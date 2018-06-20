Гороскоп на июль 2018 года

И вообще в этом месяце прошлое будет играть огромную роль для нашего настоящего и даже для формирования нашего будущего.
Кроме того, мы будем крайне эмоционально воспринимать все то, что происходит с нами и вокруг нас, из любых ситуаций мы станем черпать вдохновение и делать какие-то определенные выводы, и это поможет нам в профессиональной сфере и в общении с окружающими. Кстати, само общение вряд ли окажется очень активным, по крайней мере, в период с 1 по 21 июля – мы подпустим к себе исключительно тех, кому безусловно доверяем, с кем не нужно притворяться и пытаться казаться лучше, чем мы есть. И только после 21-го мы снова откроемся миру и начнем охотно взаимодействовать в том числе и с малознакомыми индивидуумами.
Отдельно стоит сказать о двух затмениях, которые ожидают нас в этом месяце – частном солнечном при Луне во Льве (13.07.18) и полном лунном при Луне в Водолее (27.07.18). Эти астрологические явления подвигнут нас на креативные эксперименты, помогут раскрыть наш творческий потенциал, но при этом могут спровоцировать принятие нерациональных решений, заставить проявлять высокомерие, подтолкнуть к смелым, но не вполне разумным поступкам. Так что, прежде чем сделать какой-то выбор или броситься в авантюру, хорошенько подумайте, чем это для вас чревато, не поленитесь провести анализ ситуации и потенциальных рисков.
А еще в период с 1 по 9 июля мы будем активно потакать своим желаниям, особенно тем, реализация которых не может никому навредить и стать причиной ссор с окружающими, но при этом имеет самое прямое отношение к избавлению от ощущения внутренней неудовлетворенности. Начиная же с 10-го числа многие наши «хочу» будут направлены на получение каких-то дополнительных благ, на усовершенствование своего тела и места обитания, на приобретение вещей, которые помогают создавать положительный имидж и добиваться каких-то небескорыстных целей.
В начале месяца многим предстоит сделать массу хорошего для своих родственников, решить какие-то их проблемы, разобраться со спорными вопросами, связанными с самыми близкими людьми. В середине июля дом и быт окажутся равнозначными работе, а в некоторых ситуациях вообще выйдут на первое место. В конце месяца многие позволят себе удовольствия, тягу к которым обычно не принято афишировать перед окружающими.
Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 18, с 20 по 26, с 28 по 31.
Неблагоприятные дни: 6, 13, 19, 27.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в июле будут хороши во всем том, что касается творчества, успешными окажутся любые индивидуальные проекты, отлично сложится деятельность, никак не зависящая от окружающих. А вот в общении вероятны проблемы, которые хоть и закончатся в третьей декаде, но надолго оставят после себя неприятный осадок.
Кроме того, вам, скорее всего, предстоит вернуться к тем профессиональным замыслам, которые давно крутились у вас в голове, но осуществить которые вы не могли из-за неблагоприятных обстоятельств. Теперь их реализации ничего не помешает, и это позволит вам выйти на следующий уровень мастерства.
В начале месяца финансовых вложений может потребовать бытовая сфера, а на работе не исключена проверка, спровоцированная чьей-то жалобой. В середине июля ожидаются ситуации, из которых необходимо будет сделать правильные выводы. В конце месяца вдохновение и креативные порывы не дадут вам спокойно спать.
Наиболее благоприятные дни: 5, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Гороскоп на июль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцов в июле ждет тесное взаимодействие с родственниками, будет много совместных с ними дел, поездок, решений и давно запланированных действий, направленных на увеличение общего благосостояния. А вот на работе не исключены сложности из-за коллективных проектов, которые займут много времени и вынудят откладывать выполнение должностных обязанностей, но почти не принесут прибыли.
Кроме того, в третьей декаде есть вероятность конфликтов в каком-то сообществе, в котором обычно вы чувствуете себя вполне комфортно. Возможно, на вас почему-то ополчится какая-то яркая персона, считающаяся там неформальным лидером.
В начале месяца будет сложно осуществить какое-то намерение, связанное с профессиональной сферой. В середине июля вы можете затеять переделки в жилище и приобрести для дома что-то красивое и уютное. В конце месяца стоит воздержаться от тех развлечений, которые каким-либо образом способны навредить организму.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 8, 9, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 31.
Гороскоп на июль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в июле откроют в себе какие-то новые способности, которые помогут им добиться многих профессиональных целей, а также весьма удачно используют опыт, полученный ими при каких-то нестандартных обстоятельствах. Не исключена и неожиданная прибыль, которую вы потратите на свои «хочу».
Кроме того, удастся сгладить острые углы в отношениях с важными для вас людьми, у вас появятся новые точки соприкосновения с друзьями и родственниками. А еще вам могут сделать несколько интересных деловых предложений; скорее всего, они будут исходить от персон, с которыми вы уже когда-то плодотворно сотрудничали.
В начале месяца уступка кому-то из родни существенно облегчит вам существование. В середине июля вероятна поездка туда, где вам очень хорошо. В конце месяца и на работе, и в частной жизни будет много ярких событий, ожидается получение легких денег, с вами поделятся чем-то вкусным, полезным в хозяйстве или просто приятным.
Наиболее благоприятные дни: 10, 11, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.
Гороскоп на июль для Рака (22 июня – 22 июля)
Раков в июле ждут вполне заслуженные награды в профессиональной сфере, хотя и не исключено, что это будет сопровождаться какими-то спорными ситуациями. Ожидается и начало хорошо продуманного делового проекта, который некоторым образом отразится и на вашей частной жизни – возможно, вы приобщите к нему кого-то из родственников или возьмете в командировку близкого вам человека.
Кроме того, реализация каких-то ваших желаний потребует от вас смелости, раскованности, креатива, зато в результате вы получите не только то, чего хотите, но и крайне важный опыт, который потом не раз пригодится вам в самых разных ситуациях. А еще звезды сулят вам щедрые подарки – и от любящих вас людей, и от самой Судьбы.
В начале месяца придется принимать решение, которое определит ваше будущее. В середине июля вероятно приобретение чего-то такого, чем вы будете пользоваться не один год. В конце месяца вам, возможно, предстоит присутствовать на каком-то значимом мероприятии.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 12, 16, 26, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17, 21, 31.
Гороскоп на июль для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в июле могут столкнуться с трудностями в деловой сфере из-за существенных разногласий с начальством или с заказчиками. Возможно, не только к конфликтам, но и к каким-то наказаниям приведет то, что вы откажетесь возобновлять проект, который был закрыт некоторое время назад, а, пока длился, изрядно вам надоел. Постарайтесь сделать так, чтобы и свои интересы соблюсти, и никого против себя не настроить.
Кроме того, вам, вероятно, придется заниматься какими-то бытовыми делами, которые потребуют не только времени и усилий, но и материальных вложений. Зато результат окажется восхитительным и принесет вам чувство глубокого удовлетворения. А еще вы выйдете на новый уровень в каком-то творчестве.
В начале месяца что-то, сделанное недавно, принесет вам пользу или прибыль. В середине июля воздержитесь от спонтанных поступков и решений. В конце месяца в какой-то спорной ситуации вам поможет ваше обаяние.
Наиболее благоприятные дни: 1, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 21, 28.
Гороскоп на июль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Дев в июле ждут интересные деловые предложения, которые, вероятно, поступят от каких-то влиятельных людей. Возможно, кто-то вспомнит о том, что именно вы являетесь носителем каких-то уникальных навыков или качеств, и захочет, чтобы вы поучаствовали в прибыльном и весьма перспективном проекте.
Кроме того, вы, скорее всего, многое сделаете для своего жилища, для родственников, для своего будущего. Какие-то ваши намерения, которые вы ранее не могли осуществить из-за отсутствия необходимых ресурсов, реализуются как по мановению волшебной палочки, а люди, которым вы доверяете, станут вам еще ближе.
В начале месяца изменение каких-то обстоятельств поможет получить давно желаемые блага. В середине июля не исключены перемены в образе жизни и в имидже, ну или вы просто существенно пополните свой гардероб, чтобы соответствовать какому-то определенному дресс-коду. В конце месяца придется кому-то в чем-то уступать.
Наиболее благоприятные дни: 4, 16, 17, 18, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 19, 26, 27.
Гороскоп на июль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в июле добьются огромных успехов в деловой сфере, однако это обернется конфликтами с родственниками. Велика вероятность, что из-за загруженности на работе у вас совсем не останется времени на общение с родней и на выполнение бытовых обязанностей, что в свою очередь очень не понравится близким вам людям.
Кроме того, не исключено возвращение к какому-то проекту, который ранее был приостановлен из-за неблагоприятных обстоятельств. А еще вы, скорее всего, сможете заработать на чем-то таком, что имеет отношение к прошлому, причем не к лично вашему, а вашей страны (города, региона) или тех людей, с которыми вы тесно взаимодействуете.
В начале месяца осуществление какого-то вашего желания принесет и радость, и какие-то проблемы. В середине июля придется платить за то, что вы могли бы сделать сами, если бы у вас было время этим заниматься. В конце месяца во многих сферах ожидаются удачные начинания, к тому же будет масса всяческих удовольствий.
Наиболее благоприятные дни: 7, 14, 18, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 3, 10, 17, 22, 29, 31.
Гороскоп на июль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в июле, скорее всего, попытаются повернуть вспять какую-то не устраивающую их ситуацию в деловой сфере. И, вероятно, вам это удастся, особенно если вы разберетесь, на какие точки нужно давить тем людям, от которых зависит изменение обстоятельств: какие их слабости использовать или о каких их принципах им напомнить. Ожидается и доход от чего-то такого, что ранее прибыли не приносило.
Кроме того, вам может захотеться превратить свое жилище в совсем уж неприступную крепость; не исключено, что вы подключите какую-то супернавороченную сигнализацию или просто поставите новую входную дверь. Приумножите вы и уют в доме.
В начале месяца какое-то соглашение с родственниками даст вам над ними очевидные преимущества. В середине июля реализация какой-то внезапно возникшей креативной идеи, возможно, пополнит ваш круг общения новым доверенным лицом. В конце месяца не стоит позволять себе то, что может навредить репутации и здоровью.
Наиболее благоприятные дни: 10, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 13, 16, 23, 27, 30.
Гороскоп на июль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в июле реализуют массу креативных идей, и это принесет им доход, уважение окружающих, новые возможности и шанс занять какую-то должность, о которой давно и амбициозно мечталось. К тому же вы сумеете решить какой-то сложный и спорный вопрос, связанный с родственниками и общим с ними имуществом.
Кроме того, вас ждет какое-то творческое начинание, которое будет предполагать интересные поездки. Правда, при всем этом не исключены сложности в общении с людьми, которые по каким-то причинам отказываются вам доверять, не желают раскрываться перед вами и делиться некой конфиденциальной информацией.
В начале месяца вы, возможно, избавитесь от чего-то такого, что вас тяготило. В середине июля не стоит ничего требовать от окружающих – чем меньше вы станете демонстрировать свои потребности, тем быстрее их удовлетворят. В конце месяца будет много общения с теми, кто заинтересован в том же, в чем и вы сами.
Наиболее благоприятные дни: 12, 22, 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на июль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в июле получат шанс вернуться к проекту, который им очень импонировал, так как приносил хорошие деньги и позволял не зависеть от каких-то обстоятельств. Правда, не факт, что эту «ретроспективу» одобрят ваши родственники – возможно, им не понравится, что вы опять будете проводить дома крайне мало времени.
Кроме того, в первых двух декадах месяца не исключены бытовые проблемы, которые придется решать очень срочно, да еще и включать воображение, чтобы обойтись «малой кровью», а не заплатить за избавление от них весьма кругленькую сумму. Вероятны в июле и неожиданные визиты дальней родни, что тоже обернется скорее сложностями, чем удовольствием от общения.
В начале месяца придется кого-то «умасливать», чтобы убрать препятствия на пути достижения цели. В середине июля открытие новых возможностей будет сопровождаться ссорами с окружающими. В конце месяца ожидается приятное событие.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 14, 24, 25, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 12, 19, 23, 30.
Гороскоп на июль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в июле многое сделают для своего настоящего, использовав опыт прошлого. Скорее всего, вы мудро учтете все свои ошибки, совершенные и в профессиональной деятельности, и в общении с окружающими, что позволит вам достичь по-настоящему грандиозных целей и получить то, в чем вы сейчас очень нуждаетесь.
Правда, при этом не исключены сложности в реализации креативных идей, возможны непредвиденные расходы, связанные с вашим жилищем, вероятны и какие-то душевные метания, так что месяц спокойным точно не назовешь. Придется часто прибегать к тем средствам, которые лично для вас являются наиболее эффективными релаксантами.
В начале июля может сломаться то, без чего вам сложно обходиться; придется раскошеливаться на новый экземпляр. В середине месяца вы можете затеять глобальную уборку в доме и избавиться от того, что навевает грустные воспоминания. В конце июля яркое для кого-то другого событие обернется для вас обидой или разочарованием.
Наиболее благоприятные дни: 2, 4, 11, 18, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15.
Гороскоп на июль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбам в июле будет очень комфортно и в процессе профессиональной деятельности, и во время общения с окружающими. Скорее всего, никто ни в чем не станет вам перечить, рабочие проекты реализуются без особых усилий, а отдача от того, что вы сделаете, окажется гораздо больше, чем вы могли себе представить.
Кроме того, в первой декаде месяца исполнится какое-то ваше давнее желание, которое вы вообще никому не озвучивали, так как боялись, что вас совсем неправильно поймут. А вот после 9-го числа вам настоятельно рекомендуется воздержаться от материализации тех своих «хочу», которые доставляют огромное удовольствие, но крайне негативно сказываются на состоянии организма.
В начале июля взаимодействие с кем-то из родственников вас приятно удивит. В середине месяца какие-то необычные домашние хлопоты дадут неожиданный и весьма позитивный результат. В конце июля ожидаются крупная прибыль и покупка чего-то красивого.
Наиболее благоприятные дни: 3, 9, 12, 30, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 18, 25.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok