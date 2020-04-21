Что готовит знакам зодиака третий весенний месяц: гороскоп на май 2020 года

Во второй же половине месяца мы ненадолго (где-то на недельку) придем к согласию с собой, приложим немало усилий, чтобы сделать свое существование удобным, беспроблемным, обеспеченным тем, что нам необходимо вот прямо сейчас и может понадобиться в ближайшем будущем, подчистим какие-то хвосты, с помощью своего авторитета, опыта, старых должников заложим базу подо что-то новое, основательное, долгосрочное, чрезвычайно рентабельное и при этом не очень нас напрягающее.

А вот потом нас снова ждет конфликт с собой – желание жить беспечной жизнью, предаваться каким-то особым удовольствиям, получать яркие впечатления и больше расслабляться, чем напрягаться и работать, будет сурово контролироваться внутренним законом, чувством долга и четким осознанием необходимости. Впрочем, баловать себя и давать себе полениться мы станем вполне регулярно.

К тому же во второй и в третьей декадах огромное значение будет иметь прошлое: опыт, какая-то архивная информация, традиции, формировавшиеся веками. Да и те дела, которые мы долгое время по тем или иным причинам откладывали, возьмут свое, потребовав от нас срочного решения когда-то поставленных перед нами задач.

В начале мая кто-то прикупит себе имущества, а кто-то, напротив, избавится от того, что стало обременительно содержать или просто потеряло свою ценность и актуальность. В середине месяца мы будем часто предаваться воспоминаниям и использовать опыт своих предков, но разнообразим его своим собственным пониманием бытия. В конце мая нам для достижения каких-то целей потребуется изобретательность и очень пригодится интуитивный подход, а работать ответственно и с душой станут только те, кому очень нравится их профессия.

Благоприятные дни: с 1 по 6, с 8 по 13, с 15 по 21, с 23 по 29, 31.

Неблагоприятные дни: 7, 14, 22, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на май для Овна (21 марта – 20 апреля)