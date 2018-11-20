Гороскоп на декабрь 2018 года

В деловой сфере тоже будет не очень просто – конфликты между теми, кто плывет по течению и не хочет ничего менять, и теми, кто рвется вперед, пытаясь с фанатичным азартом перекроить устоявшийся порядок, существенно затормозят трудовой процесс и не позволят вовремя завершить текущие проекты. Это в свою очередь отрицательно скажется на доходах, например, лишит вожделенных премий.

Впрочем, в третьей декаде все придет в норму. У тех, кто до этого боялся перемен, появятся новые амбиции, которые подтолкнут к весьма радикальным действиям, а те, кто мечтал о «переворотах и революциях», направят свою энергию в более созидательное русло, займутся тем, что может принести выгоду лично им, а не всему миру. Будет возможность и увеличить доходы, причем не разово, а, как минимум, на весь следующий год. Этому не в малой степени поспособствует начало хорошо продуманных проектов, в которых вы сможете минимизировать издержки и свести на нет потенциальные риски.

И традиционный совет декабря: несмотря на непростую астрологическую ситуацию первых двух декад, новогодние подарки все же лучше всего покупать именно в период с 1-го по 21-е – вы не пожалеете денег на то, чтобы порадовать самых близких, у вас будет хорошо работать фантазия, вам удастся приобрести то, что понравится и пригодится, а не уберется в дальний угол шкафа. После же 21-го на вас нападет «страшное животное» – «жаба», которая не позволит вам потратить деньги даже на исполнение сокровенных желаний тех, кто вам о-о-очень дорог.

В начале месяца многие столкнутся с какими-то возвратными ситуациями в деловом и частном общении, что заставит их «встать на тропу войны» и начать весьма изощренными методами отстаивать свои интересы; к тому же участятся плановые и спонтанные поездки. В середине декабря у многих появятся новые цели в жизни, а кому-то даже удастся отыскать смысл бытия. В конце месяца многие получат за свои труды гораздо больше, чем ожидали, правда, и работать в какой-то момент придется интенсивнее и упорнее.

Благоприятные дни: с 1 по 6, с 8 по 14, с 16 по 21, с 23 по 28, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 7, 15, 22, 29.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)