Что готовит знакам зодиака второй осенний месяц: гороскоп на октябрь 2020 года

Впрочем, те люди, которые по-настоящему наши, те, кто блюдет наши интересы и принимает нас такими, как мы есть, с нами останутся; отсеется только балласт – «прилипалы», нагло нами пользующиеся, и ретрограды, не дающие нам развиваться.

Кроме того, многим из нас предстоит втихаря попробовать какие-то весьма сомнительные, рисковые методы достижения целей. Однако в определенный момент станет понятно, что это – не вариант, что риск своим собственным благополучием и нарушение правил не окупаются полученными результатами. Так что возвращение к прежним способам ведения дел будет достаточно быстрым. Хотя некоторые и продолжат «экстремальничать», так как сочтут текущую ситуацию чуть ли ни научным исследованием и занятным экспериментом.

К тому же многие наперекор обстоятельствам и мнению близких или единомышленников вернутся к каким-то старым проектам, которые в свое время не дали адекватных результатов, но были интересными и даже в некотором роде развивающими. На этот раз все сложится более благополучно, но принесет скорее опыт, новые связи, внутреннее удовлетворение, чем реальные деньги и прорыв в карьере.

А еще нам предстоит: увлечься какими-то новыми «игрушками»; придумать своеобразные способы релаксации; с оригинальной точки зрения взглянуть на моду вообще и на свой имидж в частности и в очередной раз что-то в себе изменить; провести четкую границу между профессиональным поприщем и частной жизнью; как-то по-особенному соединить в одних вещах красоту и запредельный функционал.

В начале месяца многие осознают истинное отношение к своей персоне со стороны окружающих, и это изменит их круг общения. В середине октября важно понимать, что риск – далеко не всегда «благородное дело». В конце месяца мы придумаем, как осуществить какие-то наши весьма щекотливые, пикантные желания, и скроем это завесой тайны, чтобы не стать объектом насмешек, явного неодобрения или даже шантажа.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 15, с 17 по 22, с 24 по 30.

Неблагоприятные дни: 2, 10, 16, 23, 31.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)