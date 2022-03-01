Что ждет знаки зодиака в марте 2022-го: расклад от звездного эксперта Алекса Айвенго

«Луна» каждые 28 дней демонстрирует неуклонный переход от тьмы к свету и обратно. Это явление оказывает сильное влияние на психику человека, но при этом дает уверенность, что после периода пустоты и темной ночи нас ждет свет. Карта призывает Рыб вернуться из мира иллюзий и собственных представлений в реальность и взаимодействие с другими людьми, найти время для себя, своих чувств, базовых физических и духовных потребностей.

Карты указывают нам путь, которым можно пойти, чтобы достичь успеха. А следовать их «советам» или нет, решать вам.