Гороскоп на февраль 2019 года

Мы станем более требовательно относиться к друзьям и снисходительнее – к тем, к кому мы совершенно равнодушны. У нас появятся какие-то весьма оригинальные идеи, касающиеся улучшения качества работы, упрочится наша гражданская позиция, мы не раз вызовемся поучаствовать в бескорыстных социальных проектах. Мы будем быстрее и смелее принимать важные решения, правда, не факт, что все они окажутся правильными. В третьей же декаде мы станем осторожнее и предусмотрительнее, причем как в частной жизни, так и в деловой сфере. Мы будем брать на себя новые обязательства исключительно в том случае, если их выполнение сулит долгосрочную и стабильную выгоду ну или, по крайней мере, кажется нам необходимым по каким-то морально-этическим соображениям. К тому же многим захочется увеличить свой персональный комфорт, сделать свою трудовую деятельность более удобной, и они затеют переделки на рабочем месте и/или в домашнем кабинете. А еще для нас возрастет значимость родственных отношений, поэтому мы постараемся теснее и лучше общаться с родней.
В начале месяца многим предстоит сделать несколько весьма решительных шагов и достичь неких сложных целей, что в свою очередь не только принесет какие-то материальные блага, но и существенно поднимет самооценку. В середине февраля мы станем более сдержанными в своих желаниях и разборчивее в амбициях, перестанем распыляться на заведомо фантастические идеи и сосредоточимся на тех проектах, которые нас кормят сейчас и потенциально могут кормить еще очень долго. В конце месяца многим предстоит «оживить» те коммерческие проекты, которые некоторое время назад были «заморожены» или просто отложены из-за недостаточного финансирования; ожидаются и какие-то прибыли за прошлые дела и достижения.
Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 12, с 14 по 18, с 20 по 25, 27, 28.
Неблагоприятные дни: 5, 13, 19, 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в феврале станут активно и всеми доступными им способами добиваться и профессиональных, и частных целей. Вам предстоит воплотить в реальность немало идей, которые вы давно вынашиваете, и осуществить внезапно возникшие замыслы. Многие ваши действия будут обусловлены спонтанными решениями, которые, впрочем, окажутся весьма точными и стопроцентно правильными. Вероятны и какие-то неожиданные начинания. К тому же вам, возможно, предстоит побороться за свои права. Не исключено, что вы вдруг узнаете, что в какой-то ситуации с вами поступили не по чести или не по закону, и решите восстановить справедливость, а заодно и добиться компенсации.
В начале месяца некое неординарное желание подтолкнет вас к внесению корректив во все ваше существование или, по крайней мере, в какие-то ваши планы. В середине февраля придется распрощаться с каким-то материальным намерением, так как на него просто не окажется денег. В конце месяца многое будет зависеть от вашей деликатности.
Наиболее благоприятные дни: 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 8, 15, 16, 23.
Гороскоп на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцам в первой половине февраля предстоит спешно завершать какие-то дела, которые тянутся уже достаточно долго и отвлекают от чего-то более актуального; к тому же в данный период не исключены конфликты с работодателями или деловыми партнерами из-за разности в подходах к выполнению должностных обязанностей. Во второй же половине месяца вас ждут весьма перспективные начинания, которые в результате чрезвычайно позитивно скажутся на вашем материальном положении и социальном статусе. В лучшую сторону изменятся ваши взаимоотношения с людьми, которые вам важны и нужны. Ожидаются какие-то приятные и полезные приобретения.
В начале февраля есть вероятность несвойственного вам поступка, который обернется финансовыми убытками; будьте осмотрительнее. В середине месяца появятся новые долгосрочные планы и какие-то материальные желания. В конце февраля успехи во многих сферах вашей жизнедеятельности отлично скажутся на вашем психологическом состоянии.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в феврале, скорее всего, и реализуют какие-то свои персональные профессиональные проекты, и вполне успешно поучаствуют в чем-то, инициированном окружающими. Не исключены и побочные доходы, получение которых станет возможным благодаря человеку, который так или иначе вас опекает и направляет ваши действия. Кроме того, есть вероятность какой-то неудачной поездки, которая изрядно потреплет вам нервы, однако в результате принесет и весьма полезный опыт, и новых друзей или, по крайней мере, сведет вас с людьми, которые еще не раз вам пригодятся. К тому же у вас может появиться потребность в смене имиджа на более деловой и формальный.
В начале месяца вы, возможно, инициируете несколько проектов, руководствуясь не вполне характерными для вас желаниями и устремлениями. В середине февраля придется совмещать удовлетворение своих потребностей и соблюдение чужих интересов. В конце месяца важно культивировать и поддерживать в себе хорошее настроение.
Наиболее благоприятные дни: 3, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 21, 28.
Гороскоп на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в феврале могут ввязаться в какой-то проект, который подарит им незабываемый опыт, однако вряд ли принесет ощутимый доход. Впрочем, уже во второй половине месяца вы инициируете нечто такое, что окажется вполне коммерчески выгодным, более того, существенно расширит ваши горизонты и увеличит ваши полномочия. К тому же вам, вероятно, предстоит снова отправиться туда, где вы уже несколько раз были, и посещение чего всегда приносит вам моральную или материальную пользу. А еще ожидается весьма необычное общение с кем-то из друзей; скорее всего, человек, которого вы знаете, как облупленного, предстанет перед вами в совершенно новом качестве.
В начале февраля вы посвятите много времени реализации абстрактной и так до конца и не оформившейся идеи. В середине месяца какое-то ваше желание может стать источником сложностей на работе и недоразумений с близкими вам людьми. В конце февраля какое-то событие подарит вам ощущение полного психологического комфорта.
Наиболее благоприятные дни: 4, 14, 15, 17, 18, 25, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 9, 19, 23, 26.
Гороскоп на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в первой половине февраля могут вопреки мнению окружающих инициировать и осуществить несколько индивидуальных коммерческих проектов, которые окажутся весьма успешными и прибыльными, хотя и отнимут массу сил, времени, нервов. К тому же вам, скорее всего, в данный период предстоит расставить точки на «ё» в отношениях с кем-то из друзей, и не факт, что это будет приятно.
Во второй же половине месяца не исключены непредвиденные расходы, неудачные покупки, нерентабельные начинания, да и взаимоотношения с начальством или с деловыми партнерами, вероятно, будут весьма натянутыми из-за вашего нежелания под них прогибаться. Впрочем, при этом ожидаются какие-то подарки от тех, кто вам благоволит.
В начале февраля появится возможность на чем-то очень хорошо заработать, правда, это может не понравиться тем, кто за вас переживает. В середине месяца стоит крайне осмотрительно вести финансовые дела и не давать в долг. В конце февраля вы, скорее всего, найдете новый и весьма действенный способ релаксации.
Наиболее благоприятные дни: 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23.
Гороскоп на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в феврале, скорее всего, ловко воспользуются какой-то неожиданно подвернувшейся возможностью и смогут попасть в число участников весьма выгодного проекта. Велика вероятность, что, благодаря ему вы не только существенно пополните свой счет в банке, но и закрепитесь в каком-то сообществе, в котором найдете немало полезных вам в чем-то людей, а может, и хороших друзей.
Правда, при всем этом в третьей декаде месяца не исключены проблемы со здоровьем, конфликты с людьми, с которыми вас связывают какие-то неформальные отношения, ошибки в ведении дел, спровоцированные психологическими факторами.
В начале февраля стоит воздержаться от развлекательной поездки, инициированной людьми, которые сначала делают и только потом думают. В середине месяца ожидается побочная прибыль. В конце февраля вам настоятельно рекомендуется ничем не вредить своему организму и не употреблять того, что может стать причиной депрессивного состояния.
Наиболее благоприятные дни: 6, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 22, 28.
Гороскоп на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в феврале в деловой сфере могут столкнуться с проблемами, которые в результате приведут к уменьшению доходов и вынудят обращаться за помощью к людям, которым они сами некоторое время назад оказали серьезное содействие. При этом в третьей декаде не исключен коммерческий проект, который будет инициирован кем-то из окружающих и даст вам возможность слегка поправить свои финансовые дела. Главное, сразу же не спустить заработанное на всякую ерунду.
Кроме того, в этом месяце ожидается несколько частных мероприятий, которые многое дадут вам в плане личностного роста, покажут истинное отношение к вам людей, которых вы подпустили к себе достаточно близко, подарят вам массу разнообразных эмоций.
В начале февраля неожиданное исполнение какого-то вашего желания даст вам повод рассчитывать на нечто большее. В середине месяца сомнительное на первый взгляд деловое предложение может оказаться единственным выходом из какой-то сложной ситуации. В конце февраля вероятна переоценка ценностей.
Наиболее благоприятные дни: 2, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 5, 10, 17, 19, 26.
Гороскоп на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в феврале могут переругаться со всеми своими друзьями и пустить псу под хвост все то, чего они на работе добивались достаточно долгое время. Не исключено, что вы вдруг решите, что устали от того, что происходит в вашей жизни, и затеете глобальный переворот всего своего существования. Возможно, ваш бунт против рутины даже принесет вам пользу, особенно если вы давно уже мечтаете заняться чем-то совершенно другим, начать жизнь с чистого листа и попробовать себя в иной профессии.
Кроме того, у вас, вероятно, появятся какие-то новые материальные цели и желания, захочется обзавестись каким-то специфическим имуществом, добиться особого социального статуса, и вы тут же начнете работать над материализацией своих «хочу».
В начале месяца многое будет зависеть от того, насколько вы сейчас довольны своей жизнью. В середине февраля важную роль сыграют ваши фантазии. В конце месяца вы будете часто действовать наперекор обстоятельствам и ловить от этого кайф.
Наиболее благоприятные дни: 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 18, 22.
Гороскоп на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в феврале затеют немало разнообразных проектов, каждый из которых в результате принесет либо материальную выгоду, либо что-то для души. Правда, есть вероятность, что в третьей декаде вы неожиданно впадете в заблуждение, поддадитесь порыву и «пустите по ветру» достаточно крупную сумму, считая, что кому-то помогаете. Не будьте слишком легковерны, а если захочется заняться благотворительностью, сделайте это после тщательной проверки, убедившись, что помогаете тем, кто в этом действительно нуждается.
Кроме того, в этом месяце вы, возможно, по каким-то причинам и весьма субъективным соображениям в чем-то позволите себе намного больше, чем обычно, разрешите себе то, что, как правило, запрещаете вообще или дозволяете строго дозированно.
В начале февраля перед вами откроется сразу несколько новых возможностей. В середине месяца вы из какой-то информации можете сделать не совсем верные выводы. В конце февраля вероятны ошибки, которые плохо скажутся на вашем миропонимании.
Наиболее благоприятные дни: 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13.
Гороскоп на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в первой половине февраля могут решиться на какой-то беспрецедентный поступок, который в результате позволит им начать чрезвычайно выгодный коммерческий проект или каким-то другим образом обеспечить себя стабильными и весьма высокими доходами. К тому же у вас будет возможность улучшить отношения с теми, с кем в последнее время вы часто конфликтуете, но для этого придется идти на компромисс.
Кроме того, в третьей декаде вас ждут глобальные успехи на работе, крупные приобретения, которые окажутся и полезными, и эстетически приятными, решения проблем, которые долго доставляли вам психологический дискомфорт.
В начале месяца какие-то ваши недавние начинания принесут великолепные плоды и подтолкнут вас к действиям, на которые раньше вы вряд ли бы осмелились. В середине февраля будет много хлопот, не исключена сверхурочная работа, но все окупится. В конце месяца кто-то сделает для вас нечто о-о-очень хорошее.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 3, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 21, 25.
Гороскоп на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в феврале покажут себя во всей красе и получат вполне заслуженные награды за те достижения, на которые раньше никто почему-то внимания не обращал; ожидаются и перспективные деловые предложения. Не исключено, что вам надоест скромничать, вы начнете откровенно выпячивать себя, громко заявлять о своих достоинствах, уже достигнутых успехах и потенциальных возможностях, и вам воздадут должное.
Кроме того, вас не раз осенят интересные идеи, касающиеся как профессиональной деятельности, так и каких-то частных дел; реализация этих задумок весьма разнообразит ваше существование и принесет вам массу всего хорошего.
В начале месяца осуществятся какие-то ваши чаяния, так или иначе связанные с амбициями и честолюбием. В середине февраля какие-то события, важные для вашего настоящего, дадут вам возможность планировать что-то на отдаленное будущее. В конце месяца многое будет зависеть от вашего психологического состояния.
Наиболее благоприятные дни: 2, 4, 9, 16, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17.
Гороскоп на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в феврале в деловой сфере несколькими своевременными поступками, скорее всего, расчистят себе дорогу к участию в крайне выгодном профессиональном проекте, который бонусом принесет им те блага, в которых они уже давно и достаточно отчетливо нуждаются. К тому же у вас, вероятно, появятся какие-то новые увлечения, которые притянут к вам очень интересных людей, комфортных в общении и чем-то вам полезных.
Кроме того, вы, возможно, вспомните, что имеете право на какие-то блага, и начнете весьма активно их добиваться, причем вас не остановит даже перспектива противостояния с человеком, которого вы всегда опасались.
В начале месяца какое-то не вполне понятное и совсем неконструктивное желание может толкнуть вас к личностным трансформациям, которые чуть позже все же пойдут вам на пользу. В середине февраля ожидаются множественные перспективные начинания. В конце месяца вы во многом будете руководствоваться интуицией.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 11, 14, 21, 22, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20, 27.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
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