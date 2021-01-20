Что готовит знакам зодиака третий зимний месяц: гороскоп на февраль 2021 года

Стремление что-то резко поменять может стоить репутации и доходов, разрыва долгосрочных договоренностей и испорченных отношений с персонами, с которыми до этого нам было вполне комфортно работать. Так что лучше вводить изменения плавно, неочевидно, исподволь или вообще пока оставить все, как есть, приблизительно до третьей декады марта и трех первых недель апреля.

К тому же с 1-го по 17-е мы будем часто действовать под влиянием сиюминутных желаний, придумывать и воплощать в реальность нечто практически фантастическое, что-то изобретать, требовать от окружающих, чтобы те придерживались наших принципов, и обижаться, если кто-то откажется с нами соглашаться. А еще мы перестанем замечать какие-то неудобства или найдем очень оригинальный способ от них избавиться, у нас частично изменятся приоритеты, а какие-то возвратные ситуации получат весьма интересное развитие и откроют перед нами потрясающие в хорошем смысле горизонты.

После же 17 февраля мы станем чуть осторожнее, стремление во всем лезть на рожон сменится желанием плыть по течению и не вредить своему благополучию, мы постараемся наладить и укрепить отношения с теми людьми, от которых так или иначе зависят наши доходы и результаты нашей работы. А еще мы перестанем истерично перекраивать то, что не устраивает, возьмем паузу на «подумать».

В начале месяца не стоит ничего идеализировать, в том числе и собственные замыслы – только объективность поможет избежать ошибок; да и планировать лучше всего исключительно то, что вы точно сможете осуществить, все остальное окажется просто прожектами. В середине февраля важно не перессориться с начальством, коллегами, деловыми партнерами; помните о том, что сейчас любые желаемые вами перемены в деловой сфере возможны только через серьезные трудности и множественные препятствия. В конце месяца окружите себя дополнительным комфортом – он поможет достичь душевного равновесия или сохранить его.

Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 10, с 12 по 18, с 20 по 26, 28.

Неблагоприятные дни: 4, 11, 19, 27.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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