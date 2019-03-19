Гороскоп на апрель 2019 года

Мы в полной мере ощутим вкус к жизни, появятся новые цели и желания, правда, есть вероятность, что некоторых «весеннее бурление в крови» толкнет на немотивированную смену привычного места работы.
Кстати, о работе. Мы станем более легкомысленно относиться к выполнению своих должностных обязанностей, так как на первый план выйдут совсем другие сферы существования, да и появившиеся амбиции в большей степени будут касаться не карьеры и социального положения, а популярности в широких кругах. Впрочем, некоторое снижение серьезности по отношению к профессиональной деятельности не повредит, напротив, многим оно поможет понять, что далеко не все упирается в работу, и что порой нужно себя отпустить, чтобы, «вернувшись», получить более впечатляющие результаты.
Кроме того, после 10 апреля многие внезапно решат снова претендовать на то, что некоторое время назад кому-то вполне добровольно уступили по велению души, в порыве странной щедрости или под воздействием ударной дозы чего-то покрепче чая. «Возврат отданных ранее территорий» будет происходить с размахом, с ненужными и даже неуместными «боевыми действиями», но в основной массе закончится ничем, так как запал пройдет так же неожиданно, как и появился.
А еще в этом месяце возрастет интерес к коллективным спортивным и интеллектуальным играм, многие поучаствуют в импровизированных соревнованиях, чтобы доказать себе и окружающим свою «крутизну» и уникальность. Появятся новые организации из разряда «Рога и копыта», открытые только ради сиюминутного обогащения. Те, кто потенциально предрасположен к авантюрам, затеют что-то труднообъяснимое с точки зрения логики, но забавное и занимательное. И вообще почти все мы, по крайней мере, первые две декады апреля, будем вести себя как дети, которым нужно весь мир потрогать руками и всё ощутить на себе.
В начале месяца многие постараются продемонстрировать окружающим свою исключительность и тем самым привлекут к себе повышенное, но не всегда позитивное внимание. В середине апреля нам предстоит к месту и не к месту показывать свой характер и отстаивать несколько странные свои интересы. В конце месяца мы станем поспокойнее, в приоритете окажется достижение вполне земных, утилитарных целей.
Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 11, с 13 по 18, с 20 по 25, с 27 по 30.
Неблагоприятные дни: 5, 12, 19, 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Овнов в апреле ждет много нового и интересного, причем то, что появится и произойдет в их жизни впервые, поможет им осуществить какие-то давние желания, которые ранее не могли быть реализованы: частично из-за реальных, а чаще всего – из-за надуманных препятствий. Вы научитесь полнее использовать потенциальные возможности.
Кроме того, вам предстоят перспективные начинания в деловой сфере – прибыльные проекты, удачные сотрудничества; вы как-то иначе устроите трудовой процесс или измените штатное расписание; ожидаются и поездки в те места, в которых вы до этого побывать не сумели, хотя и немало о них знаете.
В начале месяца какой-то инициированный вами проект привлечет к вам либо инвесторов, либо единомышленников-помощников. В середине апреля вероятен неожиданный вояж, в который вас позовут те, с кем вы очень дружны или делаете одно дело. В конце месяца могут понадобиться дополнительные средства на покупку чего-то для вас важного.
Наиболее благоприятные дни: 4, 7, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 13, 19, 20, 26.
Гороскоп на апрель для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Тельцы в апреле могут столкнуться со своеобразным хаосом, устроенным их коллегами и родней. Не исключено, что пока окружающие будут весело и с упоением купаться в каких-то новшествах и внедрять в свою, да и в вашу жизнь нечто совсем для вас непривычное, вам придется существовать в режиме постоянного психологического дискомфорта. И только в третьей декаде месяца вы и дома, и на работе возьмете ситуацию под свой контроль, поставите на место расшалившихся великовозрастных детишек и покажете, что именно вы – хозяин положения. В этот же период ожидаются и доходы от чего-то такого, на прибыль от чего вы в общем-то и не рассчитывали.
В начале апреля окажется сложно достичь каких-либо социальных и материальных целей из-за того, что ваши задачи будут в корне отличаться от намерений окружающих. В середине месяца умение вовремя расслабиться сбережет вам немало нервных клеток. В конце апреля вы сможете воспользоваться упущенными когда-то возможностями.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 8.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 23.
Гороскоп на апрель для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Близнецов в апреле ждет начало нового долгого и очень благополучного жизненного цикла. У вас появится возможность успешно реализоваться на многих поприщах, подняться по социальной и карьерной лестнице, привнести в свое существование нечто такое, чего вам давно не хватает. Шикарные горизонты откроются перед вами и в деловой сфере, и в творчестве, и в межличностном общении.
Кроме того, вы сможете отыграть назад какую-то крайне не устраивающую вас ситуацию, побывать там, куда до этого вас упорно не пускали обстоятельства, приобрести несколько вещей, которые выполняют важную коммуникативную функцию.
В начале месяца какой-то эмоциональный выплеск может подтолкнуть вас к всеобъемлющим переменам. В середине апреля произойдет нечто такое, что вам очень понравится и поможет вам ощутить полное удовлетворение своей жизнью. В конце месяца придется идти на какие-то финансовые уступки.
Наиболее благоприятные дни: 3, 9, 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.
Гороскоп на апрель для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Раки в апреле могут столкнуться с суетой, им придется переделать немало мелких, но неотложных дел, побывать во многих местах и пообщаться с колоссальным количеством народа, транспорт станет неотъемлемой частью частных и профессиональных проектов. Ожидаются и нововведения в сферах, в которых, казалось бы, все привычно, знакомо и отработано до автоматизма.
Впрочем, в третьей декаде вы сможете совместить дела с занятиями, которые приносят вам и хороший доход, и моральное удовлетворение, и общение с близкими вам по духу или по крови людьми. В этот же период может поступить несколько очень интересных деловых предложений; не исключен и старт двух-трех проектов.
В начале месяца придется часто отказываться от своих интересов в пользу какого-то коллективного и значимого для очень многих людей проекта. В середине апреля появится шанс вернуть себе то, что утрачено. В конце месяца вы сможете кому-то диктовать условия.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 13, 23, 27.
Гороскоп на апрель для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Львы в апреле затеют и реализуют немало творческих и профессиональных проектов, причем как индивидуальных, так и в компании людей, которые им очень приятны и с которыми им весьма интересно работать и общаться на отвлеченные темы. Ожидаются и позитивные перемены в сферах, в которых были проблемы или «непонятки».
Выровняется и финансовое положение; на основной работе возрастут доходы, к тому же есть вероятность появления нескольких дополнительных источников прибыли. А еще вам станет легче и проще выполнять свои должностные обязанности – либо вы просто поменяете свое отношение к трудовому процессу, либо уйдет часть чего-то утомительно-напряжного.
В начале месяца вам предстоит каким-то образом позитивно выделиться среди коллег, например, выиграть какое-то трудовое соревнование. В середине апреля работать станет еще интереснее, появятся новые стимулы и «пряники». В конце месяца не исключены распри с родственниками, забыть о которых опять-таки поможет работа.
Наиболее благоприятные дни: 14, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 20, 27.
Гороскоп на апрель для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Для Дев апрель может оказаться весьма непростым в плане профессиональной деятельности – не исключены мелкие, но частые штрафы за ошибки, проблемы из-за использования непроверенной информации, сплетни, подрывающие деловую репутацию. В общем, вам рекомендуется как никогда тщательно и серьезно доказывать свою безупречность, великолепно выполнять свои обязанности и не давать повода для кривотолков.
Кроме того, вы можете столкнуться с весьма некомфортными для вас нововведениями, с психологическим давлением со стороны родни, с поломками офисной техники и мобильного телефона. Впрочем, в третьей декаде станет полегче, многие проблемы удастся решить благодаря полезным связям, а часть убытков чем-то покрыть.
В начале месяца не злите того, кто влиятельнее вас. В середине апреля неудачные и непродуманные реплики могут стоить вам очень дорого. В конце месяца не забывайте сразу и в материальной форме благодарить тех, кто оказывает вам содействие.
Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 15, 16, 17, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 11, 12, 19, 26.
Гороскоп на апрель для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Весы в апреле с легкостью справятся даже с самыми сложными профессиональными задачами и благополучно реализуют несколько крайне важных для их финансового и карьерного будущего проектов. А вот в межличностном общении вероятны проблемы: злоупотребление вашим доверием, материальные споры с родней, распри с друзьями, которые привыкли над вами доминировать, обиды на окружающих.
Кроме того, возможен творческий кризис, выйти из которого вы сможете только в третьей декаде и то лишь благодаря людям, которые найдут для вас чрезвычайно действенный стимул. А еще в этом месяце стоит быть осторожнее со своими желаниями – их исполнение вряд ли принесет вам то, на что вы рассчитываете.
В начале апреля будет много неоднозначных ситуаций, и если в деловой сфере вы решите их в свою пользу, то на частном уровне победителем выйти вряд ли удастся. В середине месяца придется вернуть то, что вы давно считаете своим. В конце апреля ожидаются бытовые перемены.
Наиболее благоприятные дни: 6, 17, 18, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
Гороскоп на апрель для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Скорпионы в апреле в деловой сфере будут часто удивлять окружающих оригинальными решениями, многозадачностью и вариативностью, станут активно манипулировать коллегами и компаньонами, пустят в ход все свои знания о «болевых точках» тех, кто им чем-то мешает. Не исключено и начало индивидуального проекта, который впоследствии может перерасти в полноценный бизнес (если это дело не надоест).
Кроме того, вы, возможно, пойдете на уступки, планируя с кем-то будущие поездки или совместные занятия, добровольно отдадите то, за обладание чем некоторое время назад буквально воевали, броситесь исполнять желания, которые долго жили где-то глубоко в подсознании.
В начале месяца кто-то из старых друзей может напомнить о себе весьма экстравагантным образом и подбить вас на какую-то авантюру. В середине апреля ожидается рост вашей популярности. В конце месяца вероятны бытовые проблемы, неудачные покупки, конфликты с родственниками и с теми, кто вам чего-то должен.
Наиболее благоприятные дни: 9, 20, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на апрель для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрельцы в апреле могут столкнуться с серьезными проблемами в деловой сфере, и только их упорство и воля к победе, а также весьма инновационные решения помогут выйти из сложившейся ситуации без особых потерь. Да, придется постараться, отказать себе в реализации того, на что вы уже настроились, пойти на сотрудничество с теми, кто вам не очень приятен, но зато вы сохраните свое положение и не дадите сильно навредить будущему.
Кроме того, в этом месяца не исключена поездка туда, где, как вы думали, вы уже никогда не окажетесь; и не факт, что это будет приятный вояж. Зато вы лишний раз убедитесь, что очень дороги и друзьям, и родственникам, и даже соседям. В первой декаде апреля какое-то ваше непродуманное начинание может сначала спровоцировать конфликт с коллегами и с начальством, а потом обернуться проблемами и запретами в профессиональной сфере. В середине месяца будет много возвратных ситуаций. В конце апреля появится масса новых планов, основанных на чем-то старом.
Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 22, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17.
Гороскоп на апрель для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Козерогов в апреле в профессиональной сфере ждет масса разнообразных дел, придется выполнять какие-то давние обещания, встречаться и о чем-то договариваться с людьми, которые неприятны своей суетливостью и ненадежностью. Ожидаются и не очень понятные перемены в трудовом процессе, в штатном расписании, в постановке текущих задач. Возможно, у вас поменяется начальство.
Кроме того, вероятны перманентные конфликты на частном уровне, которые завершатся только в третьей декаде и то лишь после того, как вы уладите спорные вопросы с помощью каких-то материальных подношений или пустив в ход полезные связи во властных структурах.
В начале месяца многое будет зависеть от того, как вы сумеете себя поставить; это актуально и для работы, и для общения с родственниками. В середине апреля не исключена борьба за то, что вы ни в какую не хотите отдавать кому-то другому. В конце месяца вам предстоят какие-то важные бытовые приобретения, на которые вы долго копили.
Наиболее благоприятные дни: 16, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 29.
Гороскоп на апрель для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Водолеев в апреле в деловой сфере ждут многочисленные переговоры, какие-то изобретения или усовершенствования, подневольные поездки и добровольные социальные акции. Усилится ваш интерес к каким-то определенным областям вашей профессиональной деятельности, возможно, сузится специализация, что в свою очередь откроет перед вами более широкие горизонты. Вероятно и повышение квалификации.
Кроме того, у вас могут появиться новые друзья, которые, правда, не очень понравятся вашим родственникам, но зато привнесут в вашу жизнь нечто будоражащее и экстремальное, поспособствуют увеличению вашей физической активности.
В начале месяца вам, скорее всего, предстоит выделиться в каком-то коллективном проекте и доказать всем, что в чем-то вам нет равных. В середине апреля какие-то отвлеченные мысли и замыслы приобретут конкретику, вы начнете строить вполне четкие планы. В конце месяца не исключены непредвиденные и достаточно крупные расходы.
Наиболее благоприятные дни: 1, 13, 20, 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21.
Гороскоп на апрель для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Рыбам в апреле будет достаточно сложно адаптироваться под какие-то перемены в деловой сфере, придется выходить из зоны комфорта, овладевать новыми навыками и постоянно искать дополнительную информацию, чтобы не оказаться за бортом происходящего. Зато вся ситуация в целом поспособствует профессиональному развитию, укрепит вас в каких-то ваших убеждениях, закалит вас, научит чему-то очень важному.
Кроме того, вам, скорее всего, предстоит мудрыми советами и фактическими делами помогать кому-то из родственников или друзей в каком-то рабочем или творческом проекте, активно браться за решение каких-то частных и бытовых вопросов, обзаводиться новыми целями, планами и пониманием того, как быстро достигнуть желаемого. В начале месяца чья-то не очень конструктивная директива на работе добавит вам хлопот. В середине апреля придется отказаться от чего-то малого для того, чтобы чуть позже получить очень многое. В конце месяца что-то сделает ваше существование лучше и комфортнее.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 11, 22, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
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