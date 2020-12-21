Что готовит знакам зодиака второй зимний месяц: гороскоп на январь 2021 года
К тому же, несмотря на весьма явственный, отчетливый материализм, который мы поставим во главу угла, у нас станут появляться мысли, а так ли нам необходимы все эти вещи, ради покупки которых мы усиленно работаем, и не стоит ли снизить потребительство, освободиться от каких-то привычек, начать меньше внимания уделять социальному статусу. Таким образом у нас постепенно будет формироваться новое мировоззрение и в какой-то момент многие из нас сделают ставку на минимализм.
Впрочем, это в любом случае не коснется поездок и развлечений, вкусной еды и общения с близкими нам по духу людьми, приобретения всего того, что расширяет наши горизонты: художественной литературы, фильмов, учебных материалов. Да и на подарках каким-то значимым для нас персонам мы тоже вряд ли станем экономить, по крайней мере, пока. Кроме того, в этом месяце нам предстоит в очередной раз поработать над своим имиджем, и тут тоже будет немало противоречий — стремление к респектабельности, сдержанности, лаконичности и классике мы весьма экстравагантно разбавим чем-то ну очень уж новаторским, чем-то таким, что несколько выбивается из понятия «тонкий вкус».
В начале января потребность в широких жестах, направленных на друзей и родственников, будет сдерживаться мыслями о необходимости экономить; что победит, зависит от текущего финансового положения и натуры каждого из нас. В середине месяца многие постараются найти дополнительный источник дохода, правда, не очень для себя обременительный. В конце января так или иначе расширится круг общения, и начнет складываться иное мироощущение, зародятся новые принципы и личностные правила.
Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.
Неблагоприятные дни: 6, 13, 21, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на январь для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овны в январе могут скинуть с себя какие-то уже утомившие их обязанности и в чем-то сложить свои полномочия, предпочтя меньшую ответственность и большее пространство для личностного роста и профессиональных маневров. Однако это не сильно скажется на общей прибыли, так как вы тут же откроете для себя новый источник дохода.
Кроме того, вам предстоит: поставить на место индивида, который вообразил, что ему дозволено вами командовать; шикануть в какой-то важной для вас компании; избавиться от имущества, приобретение которого некоторое время назад вам было навязано кем-то из родственников или «статусной необходимостью».
В первой декаде вы спешно доделаете какие-то текущие дела и освободите место для перспективных новых начинаний. В середине января под влиянием каких-то обстоятельств вы изобретете весьма оригинальные способы достижения целей. В конце месяца вас ждет активное общение с людьми, благодаря которым можно неплохо заработать.
Наиболее благоприятные дни: 18, 19, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 8, 15, 16, 23, 29, 30.
Гороскоп на январь для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцы в январе могут начать крупный, долгосрочный, прибыльный и статусный с точки зрения профессиональной репутации проект. И хотя по ходу что-то придется не раз корректировать под влиянием обстоятельств и текущей реальности, вам все равно будет очень интересно, так как благодаря ему вы откроете новые личностные горизонты.
Кроме того, вас ждут какие-то приобретения, причем не последнюю роль в вашем решении о покупке сыграет тщеславие, желание покрасоваться и продемонстрировать, что вы можете себе это позволить. А еще вам предстоит несколько «проредить» свой круг общения, исключив из него тех, кто своими высказываниями и поступками вредит вашему реноме и лишает вас душевного спокойствия, — вы без объяснений закроете для них свою дверь.
В начале месяца вы кого-то за что-то весьма ощутимо отблагодарите, и это добавит вам очков. В середине января отдача от какого-то вашего начинания будет вами отмечена приятной покупкой. В конце месяца вам предстоит «гнуть свою линию» вопреки чьему-то мнению.
Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на январь для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Depositphotos
Близнецы в январе будут вынуждены следовать указаниям каких-то влиятельных персон, однако в результате получат нечто для себя важное, что-то приобретут, так или иначе обогатятся. К тому же взаимодействие с этими людьми отлично скажется на личностном росте и даже на вашей репутации — как деловой, так и частной.
Кроме того, в этом месяце вам предстоит испробовать несколько способов достижения целей: традиционно-классический, связанный с полезными связями и какой-то совершенно инновационный. А еще вы в чем-то станете строже и сдержаннее, а в чем-то — раскованнее, спокойнее, увереннее в себе и в своих способностях.
В начале января не стоит «гусарить» — это не только ударит по кошельку сильнее, чем вы ожидали, но спровоцирует конфликты. В середине месяца есть вероятность обретения того, о чем вы давно мечтали, и, скорее всего, в этом вам поможет человек, у которого более обширные возможности. В конце января общение с новыми людьми откроет перед вами интересный путь.
Наиболее благоприятные дни: 3, 23, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на январь для Рака (22 июня — 22 июля)
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Перед Раками в январе откроются новые горизонты в профессиональной сфере, появится возможность не только хорошо заработать, но и удовлетворить какие-то свои давние амбиции или просто попробовать свои силы в том, что очень-очень интересно. Однако не исключено, что эта ситуация станет причиной конфликтов с родственниками или с человеком, который считает, что вы ему что-то должны. Придется делать выбор.
Кроме того, могут возникнуть не очень свойственные вам тщеславные желания, и вы приобретете что-то такое, на что обычно деньги предпочитаете не тратить. А еще вам предстоит заново оценить близких людей и понять, у кого из них искать поддержки в одних делах, а у кого-то — в каких-то других, иной направленности.
В начале месяца вы можете осуществить то, чего давно хотелось, и кого-то привести этим в восторг, а кого-то — в ярость. В середине января вы мысленно освободите себя от каких-то обязательств, решив: «кому я должен, я прощаю». В конце месяца начнет формироваться новый круг общения.
Наиболее благоприятные дни: 4, 14, 18, 25, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 19, 23.
Гороскоп на январь для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Depositphotos
Львам в январе предстоит плотно посотрудничать с теми, с кем когда-то их уже связывали общие проекты; это будет продуктивно, прибыльно, но несколько «напряжно» из-за разности в подходе к реализации задуманного. Скорее всего, ваш креатив не оценят те, кто привык действовать по шаблону, а вы восстанете против привлечения третьих лиц.
Кроме того, в этом месяце вы, вероятно, начнете экономить на том, на что раньше денег не жалели, и дело вряд ли будет в нехватке финансов; просто вы «перерастете» какую-то свою привычку, поймете, что она не так уж вас и держит, а потому на нее можно и не тратиться. А еще вас ждут удивительные встречи с оригинальными людьми, из чего может родиться противоречивая, полная конфликтов и противостояний, но крепкая дружба.
В начале января вы извлечете пользу из реализации каких-то своих желаний. В середине месяца придется искать компромисс и несколько приглушать свою авторитарность. В конце января вы не позволите навесить на себя новые обязанности.
Наиболее благоприятные дни: 1, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 23.
Гороскоп на январь для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Девы в январе будут усиленно повышать свой материальный статус, впрягутся во что-то такое, что должно в кратчайшие сроки обогатить их и/или сделать влиятельнее. К тому же вам предстоит изменить каким-то своим принципам и привычкам, пообщаться с теми, кто умело вдохновляет на какие-то начинания, приобрести нечто полезное.
Кроме того, вы можете войти в какое-то социальное сообщество, в котором совместными усилиями достигается какая-то важная для всех его членов цель, и это не только существенно расширит ваш круг общения, но и поможет обрести какой-то новый смысл, во что-то поверить, очень сильно проникнуться какой-то идеей.
В начале месяца чьи-то желания могут вызвать у вас серьезные нарекания. В середине января вы в чем-то смените тактику, и это даст неожиданные, интересные, позитивные, хотя и не совсем те результаты, на которые вы рассчитывали. В конце месяца кто-то из коллег или деловых партнеров может перейти в категорию «друзья».
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 20, 27, 30, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 21, 22, 28, 29.
Гороскоп на январь для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Depositphotos
Весы в январе будут вынуждены на чем-то экономить, под кого-то подстраиваться, общаться с теми, кто не очень приятен, и подчиняться тем, кто не понимает, как правильно их использовать. Зато все это в результате, переполнив чашу вашего терпения, послужит импульсом для весьма серьезных и крайне положительных перемен — сначала у вас в голове: в мировоззрении, в мироощущении, в принципах, а потом и в реальности.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит отказаться от каких-то статусных благ, чтобы стать свободнее и перестать тратить время на то, что вы сами важным не считаете. А еще вы по необходимости овладеете какими-то утилитарными навыками, которые впоследствии не раз выручат вас в ситуациях, в которых ранее вы терялись и просили кого-то о содействии.
В начале января потакание каким-то «хочу» плохо скажется на быте. В середине месяца ради какой-то цели придется в чем-то себе отказать. В конце января начнется новый этап вашего существования — пока плавно и практически незаметно.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 8, 9, 15, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 19, 26, 31.
Гороскоп на январь для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Скорпионам в январе, возможно, предстоит сделать крупномасштабную переоценку ценностей, понять, что им на самом деле важно и хочется, а от чего пришла пора избавляться, чтобы не тратить время на несущественное, не приносящее морального удовлетворения, токсичное. Переосмысление своего существования повлечет за собой весьма решительные действия, правда, пока не по всем тем направлениям, в которых вы будете жаждать перемен; начнете вы, скорее всего, с профессиональной сферы.
А еще вас ждут моменты полнейшего единения с родственниками — они порадуют вас, вы поддержите их. Вы даже, возможно, поделитесь с ними своими тайными планами и замыслами; однако если кто-то скажет что-то не то, идиллия закончится.
В начале месяца исполнение одного маленького желания повлечет за собой крупные последствия. В середине января вы назло кому-то откажетесь от какого-то имущества. В конце месяца вас ждет свобода от чего-то, связанного с работой.
Наиболее благоприятные дни: 5, 7, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на январь для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в январе могут взять на себя дополнительную ответственность, чтобы получить вес в каком-то важном для них сообществе или открыть себе дорогу к каким-то весьма амбициозным вершинам. Не исключено, что вам захочется продолжить какой-то проект уже в качестве руководителя и идейного вдохновителя, а не подчиненного.
Кроме того, на какое-то время на первый план выйдут деньги, и вы сделаете все возможное, чтобы заработать гораздо больше, чем обычно. Впрочем, это, по всей вероятности, окажется «разовой акцией», и вы, получив желаемую в данный момент сумму, перестанете перенапрягаться, решив, что вам всего достаточно.
В начале месяца вы постараетесь порадовать всех, кто так или иначе вам дорог, а попутно и для себя сделаете что-то очень приятное. В середине января вы кинете все силы на достижение значимой для вас цели и многим ради нее пожертвуете, в том числе и какими-то привычками. В конце месяца ожидается какое-то важное для вас собрание.
Наиболее благоприятные дни: 9, 10, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13.
Гороскоп на январь для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Depositphotos
Козероги в январе могут начать прибыльный, но необременительный для них физически и эмоционально профессиональный проект, приобрести или увеличить авторитет в каком-то трудовом сообществе, обзавестись в деловой сфере полезными связями, которые в течение года им не раз пригодятся и облегчат достижение какой-то цели.
Кроме того, вам предстоит изменить свое мнение относительно какого-то имущества — велика вероятность, что какие-то неожиданные, непредвиденные хлопоты с ним связанные заставят вас задуматься, а так ли оно вам необходимо. И при этом вас ждут какие-то весьма крупные приобретения, которые приятно погладят ваше тщеславие.
В начале месяца не стоит ругать близких за стремление немножко пошиковать, лучше присоединяйтесь. В середине января вас ждет принятие важного решения и начало чего-то почти грандиозного. В конце месяца что-то, изжившее себя, уйдет, дав место чему-то совершенно новому, интересному, будоражащему и способствующему личностному росту.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 21, 25, 28.
Гороскоп на январь для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеи в январе огромное внимание уделят бытовой стороне существования и своему личностному развитию, а вот в деловой сфере не исключен застой. Впрочем, его вы, скорее всего, сами же себе и организуете, предпочтя заниматься какими-то другими делами и временно отложив профессиональную самореализацию. Кстати, возможно, что после этого вы к своей нынешней работе не вернетесь, а инициируете что-то совсем новое.
Кроме того, в этом месяце вероятна какая-то важная для вас поездка, которая тоже поспособствует принятию судьбоносных решений, например, вы определитесь, где в дальнейшем хотели бы жить, или встретите людей, с которыми начнете что-то грандиозное.
В начале января вы не откажете себе ни в каких желаниях, даже если кто-то из окружающих будет активно против. В середине месяца ожидается еще одно противостояние — на этот раз из-за работы и ваших намерений. В конце января вы в чем-то поставите убедительную точку, а подо что-то заложите крепкую базу.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 14, 15, 16, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 31.
Гороскоп на январь для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Depositphotos
Перед Рыбами в январе откроются новые и прекрасные горизонты в профессиональной сфере, не исключено получение множества весьма «лакомых» предложений и начало какого-то крупного и интересного проекта, который окажется еще и очень престижным. К тому же ради какого-то долгосрочного материального интереса вы можете принять участие в статусном мероприятии, на котором достигнете нескольких важных для вас договоренностей и обзаведетесь полезными связями.
Кроме того, в этом месяце вас ждет приятное и продуктивное общение с родней; вам предстоит что-то купить, а от каких-то вещей избавиться; будет много занимательных открытий, которые дадут пищу для размышлений, а потом, возможно, и подтолкнут к каким-то переменам.
В начале января придется отвечать щедростью на щедрость, и это вряд ли порадует. В середине месяца вы многое сделаете для своего благополучия и увеличения благосостояния. В конце января важный разговор избавит от каких-то утомительных обязательств.
Наиболее благоприятные дни: 7, 11, 14, 16, 17, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Фото: Depositphotos
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