Гороскоп на декабрь 2018 года

В деловой сфере тоже будет не очень просто – конфликты между теми, кто плывет по течению и не хочет ничего менять, и теми, кто рвется вперед, пытаясь с фанатичным азартом перекроить устоявшийся порядок, существенно затормозят трудовой процесс и не позволят вовремя завершить текущие проекты. Это в свою очередь отрицательно скажется на доходах, например, лишит вожделенных премий.
Впрочем, в третьей декаде все придет в норму. У тех, кто до этого боялся перемен, появятся новые амбиции, которые подтолкнут к весьма радикальным действиям, а те, кто мечтал о «переворотах и революциях», направят свою энергию в более созидательное русло, займутся тем, что может принести выгоду лично им, а не всему миру. Будет возможность и увеличить доходы, причем не разово, а, как минимум, на весь следующий год. Этому не в малой степени поспособствует начало хорошо продуманных проектов, в которых вы сможете минимизировать издержки и свести на нет потенциальные риски.
И традиционный совет декабря: несмотря на непростую астрологическую ситуацию первых двух декад, новогодние подарки все же лучше всего покупать именно в период с 1-го по 21-е – вы не пожалеете денег на то, чтобы порадовать самых близких, у вас будет хорошо работать фантазия, вам удастся приобрести то, что понравится и пригодится, а не уберется в дальний угол шкафа. После же 21-го на вас нападет «страшное животное» – «жаба», которая не позволит вам потратить деньги даже на исполнение сокровенных желаний тех, кто вам о-о-очень дорог.
В начале месяца многие столкнутся с какими-то возвратными ситуациями в деловом и частном общении, что заставит их «встать на тропу войны» и начать весьма изощренными методами отстаивать свои интересы; к тому же участятся плановые и спонтанные поездки. В середине декабря у многих появятся новые цели в жизни, а кому-то даже удастся отыскать смысл бытия. В конце месяца многие получат за свои труды гораздо больше, чем ожидали, правда, и работать в какой-то момент придется интенсивнее и упорнее.
Благоприятные дни: с 1 по 6, с 8 по 14, с 16 по 21, с 23 по 28, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 7, 15, 22, 29.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в декабре могут затеять какой-то давно задуманный крупномасштабный проект, который, скорее всего, окажется весьма успешным. При этом есть вероятность, что данное предприятие станет финалом в какой-то вашей деятельности – не исключено, что, реализовав его, вы радикально смените профессию, займетесь чем-то совершенно другим.
Кроме того, в данный период существенно расширится круг вашего общения – как за счет новых частных контактов, так и благодаря вашему вхождению в сообщество, так или иначе связанное с деловой сферой. Однако после 22-го числа какое-то событие покажет, кому из новых знакомых вы можете доверять, а кого лучше держать подальше.
В начале месяца какая-то ваша давняя идея получит возможность стать реальностью, правда, ради этого придется идти на риск или на хитрость. В середине декабря появится ясность по вопросу, связанному с какой-то важной для вас поездкой. В конце месяца новые амбиции могут подтолкнуть к резким и кардинальным решениям.
Наиболее благоприятные дни: 4, 9, 11, 16, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29.
Гороскоп на декабрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в декабре будут весьма успешны в деловой сфере, к ним «слетятся» все «плюшки», которые они заслужили за прошедший год, появится возможность быстро и с хорошей прибылью реализовать какие-то интересные коммерческие идеи. К тому же, скорее всего, поступит несколько весьма «вкусных» предложений с потенциальной перспективой карьерного роста и выхода на новый профессиональный уровень.
Правда, при этом в первой половине месяца велика вероятность перманентных приступов «самокопания» и самоедства, необоснованного недовольства результатами своего труда, резкой самокритики. Гоните прочь мрачные мысли и хвалите себя, хвалите!
В начале декабря вы совершите практически героический поступок. В середине месяца наладятся отношения с человеком, который до этого активно предъявлял вам какие-то претензии. В конце декабря будет много приятностей как на работе, так и в частной жизни, вас ждут подарки даже от тех, кто обычно скуп на презенты и добрые слова.
Наиболее благоприятные дни: 19, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на декабрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в декабре могут попасть в непростую ситуацию и на работе, и в частной жизни. Велика вероятность, что вы поставите во главу угла какие-то свои немыслимые «хочу», откровенно наплевав на все когда-либо взятые на себя обязательства – служебные, родственные, дружеские, социально-моральные, а когда одумаетесь, придется буквально ужом на сковородке вертеться, чтобы вернуть расположение окружающих.
К тому же не исключены проблемы со здоровьем в виде обострения уже имеющихся заболеваний и возникновения новых на почве злоупотребления чем-то вредным. Если хотите избежать всего вышеперечисленного, ведите себя крайне осмотрительно, не потакайте своим желаниям и не подводите тех, кто на вас надеется.
В начале месяца любой риск обернется крупными неприятностями. В середине декабря не стоит отправляться в спонтанные поездки, особенно если они предполагают какой-либо экстрим. В конце месяца появится шанс заручиться поддержкой кого-то влиятельного.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 27.
Гороскоп на декабрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Ракам в декабре в деловой сфере будет очень комфортно, так как они займутся чем-то таким, что всегда приносит им моральное удовлетворение и хороший доход, а также позволяет общаться с весьма приятными людьми. Не исключены и всевозможные поездки по тем местам, где вы уже были или долгое время мечтали побывать.
Правда, в третьей декаде есть вероятность конфликтов с родственниками из-за того, что ваши и их интересы окажутся диаметрально противоположными и будет очень сложно придти к единому мнению по поводу каких-то крайне важных и для вас, и для них вопросов. Будьте мудрее и ищите взаимовыгодный компромисс.
В начале месяца ожидается какая-то выгодная для вас, но весьма непростая для окружающих ситуация. В середине декабря исполнится какое-то давнее желание, связанное с вояжем или с каким-то подарком. В конце месяца кому-то из вашего окружения не понравится нечто такое, что лично вас будет приводить в бурный восторг.
Наиболее благоприятные дни: 6, 10, 20, 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 15, 22, 29.
Гороскоп на декабрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в декабре будут с удовольствием реализовывать давно задуманные и хорошо продуманные профессиональные проекты, что в свою очередь принесет им вполне заслуженную прибыль и новые перспективы развития деловой сферы их существования. К тому же позитивный психологический настрой поможет обзавестись новыми друзьями, «словить кайф» от покупки подарков, а разнообразные поездки добавят незабываемых впечатлений.
Правда, есть вероятность, что какие-то не очень созидательные «хочу» подтолкнут вас к поступкам, за которые вы потом сами будете себя ругать, а потому постарайтесь сдерживать все те порывы, осуществление которых плохо на вас сказывается.
В начале месяца какие-то провокационные ситуации помогут вам в самореализации, а какие-то, напротив, в чем-то навредят. В середине декабря вас ждет масса вояжей, каждый из которых оставит после себя и что-то духовное, и нечто материальное. В конце месяца вам предстоит выполнять давно данные окружающим обещания.
Наиболее благоприятные дни: 9, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на декабрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
У Дев в декабре могут возникнуть серьезные проблемы на работе, особенно если ими крайне недовольны коллеги. Велика вероятность, что те, кого вы за год успели «достать до печенок» своей правильностью и какими-то придирками, ополчатся на вас и устроят вам неприятности. Так что, пока не поздно, миритесь с теми, кого умудрились настроить против себя, и не бесите тех, с кем тесно взаимодействуете в профессиональной среде.
Кроме того, возможны какие-то недоразумения и в частной жизни, однако они в третьей декаде благополучно рассосутся, а в процессе помогут вам получить бесценный опыт общения со сложными, непредсказуемыми людьми, которые много для вас значат.
В начале месяца вам могут предложить или даже навязать какую-то поездку, которая существенно нарушит ваши планы. В середине декабря вероятны конфликты с друзьями, родственниками, сотрудниками. В конце месяца вас ждет достаточно щедрый подарок от человека, от которого вы ничего не рассчитывали получить.
Наиболее благоприятные дни: 1, 5, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 21.
Гороскоп на декабрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в декабре получат полноценную отдачу за все то, что сделали в течение года. Львиная доля этого будет носить материальный характер, но не меньше радости вам принесет и устная благодарность окружающих, их признание каких-то ваших особых заслуг. К тому же ожидается снижение напряжения в какой-то ситуации, напрямую связанной с вашей профессиональной деятельностью.
Правда, в третьей декаде не исключены конфликты с родственниками из-за каких-то не выполненных вами обещаний, из-за покупок, по поводу которых вы не посоветуетесь с родней, из-за чего-то такого, что вы до этого тщательно скрывали, но что все-таки выйдет наружу.
В начале месяца реализация каких-то ваших планов и желаний потребует от вас хитрости и изворотливости. В середине декабря ожидается какой-то очень значимый для вас вояж. В конце месяца придется быть свидетелем какой-то неоднозначной ситуации и искать из нее устраивающий всех окружающих выход.
Наиболее благоприятные дни: 3, 8, 14, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 23, 25.
Гороскоп на декабрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в декабре, найдя какое-то полностью устраивающее их решение, смогут изменить в деловой сфере то, что до этого сильно напрягало, и это сделает их профессиональную деятельность более комфортной и прибыльной. Кроме того, в быту вы тоже отличитесь какими-то оригинальными и, можно сказать, гениальными идеями, которые помогут вам внедрить в ваш дом нечто такое, чего там давно не хватает.
При всем этом не исключены легкие и быстротечные, но досадные ссоры с окружающими – вам придется в достаточно резкой форме отстаивать какие-то принятые вами решения, конструктивные идеи, задуманные вами трансформации.
В начале месяца вас ждет какое-то известие, которое позволит вам определиться с планами на будущее. В середине декабря придется кому-то демонстрировать дружелюбие, которого вы на самом деле не испытываете. В конце месяца ожидается очень крупная прибыль, часть которой вы, возможно, потратите на осуществление каких-то своих тайных желаний.
Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 14, 17, 24, 28.
Гороскоп на декабрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в декабре будут активно бунтовать против какого-то давно установившегося порядка, который резко перестанет их устраивать. Скорее всего, вам захочется ощутимых перемен и в частной жизни, и в деловой сфере, а потому вы сделаете все от вас зависящее, чтобы в корне изменить текущую ситуацию.
Однако если в том, что касается лично вас, ваших друзей, родственников и бытовой стороны бытия, у вас все получится, и вам удастся изменить то, что не нравится, то на работе ваше противостояние начальству выйдет вам боком – вам просто не позволят «мутить воду». Так что не рискуйте своим положением, если не хотите перед самым Новым годом срочно искать новый источник доходов.
В начале месяца многое будет зависеть от того, умеете ли вы просчитывать последствия своих действий на несколько шагов вперед. В середине декабря вы на работе можете запустить какой-то необратимый процесс. В конце месяца кто-то примет за вас решение.
Наиболее благоприятные дни: 6, 8, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на декабрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в декабре на профессиональном поприще, скорее всего, будут отстаивать не только свои, но и чужие интересы. Не исключено, что вам предстоит встать на защиту порядка, который полностью устраивает вас и основную массу ваших коллег, поставить на место тех, кто на него покушается, а попутно вытребовать себе и другим сотрудникам какие-то льготы, послабления или даже дополнительные выплаты.
Хлопотать придется и дома – велика вероятность визита к вам людей, которым чего-то от вас нужно, и которых вы, в общем-то, к себе не приглашали. Так что и тут вы будете вынуждены удовлетворять чьи-то потребности, да еще и кормить, поить, развлекать.
В начале месяца какой-то текущий рабочий проект потребует от вас внимания к тем аспектам, которые вы почему-то на начальной стадии не учли. В середине декабря ожидаются дополнительные расходы. В конце месяца на вас посыплются разнообразные и очень вкусные «плюшки», причем как в деловой сфере, так и в частной жизни.
Наиболее благоприятные дни: 8, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 17, 20, 27, 31.
Гороскоп на декабрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в декабре могут столкнуться с небольшими трудностями в деловой сфере; впрочем, им на помощь тут же придут люди, которые к ним очень хорошо относятся, а потому основной массы проблем удастся избежать. Кроме того, у вас, возможно, возникнет желание что-то изменить на профессиональном поприще, однако если вас не поддержит начальство, то лучше ничего не предпринимать, а иначе вы серьезно навредите карьере.
В частной жизни намечаются многочисленные поездки, часть из которых будет связана с получением удовольствия, а какие-то – с решением проблем родственников. И те, и другие вояжи потребуют от вас серьезных денежных трат, так что придется влезать в заначку.
В начале месяца не давайте воли сомнительным идеям – их реализация плохо кончится. В середине декабря в вашей жизни появится новый смысл. В конце месяца какие-то стесненные обстоятельства заставят вас взять на себя дополнительные обязательства, однако в результате ситуация в целом чем-то вам поможет.
Наиболее благоприятные дни: 8, 11, 12, 13, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23, 30.
Гороскоп на декабрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в декабре отлично проявят себя в деловой сфере, чем не только откроют перед собой великолепные новые перспективы, но и существенно повысят свои доходы. Правда, все это может крайне не понравиться вашим коллегам и родственникам. Первые, скорее всего, будут отчаянно завидовать вашим успехам, а вторые – откровенно ревновать вас к работе и считать, что вы их на нее променяли.
Кроме того, вам, вероятно, предстоит какое-то важное дело, связанное с вашим домом. Не исключено, что вы в третьей декаде предпримете нечто такое, что надолго обеспечит ваше жилище повышенной комфортабельностью и добавит ему уюта.
В начале месяца какое-то оригинальное решение, принятое на работе, поставит вас гораздо выше ваших коллег, выделит вас, притянет к вам благосклонность начальства. В середине декабря конфликты с родственниками могут заставить вас отказаться от какой-то поездки. В конце месяца ожидаются разнообразные приятности во всех сферах.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 13, 14, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok