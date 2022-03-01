Что ждет знаки зодиака в марте 2022-го: расклад от звездного эксперта Алекса Айвенго

Что ждет знаки зодиака в марте 2022-го: расклад от звездного эксперта Алекса АйвенгоСпециально для Passion.ru
Алекс Айвенго
Мастер по работе с подсознанием, звездный нумеролог
Что такое Оракул?
Оракул — колода карт, на каждой из которых представлен отдельный символ. Зная его трактовку, человек может разобраться с насущными проблемами, понять, что привело его на нынешний путь. Колода воспринимает энергию владельца и выдает ответ на вопрос в иносказательной форме, помогает углубиться в подсознание, помедитировать, понять собственные цели и задачи в жизни.
Овен
«Ребенок» — это путь к радости и счастью. Младенец предлагает обрести новое рождение, но оно не связано с невинностью и наивностью. Наоборот, пришло время мудрости и умения быть самим собой. «Ребенок» поможет увидеть жизнь без иллюзий, оставаясь открытым для обучения и открытий.
Телец
Карта «Туманное зеркало» — символ той части души, от которой человек отрекается. Она указывает на отрицание правды, нежелание владельца воспринимать действительность такой, какая она есть. В марте Тельцам придется взглянуть за пределы себя и разобраться в тех мыслях и событиях, которые привели их в настоящий момент.
Близнецы
«Мастер времени» — карта указывает на то, что человек оказался в тупике. Он пытается анализировать прошлое, стремится контролировать будущее, но время многомерно. Пришла пора отказаться от привычной причинно-следственной структуры мышления, отпустить события и жить настоящим. Это пробудит новые силы, чтобы раскрыть и реализовать внутренний потенциал.
Рак
Карта «Средний мир» символизирует настоящий момент. Он создается не только прошлым, но и будущим. Не пытайтесь повлиять на ситуацию: многое от вас не зависит. Иногда необходимо плыть по течению и наслаждаться жизнью. Если ресурсы для изменений пока недоступны для вас, наберитесь терпения и ждите.
Лев
«Путь красоты» — это путь, на котором Львов ждут чудесные открытия. Карта предлагает увидеть красоту в каждом проявлении жизни, воспринимать мир позитивно, усвоить урок, который преподносит судьба. Перестаньте пытаться наладить отношения, которые уже разорваны. Признайте, что все именно так, как должно быть в данный момент. Когда вы поймете это, сможете добиться желаемых изменений.
Дева
В «Поисках видения» Девы столкнутся со своим страхом. Карта предлагает принять себя, посмотреть на жизнь в перспективе, осознать собственные недостатки и потенциал. Необходимо найти ключ, чтобы открыть новую дверь или написать новую главу жизни. Если вы живете в городе, отправляйтесь на прогулку в парк, проводите время на улице, в созерцании. Природа поможет вам сформулировать свое намерение.
Весы
Карта «Колесо медицины» — священный обруч с обозначением четырех сторон света. Он символизирует цикл жизни и космический круговорот. Весам предстоит отказаться от токсичных отношений и всего, что мешает двигаться вперед и развиваться.
Скорпион
«Охотник» — мастер выживания, следопыт, знающий, как добиться успеха. Но он не берет больше, чем нужно. Положитесь на собственные навыки, чтобы добиться успеха. Вам нужно следовать своим путем, чтобы получить награду, которая подготовлена именно вам.
Стрелец
«Ворон» — хранитель мирового закона. Он учит быть, а не казаться. Стрельцам нужно оставаться верными себе и не соблазняться иллюзиями, исправить то, что неверно в жизни, и твердо идти по выбранному пути.
Козерог
«Дикая женщина» напоминает о внутренней свободе. Это зеркало вашей сущности, того, кем вам предстоит стать, и кто вы есть на самом деле. Она призывает обратиться к своему истинному «я», иначе вы можете оказаться в ловушке навязчивого мышления, ища освобождения в местах, которые никогда его не предоставят.
Водолей
«Провидец» символизирует способность проникать за пределы очевидных подробностей жизни, проницательность и интуицию. Доверьтесь ей, выйдите из отрицания и открыто расскажите о том, что вас беспокоит. Правда может быть болезненной, но она и есть самое лучшее лекарство.
Рыбы
«Луна» каждые 28 дней демонстрирует неуклонный переход от тьмы к свету и обратно. Это явление оказывает сильное влияние на психику человека, но при этом дает уверенность, что после периода пустоты и темной ночи нас ждет свет. Карта призывает Рыб вернуться из мира иллюзий и собственных представлений в реальность и взаимодействие с другими людьми, найти время для себя, своих чувств, базовых физических и духовных потребностей.
Карты указывают нам путь, которым можно пойти, чтобы достичь успеха. А следовать их «советам» или нет, решать вам.
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