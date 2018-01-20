В феврале многим ради полноценной профессиональной самореализации предстоит налаживать новые зарубежные связи, учить иностранные языки и перенимать опыт коллег из других стран. Начнутся и будут успешно осуществлены совместные с иностранцами проекты, причем как на глобальном политическом и экономическом уровне, так и в рамках отдельно взятых частных организаций.

Кроме того, в период с 1 по 17 февраля мы станем с удовольствием участвовать в коллективных проектах, участятся местные и дальние командировки, все новое будет восприниматься с восторгом и любопытством, появятся интересные изобретения. Хотя вероятны и приступы активной или пассивной лени, когда нам захочется просто поваляться на диване или сорваться в какую-то поездку, чтобы сменить обстановку и отдохнуть от работы. А еще мы будем избегать долгосрочных обязательств и при этом сами для себя станем строить растянутые по времени планы, многие из которых окажутся поистине грандиозными и затрагивающими не только нас самих, но и достаточно большое количество народу, причем в основном друзей и коллег, а не родственников. После 17-го числа в нас чаще будет проявляться конформизм, мы станем относиться к происходящему по принципу «пусть все идет так, как идет», многие наши решения и поступки окажутся интуитивными, без логики, принятыми и совершенными по внутреннему чутью. Это убережет нас от спонтанных выходок и от ссор с теми, кто потенциально может быть чем-то для нас опасен. К тому же мы будем постигать какие-то новые для нас премудрости, возрастет интерес к религии, философии, мистике, причем не как к чему-то абстрактному, а как к вполне прикладным знаниям, которые можно использовать для работы, для самосовершенствования, для решения насущных проблем. В первой декаде месяца многие неожиданно даже для себя разорвут какие-то старые связи для того, чтобы тут же начать обзаводиться новыми друзьями и деловыми партнерами. В середине февраля мы откажемся от тех желаний, осуществление которых может помешать реализации каких-то долгосрочных и важных для нашего существования планов. В конце месяца благодаря каким-то событиям и самосовершенствованию многим предстоит стать мудрее, спокойнее и расслабленнее. Благоприятные дни: с 1 по 6, с 8 по 15, с 17 по 22, с 24 по 28. Неблагоприятные дни: 7, 16, 23. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овны в феврале могут начать несколько долгосрочных проектов, каждый из которых будет предполагать частые разъезды, общение с огромным количеством людей, открытие новых горизонтов и, возможно, выход на международный уровень. И при этом вы, скорее всего, прекратите сотрудничество с теми индивидами, которые привыкли действовать по старинке и не воспринимают ничего ультрасовременного. Кроме того, вас будут часто одолевать какие-то странные желания, и вы, вероятно, кинетесь реализовывать их, не оглядываясь на мнение окружающих и на какие-то бытовые обязанности, так как сочтете, что заслужили эти передышки и возможность хотя бы изредка выпадать из действительности. В начале месяца какой-то достаточно абстрактный план неожиданно оформится во вполне жизнеспособную стратегию. В середине февраля пригодятся знания и умения, которыми вы давно не пользовались. В конце месяца вас ждут доходы от какого-то старого дела. Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 19, 20, 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24. Гороскоп на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в феврале могут столкнуться с необходимостью повышения своей квалификации. Не исключено, что для реализации какого-то нового проекта вам будет недостаточно ваших знаний и умений, поэтому придется не только учиться, но и мучительно впускать в свое сознание нечто такое, чего вы пока не очень понимаете. Кроме того, вероятны проблемы в межличностном общении, которые повлекут за собой смену поставщиков каких-то товаров или услуг. Возможно, придется обращаться за помощью к иностранным специалистам, порекомендованным вам кем-то из друзей или деловых партнеров. Впрочем, уже в третьей декаде месяца вы поймете, что это было к лучшему. В начале февраля не стоит покупать ничего дорогостоящего — приобретение вряд ли окажется удачным, а вернуть его вы по каким-то причинам не сможете. В середине месяца ожидается возобновление какого-то прошлого сотрудничества. В конце февраля вы многое узнаете о себе, и это станет следующим шагом в становлении вашей личности. Наиболее благоприятные дни: 2, 12, 21, 22. Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20, 27. Гороскоп на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецам в феврале будет очень непросто в профессиональной сфере. Велика вероятность, что какие-то ваши прошлые ошибки не позволят влиятельным персонам и потенциальным партнерам воспринимать вас всерьез, поэтому проект, на который вы рассчитывали, может пройти мимо вас. Да и прикладываемые в работе усилия далеко не всегда дадут адекватные и позитивные результаты. Зато в межличностном общении и в творческой самореализации все будет просто замечательно. Вас ждут занимательные знакомства, у вас появятся какие-то новые интересы, то, что вы создаете на досуге, найдет своих почитателей. И, кстати, впоследствии все это, возможно, начнет приносить и какой-то доход. В первой декаде месяца вы будете фонтанировать какими-то креативными идеями, правда, ни денег, ни авторитета заработать на них пока не удастся. В середине февраля вероятна не очень удачная поездка. В конце месяца понадобится совет какого-то специалиста. Наиболее благоприятные дни: 18, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22. Гороскоп на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)

Ракам в феврале предстоит пожинать плоды своей предыдущей деятельности. Не исключена поездка, от которой вы не будете ожидать ничего позитивного, но которая внезапно принесет вам нечто очень хорошее за то, что вы сделали в прошлом, — славу, деньги или возможность начать новый проект, который вы уже давно обсуждаете с единомышленниками. Кроме того, благополучно восстановятся отношения с людьми, с которыми у вас были серьезные разногласия. Вы перестанете слишком остро воспринимать какие-то их ошибки и охотно пойдете на контакт. Правда, в ваших действиях будет больше расчета, чем сантиментов, тем не менее общаться с этими индивидами вы станете вполне нормально. В начале месяца какие-то правила или ограничения неожиданно пойдут вам на пользу; вероятно и путешествие. В середине февраля какая-то ваша задумка потребует получения новых эмпирических знаний. В конце месяца ожидаются переговоры с человеком, который будет нужен вам для какого-то проекта. Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 12, 15, 22, 25, 26. Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 13, 17, 27. Гороскоп на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)

Львы в феврале будут успешно заниматься индивидуальными проектами и участвовать в какой-то коллективной деятельности, которая объединит нескольких единомышленников. Не исключены и достаточно крупные доходы со стороны людей или организаций, базирующихся в других городах или даже странах. К тому же вы можете благополучно распрощаться с чем-то таким, что вас уже давно перестало устраивать из-за того, что приложенные усилия не соответствуют оплате или не дают желаемого результата. Правда, будьте готовы к тому, что это станет поводом для конфликтов с кем-то из окружающих из-за недовольства вашим решением. В начале месяца ожидается интересный проект, но он потребует от вас психологического напряжения. В середине февраля у вас появится возможность осуществить какое-то свое давнее желание. В конце месяца вероятен старт чего-то такого, что не только принесет хорошие деньги, но и снабдит вас новым профессиональным опытом. Наиболее благоприятные дни: 1, 11, 27, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24. Гороскоп на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девы в феврале могут оказаться в непростом положении. Не исключено, что у вас на работе затеют какую-то реорганизацию, и для того, чтобы не выпасть из обоймы, вам придется срочно постигать какие-то новые премудрости и брать на себя дополнительные обязательства, ну или искать другое место деятельности. Кроме того, есть вероятность, что вам не одобрят кредит или вынудят вас раньше срока расплачиваться с какими-то долгами, поэтому уже сейчас включайте режим экономии и не планируйте на февраль никаких дорогостоящих покупок. Да и вообще с финансами стоит быть аккуратнее; старые друзья, если что, конечно, помогут, однако вы сами вряд ли захотите оказываться в денежной зависимости от них. В начале месяца могут не оправдаться какие-то ваши ожидания. В середине февраля будьте осторожнее со своими желаниями — те, что сбудутся, не очень вас порадуют. В конце месяца внимания, возможно, потребует здоровье. Наиболее благоприятные дни: 3. Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 16, 22, 23. Гороскоп на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весы в феврале, скорее всего, будут вести какие-то интересные переговоры, причем сразу с несколькими людьми, не ладящими между собой. Не исключено, что вы попытаетесь создать группу для реализации какого-то крупномасштабного проекта или просто получить максимально возможную пользу от взаимодействия с каждым из этих индивидов. Кроме того, есть вероятность командировки туда, куда вам не очень-то хочется. Впрочем, поездка окажется весьма удачной и подарит вам незабываемые ощущения. А еще вас ждет обновление круга общения за счет членов какого-то сообщества, в которое вы попадете благодаря какому-то своему новому статусу. В начале месяца у вас появится свобода выбора в вопросе, в котором ранее альтернативы не было. В середине февраля вы, возможно, вернетесь к своему прошлому имиджу, чтобы очаровать тех, кто не очень хорошо воспринимает какие-то произошедшие с вами перемены. В конце месяца многое будет зависеть от умения вовремя промолчать. Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 9, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 13, 20, 25. Гороскоп на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в феврале предстоит учиться тому, что их давно интересует. Не исключено, что вы решите сменить место или даже сферу деятельности, занявшись чем-то таким, к чему чувствуете призвание, а для этого вам понадобятся новые знания, навыки и какие-то ваши собственные наработки по данному вопросу. Кроме того, есть вероятность, что вам придется заново налаживать отношения с людьми, которых вы лично некоторое время назад вычеркнули из своей жизни. Скорее всего, вы даже не погнушаетесь прийти к ним на поклон, так как будете понимать, что без их поддержки вам не удастся реализовать какие-то важные для вас сейчас замыслы. В начале месяца вы можете сгенерировать совершенно не свойственную вам идею и сделать почти невозможное для ее воплощения в реальность. В середине февраля у вас появятся какие-то фантастические желания. В конце месяца ожидается начало долгосрочного проекта в сотрудничестве с людьми, которые жаждут у вас чему-то научиться. Наиболее благоприятные дни: 6, 8. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 12, 16, 19, 23, 26. Гороскоп на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов в феврале ждет активная самореализация в профессиональной сфере, их многочисленные успехи будут хорошо оплачены и принесут крепкий задел на будущее. К тому же существенно возрастет количество людей, заинтересованных в ваших услугах, знаниях или умениях, поэтому вы сможете устанавливать свои правила и диктовать какие-то условия. Кроме того, не исключено начало собственного бизнеса, к которому вы привлечете и друзей, и тех «товарищей по цеху», которые фанатично преданы интересующей вас сфере деятельности. А еще вы, скорее всего, наконец-то определитесь, что для вас важно, а какие аспекты вашей жизни уже давно пора оставить в прошлом. В начале месяца какие-то ваши идеи станут отправной точкой для позитивных перемен в деловой сфере. В середине февраля придется кого-то в чем-то убеждать, пуская в ход характерные особенности. В конце месяца вероятны конфликты с теми, кто не успевает за вами, кто не привык действовать стремительно. Наиболее благоприятные дни: 8, 9, 10, 15. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14. Гороскоп на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козероги в феврале, скорее всего, займутся восстановлением старых и налаживанием новых связей, поиском более перспективных возможностей, завершением каких-то сотрудничеств и досрочным выполнением каких-то обязательств. К тому же есть вероятность нескольких интересных деловых предложений, правда, для того, чтобы их принять, нужно будет решиться на переезд или на длительную командировку. Кроме того, вам предстоит «отпустить на свободу» человека, которому по каким-то причинам стало тесно рядом с вами. Это может быть и выросший ребенок, и подчиненный, переросший свою должность и мечтающий о более выдающейся карьере, и друг, который вдруг перестанет одобрять и поддерживать вас. В начале месяца придется делать какой-то выбор, и от того, что вы предпочтете, будет зависеть ваше будущее. В середине февраля не исключено подписание какого-то долгосрочного контракта. В конце месяца возможно путешествие, так или иначе связанное с водой. Наиболее благоприятные дни: 3, 11, 13, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 22, 26. Гороскоп на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в феврале максимально раскроют свой потенциал, причем как в профессиональной сфере, так и на ниве какого-то творчества. Это привлечет к вам новые материальные и духовные блага, позволит перейти на следующий уровень в карьере и даже продемонстрировать свои умения и таланты тем, кто живет в другой стране. Кроме того, существенно улучшится ваше физическое и психологическое состояние, появится больше поводов для радости и оптимизма, к вам потянутся люди, для которых ранее вы не представляли никакого интереса. И вообще, жизнь станет гораздо насыщеннее, богаче разнообразными яркими событиями и личными триумфами. В начале месяца какое-то ваше особое достижение радикальным образом изменит ваше существование. В середине февраля вам предстоит выбирать из нескольких альтернатив наиболее перспективную. В конце месяца с вами произойдет нечто такое, что сделает вас практически другим человеком. Наиболее благоприятные дни: 13, 14, 15, 24, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 25. Гороскоп на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)