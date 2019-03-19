Гороскоп на апрель 2019 года

Мы в полной мере ощутим вкус к жизни, появятся новые цели и желания, правда, есть вероятность, что некоторых «весеннее бурление в крови» толкнет на немотивированную смену привычного места работы.

Кстати, о работе. Мы станем более легкомысленно относиться к выполнению своих должностных обязанностей, так как на первый план выйдут совсем другие сферы существования, да и появившиеся амбиции в большей степени будут касаться не карьеры и социального положения, а популярности в широких кругах. Впрочем, некоторое снижение серьезности по отношению к профессиональной деятельности не повредит, напротив, многим оно поможет понять, что далеко не все упирается в работу, и что порой нужно себя отпустить, чтобы, «вернувшись», получить более впечатляющие результаты.

Кроме того, после 10 апреля многие внезапно решат снова претендовать на то, что некоторое время назад кому-то вполне добровольно уступили по велению души, в порыве странной щедрости или под воздействием ударной дозы чего-то покрепче чая. «Возврат отданных ранее территорий» будет происходить с размахом, с ненужными и даже неуместными «боевыми действиями», но в основной массе закончится ничем, так как запал пройдет так же неожиданно, как и появился.

А еще в этом месяце возрастет интерес к коллективным спортивным и интеллектуальным играм, многие поучаствуют в импровизированных соревнованиях, чтобы доказать себе и окружающим свою «крутизну» и уникальность. Появятся новые организации из разряда «Рога и копыта», открытые только ради сиюминутного обогащения. Те, кто потенциально предрасположен к авантюрам, затеют что-то труднообъяснимое с точки зрения логики, но забавное и занимательное. И вообще почти все мы, по крайней мере, первые две декады апреля, будем вести себя как дети, которым нужно весь мир потрогать руками и всё ощутить на себе.

В начале месяца многие постараются продемонстрировать окружающим свою исключительность и тем самым привлекут к себе повышенное, но не всегда позитивное внимание. В середине апреля нам предстоит к месту и не к месту показывать свой характер и отстаивать несколько странные свои интересы. В конце месяца мы станем поспокойнее, в приоритете окажется достижение вполне земных, утилитарных целей.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 11, с 13 по 18, с 20 по 25, с 27 по 30.

Неблагоприятные дни: 5, 12, 19, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля)