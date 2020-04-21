Что готовит знакам зодиака третий весенний месяц: гороскоп на май 2020 года
Во второй же половине месяца мы ненадолго (где-то на недельку) придем к согласию с собой, приложим немало усилий, чтобы сделать свое существование удобным, беспроблемным, обеспеченным тем, что нам необходимо вот прямо сейчас и может понадобиться в ближайшем будущем, подчистим какие-то хвосты, с помощью своего авторитета, опыта, старых должников заложим базу подо что-то новое, основательное, долгосрочное, чрезвычайно рентабельное и при этом не очень нас напрягающее.
А вот потом нас снова ждет конфликт с собой – желание жить беспечной жизнью, предаваться каким-то особым удовольствиям, получать яркие впечатления и больше расслабляться, чем напрягаться и работать, будет сурово контролироваться внутренним законом, чувством долга и четким осознанием необходимости. Впрочем, баловать себя и давать себе полениться мы станем вполне регулярно.
К тому же во второй и в третьей декадах огромное значение будет иметь прошлое: опыт, какая-то архивная информация, традиции, формировавшиеся веками. Да и те дела, которые мы долгое время по тем или иным причинам откладывали, возьмут свое, потребовав от нас срочного решения когда-то поставленных перед нами задач.
В начале мая кто-то прикупит себе имущества, а кто-то, напротив, избавится от того, что стало обременительно содержать или просто потеряло свою ценность и актуальность. В середине месяца мы будем часто предаваться воспоминаниям и использовать опыт своих предков, но разнообразим его своим собственным пониманием бытия. В конце мая нам для достижения каких-то целей потребуется изобретательность и очень пригодится интуитивный подход, а работать ответственно и с душой станут только те, кому очень нравится их профессия.
Благоприятные дни: с 1 по 6, с 8 по 13, с 15 по 21, с 23 по 29, 31.
Неблагоприятные дни: 7, 14, 22, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на май для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Depositphotos.com
Овны в мае сначала выполнят какой-то свой долг, даже вопреки своим интересам сделают, что должно, чем-то поступятся ради благополучия других людей, причем не только (и не столько) родственников. А вот потом вы можете устроить себе отпуск, уйти в свободное плаванье, отказаться решать чужие проблемы и вообще предпочесть заниматься исключительно тем, что доставляет вам удовольствие и не заставляет напрягаться.
К тому же в этом месяце вас ждет очередная и весьма крупномасштабная переоценка ценностей, вы поставите перед собой новые цели, прекратите стремиться к чему-то такому, что раньше казалось вам если и не верхом успеха, то, по крайней мере, очень желанным, престижным или необходимым для полноценного самоуважения.
В начале мая не раз придется делать нравственный выбор. В середине месяца вы к чему-то станете относиться гораздо проще и легче. В конце мая есть вероятность возвращения туда, куда вы рветесь всей душой, или поездки туда, где вам гарантированы необычные впечатления.
Наиболее благоприятные дни: 17, 18, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
Гороскоп на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Depositphotos.com
Тельцам в период с 1 по 12 мая будет очень непросто достичь тех утилитарных целей, которые связаны с работой, а от некоторых намерений, вероятно, вообще придется отказаться из-за недоступности каких-то ресурсов, нужных для реализации идей. Зато это научит вас не держаться за то материальное, без чего вы можете обойтись.
После же 12-го числа многие рабочие проблемы уйдут в прошлое, получить желаемое станет проще, хотя не факт, что вы по-прежнему будете стремиться к тому, что еще совсем недавно казалось вам необходимым – изменятся приоритеты, а с ними и задачи. К тому же захочется больше отдыхать, чем работать, вкуснее есть, слаще спать, чем-то баловать тело и радовать душу, а не рваться к достижению чего-то глобального.
В начале месяца внимания потребует какое-то имущество, не исключены дополнительные и непредвиденные расходы. В середине мая новые возможности позволят вернуться к старым замыслам. В конце месяца вероятен важный разговор с собой.
Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 20, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Depositphotos.com
Деятельность Близнецов в мае будет зависеть от того, подо чье влияние они попадут. Если воздействие на вас окажет тот, для кого на первом месте материальные блага и даже стяжательство, вы углубитесь в добывание денег, не особенно заботясь о этичности способов заработка. Если же на вас повлияет лицо с твердыми моральными принципами, тот, для кого важнее служение какой-то идее, то вы запросто превратитесь в волонтера и откажетесь даже от того комфорта, без которого, как вам кажется, не можете.
К тому же у вас в этом месяце многократно возрастет потребность в разнообразии, в отрыве от того, что уже наскучило, в тех впечатлениях, в которых вы долго себе отказывали по каким-то не вполне объективным причинам.
В начале мая ради приобретения чего-то для вас на тот момент важного придется чем-то пожертвовать. В середине месяца вам предстоит ловко подстроиться под какие-то обстоятельства. В конце мая вы ради мечты можете сломать какие-то рамки и шаблоны.
Наиболее благоприятные дни: 3, 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на май для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Depositphotos.com
Раки в мае успешно воспользуются всеми подвернувшимися возможностями, пополнят свой «золотой запас», извлекут пользу из чего-то такого, что для некоторых других людей окажется причиной убытков. Вероятно, вам предстоит проявить не самые лучшие и достойные ваши качества, но, скорее всего, у вас будет для этого и причина, и отличное оправдание, а потому на этот раз обойдется без самоедства.
Кроме того, в этом месяце вы освоите и усовершенствуете умение подстраиваться под обстоятельства, продолжите активно избавляться от того, что вас не устраивает, и освобождаться от того, что уже давно тяготит, а некоторый зуд жажды конструктивных перемен может подтолкнуть вас к смене места жительства.
В начале мая вы придумаете и осуществите несколько планов, направленных на обогащение. В середине месяца появится желание взорвать тихое и привычное «болото» чем-то экстраординарным. В конце мая вы можете отказаться от взятых когда-то на себя полномочий.
Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 25, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 19, 23, 30.
Гороскоп на май для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Depositphotos.com
Львы в мае сумеют подчинить свою профессиональную и бытовую деятельность каким-то своим желаниям, в каких-то стесненных обстоятельствах изыщут средства на достижение/приобретение чего-то такого, что и приятно, и способствует продуктивной работе. Правда, есть вероятность, что вся ситуация в целом будет сопровождаться недовольством и начальства/компаньонов, и ближнего круга общения (родни).
Впрочем, в третьей декаде окружающие оценят и грандиозность ваших решений, и их позитивный результат, дадут вам полный карт-бланш и больше не будут лезть к вам со своими «ценными указаниями», более того, захотят присоединиться к инициированным вами проектам и поучаствовать в них в качестве подручных, даже если до этого претендовали на лидерство.
В начале месяца важно не забивать себе голову ложными принципами и не ориентироваться на чье-то странное видение понятия «долг». В середине мая вы легко справитесь с несколькими делами одновременно. В конце месяца вас ждет какая-то награда.
Наиболее благоприятные дни: 1, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.
Гороскоп на май для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Depositphotos.com
Девы в первой половине мая будут стремиться к увеличению материальной базы и ради этого пожертвуют даже теми принципами, которым ранее буквально поклонялись. Более того, вы, скорее всего, в чем-то начнете притворяться, станете демонстрировать особую приязнь тем, кого на самом деле на дух не переносите, а давние убеждения, планы, намерения измените ради сиюминутного обогащения. Кстати, благодаря этому уйдет и то, что раньше держало вас в определенных рамках и не давало развиваться активнее.
Вторая же половина месяца принесет немало сложностей, причем как в деловой сфере, так и в частной жизни – ваши действия могут кому-то не понравиться или помешать, а потому вас попробуют притормозить, начнут чинить вам препятствия.
В начале мая вас ждут разноплановые приобретения. В середине месяца ваши интересы, в том числе и финансовые, могут пойти вразрез с устремлениями окружающих. В конце мая важно извернуться и не нажить себе недоброжелателей.
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 6, 20, 27, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 8, 14, 21, 22, 28.
Гороскоп на май для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos.com
Весы в мае будут стремиться к тем материальным целям, которые поставили себе уже достаточно давно, однако их достижению могут помешать личностные принципы и какие-то неожиданно появившиеся моральные убеждения. Не исключены и приступы благотворительности, жертвенности, отказа от своих интересов в пользу окружающих.
Впрочем, это не помешает вам во второй половине месяца получить какую-то материальную или невещественную награду за заслуги, воспользоваться чьим-то добрым отношением и выйти на следующий уровень на профессиональном поприще, чем-то весьма существенно, а главное, приятно разнообразить свою жизнь. Да и морального и финансового удовлетворения от всего того, что вы делаете, станет гораздо больше.
В начале мая своеобразное понятие слова «долг» доставит вам немало хлопот. В середине месяца вы вернетесь к тем желаниям, в которых когда-то себе решительно отказали, и осуществите их. В конце мая какое-то событие определит ваш будущий путь.
Наиболее благоприятные дни: 2, 4, 8, 9, 15, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 19, 26.
Гороскоп на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Depositphotos.com
Скорпионы в первой половине мая будут постоянно бороться с какими-то обстоятельствами, но благодаря этому в результате обретут гораздо больше, чем те, кто сложит лапки и положится на волю случая. А бонусом вы получите новый и необходимый для будущего опыт, удовлетворение сиюминутных, но таких важных для душевного равновесия «хочу», интересных собеседников и даже, возможно, хороших друзей.
Вторая же половина месяца принесет вам какой-то комфортный профессиональный проект, благодарность тех, для кого вы немало сделали, возможность устроить свою жизнь самым благоприятным для вас образом (что бы вы под этим не подразумевали).
В начале мая не исключены бытовые проблемы, но вы весьма изобретательно, хотя и несколько странно с ними справитесь (или после скандала повесите их на родственников). В середине месяца появится сразу несколько планов на ближайшее будущее. В конце мая ловкое маневрирование в информационном поле даст вам множество преимуществ.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos.com
Стрельцы в первой половине мая могут ради какой-то идеи отказаться от комфорта и благ цивилизации, поступиться какими-то своими утилитарными интересами и заняться тем, что не особо оплачивается, зато позволяет чувствовать себя достойным человеком. Ждут вас и коллективные проекты, благодаря которым вы пополните армию своих друзей.
Во второй же половине месяца вероятны резкие конфронтации с родственниками и подковерные игры на работе, особенно если вы долгое время кому-то досаждали, а ваши действия и решения крайне неудобны для окружающих. Постарайтесь не накалять обстановку и не доводите ситуацию до критической точки, после которой уже ничего не исправишь.
В начале мая возможны несколько странные желания, которые дорого обойдутся вам в финансовом плане. В середине месяца важно адекватно оценивать реальность, не строить прожектов, не рассчитывать на то, что ваше обаяние спишет с вас все грехи. В конце мая тщательно просчитывайте каждое будущее действие и высказывание.
Наиболее благоприятные дни: 8, 9, 10, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13.
Гороскоп на май для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos.com
Козерогам в первой половине мая ради обогащения и достижения каких-то других утилитарных целей придется поддержать те принципы и инициативы окружающих, которые им самим непонятны и даже, вероятно, неприятны. Впрочем, это расширит ваши горизонты, поможет увидеть новые возможности и перспективы там, где до этого лично для вас был исключительно тупик. Так что некоторая измена своему внутреннему «Я» пойдет вам на пользу.
Вторая половина месяца принесет вам проекты, благодаря которым вы «прокачаете» свои лучшие человеческие качества и научитесь извлекать прибыль из чужих эмоций и интуитивных озарений. К тому же вы позволите себе какие-то поблажки.
В начале мая появится желание что-то поменять в плане имущества. В середине месяца потребуются деньги для инвестиций во что-то такое, во что вы еще никогда не вкладывались. В конце мая вероятен визит к людям, с которыми вы когда-то были дружны или вместе работали и которые многому вас научили; встреча обогатит вас новым опытом.
Наиболее благоприятные дни: 5, 10, 12, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 7, 14, 18, 21, 25.
Гороскоп на май для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos.com
Водолеев в первой половине мая ждут успехи и в деловой, и в социальной сфере. Скорее всего, вам предстоит поучаствовать в нескольких коллективных проектах, которые выявят лучшие ваши профессиональные и человеческие качества, а потому обогатят вас и материально, и духовно. Правда, большую часть денег придется потратить на какие-то бытовые нужды или разделить с родственниками, но и себя без подарков и вкусностей вы не оставите.
Вторая же половина месяца принесет снижение трудовой активности, но, скорее всего, только потому, что вы предпочтете не работать, а отдыхать – возьмете отпуск и окунетесь в реальный или виртуальный мир ярких впечатлений, попробуете несколько новых хобби, займетесь теми частными делами, разобраться с которыми ранее мешало отсутствие идей.
В начале мая физический комфорт на какое-то время перестанет иметь для вас значение. В середине месяца вам предстоит придумать и осуществить несколько прибыльных проектов. В конце мая вас ждут необычные для вас события.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 12, 13, 16, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 31.
Гороскоп на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos.com
Рыбы в первой половине мая благополучно и выгодно для себя завершат какие-то профессиональные проекты, приобретут что-то для своего физического комфорта, уладят текущие проблемы с родственниками и под другим углом посмотрят на ситуацию, которая до этого лишала их внутреннего покоя. В общем, все очень плодотворненько.
А вот во второй половине месяца вам будет сложно увязать личные желания и устремления с происходящим в деловой сфере. Новые и перспективные проекты, ожидающиеся на трудовом поприще, могут померкнуть перед какими-то яркими, хотя и неоднозначными событиями в частной жизни. И вот тут главное – правильно расставить приоритеты, не предпочесть сиюминутность своих «хочу» профессиональному будущему и материальному благополучию.
В начале мая вы какому-то своему утилитарному желанию скажете решительное «да!». В середине месяца удастся многое сделать для увеличения благосостояния. В конце мая важно не пустить псу под хвост уже имеющееся и то, что вот-вот окажется у вас в руках.
Наиболее благоприятные дни: 11, 15, 16, 17, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20, 27.
Фото: Depositphotos
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