Гороскоп на август 2018 года

Впрочем, какие бы мотивы нами ни двигали, мы получим массу бонусов за взваливание на себя дополнительных хлопот. Вернемся мы в этом месяце и к каким-то амбициозным проектам, которые были приостановлены из-за изменившихся обстоятельств или указаний людей, которым плевать на наши карьерные устремления и на желание полностью реализоваться на профессиональном поприще. Полученный ранее опыт поможет нам действовать максимально продуктивно и достичь самых заковыристых целей.
Возрастет и наш творческий потенциал. В период с 1 по 22 августа многие с головой окунутся в какие-то созидательные занятия, имеющие отношение к искусству, захочется творить и удивлять своими произведениями окружающих, выделяться на фоне других людей за счет своих талантов и их применения. Скорее всего, появятся спонтанные площадки – как виртуальные, так и вполне реальные, на которых любой желающий сможет продемонстрировать свои шедевры и получить порцию похвалы и восхищения.
А вот в третьей декаде намерения поменяют вектор, сменятся приоритеты, поэтому любые наши действия на досуге будут направлены не на то, чтобы польстить своему самолюбию и покрасоваться, создавая и демонстрируя нечто восхитительное, но, по большому счету, бесполезное, а на получение материальной выгоды и дополнительных благ.
В начале месяца все, за что мы возьмемся с искренним интересом и с огромной увлеченностью, даст великолепные результаты и повысит нашу привлекательность в глазах окружающих. В середине августа многих настигнут весьма противоречивые желания, осуществить которые окажется крайне непросто именно потому, что будет сложно определиться, что сейчас наиболее важно и чего хочется в первую очередь. В конце месяца мы будем очень серьезно относиться ко всему, что оказывает сильное влияние на наше существование: к работе, к своему здоровью, к взаимоотношениям с полезными нам людьми.
Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 10, с 12 по 17, с 19 по 25, с 27 по 31.
Неблагоприятные дни: 4, 11, 18, 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в августе в деловой сфере могут снова попасть под влияние тех, от кого ранее им практически удалось освободиться. Не исключены и какие-то возвратные ситуации, так или иначе связанные со стесненными обстоятельствами. Однако если вы в свое время сделали правильные выводы, то нынешнее положение не покажется вам сложным или невыносимым, вы сможете извлечь из него определенную выгоду.
К тому же вы, скорее всего, хорошо проявите себя в творчестве и во всем том, что имеет отношение к межличностному общению. У вас появятся новые друзья и почитатели, вы повысите свое мастерство в тех своих занятиях, которые являются вашими хобби.
В начале месяца вы, возможно, устроите для кого-то праздник, в полной мере учтя особенности этого человека. В середине августа не исключены споры с каким-то догматичным индивидом, который попытается диктовать вам свои условия. В конце месяца ожидаются непредвиденные расходы, причем как финансовые, так и других ресурсов.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 7, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31.
Гороскоп на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в августе, скорее всего, извлекут огромную выгоду из чего-то такого, за счет чего у них не получилось поживиться некоторое время назад. Вам представится второй шанс, воспользовавшись которым вы сможете существенно обогатиться или подняться по карьерной лестнице. К тому же не исключено возобновление весьма прибыльного для вас проекта и сотрудничества с тем, кто очень к вам лоялен.
А вот на частном уровне в общении с окружающими вероятны проблемы из-за вашего неприятия чьих-то нерациональных действий и нежелания учитывать характерные особенности людей, с которыми вы тесно взаимодействуете.
В начале месяца какое-то ожидаемое вами мероприятие даст совсем не те результаты, на которые вы рассчитывали. В середине августа будет легко реализовать намерения, связанные с деловой сферой, частные же желания и планы окажутся неосуществимыми. В конце месяца ваша практичность сослужит вам добрую службу.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6, 24, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в августе могут «забить» на работу и чуть ли ни полностью погрузиться в какие-то развлечения и удовольствия. Если у вас на этот месяц запланирован отпуск, то ваше нежелание трудиться ничем вам не навредит, а вот если вы позволите себе расслабляться «без отрыва от производства», то готовьтесь к разорительному для вас недовольству начальства, деловых партнеров или заказчиков.
Кроме того, ожидаются громкие успехи в каком-то творчестве, однако на него, то есть на сам процесс созидания, придется потратить гораздо больше денег, чем обычно, и это в третьей декаде может вылиться в конфликт с теми, с кем вы живете одним бюджетом.
В начале августа вероятны многочисленные яркие события, которые надолго вам запомнятся. В середине месяца вам могут припомнить какие-то старые ошибки, особенно если вы снова допустите похожий промах. В конце августа придется включать режим экономии и каким-то образом потакать тем, кто намного влиятельнее вас.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6, 7, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23, 30.
Гороскоп на август для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в августе в деловой сфере, возможно, столкнутся с такими же трудностями, с которыми уже были вынуждены разбираться некоторое время назад. Повтор неприятной для вас ситуации многому вас научит, и вы впредь будете активно избегать всего того, что потенциально может привести к возникновению стесненных обстоятельств.
Кроме того, есть вероятность, что вам придется менять какие-то свои долгосрочные планы. Впрочем, это как раз будет к лучшему – перед вами откроются новые восхитительные перспективы, и если вы их не упустите, то сделаете свое существование более полноценным, ярким, интересным, а деятельность – максимально плодотворной.
В начале месяца будет много разного – вас ждут и какие-то победы, и неожиданные провалы. В середине августа придется о чем-то договариваться с человеком, с которым вы обычно стараетесь не связываться. В конце месяца какие-то ваши бытовые начинания потребуют серьезных финансовых вложений, зато и результат окажется превосходным.
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 8, 9, 16, 20, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 7, 11, 18, 21.
Гороскоп на август для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в августе в деловой сфере могут взвалить на себя обязательства, от которых ранее упорно открещивались. Не исключено, что вам посулят хорошие деньги за те дополнительные хлопоты, которые до этого пытались повесить на вас практически бесплатно, и вы предпочтете согласиться. Вероятно и начало долгосрочного прибыльного проекта, который позволит вам войти в ту профессиональную касту, в которую вас пока не пускают.
Кроме того, ожидаются превосходные достижения на творческом поприще; вам предстоит получить огромное удовольствие от общения с теми, кто вами восхищается; «приплывут» какие-то неожиданные подарки (и не только материальные).
В начале месяца удача в каком-то частном проекте может стать первым шагом к каким-то карьерным свершениям. В середине августа кто-то, возможно, даст вам хорошую характеристику, и это решит вопрос о вашем участии в чем-то весьма перспективном. В конце месяца будет много работы, но и принесет вам этот труд немало.
Наиболее благоприятные дни: 5, 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 25.
Гороскоп на август для Девы (23 августа – 22 сентября)
Перед Девами в августе откроется масса интересных перспектив, многие из которых «родятся» из их прошлых заслуг и благодаря доброму отношению каких-то влиятельных персон. Не исключено, что вы примете сразу несколько деловых предложений, что в свою очередь слегка усложнит вам жизнь, но зато утяжелит ваш кошелек.
Кроме того, есть вероятность несколько рискового, но веселого путешествия, которое не только станет отличным приключением, но и вдохновит вас на какие-то свершения – карьерные, творческие и просто утилитарно-бытовые. А еще вас ждет знакомство с человеком, который внесет приятное разнообразие в ваше существование.
В начале месяца вы, возможно, потратитесь на осуществление какого-то своего желания и не пожалеете даже о достаточно крупных расходах. В середине августа ожидаются позитивные перемены в профессиональной сфере. В конце месяца вы, скорее всего, сделаете то, что давно себе обещали.
Наиболее благоприятные дни: 1, 12, 13, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 17, 23, 31.
Гороскоп на август для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в августе могут попасть в весьма некрасивую ситуацию на работе. Не исключено, что вам «аукнутся» какие-то ваши прошлые ошибки, прощать которые, как окажется, никто не собирался. Постарайтесь найти наиболее конструктивный выход из положения, а иначе вы будете вынуждены соглашаться на какие-то неприемлемые для вас условия.
Зато в остальном вас ждет весьма радостный и полный позитивных впечатлений месяц: с активным общением, какими-то праздничными мероприятиями, с теми занятиями, которые доставляют вам наивысшее удовольствие. Да и какие-то нетрудовые доходы вполне вероятны, особенно если вы не так давно оказали кому-то ценную услугу.
В начале августа в деловой сфере придется срочно завершать какой-то проект, который важен для многих людей. В середине месяца какие-то события спровоцируют возникновение противоречивых желаний. В конце августа практически все ваше существование будут обуславливать независящие от вас обстоятельства.
Наиболее благоприятные дни: 15, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в августе могут неожиданно даже для себя вернуться на какое-то бывшее место работы или сменить нынешнее поприще на то, которое всегда казалось им более перспективным, но реализоваться на котором ранее не позволяли обстоятельства. Не исключено, что вам представится шанс резко изменить существование, и вы не упустите эту возможность, поняв, что от таких подарков Судьбы не отказываются.
Правда, это, скорее всего, потребует от вас пересмотра планов на ближайшее будущее и, возможно, заставит временно забыть об отдыхе вообще и об отпуске в частности, да и с людьми, которые играют важную роль в вашей жизни, вероятны конфликты.
В начале месяца исполнится какое-то ваше желание, но это может не понравиться кому-то из окружающих. В середине августа что-то из прошлого активно повлияет на настоящее. В конце месяца из-за каких-то перемен в деловой сфере придется привыкать к новым правилам, перекраивать быт, менять стиль одежды и даже манеру поведения.
Наиболее благоприятные дни: 16, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 13, 20, 24, 27, 31.
Гороскоп на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
У Стрельцов в августе из профессиональной деятельности может уйти та составляющая, которая доставляла им наибольшее удовольствие, а потому они либо начнут искать что-то более интересное, либо останутся на прежнем месте, но сосредоточатся в основном на творчестве, не имеющем к работе никакого отношения.
Кроме того, вы, скорее всего, будете часто потакать каким-то своим желаниям, реализация которых делает ваше существование более ярким и позволяет общаться с огромным количеством народа. Правда, в третьей декаде придется поумерить пыл, так как вам понадобятся деньги и силы на что-то такое, что связано с бытовой сферой.
В начале месяца завершение какого-то проекта оставит после себя не только прибыль, но и чувство опустошенности. В середине августа вы можете создать уникальное творческое «детище». В конце месяца придется о чем-то договариваться с людьми, с которыми вы априори разговариваете на разных языках.
Наиболее благоприятные дни: 9, 16, 19, 20, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 22, 29.
Гороскоп на август для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в августе в деловой сфере получат шанс воспользоваться недоступными ранее возможностями. Многие сложные ситуации, которые не позволяли вам достичь каких-то целей, перейти на следующий карьерный уровень или увеличить доходы, изменятся в самую благоприятную для вас сторону и откроют перед вами желанные горизонты.
Кроме того, вы, скорее всего, привлечете внимание какого-то яркого человека, который вовлечет вас в какие-то свои занятия и тем самым обогатит новыми знаниями, навыками, впечатлениями и существенно расширит ваш круг общения. Да и сам, вероятно, через какое-то время станет вашим близким другом.
В начале месяца исполнение какого-то вполне материального, утилитарного желания принесет вам оглушительную радость. В середине августа вы сможете получить то, что когда-то упустили. В конце месяца вы во многих сферах будете чувствовать себя очень комфортно, однако возникнут затруднения с реализацией неожиданных «хочу».
Наиболее благоприятные дни: 7, 14, 21, 22, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 13, 20, 27, 30.
Гороскоп на август для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в августе, скорее всего, будут вынуждены в срочном порядке и не вполне приемлемым для них способом заканчивать какой-то профессиональный проект. Не исключено, что кто-то станет постоянно подгонять вас со сроками, а потому из-за спешки получить достойные результаты окажется очень и очень непросто.
Кроме того, в третьей декаде вам, вероятно, предстоит решать проблему бытового характера, которой вы когда-то уже занимались и с которой надеялись больше никогда не столкнуться. Возможно, к ее повторному возникновению будут причастны родственники, а к разбирательству с ней вас подтолкнет человек, которому не откажешь.
В начале месяца реализация какого-то давнего желания или долго вынашиваемой идеи может спровоцировать конфликт с каким-то эгоистичным индивидом. В середине августа придется часто идти на поводу у обстоятельств. В конце месяца неосмотрительность в каком-то деле приведет к необходимости поправлять здоровье.
Наиболее благоприятные дни: 8, 22, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в августе смогут сделать свое существование ярче и интереснее, возможно, отправятся в какое-то роскошное путешествие или возьмутся на досуге за высокохудожественный творческий проект. Это не только очень позитивно повлияет на ваше психологическое состояние, но и позволит одним махом решить несколько проблем.
А вот в деловой сфере не исключена неопределенность, которая заставит искать обходные пути и «запасные аэродромы». И хотя в результате все сложится для вас весьма благополучно, а спорная ситуация разрешится в вашу пользу, понервничаете вы изрядно. Не накручивайте себя и спокойно ждите, пока обстановка стабилизируется.
В начале месяца не стоит, поддавшись порыву, что-то менять в привычном облике – от трансформаций пострадает ваше реноме. В середине августа какие-то перемены на работе добавят хлопот, но позволят вам найти общий язык с каким-то авторитарным индивидом. В конце месяца не рекомендуется затевать ремонт и вообще переделки в доме.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok