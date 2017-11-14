Начнем, пожалуй, с того, что в декабре одна из «медленных» планет меняет знак – Сатурн переходит из Стрельца в Козерога, а, значит, наступает время постановки великих целей и их достижения без оглядки не только на препятствия, но и на такие «мелочи» как человеческий фактор. Это будет выражено и в политике стран, как внешней, так и внутренней, и на частном, бытовом уровне.

Ну а в менее глобальном масштабе этот месяц принесет нам стремление к смене образа жизни и ареала обитания, к открытию для себя других стран, пусть и на уровне глубокого знакомства с иноземными культурами и религиями, а не личного посещения их территорий. Нас будет манить все, что пока нами неизведанно, то, что до этого момента интересовало нас «постольку поскольку». К тому же наши желания будут быстро менять свой вектор. Сначала нас потянет на что-то запретное, опасное, таинственное, потом нам захочется получить все то, до чего мы сможем дотянуться своими загребущими ручками, а в конце декабря мы станем желать только того, что может принести нам карьерные успехи, признание в обществе, упрочнение авторитета и какую-то утилитарную пользу. Изменится в этом месяце и отношение к работе. Если в период с 1-го по 7-е мы будем достаточно пренебрежительно относиться к выполнению своих должностных обязанностей и стараться облегчить свой труд, то после 7-го числа мы перестанем избегать сложных заданий, проснутся амбиции, захочется «заткнуть за пояс» коллег и конкурентов, поэтому мы с головой погрузимся в профессиональную самореализацию и достигнем небывалых успехов. А еще в декабре у нас будет возможность решить те официальные вопросы, которые ранее были нам «не по зубам», восстановить отношения со старыми друзьями, с которыми жизнь раскидала в разные стороны, научиться чему-то такому, на что до этого просто не находилось времени, и вернуться туда, где когда-то нам было очень и очень хорошо, и где нас по-прежнему ждут с распростертыми объятиями. В начале месяца многих ожидают многочисленные поездки по своему городу, а также подготовка к каким-то более дальним путешествиям или литературные «вояжи» по чужим странам и незнакомым землям. В середине декабря предстоит многое сделать для будущего, обращаясь при этом в прошлое – используя какой-то давний опыт, старые связи и полученные когда-то, но не примененные до этого знания и навыки. В конце месяца придет время тех самых глобальных целей, о которых мы говорили «во первых строках» нашего гороскопа. Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 9, с 11 по 17, с 19 по 25, с 27 по 31. Неблагоприятные дни: 3, 10, 18, 26. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать. Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овны в декабре смогут восстановить свое положение, отыграть назад не устраивающие их ситуации, вернуть расположение людей, которых обидели или разочаровали. Появятся у вас и новые союзники, друзья, единомышленники. Улучшатся финансовые дела, есть вероятность и резкого увеличения доходов, правда, для этого придется провернуть не вполне легитимную сделку. Кроме того, вы, скорее всего, возжелаете расширить свои горизонты и возможности, поэтому начнете какое-то обучение, которое, очевидно, будет связано с чем-то иностранным – с языком или с какими-то технологиями, которыми активно пользуются за рубежом. В начале месяца какие-то катаклизмы на работе и сложности в общении с коллегами могут подтолкнуть вас к судьбоносному решению. В середине декабря вы, вероятно, осуществите желание, о котором ранее даже думать себе запрещали. В конце месяца какие-то самоотверженные действия дадут превосходные результаты. Наиболее благоприятные дни: 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 8, 15, 16, 23, 29, 30. Гороскоп на декабрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в декабре могут столкнуться с серьезными проблемами на работе. Даже самые элементарные задачи будет решить очень непросто, не говоря уже о чем-то более глобальном. Вообще, этот период лучше бы провести в отпуске – так вы избежите и неприятностей, и перерасхода сил – как физических, так и моральных. Зато на бытовом уровне месяц, скорее всего, окажется весьма плодотворным – вы сможете завершить те домашние дела, которые давно «подвисли», найти каких-то специалистов, которые станут для вас настоящей палочкой-выручалочкой, и с которыми вас свяжет долгосрочное и качественное сотрудничество. Да и в интерьер жилища, очевидно, внесете какие-то интересные изменения. Начало декабря стоит посвятить решению самых сложных профессиональных задач – после 7-го числа справиться с ними будет практически невозможно. В середине месяца избегайте крупных покупок. В конце декабря появится тот, кто во многом поддержит. Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 4, 28, 29. Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26. Гороскоп на декабрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецам в декабре придется поучаствовать в том, чего они ранее вполне успешно избегали. Велика вероятность, что вас просто заставят это сделать, пригрозив в случае саботажа лишить вас премии или каких-то других благ. Зато если вы безропотно согласитесь, то заручитесь поддержкой влиятельной персоны и получите какие-то приятные бонусы, да и нервы заодно сбережете. Кроме того, на первый план могут выйти дела, в которых вам очень пригодится ваше умение манипулировать людьми. Не исключено, что вам понадобится чье-то содействие, а для того, чтобы его получить, придется «подергать за ниточки». В начале месяца конфликт с кем-то из окружающих может подтолкнуть вас к каким-то нехарактерным для вас действиям. В середине декабря не стоит потакать своим желаниям – они окажутся разрушительными; и берегите здоровье. В конце месяца своевременное подчинение избавит вас от многих неприятностей. Наиболее благоприятные дни: 4, 30, 31. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28. Гороскоп на декабрь для Рака (22 июня – 22 июля)

Раки в декабре, очевидно, будут ловко лавировать между несколькими противоборствующими сторонами и в результате не только сохранят свое положение, но и получат гораздо больше, чем активные участники противостояния. Вам очень пригодится ваша интуиция, да и прошлый опыт, как и нюх на неприятности, сыграют важную роль. Кроме того, ожидаются серьезные успехи в профессиональной сфере, которые, правда, вряд ли будут особо отмечены влиятельными персонами, зато многое дадут вам в плане саморазвития и перспектив. А еще вам, скорее всего, предстоит начать нечто такое, что в итоге станет важной составляющей вашей жизни. В начале месяца кто-то из верных друзей может подбить вас на какое-то путешествие или приключение. В середине декабря вероятна сложная в психологическом плане, но весьма выгодная для вас ситуация. В конце месяца не стоит расстраиваться из-за пренебрежения тех, кто выше вас по положению – скоро вы получите то, что вам причитается. Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 14, 25, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 19, 23, 26. Гороскоп на декабрь для Льва (23 июля – 22 августа)

Львам в декабре будет достаточно сложно – навалится масса дел, отложить или проигнорировать которые окажется просто невозможно. Так что придется сцепить зубы и работать, работать, работать. Усугубит ситуацию и усталость, причем не столько физическая (хотя и не без этого), сколько психологическая, поэтому вам настоятельно рекомендуется все же находить время на маленькие приятности и любимые занятия. Кроме того, внимания потребуют и друзья или те люди, с которыми вы связаны каким-то креативным проектом вне профессиональной деятельности. Вам придется часто выслушивать и обсуждать с ними их идеи, задумки, планы и желания, а может, и вытаскивать этих индивидов из депрессии или из творческого кризиса. В начале месяца вы успешно реализуете какой-то побочный проект и получите за него кругленькую сумму. В середине декабря тщательно планируйте свои дела и не отступайте от распорядка, иначе не справитесь с поставленными задачами. В конце месяца появится новая цель. Наиболее благоприятные дни: 7, 8. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30. Гороскоп на декабрь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девы в декабре упрочат свое положение за счет того, что станут в нужном месте и в правильное время демонстрировать преданность определенному порядку, какой-то власти или одному конкретному человеку, в избранности которого не сомневаются. Очевидно, для вас такое поведение будет точным расчетом, долгосрочной интригой, направленной на то, чтобы подняться по социальной лестнице и в чем-то обезопасить себя. Кроме того, у вас, скорее всего, появится возможность таким образом вложить деньги, чтобы получать дивиденды сразу из нескольких источников. А вот в межличностном общении вероятны проблемы – многие окружающие не поймут и не поддержат вас, по крайней мере, на первом этапе каких-то ваших действий. В начале месяца не стоит приобретать товары иностранного производства – они окажутся ненадлежащего качества. В середине декабря многое будет зависеть от объема ваших знаний. В конце месяца ваши поступки привлекут к вам мощного союзника. Наиболее благоприятные дни: 6, 9, 10, 20, 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29. Гороскоп на декабрь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весы в декабре, скорее всего, окажутся в достаточно двусмысленной ситуации – выполнить какое-то должностное задание будет трудно по морально-этическим причинам, а отказаться от него – невозможно из-за потенциальных неприятных последствий. Придется как-то выкручиваться, чтобы и «овцы сыты, и волки целы». Кроме того, может возникнуть потребность в смене образа жизни. Возможно, вы найдете новый смысл существования в религии, увлечетесь какими-то специфическими духовными практиками или просто поменяете рацион питания. Не исключено и появление рядом с вами людей, которые внесут коррективы в ваше мировоззрение и миропонимание. В начале месяца внутреннее беспокойство подвигнет вас на поступки, которые приведут к эмоциональному взрослению. В середине декабря придется увязывать совесть и необходимость. В конце месяца ожидается противостояние с каким-то влиятельным человеком; победа потребует изворотливости и серьезных психологических усилий. Наиболее благоприятные дни: 2, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 30. Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 5, 10, 17, 19, 26, 31. Гороскоп на декабрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы в декабре в полной мере задействуют способности, заложенные в них природой, используют все свои сильные стороны и благоприобретенные умения, благодаря чему достигнут всех поставленных целей, обзаведутся новыми ресурсами, откроют для себя головокружительные перспективы. Однако при этом вам, скорее всего, придется не только брать, но и отдавать, участвовать в социальных «играх», которые лично вам совершенно не нужны, налаживать, а потом и поддерживать многочисленные контакты с людьми, которые будут полезны лишь единожды, после чего станут обычным балластом. В начале месяца вы, очевидно, уравновесите какие-то аспекты своего существования. В середине декабря вы, возможно, откажетесь от замысла, который ранее казался вам архиважным; не исключено, что в вашей жизни появится нечто такое, что перечеркнет его актуальность. В конце месяца ожидаются серьезные успехи «на всех фронтах». Наиболее благоприятные дни: 5, 13, 14. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 18, 22, 25, 29. Гороскоп на декабрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в декабре, возможно, будут вовлечены в то, в чем мало что понимают. Не исключено, что кто-то решит воспользоваться вашей увлекающейся натурой, чтобы сделать из вас «тяжелую артиллерию». Впрочем, даже из этой двусмысленной ситуации вы извлечете определенную пользу и уж точно не останетесь внакладе. Кроме того, есть вероятность, что вы сплотите вокруг себя маленький (или немаленький) отряд единомышленников, которых заразите какой-то своей идеей и поведете на борьбу – за светлое будущее или с «ветряными мельницами», это уже зависит от того, что в вас преобладает – прагматизм или идеализм и неуемный азарт. В начале месяца, очевидно, появится желание поучиться чему-то необычному, тому, что может одновременно и приносить доход, и доставлять удовольствие. В середине декабря ожидается поездка, которая что-то прояснит в какой-то ситуации или даже вообще в вашей жизни. В конце месяца не спорьте с теми, кто влиятельнее вас. Наиболее благоприятные дни: 16, 17, 21, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 13. Гороскоп на декабрь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козероги в декабре, скорее всего, выйдут на следующий уровень карьеры и профессионального мастерства, а заодно и научатся играть в те игры, которые ранее считали для себя неприемлемыми. Не исключено, что ради достижения какой-то цели придется поступиться принципами; наградой станут возросшие доходы и новые полезные связи среди людей, которые выше вас по положению. Кроме того, есть вероятность, что вы будете сбрасывать усталость и напряжение каким-то весьма экстремальным, опасным способом. Возможно, возрастет потребность в регулярных выплесках адреналина и накопившегося недовольства какой-то ситуацией. В начале месяца придется выбирать «из двух зол меньшее». В середине декабря ради успехов в деловой сфере вы можете забросить какие-то другие дела и спровоцировать недовольство тех, кто жаждет частного, приватного общения с вами. В конце месяца вам предстоит стать влиятельнее или богаче. Наиболее благоприятные дни: 5, 16, 19, 20. Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 21, 25. Гороскоп на декабрь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в декабре вряд ли достигнут каких-то существенных успехов в деловой сфере, зато им предстоит значительно «подрасти» в личностном плане, стать умнее, опытнее, мудрее. Велика вероятность нескольких важных для вашего бытия ситуаций, после которых вы легко справитесь с теми трудностями, которые ранее ставили вас в тупик, заставляли нервничать и прибегать к помощи окружающих и релаксационных средств. Кроме того, изменится ваш образ жизни или вы смените место обитания. Не исключено, что к этому вас подтолкнут люди, с которыми вы тесно связаны, но которых до этого вы не воспринимали в качестве «движущей силы». В начале месяца вероятен краткосрочный, но интересный и прибыльный проект. В середине декабря сразу из нескольких источников придет информация, которая заставит вас задуматься и внести коррективы в свое существование. В конце месяца постарайтесь не ввязаться в интриги на работе – они обойдутся вам слишком дорого. Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 31. Гороскоп на декабрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)