Гороскоп на февраль 2019 года

Мы станем более требовательно относиться к друзьям и снисходительнее – к тем, к кому мы совершенно равнодушны. У нас появятся какие-то весьма оригинальные идеи, касающиеся улучшения качества работы, упрочится наша гражданская позиция, мы не раз вызовемся поучаствовать в бескорыстных социальных проектах. Мы будем быстрее и смелее принимать важные решения, правда, не факт, что все они окажутся правильными. В третьей же декаде мы станем осторожнее и предусмотрительнее, причем как в частной жизни, так и в деловой сфере. Мы будем брать на себя новые обязательства исключительно в том случае, если их выполнение сулит долгосрочную и стабильную выгоду ну или, по крайней мере, кажется нам необходимым по каким-то морально-этическим соображениям. К тому же многим захочется увеличить свой персональный комфорт, сделать свою трудовую деятельность более удобной, и они затеют переделки на рабочем месте и/или в домашнем кабинете. А еще для нас возрастет значимость родственных отношений, поэтому мы постараемся теснее и лучше общаться с родней.

В начале месяца многим предстоит сделать несколько весьма решительных шагов и достичь неких сложных целей, что в свою очередь не только принесет какие-то материальные блага, но и существенно поднимет самооценку. В середине февраля мы станем более сдержанными в своих желаниях и разборчивее в амбициях, перестанем распыляться на заведомо фантастические идеи и сосредоточимся на тех проектах, которые нас кормят сейчас и потенциально могут кормить еще очень долго. В конце месяца многим предстоит «оживить» те коммерческие проекты, которые некоторое время назад были «заморожены» или просто отложены из-за недостаточного финансирования; ожидаются и какие-то прибыли за прошлые дела и достижения.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 12, с 14 по 18, с 20 по 25, 27, 28.

Неблагоприятные дни: 5, 13, 19, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)