Что готовит знакам зодиака последний зимний месяц: гороскоп на февраль 2020 года

К тому же в период с 1 по 15 февраля нам предстоит наладить множество дружеских и деловых связей, наконец-то съездить туда, куда до этого почему-то никак не получалось добраться (и это тяготило), в чем-то дать себе поблажку, а в делах, в которых мы кому-то что-то должны, напротив, взять себя за шкирку и сделать то, чего от нас ждут. А еще у нас появятся новые спортивные увлечения и хобби, связанные с чем-то иностранным, экзотическим, мы будем весьма бескомпромиссны в тех деловых вопросах, в которых раньше многое пускали на самотек, а в более личных, частных ситуациях станем чаще обычного пользоваться интуицией, и это убережет от глобальных ошибок.

Во второй же половине месяца мы «отфильтруем» прожекты от действительно конструктивных и реально осуществимых идей, станем более объективно воспринимать свои деловые/профессиональные способности и возможности, будем тратить время исключительно на то, что чем-то нам полезно и стопроцентно выгодно. К тому же мы вынудим окружающих отдать нам моральные и материальные долги, временно откажемся от приятных, но не очень нужных трат и покупок, но при этом начнем весьма активно ублажать индивидов, от которых зависит наш карьерный рост и получение нами тех или иных благ, – дарить им какие-то подарки, оказывать мелкие, но заметные услуги, льстить их самолюбию.

В начале февраля многих часто будет «накрывать» мечтательность, что может помешать адекватному восприятию действительности и заставить тратить время, силы, деньги и другие ресурсы на что-то нереальное, неосуществимое в принципе. В середине месяца мы станем весьма настойчиво добиваться от окружающих всего, чего нам хочется, перестанем стесняться каких-то своих желаний и вообще поведем себя более чем экстравагантно. В конце февраля наши амбиции объединятся с нашим внутренним голосом, что позволит нам без особых потерь достичь весьма впечатляющих успехов, обогатиться на каких-то спорных ситуациях и получить то, что действительно важно.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 15, с 17 по 22, с 24 по 29.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 23.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)