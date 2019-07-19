Гороскоп на август 2019 года

Возрастет в нас и тяга к роскоши, многим захочется сделать свою жизнь более похожей на картинки в глянцевых журналах, повысится интерес к элитной продукции, увеличатся продажи ювелирных изделий, нарядной одежды и вообще всего того, что украшает, радует, позволяет гордиться собой. К тому же в данный период будут созданы поистине уникальные и даже гениальные произведения искусства; те, кто пишет музыку, картины, стихи или прозу, ваяет из глины и камня, в полной мере проявят свой талант, отточат его, выйдут на следующий уровень мастерства, найдут новые источники вдохновения и какие-то весьма экстравагантные формы творческого самовыражения. Отличатся и кутюрье, дизайнеры интерьера и ландшафта, повара и кулинары; скорее всего, в этих сферах появятся новые яркие имена. Кстати, тяга творить возникнет и у тех, кто никогда этим не занимался.

В третьей же декаде месяца мы станем чуточку скучнее и правильнее, постараемся во всем следовать предписаниям, озаботимся своим здоровьем и ПП, возрастет число приверженцев ЗОЖ. Подход к выполнению должностных обязанностей тоже изменится – мы предпочтем по сто раз все проверять и перепроверять, увеличится внимание к деталям, повысится дисциплина (хотя опозданий на работу меньше не станет). Впрочем, порой будет прорываться стремление покреативить, и мы не откажем себе в экспериментах, но далеко за рамки не выйдем, опасаясь отрицательной реакции начальства и снижения доходов.

В начале августа все, что мы будем делать увлеченно и с любовью, принесет роскошные плоды, а повысившаяся самооценка поможет достичь недосягаемых ранее целей. В середине месяца многим предстоит начать новые долгосрочные проекты, которые станут для них настоящими «детищами», определят дальнейшее направление профессиональной деятельности и даже само существование. В конце августа все наши действия, желания, высказывания и намерения будут четко продуманными, деньги мы станем расходовать только по необходимости, возрастут бережливость и практицизм.

Благоприятные дни: со 2 по 6, с 8 по 14, с 16 по 22, с 24 по 29, 31.

Неблагоприятные дни: 1, 7, 15, 23, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)