Что готовит знакам зодиака второй зимний месяц: гороскоп на январь 2021 года

К тому же, несмотря на весьма явственный, отчетливый материализм, который мы поставим во главу угла, у нас станут появляться мысли, а так ли нам необходимы все эти вещи, ради покупки которых мы усиленно работаем, и не стоит ли снизить потребительство, освободиться от каких-то привычек, начать меньше внимания уделять социальному статусу. Таким образом у нас постепенно будет формироваться новое мировоззрение и в какой-то момент многие из нас сделают ставку на минимализм.

Впрочем, это в любом случае не коснется поездок и развлечений, вкусной еды и общения с близкими нам по духу людьми, приобретения всего того, что расширяет наши горизонты: художественной литературы, фильмов, учебных материалов. Да и на подарках каким-то значимым для нас персонам мы тоже вряд ли станем экономить, по крайней мере, пока. Кроме того, в этом месяце нам предстоит в очередной раз поработать над своим имиджем, и тут тоже будет немало противоречий — стремление к респектабельности, сдержанности, лаконичности и классике мы весьма экстравагантно разбавим чем-то ну очень уж новаторским, чем-то таким, что несколько выбивается из понятия «тонкий вкус».

В начале января потребность в широких жестах, направленных на друзей и родственников, будет сдерживаться мыслями о необходимости экономить; что победит, зависит от текущего финансового положения и натуры каждого из нас. В середине месяца многие постараются найти дополнительный источник дохода, правда, не очень для себя обременительный. В конце января так или иначе расширится круг общения, и начнет складываться иное мироощущение, зародятся новые принципы и личностные правила.

Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 12, с 14 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 21, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на январь для Овна (21 марта — 20 апреля)