Что готовит знакам зодиака третий зимний месяц: гороскоп на февраль 2021 года
Стремление что-то резко поменять может стоить репутации и доходов, разрыва долгосрочных договоренностей и испорченных отношений с персонами, с которыми до этого нам было вполне комфортно работать. Так что лучше вводить изменения плавно, неочевидно, исподволь или вообще пока оставить все, как есть, приблизительно до третьей декады марта и трех первых недель апреля.
К тому же с 1-го по 17-е мы будем часто действовать под влиянием сиюминутных желаний, придумывать и воплощать в реальность нечто практически фантастическое, что-то изобретать, требовать от окружающих, чтобы те придерживались наших принципов, и обижаться, если кто-то откажется с нами соглашаться. А еще мы перестанем замечать какие-то неудобства или найдем очень оригинальный способ от них избавиться, у нас частично изменятся приоритеты, а какие-то возвратные ситуации получат весьма интересное развитие и откроют перед нами потрясающие в хорошем смысле горизонты.
После же 17 февраля мы станем чуть осторожнее, стремление во всем лезть на рожон сменится желанием плыть по течению и не вредить своему благополучию, мы постараемся наладить и укрепить отношения с теми людьми, от которых так или иначе зависят наши доходы и результаты нашей работы. А еще мы перестанем истерично перекраивать то, что не устраивает, возьмем паузу на «подумать».
В начале месяца не стоит ничего идеализировать, в том числе и собственные замыслы – только объективность поможет избежать ошибок; да и планировать лучше всего исключительно то, что вы точно сможете осуществить, все остальное окажется просто прожектами. В середине февраля важно не перессориться с начальством, коллегами, деловыми партнерами; помните о том, что сейчас любые желаемые вами перемены в деловой сфере возможны только через серьезные трудности и множественные препятствия. В конце месяца окружите себя дополнительным комфортом – он поможет достичь душевного равновесия или сохранить его.
Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 10, с 12 по 18, с 20 по 26, 28.
Неблагоприятные дни: 4, 11, 19, 27.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Depositphotos
Овны в феврале будут стремиться к радикальным переменам, им захочется чего-то совсем нового, однако придется считаться с тем, что происходит у них в деловой сфере, с какими-то долгами и обязательствами, с прежними договоренностями. И хотя это в определенной степени притормозит запущенный вами процесс, зато убережет от лишних расходов и даже от глобальных ошибок, а потому не идите наперекор обстоятельствам.
Кроме того, вы в этом месяце существенно расширите свой круг общения за счет каких-то коллективных проектов, в основном – виртуальных или так или иначе связанных с инновационными технологиями. Вам предстоит много говорить, а еще больше – слушать.
В начале февраля старый друг подскажет хорошую идею. В середине месяца появятся вполне конкретные планы на ближайшее будущее, вы определитесь с направлением развития какого-то важного для вас сейчас проекта. В конце февраля может потребоваться дополнительный отдых или вы просто на что-то «забьете».
Наиболее благоприятные дни: 7, 9, 15, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Гороскоп на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Тельцы в феврале, вероятно, предпочтут сосредоточиться на работе и постараются сохранить в неприкосновенности то, в чем многие их коллеги или деловые партнеры будут жаждать радикальных перемен. Скорее всего, вы со своим здравомыслием четко осознаете, что затеваемые трансформации не принесут ничего, кроме головной боли, и попытаетесь это как-то остановить или хотя бы снизить скорость происходящего.
Параллельно в профессиональной сфере перед вами откроются новые перспективы, будет шанс заработать больше, чем обычно, что в свою очередь потянет за собой возникновение очередных амбиций, например, желания занять должность попрестижнее.
В начале месяца кто-то из окружающих, попавших под какие-то новомодные веяния, может стать источником проблем. В середине февраля вам, возможно, предстоит приобрести какое-то средство коммуникации, технически более совершенное, чем есть у вас сейчас. В конце месяца работать станет комфортнее, а многие оппоненты пойдут на попятную.
Наиболее благоприятные дни: 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 23.
Гороскоп на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Близнецы в феврале могут стать вдохновителями каких-то перемен в деловой сфере, призвать коллег или компаньонов к изменениям, которые, как им кажется, давно назрели. Вот только если вам будут противостоять консерваторы, которые не считают нужным вносить коррективы в процессы, и без того приносящие стабильную прибыль, ваш замысел провалится, а вы упустите какую-то выгоду; будьте осмотрительнее.
А вот в частной жизни вас ждет фейерверк позитивных впечатлений и ярких событий, вы познакомитесь и подружитесь с очень интересными людьми, увлечетесь каким-то занятием, которое выведет ваше личностное развитие на следующий уровень.
В начале месяца какие-то ваши идеализированные и абстрактные ожидания могут подтолкнуть вас к не вполне конструктивным поступкам. В середине февраля вероятно реальное, виртуальное или книжное путешествие, из которого вы вернетесь чуточку другим человеком. В конце месяца вы откажетесь от какого-то своего плана.
Наиболее благоприятные дни: 3, 20, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.
Гороскоп на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)
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Раки в феврале, скорее всего, с поддержкой и попустительством многих окружающих затеют что-то такое, что является для них совершенно новым, но что они уже достаточно давно и очень тщательно обдумывали. Вероятно, найдется и финансирование, и близкие вам люди, поняв, насколько это для вас важно, дадут вам полный карт-бланш. И хотя придется в чем-то менять сознание, успех вам гарантирован.
Кроме того, вы можете: резко отказаться выполнять обязательства, которые были вам навязаны; стать моложе душой и начать позволять себе какие-то забавы, обычно присущие людям более юного возраста; «перезапустить» отношения с добрым другом.
В первой декаде месяца появится возможность начать проект, который станет свежим ветром для вашей карьеры. В середине февраля вы на душевном подъеме сделаете для себя и для окружающих что-то очень хорошее. В конце месяца не исключен вояж – прибыльный, интересный и очень для вас комфортный, с какими-то сопутствующими радостями.
Наиболее благоприятные дни: 8, 15, 18, 22, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 13, 23, 27.
Гороскоп на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Depositphotos
Львы в феврале будут активно и решительно выходить за рамки, причем в основном за те, которые сами же себе когда-то и придумали, и это весьма позитивно скажется на их творческой составляющей и на их существовании в целом. К тому же вам предстоит попробовать какой-то новый способ достижения профессиональных целей; правда, не факт, что это понравится заказчикам/работодателям, а потому лучше сначала все-таки посоветоваться.
Кроме того, в этом месяце вам, возможно, поступит интересное коммерческое предложение, однако для того, чтобы его принять, придется поссориться с кем-то из окружающих – с тем, чьи интересы пострадают, если вы переключитесь на этот проект.
В начале февраля не стоит выходить из бюджета и тратиться на то, без чего можете обойтись – деньги вам понадобятся, чтобы инициировать позитивные перемены. В середине месяца то, что когда-то не получилось, сложится самым чудесным образом. В конце февраля хороший друг поможет выйти из конфликтной ситуации.
Наиболее благоприятные дни: 24, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Девы в феврале, скорее всего, будут добиваться того, чего давно хотели, причем это коснется и профессиональной сферы, и каких-то духовных благ, и отношений с людьми. Вероятно, вы начнете претендовать на какую-то более высокую должность, займетесь личностным ростом, попытаетесь подружиться с теми, кто до этого почему-то отказывал вам в приватном общении или в доверии. И вам почти все удастся.
Кроме того, вы, возможно, вступите в какое-то очередное сообщество, в котором важна коллективная деятельность, а общность стоит выше индивидуализма, и в котором сначала генерируются, обсуждаются, а потом и активно реализуются оригинальные идеи.
В начале месяца вы добавите легкости каким-то отношениям, и благодаря этому ваши дела пойдут гораздо лучшее и резвее. В середине февраля вы можете вернуться к давнему замыслу и попытаться осуществить его как-то по-новому. В конце месяца постарайтесь не переохлаждаться и избегайте пустых споров с близкими.
Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 19, 26.
Гороскоп на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos
Весы в феврале могут влиться в коллективный проект с хорошим грамотным руководителем и благодаря этому не только неплохо заработать, но и стать частью дружной общности, в которой ценится и поощряется каждый член команды. К тому же не исключена смена мировоззрения, вы начнете проще относиться ко многим вещам, мнение окружающих о вашей персоне перестанет вас заботить, вы освободитесь от каких-то условностей.
Кроме того, вы в деловой сфере наверстаете что-то такое, что некоторое время назад упустили по независящим от вас причинам; приобретете что-то такое, что добавит вашему имиджу оригинальности и самобытности; с кем-то заключите выгодный союз.
В начале месяца вам очень пригодятся ваши дипломатичность и дружелюбие. В середине февраля будет возможность осуществить не только какие-то тщательно продуманные планы, но и некое спонтанное желание. В конце месяца вас ждет крайне важный для вас разговор, который станет началом чего-то уникального.
Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 6, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
Гороскоп на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Скорпионы в феврале, возможно, окончательно убедятся в том, что пришла пора что-то радикально менять в своем существовании. Не исключено, что «последней каплей» станет конфликт в деловой сфере, потянувший за собой и ссору с кем-то из близких, после чего вы «хлопнете дверью» и на работе, и в родственных отношениях.
Если же к началу месяца вы уже будете в процессе трансформации своего бытия, то вас ждут интересные открытия, которые укажут вам на ваше истинное предназначение. Правда, идти к нему придется через разрыв каких-то шаблонов, через «умасливание» персон, препятствующих реализации вашей задумки, через получение каких-то новых знаний, без которых вы просто не справитесь с поставленными перед собой задачами.
В первой декаде путь к какой-то свободе окажется тернистым и вряд ли приятным. В середине февраля смена каких-то убеждений вернет вас к замыслам, от которых вы когда-то давно почему-то отказались. В конце месяца обстоятельства начнут складываться в вашу пользу.
Наиболее благоприятные дни: 3, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 22, 26.
Гороскоп на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в феврале в деловой сфере могут получить то, чего им давно обещали – должность, какие-то выплаты, участие в перспективном проекте. К тому же вас ждет активное общение с людьми, с которыми у вас схожи принципы и цели, но которые пока «буксуют» без грамотного лидера. Не исключено, что именно вы им и станете, объединив этих индивидов в цельное сообщество с четко поставленными задачами и долгосрочными планами.
Кроме того, вас ждут какие-то многочисленные импульсивные поступки, поиск наиболее подходящего вам сейчас имиджа, прорывы в тех ваших делах, которые до этого «подтормаживали» по независящим от вас причинам. А еще кто-то перестанет на вас давить.
В начале месяца осуществятся давние чаяния. В середине февраля будет много перемен, в том числе и в самоидентификации, в самосознании и самоощущении. В конце месяца некоторые из тех людей, с которыми вы затеете что-то радикально новое, пойдут на попятный; не останавливайте их – вам просто с ними не по пути, и не нужно их ни к чему принуждать.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17.
Гороскоп на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Козероги в феврале, скорее всего, будут сражаться за что-то такое, от чего их близкие и друзья попытаются их избавить. И хотя вы, вероятно, в результате отстоите то, что вам дорого, ваше мировосприятие подспудно изменится, а потому через некоторое время вы сами без сожалений откажетесь от того, за что еще совсем недавно держались всеми конечностями. Впрочем, тогда это уже будет ваше решение, а не кем-то навязанное, что важно.
Кроме того, в этом месяце вас ждут какие-то дополнительные доходы, правда, ради них придется заключать новые альянсы, оказывать кому-то какие-то услуги, пользоваться полезными связями и мириться с не очень понятными вам поступками сотрудников.
В начале февраля вы не оправдаете чьих-то ожиданий, так как это будет не в ваших интересах. В середине месяца вероятен коллективный проект, в котором придется координировать других участников. В конце февраля вас ждет какое-то приятное событие, которое принесет вам и материальные, и духовные блага, а может, и полный релакс.
Наиболее благоприятные дни: 9, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25.
Гороскоп на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеи в феврале могут затеять серьезные трансформации практически во всех областях своего существования – сменить место жительства или начать подготовку к этому процессу, поменять работу или разослать резюме по интересующим их компаниям, что-то сделать со своим имиджем или пока только обратиться за советом к стилисту. В общем, предпринять первые или уже радикальные шаги по устройству новой жизни.
Вышеперечисленное повлечет за собой активное общение, получение новых знаний, смену концепции бытия, многочисленные покупки и попытки собрать воедино все происходящее, чтобы пазл перемен сложился в гармоничную картинку благополучного будущего.
В начале месяца придется часто принимать судьбоносные решения и что-то делать в команде единомышленников. В середине февраля появится ясность в каком-то до этого туманном вопросе или сформируется четкий план действий на ближайшее время. В конце месяца не исключены дополнительные, непредвиденные расходы; да и силы лучше поберечь.
Наиболее благоприятные дни: 10, 13, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21.
Гороскоп на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Рыб в феврале ждет не напряженный, но прибыльный труд, освобождение от нескольких уже надоевших обязанностей, смена отношения к каким-то аспектам бытия и общение с людьми, которые совершенно по-другому воспринимают и свою собственную личность, и мир в целом. Все это даст вам возможность выстроить свое существование таким образом, чтобы оно максимально вас устраивало, было очень для вас комфортным.
Кроме того, вам предстоит наладить отношения с теми, кого вы раньше не понимали, попробовать какое-то новое хобби, скорее всего – коллективное, окунуться в какую-то фантастическую вселенную посредством кинематографа или целой серии книг.
В начале месяца вам могут предложить новую должность, но придется иметь дело с людьми, которые слишком категоричны. В середине февраля нечто отвлеченно-абстрактное подаст вам вполне рабочую и коммерчески успешную идею. В конце месяца обстоятельства будут вам благоволить, а какой-то ваш труд как-то очень щедро вознаградят.
Наиболее благоприятные дни: 12, 13, 14, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24.
Фото: Depositphotos
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