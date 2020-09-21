Что готовит знакам зодиака второй осенний месяц: гороскоп на октябрь 2020 года
Впрочем, те люди, которые по-настоящему наши, те, кто блюдет наши интересы и принимает нас такими, как мы есть, с нами останутся; отсеется только балласт – «прилипалы», нагло нами пользующиеся, и ретрограды, не дающие нам развиваться.
Кроме того, многим из нас предстоит втихаря попробовать какие-то весьма сомнительные, рисковые методы достижения целей. Однако в определенный момент станет понятно, что это – не вариант, что риск своим собственным благополучием и нарушение правил не окупаются полученными результатами. Так что возвращение к прежним способам ведения дел будет достаточно быстрым. Хотя некоторые и продолжат «экстремальничать», так как сочтут текущую ситуацию чуть ли ни научным исследованием и занятным экспериментом.
К тому же многие наперекор обстоятельствам и мнению близких или единомышленников вернутся к каким-то старым проектам, которые в свое время не дали адекватных результатов, но были интересными и даже в некотором роде развивающими. На этот раз все сложится более благополучно, но принесет скорее опыт, новые связи, внутреннее удовлетворение, чем реальные деньги и прорыв в карьере.
А еще нам предстоит: увлечься какими-то новыми «игрушками»; придумать своеобразные способы релаксации; с оригинальной точки зрения взглянуть на моду вообще и на свой имидж в частности и в очередной раз что-то в себе изменить; провести четкую границу между профессиональным поприщем и частной жизнью; как-то по-особенному соединить в одних вещах красоту и запредельный функционал.
В начале месяца многие осознают истинное отношение к своей персоне со стороны окружающих, и это изменит их круг общения. В середине октября важно понимать, что риск – далеко не всегда «благородное дело». В конце месяца мы придумаем, как осуществить какие-то наши весьма щекотливые, пикантные желания, и скроем это завесой тайны, чтобы не стать объектом насмешек, явного неодобрения или даже шантажа.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 15, с 17 по 22, с 24 по 30.
Неблагоприятные дни: 2, 10, 16, 23, 31.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: depositphotos.com
Овны в октябре не раз пойдут на противостояние с окружающими, отстаивая свои профессиональные и финансовые интересы, отказываясь платить за кого-то из родственников и потакать друзьям в каких-то их весьма неумных затеях. Скорее всего, ваше поведение станет причиной не только сильного изумления людей, с которыми вы контактируете, но и истерик некоторых из них. А вам того и надо.
К тому же вам предстоит детально продумать какие-то свои планы, которые вы крутите в голове уже очень давно, но осуществить которые не было возможности. Четкое понимание «что, куда, когда и как», существенно облегчит реализацию замысла.
В начале месяца злость на кого-то станет для вас «двигателем прогресса». В середине октября возрастет ваша активность, причем снова из-за каких-то внешних факторов. В конце месяца вы можете с головой окунуться либо в работу, либо в те развлечения, про которые говорят: «есть что вспомнить, нечего детям рассказать».
Наиболее благоприятные дни: 1, 4, 11, 18, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 10, 16, 17, 23, 24, 31.
Гороскоп на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: depositphotos.com
Тельцы в октябре будут часто недовольны собой, однако с этим ощущением им весьма своевременно помогут справиться люди, которые в них верят, которые восхищаются тем, что они делают, ну и те, кто от них зависит, а потому предпочитает лесть правде (и в этот раз лесть окажется лучшим способом избавиться от непрошенных мыслей).
Кроме того, благодаря каким-то старым проектам и индивидам, умеющим то, подо что лично вы «не заточены», возрастут ваши доходы. Однако в третьей декаде вероятны и крупные расходы, особенно если вы предпочитаете ни в чем себе не отказывать или не слишком заботитесь о своем самочувствии; будьте осмотрительнее.
В начале месяца вы сможете вернуть что-то такое, что ранее было утрачено. В середине октября появятся новые материальные желания, осуществление которых хорошо скажется на вашем социальном имидже. В конце месяца стоит быть осторожнее с хитрыми людьми и с чрезмерно «лакомыми» деловыми предложениями.
Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 12, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20, 27.
Гороскоп на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: depositphotos.com
Близнецы в октябре будут много, очень много общаться – по работе и в частной жизни, ради достижения каких-то материальных целей и просто ради удовольствия, в самых разных сообществах, порой – диаметрально противоположных по направленности деятельности, мировоззрениям, политическим или социальным убеждениям.
Ждет вас и новый образ, который вы примерите на себя ради того, чтобы обрести полную душевную гармонию, стать именно таким человеком, которым вы себя будете ощущать. Скорее всего, имидж сядет на вас как родной и очень понравится всему вашему окружению. А еще вы попробуете что-то весьма экстремальное; и втянетесь.
В начале месяца некие тайные желания определят ваши действия и даже каким-то образом повлияют на вашу работу. В середине октября стоит быть чуточку дисциплинированнее и не разочаровывать тех, кто готов обеспечить вас какими-то благами. В конце месяца вы извлечете пользу, выгоду и/или удовольствие из спорной ситуации.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 22, 29.
Гороскоп на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: depositphotos.com
Раки в октябре могут столкнуться с трудностями и в общении с окружающими, и в реализации каких-то возобновленных проектов, однако хитрость и изворотливость помогут им с честью и выгодой выйти из сложившихся ситуаций и даже посрамить тех, кто вдруг станет сомневаться в их компетентности или в их профессиональном мастерстве.
Кроме того, вас ждет очередной выход из зоны комфорта, но и он принесет вам что-то важное, причем не только опыт, но и нечто вполне материальное. А еще вам предстоит «проредить» свой нынешний круг общения и сменить некоторых персон на тех людей, которых никто и никогда не предполагал увидеть рядом с вами.
В начале месяца какие-то неурядицы подвигнут вас на мозговой штурм, благодаря которому родится поистине гениальный план. В середине октября вы вопреки мнению кого-то из близких осуществите какое-то свое материальное желание, например, приобретете что-то дорогостоящее. В конце месяца какой-то риск поможет вам достичь душевного равновесия.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 9, 12, 15, 22, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 13, 17, 27, 31.
Гороскоп на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: depositphotos.com
Львы в октябре будут активно работать на свой социальный имидж, кому-то помогать, обзаводиться новыми лояльными к ним знакомыми и в деловой сфере, и в частной жизни, что в свою очередь откроет перед ними потрясающие горизонты и в реализации старых профессиональных замыслов, и в творчестве, и в чем-то пока для них незнакомом.
Кроме того, есть вероятность прихода каких-то материальных благ со стороны родни или индивидов, намного более благосклонных к вам, чем вы привыкли думать. И при всем вышесказанном вам в этом месяце настоятельно рекомендуется избегать всего того, что плохо влияет на организм, в том числе и рефлексий, и поступков, за которые можно получить по носу.
В начале октября вы ради какой-то цели можете закрутить целую интригу; будьте осмотрительнее и не перехитрите сами себя. В середине месяца существенно возрастут ваши амбиции, и кто-то или что-то поможет вам их удовлетворить. В конце октября крайне важно не попасть ни подо чье влияние, опасайтесь ложных авторитетов.
Наиболее благоприятные дни: 11, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 31.
Гороскоп на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: depositphotos.com
Девы в октябре могут выбрать новую тактику в общении с окружающими – с теми, с кем до этого спорили, станут хитро соглашаться, а с кем были просто в ровных отношениях, попробуют подружиться; это многое им даст – от упрочнения положения в каких-то сообществах, до увеличения благосостояния, ну и хороших друзей прибавится, что тоже немаловажно. Хотя вами в первую очередь, вероятно, будет двигать не желание стать для всех «золотым червонцем» и умножить число добрых знакомых, а корысть.
Кроме того, вам предстоит: понять, чего же вы на самом деле хотите от жизни и от профессиональной деятельности; поработать над проектом, который придумал кто-то другой; рискнуть чем-то чужим, чтобы умножить свой собственный достаток.
В начале месяца созреет много планов, причем весьма хитроумных. В середине октября стремление к гармонии приведет к странным и неожиданным результатам. В конце месяца вам, возможно, предстоит осваивать новую непростую территорию.
Наиболее благоприятные дни: 13, 14.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 8, 16, 22, 23, 29.
Гороскоп на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: depositphotos.com
Весы в октябре будут активно самореализовываться через общение с близкими, через свое творчество и через искусство, созданное другими людьми, а также через добрые дела, направленные на помощь тем, кто в этом очень нуждается; серьезно возрастет социальная нагрузка. А вот на работе вероятны сложности, умножатся требования к вам, какие-то задолженности или когда-то приостановленные проекты отвлекут от текущих задач.
Кроме того, может появиться потребность проверить себя на прочность и обрести душевное равновесие не через спокойствие, стабильность, перманентную благодать, а через выход из зоны собственного комфорта, выплески адреналина и/или поступки, которые вам обычно совершенно не свойственны.
В начале месяца вероятен важный разговор на работе, и от того, как вы его выстроите, будет многое зависеть. В середине октября не позволяйте себе углубляться в рефлексии. В конце месяца, как бы вам ни хотелось попробовать что-то новое, не рискуйте понапрасну.
Наиболее благоприятные дни: 9, 15, 24, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 13, 20, 25.
Гороскоп на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: depositphotos.com
Скорпионы в октябре будут активно пользоваться добрым отношением к ним со стороны окружающих (и их наивностью заодно), использовать полезные связи для решения текущих частных задач и реализации профессиональных проектов, составлять долгосрочные планы и тут же заручаться поддержкой тех, от кого в немалой степени зависит осуществление задуманного. Ну и щедро платить тем, кто не хочет делать добро ради добра.
Кроме того, вам предстоят множественные покупки: начиная с чего-то очень практичного, утилитарного, полезного в хозяйстве, и заканчивая чуть ли ни произведениями искусства, какими-то дизайнерскими штучками, оригинальным декором.
В начале месяца в вас гармонично переплетутся практицизм и тяга к прекрасному. В середине октября вы вернетесь к реализации чего-то такого, что ранее отложили из-за внешних обстоятельств или из-за того, что просто не было подходящего настроения. В конце месяца вы во всех сферах своей деятельности проявите и свои лучшие свойства, и свой характер.
Наиболее благоприятные дни: 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 12, 16, 19, 23, 26, 30.
Гороскоп на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: depositphotos.com
Стрельцы в октябре обзаведутся новыми друзьями и деловыми партнерами, ну или коллегами-приятелями, с которыми любой коллективный проект будет и интересным, и очень продуктивным. К тому же велика вероятность нового витка самоидентификации, появится желание выразить себя через какие-то совсем несвойственные вам творческие экзерсисы или через общение с людьми, которые до этого были вам непонятны.
Кроме того, в профессиональной сфере ожидаются доходы от каких-то прошлых проектов. А еще вам предстоит: что-то доделать, что-то начать, с кем-то договориться, чему-то научиться и инициировать нечто такое, что впоследствии станет важной строчкой в резюме.
В начале месяца кто-то поможет вам выйти из затянувшейся и не очень приятной для вас ситуации. В середине октября вы сделаете что-то такое, что давно себе обещали, но на что даже у вас не хватало духа. В конце месяца будет много разного общения, в том числе и с весьма неоднозначными, сложными людьми, с которыми нужно держать ухо востро.
Наиболее благоприятные дни: 8, 15, 19, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.
Гороскоп на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: depositphotos.com
Козероги в октябре могут настроить против себя тех, кто слишком остро воспринимает критику и чрезмерно чувствителен к нелицеприятным высказываниям, что в свою очередь лишит их возможности поучаствовать в чем-то перспективном. Будьте сдержаннее в словах, учитывайте самолюбие и тонкую душевную организацию своих визави, даже если вам кажется, что какой-то конкретный человек ничего не решает.
Кроме того, вам в этом месяце, вероятно, и на работе, и в частной жизни придется лавировать между людьми, не очень ладящими друг с другом, а потому дающими весьма противоречивые указания. К тому же кто-то помешает вам составить четкий и внятный план на ближайшее будущее, так как не предоставит необходимых вам для этого сведений.
В начале октября вам удастся решить какую-то глобальную для вас задачу, а вот в мелочах ожидаются «затыки». В середине месяца придется хитрить и изворачиваться. В конце октября вы заключите какой-то важный для вас союз, и что-то сразу станет проще.
Наиболее благоприятные дни: 3, 21, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 26, 29.
Гороскоп на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: depositphotos.com
Водолеев в октябре ждет весьма активная деятельность на всех фронтах. Вы переделаете кучу частных дел, будете вести параллельно несколько важных профессиональных проектов (причем, скорее всего, не в одной организации), инициируете сами какие-то благотворительные акты и поддержите социальные начинания других людей.
Кроме того, вам, возможно, предстоит всерьез заинтересоваться каким-то видом искусства, чем-то таким, с чем в последнее время вы сталкиваетесь все чаще и чаще, что постоянно всплывает в том или ином контексте. Очевидно, вы наконец-то поймете, что это были подсказки Вселенной, и свяжете с этим свою жизнь, хотя бы на любительском уровне или в качестве коллекционера.
В начале месяца не стоит игнорировать странные высказывания окружающих – они наведут вас на нужные вам сейчас мысли или помогут принять значимое решение. В середине октября вы определитесь с каким-то желанием и со способами его осуществления. В конце месяца вас могут втянуть в интригу.
Наиболее благоприятные дни: 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.
Гороскоп на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: depositphotos.com
Рыбы в октябре используют свои старые полезные связи и обзаведутся новыми, поучаствуют в затеянных кем-то благотворительных актах, побывают там, где очень красиво, и сделают нечто такое, что подарит им внутреннюю гармонию. Правда, при этом придется что-то срочно доделывать, бороться с какими-то материальными желаниями, на которые пока нет денег, в чем-то выкручиваться, чтобы не навредить своему реноме.
А еще вас ждут: занятия и высказывания, призванные примирить какие-то противоборствующие стороны; начинания, основанные на старом опыте; ситуации, которые подскажут вам необычные методы решения текущих задач.
В начале месяца желание покоя может подтолкнуть к искажению фактов или к утаиванию правды. В середине октября многое даст наработанное за прошлые годы. В конце месяца захочется взбодриться, получить яркие и неординарные эмоции, попробовать что-то новенькое и несколько экстремальное; и вы, скорее всего, себе в этом не откажете.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12, 22, 26, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.
Фото: Depositphotos
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