Гороскоп на август 2018 года

Впрочем, какие бы мотивы нами ни двигали, мы получим массу бонусов за взваливание на себя дополнительных хлопот. Вернемся мы в этом месяце и к каким-то амбициозным проектам, которые были приостановлены из-за изменившихся обстоятельств или указаний людей, которым плевать на наши карьерные устремления и на желание полностью реализоваться на профессиональном поприще. Полученный ранее опыт поможет нам действовать максимально продуктивно и достичь самых заковыристых целей.

Возрастет и наш творческий потенциал. В период с 1 по 22 августа многие с головой окунутся в какие-то созидательные занятия, имеющие отношение к искусству, захочется творить и удивлять своими произведениями окружающих, выделяться на фоне других людей за счет своих талантов и их применения. Скорее всего, появятся спонтанные площадки – как виртуальные, так и вполне реальные, на которых любой желающий сможет продемонстрировать свои шедевры и получить порцию похвалы и восхищения.

А вот в третьей декаде намерения поменяют вектор, сменятся приоритеты, поэтому любые наши действия на досуге будут направлены не на то, чтобы польстить своему самолюбию и покрасоваться, создавая и демонстрируя нечто восхитительное, но, по большому счету, бесполезное, а на получение материальной выгоды и дополнительных благ.

В начале месяца все, за что мы возьмемся с искренним интересом и с огромной увлеченностью, даст великолепные результаты и повысит нашу привлекательность в глазах окружающих. В середине августа многих настигнут весьма противоречивые желания, осуществить которые окажется крайне непросто именно потому, что будет сложно определиться, что сейчас наиболее важно и чего хочется в первую очередь. В конце месяца мы будем очень серьезно относиться ко всему, что оказывает сильное влияние на наше существование: к работе, к своему здоровью, к взаимоотношениям с полезными нам людьми.

Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 10, с 12 по 17, с 19 по 25, с 27 по 31.

Неблагоприятные дни: 4, 11, 18, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)