мере, в период с 1 по 21 июля – мы подпустим к себе исключительно тех, кому безусловно доверяем, с кем не нужно притворяться и пытаться казаться лучше, чем мы есть. И только после 21-го мы снова откроемся миру и начнем охотно взаимодействовать в том числе и с малознакомыми индивидуумами.

Отдельно стоит сказать о двух затмениях, которые ожидают нас в этом месяце – частном солнечном при Луне во Льве (13.07.18) и полном лунном при Луне в Водолее (27.07.18). Эти астрологические явления подвигнут нас на креативные эксперименты, помогут раскрыть наш творческий потенциал, но при этом могут спровоцировать принятие нерациональных решений, заставить проявлять высокомерие, подтолкнуть к смелым, но не вполне разумным поступкам. Так что, прежде чем сделать какой-то выбор или броситься в авантюру, хорошенько подумайте, чем это для вас чревато, не поленитесь провести анализ ситуации и потенциальных рисков.

А еще в период с 1 по 9 июля мы будем активно потакать своим желаниям, особенно тем, реализация которых не может никому навредить и стать причиной ссор с окружающими, но при этом имеет самое прямое отношение к избавлению от ощущения внутренней неудовлетворенности. Начиная же с 10-го числа многие наши «хочу» будут направлены на получение каких-то дополнительных благ, на усовершенствование своего тела и места обитания, на приобретение вещей, которые помогают создавать положительный имидж и добиваться каких-то небескорыстных целей.

В начале месяца многим предстоит сделать массу хорошего для своих родственников, решить какие-то их проблемы, разобраться со спорными вопросами, связанными с самыми близкими людьми. В середине июля дом и быт окажутся равнозначными работе, а в некоторых ситуациях вообще выйдут на первое место. В конце месяца многие позволят себе удовольствия, тягу к которым обычно не принято афишировать перед окружающими.

Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 18, с 20 по 26, с 28 по 31.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 19, 27.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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