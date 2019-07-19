Гороскоп на август 2019 года

Возрастет в нас и тяга к роскоши, многим захочется сделать свою жизнь более похожей на картинки в глянцевых журналах, повысится интерес к элитной продукции, увеличатся продажи ювелирных изделий, нарядной одежды и вообще всего того, что украшает, радует, позволяет гордиться собой. К тому же в данный период будут созданы поистине уникальные и даже гениальные произведения искусства; те, кто пишет музыку, картины, стихи или прозу, ваяет из глины и камня, в полной мере проявят свой талант, отточат его, выйдут на следующий уровень мастерства, найдут новые источники вдохновения и какие-то весьма экстравагантные формы творческого самовыражения. Отличатся и кутюрье, дизайнеры интерьера и ландшафта, повара и кулинары; скорее всего, в этих сферах появятся новые яркие имена. Кстати, тяга творить возникнет и у тех, кто никогда этим не занимался.
В третьей же декаде месяца мы станем чуточку скучнее и правильнее, постараемся во всем следовать предписаниям, озаботимся своим здоровьем и ПП, возрастет число приверженцев ЗОЖ. Подход к выполнению должностных обязанностей тоже изменится – мы предпочтем по сто раз все проверять и перепроверять, увеличится внимание к деталям, повысится дисциплина (хотя опозданий на работу меньше не станет). Впрочем, порой будет прорываться стремление покреативить, и мы не откажем себе в экспериментах, но далеко за рамки не выйдем, опасаясь отрицательной реакции начальства и снижения доходов.
В начале августа все, что мы будем делать увлеченно и с любовью, принесет роскошные плоды, а повысившаяся самооценка поможет достичь недосягаемых ранее целей. В середине месяца многим предстоит начать новые долгосрочные проекты, которые станут для них настоящими «детищами», определят дальнейшее направление профессиональной деятельности и даже само существование. В конце августа все наши действия, желания, высказывания и намерения будут четко продуманными, деньги мы станем расходовать только по необходимости, возрастут бережливость и практицизм.
Благоприятные дни: со 2 по 6, с 8 по 14, с 16 по 22, с 24 по 29, 31.
Неблагоприятные дни: 1, 7, 15, 23, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Овны в августе достигнут многих заветных целей, обнаружат в себе какие-то новые таланты, своевременными и крайне неординарными действиями увеличат свое благосостояние. Ожидаются и весьма дорогостоящие приобретения, которые станут предметом гордости и подарят еще какие-то необычные психологические или тактильные ощущения и впечатления.
Правда, при всем этом в третьей декаде придется срочно выполнять данные кому-то обещания, отдавать долги (если они у вас есть), придерживаться правил, которых вы не понимаете или не желаете принимать. К тому же вы, возможно, будете вынуждены вернуться к каким-то старым проектам, которые считали давно завершенными.
В начале месяца вам, вероятно, предстоит разрабатывать какой-то новый план с учетом чьих-то пожеланий или чьего-то субъективного мнения. В середине августа будет много такого, что надолго останется с вами и неким образом возвысит вас. В конце месяца могут появиться проблемы в тех областях, в которых они не ожидались, и виной тому окажется ваша неосмотрительность.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 19, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Гороскоп на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Тельцам в августе будет очень непросто, так как придется тратиться на то, на что они обычно не раскошеливаются, общаться с людьми, которые их всегда раздражали, заниматься делами, в которых, по их мнению, нет никакой необходимости. И только в третьей декаде когнитивный диссонанс вас отпустит, для вас все встанет на свои места, вы сможете вести привычный и комфортный для вас образ жизни.
Кроме того, в этом месяце у вас могут возникнуть какие-то несвойственные вам желания, а индивидуумы, с которыми вы в основном находитесь на одной волне, преподнесут несколько неожиданных и вряд ли приятных (хотя и познавательных) сюрпризов.
В начале августа многое будет зависеть от вашего умения быстро перестраивать сознание и подстраиваться под обстоятельства. В середине месяца во многих делах воцарится полный бардак, но это пойдет вам на пользу. В конце августа вас ждет начало нескольких очень выгодных проектов, да и на бытовом уровне вы получите какую-то прибыль.
Наиболее благоприятные дни: 2, 12, 16, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20, 27.
Гороскоп на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
У Близнецов в августе возрастут амбиции, может появиться желание занять более высокую должность на работе или укрепить свои позиции в каком-то сообществе, не имеющем отношения к профессиональной деятельности. К тому же вы часто будете красоваться перед окружающими, возможно, что-то измените в своем имидже, станете экстравагантнее. Вас ждут неплохие успехи в труде и в творчестве.
Но при этом в третьей декаде не исключены трудности в деловой сфере, нехватка финансовых средств, возникновение долгов и каких-то новых, неприятных для вас обязательств, да и со здоровьем стоит быть осторожнее, не провоцировать появление проблем.
В начале месяца благодаря неким уступкам родне или деловым партнерам вы сможете достичь весьма сложной, заковыристой цели. В середине августа будет много удачных стечений обстоятельств, вероятны и новые интересные проекты. В конце месяца многое будет зависеть от того, насколько грамотно вы станете распоряжаться всеми своими ресурсами.
Наиболее благоприятные дни: 18, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на август для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Раки в августе успеют и прекрасно отдохнуть, и приобрести какой-то новый креативный опыт, и ударно потрудиться на благо своего кошелька. Вообще вас ждет очень насыщенный месяц, за который вы сможете реализовать многие свои давние планы и осуществить те намерения, на воплощение которых ранее не хватало денег или времени.
Кроме того, вас ждут весьма щедрые подарки и со стороны тех, кому вы очень дороги, и от самой судьбы, которая откроет перед вами массу новых возможностей. А еще вы каким-то особым образом научитесь радоваться жизни, у вас появятся совершенно нехарактерные для вас предметы гардероба, вы привнесете в свое существование нечто совсем вам несвойственное.
В начале августа вероятно переосмысление каких-то важных для вас аспектов и факторов; ожидаются и серьезные свершения на работе. В середине месяца вы много внимания уделите получению позитивных впечатлений и отдыху в целом. В конце августа вас ждут новые прибыльные проекты, успехи в чем-то утилитарном, доходы от старых вложений.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 12, 22, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 13, 17, 31.
Гороскоп на август для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы в августе в полной мере реализуют все свои таланты и способности, чем притянут к себе и позитивное внимание общественности, и новые деловые предложения, и доходы за нечто такое, чем раньше занимались просто ради удовольствия. К тому же вы сами сделаете свое существование более разнообразным, а какое-то важное для вас мероприятие весьма ощутимо расширит ваш круг общения.
При этом в третьей декаде придется часто действовать по каким-то абсурдным, по вашему мнению, правилам и идти на поводу у людей, которые, с одной стороны, каким-то образом увеличивают ваш комфорт или благосостояние, но с другой – доставляют немало хлопот своими несвоевременными действиями. Вероятны и непредвиденные расходы.
В начале месяца важную роль сыграет прошлый опыт, он поможет избежать назревающих ошибок. В середине августа вас ждет масса всевозможных «пряников», а все ваши действия будут и приятными, и полезными для настоящего и будущего. В конце месяца вам в бытовой сфере предстоит научиться чему-то новому.
Наиболее благоприятные дни: 2, 11, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 31.
Гороскоп на август для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы в первых двух декадах августа, скорее всего, будут осознанно или подсознательно готовиться к каким-то важным переменам, «подчищать хвосты», «наводить марафет» на себя или на какие-то свои дела (плоды своих трудов). У вас появится потребность многократно улучшить мнение о вас со стороны окружающих, вы станете активно работать на реноме, и это потребует от вас и денег, и креатива.
Третья же декада месяца станет для вас началом нового, достаточно длительного и, вероятно, весьма успешного этапа как в профессиональной сфере, так и в чем-то таком, что касается вашей частной жизни. Ожидается и получение каких-то социальных льгот или кто-то из родни обеспечит вас некими материальными благами.
В начале августа придется постараться, чтобы угодить сразу нескольким людям, причем вы не сможете проигнорировать мнение ни одного из них. В середине месяца вас ждет своеобразная перестройка сознания. В конце августа вы установите какие-то новые правила.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Гороскоп на август для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весов в августе ждет какое-то событие, которое многократно повысит их самооценку, позитивно повлияет на их рейтинг в профессиональной среде и, скорее всего, сейчас или позже принесет хороший доход. К тому же у вас может появиться весьма влиятельный покровитель, которому придется по душе то, чем вы занимаетесь, и который многое для вас сделает, поддержит ваши проекты и откроет перед вами новые горизонты.
При всем этом в третьей декаде вас могут загнать в какие-то новые рамки, потребовать от вас соблюдения правил, с которыми вы до этого еще не сталкивались; впрочем, взамен вам предложат нечто такое, что примирит вас с ограничениями.
В начале месяца возврат к каким-то старым планам или методам работы может существенно осложнить вам жизнь. В середине августа на вас со всех сторон посыплются своеобразные подарки – материальные, событийные, в виде ярких впечатлений. В конце месяца, прогнувшись под обстоятельства, вы избежите каких-то проблем.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 9, 16, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 13, 20, 25.
Гороскоп на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Для Скорпионов первые две декады августа могут стать проблемными в плане профессиональной деятельности и весьма затратными из-за каких-то мероприятий, на которых нужно быть «не хуже, чем остальные». Вероятны и поездки, в которые вы отправитесь не столько по велению души и по собственному желанию, сколько по необходимости. А еще не исключены ссоры и споры с теми, кто жаждет выделиться.
В третьей же декаде какие-то новые рабочие проекты помогут поправить финансовое положение, некие обстоятельства перестанут доставлять неудобство, те, кто до этого пытался бунтовать, снова станут безоговорочно плясать под вашу дудку.
В начале месяца воспоминания о каком-то давнем событии помогут вам несколько уменьшить какие-то расходы – вы поймете, на что точно можно не тратиться. В середине августа ради достижения какой-то цели придется идти против своего характера. В конце месяца может появиться желание вплотную заняться здоровьем и внешним видом.
Наиболее благоприятные дни: 6, 8.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 12, 16, 19, 23, 26, 30.
Гороскоп на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцам в первых двух декадах августа будет легко достигнуть целей, путь к которым ранее был усеян всевозможными препятствиями. Изменятся: ваш психологический настрой, отношение к вам со стороны окружающих, обстоятельства, да и ваш подход к решению задач станет несколько иным, что в результате и принесет вам победу. К тому же ожидаются различные интересные мероприятия, роскошные приобретения, не исключено и яркое, шикарное, комфортабельное путешествие.
А вот в третьей декаде придется постоянно следовать чьим-то предписаниям, вероятны проблемы со здоровьем, появятся новые статьи расходов, да и с окружающими отношения станут в разы хуже из-за каких-то ваших необдуманных слов и действий.
В начале месяца что-то или кто-то из прошлого принесет вам вполне очевидную пользу. В середине августа ожидаются награды и премии, статусные покупки, творческие успехи, похвалы и новые деловые предложения. В конце месяца берегите организм.
Наиболее благоприятные дни: 8, 9, 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.
Гороскоп на август для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Для Козерогов август может оказаться месяцем, полным открытий. Велика вероятность, что вы обнаружите в себе, а главное, сумеете развить какие-то новые качества, способности и таланты, попробуете свои силы на нескольких незнакомых вам пока поприщах, откроете в окружающих вас людях нечто такое, что многократно усилит вашу привязанность к ним или позволит использовать их в своих интересах.
К тому же в третьей декаде вас ждет какой-то новый профессиональный проект, который отлично повлияет на вашу карьеру, позволит вам продемонстрировать вашу многогранность, принесет неплохие деньги и обеспечит вас какими-то преимуществами.
В начале августа возврат к чему-то заставит поволноваться, но при этом принесет вполне очевидную пользу. В середине месяца не исключена череда каких-то мероприятий, на каждом из которых вы узнаете о себе и о мире нечто новое; ждет вас и активная творческая самореализация. В конце августа вы приобретете какой-то важный опыт и нечто материальное.
Наиболее благоприятные дни: 3, 11, 13, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на август для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Для Водолеев первые две декады августа могут оказаться весьма непростыми и в профессиональном, и в психологическом, и в финансовом плане. Велика вероятность, что какое-то частное событие причинит вам массу неудобств, заставит менять какие-то ваши планы и тратиться на нечто такое, что вы покупать не собирались, а в деловой сфере не исключены серьезные столкновения интересов и конкурентная борьба, победа в которой достанется не вам.
В третьей же декаде вам придется под кого-то прогнуться, но это, так же, как и ваша репутация, сыграет вам на руку, так как позволит выйти из каких-то затруднений и откроет перед вами весьма заманчивые перспективы.
В начале месяца очень важно соблюдать статус-кво и не задевать тех, кто могущественнее вас. В середине августа для достижения поставленных целей стоит использовать новые методы, а не полагаться на привычные и проверенные. В конце месяца ради получения нужного вам результата придется добровольно втиснуться в какие-то рамки.
Наиболее благоприятные дни: 13, 14, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.
Гороскоп на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыб в первых двух декадах августа ждут блестящие успехи в деловой сфере, в творчестве, в чем-то таком, что способствует полноценному самовыражению и поднимает самооценку. Вероятны и весьма запоминающиеся мероприятия, на которых вы окажетесь в центре внимания, даже если и не будете являться той ключевой фигурой, ради которой все и затевалось. А еще ожидаются какие-то покупки, которые вы обычно себе не позволяете. А вот третья декада может оказаться весьма непростой из-за постоянных конфликтов с окружающими, каких-то сложностей на работе, социально-бытовых проблем. Впрочем, трудности закалят ваш характер, сделают вас стрессоустойчивее. В начале месяца реализация какой-то давней задумки даст поистине роскошный результат, а кто-то из окружающих преподнесет весьма приятный сюрприз. В середине августа вы, возможно, займетесь каким-то новым видом творчества, а на работе существенно возрастет ваш авторитет. В конце месяца не теряйте чувства юмора.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12, 16, 17, 18, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
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