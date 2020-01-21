Что готовит знакам зодиака последний зимний месяц: гороскоп на февраль 2020 года
К тому же в период с 1 по 15 февраля нам предстоит наладить множество дружеских и деловых связей, наконец-то съездить туда, куда до этого почему-то никак не получалось добраться (и это тяготило), в чем-то дать себе поблажку, а в делах, в которых мы кому-то что-то должны, напротив, взять себя за шкирку и сделать то, чего от нас ждут. А еще у нас появятся новые спортивные увлечения и хобби, связанные с чем-то иностранным, экзотическим, мы будем весьма бескомпромиссны в тех деловых вопросах, в которых раньше многое пускали на самотек, а в более личных, частных ситуациях станем чаще обычного пользоваться интуицией, и это убережет от глобальных ошибок.
Во второй же половине месяца мы «отфильтруем» прожекты от действительно конструктивных и реально осуществимых идей, станем более объективно воспринимать свои деловые/профессиональные способности и возможности, будем тратить время исключительно на то, что чем-то нам полезно и стопроцентно выгодно. К тому же мы вынудим окружающих отдать нам моральные и материальные долги, временно откажемся от приятных, но не очень нужных трат и покупок, но при этом начнем весьма активно ублажать индивидов, от которых зависит наш карьерный рост и получение нами тех или иных благ, – дарить им какие-то подарки, оказывать мелкие, но заметные услуги, льстить их самолюбию.
В начале февраля многих часто будет «накрывать» мечтательность, что может помешать адекватному восприятию действительности и заставить тратить время, силы, деньги и другие ресурсы на что-то нереальное, неосуществимое в принципе. В середине месяца мы станем весьма настойчиво добиваться от окружающих всего, чего нам хочется, перестанем стесняться каких-то своих желаний и вообще поведем себя более чем экстравагантно. В конце февраля наши амбиции объединятся с нашим внутренним голосом, что позволит нам без особых потерь достичь весьма впечатляющих успехов, обогатиться на каких-то спорных ситуациях и получить то, что действительно важно.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 15, с 17 по 22, с 24 по 29.
Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 23.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
У Овнов в феврале будет масса всяких задумок, им захочется внести изменения во многие аспекты профессиональной и частной жизни, а что-то и радикально трансформировать. Скорее всего, вы даже начнете осуществлять свои идеи, однако велика вероятность, что уже в середине второй декады месяца придется столкнуться с суровой реальностью и отказаться от почти всех метаморфоз ради сохранения того, что имеете.
Кроме того, не исключено, что после 15-го числа у вас сменится начальство или поменяется расстановка сил в альянсе с деловыми партнерами, и вы будете вынуждены действовать по чужой указке чаще, чем по своему собственному разумению.
В начале февраля туманные желания и спонтанные порывы на какое-то время определят поле и направление вашей деятельности. В середине месяца обстоятельства сделают ваши планы более конкретными и избавят от каких-то иллюзий. В конце февраля постарайтесь не очень сильно зацикливаться на своем самолюбии (и на самомнении).
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 25, 26, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 14, 15, 21, 28, 29.
Гороскоп на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Тельцы в феврале будут активно удовлетворять свои амбиции, возможно, расширят поле своей деятельности, в том числе и в территориальном смысле; у них возрастут полномочия, но и обязанностей прибавится. Не исключено повышение в должности, а если у вас свой бизнес, то – открытие дочернего предприятия. Правда, будьте готовы к недовольству тех, кто вам подчиняется на работе, или родственников, с которыми вы из-за происходящего в деловой сфере станете общаться гораздо меньше.
Кроме того, в третьей декаде могут существенно возрасти доходы; вероятны и неожиданные приобретения, необходимость которых для вас будет очевидна, а вот окружающие, скорее всего, сочтут их несколько странными или несвоевременными.
В начале месяца разногласия с кем-то из окружающих подтолкнут вас к новым свершениям. В середине февраля вам предстоит осуществить давнюю задумку. В конце месяца ожидается внушительная прибыль, часть которой вы потратите на личностное развитие.
Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 24, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Близнецы в первой половине февраля могут массу времени и сил потратить на реализацию чрезвычайно неконструктивных и заведомо нерентабельных идей. Стоит прислушиваться к тем, кто станет критиковать вас и отговаривать от прожектерской деятельности. К тому же постарайтесь не злить начальство (клиентов, заказчиков, компаньонов), так как их разочарование вами обернется серьезными финансовыми убытками и потерей деловой репутации; восстановить утраченное окажется крайне трудно.
Во второй же половине месяца вашу деятельность в основном будут определять обстоятельства и указания людей, которые имеют право диктовать вам, как поступать, что делать и куда ездить. Пытаться действовать наперекор – «плевать против ветра».
В начале февраля не стоит лениться, потакать своим «хочу», ставить на первое место мечты и фантазии, а не реальную жизнь. В середине месяца важно не повторять прошлых ошибок (а предпосылок к этому будет немало). В конце февраля плывите по течению.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 5, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Раки в первой половине февраля станут активно воплощать в реальность свои давние задумки. Причем даже если какие-то из ваших идей будут выглядеть и казаться фантастическими, их все равно удастся осуществить, так как обстоятельства сложатся поистине волшебным образом, вам неимоверно повезет. К тому же в данный период вероятны какие-то награды за прошлый труд и предложения на будущее.
А вот во второй половине месяца в деловой сфере не исключены трудности, конфликты с коллегами, начальством или компаньонами, серьезная конкурентная борьба, а на частном уровне источником проблем могут стать какие-то ваши желания. Прислушивайтесь к интуиции и к советам тех, кому полностью, стопроцентно доверяете.
В начале февраля вы избавитесь от какого-то груза, психологического дискомфорта, неудовлетворенности в чем-то. В середине месяца значимую роль сыграет прошлый опыт. В конце февраля важно везде искать повод для оптимизма и не впадать ни в уныние, ни в меланхолию.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6, 7, 10, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 29.
Гороскоп на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы в феврале не раз удачно воплотят в реальность идеи, против которых яро выступали те, кто считает себя более умным и опытным. Скорее всего, вы наплюете на общественное мнение, пойдете против большинства и добьетесь потрясающих успехов, а заодно и избавитесь от каких-то стереотипов, которые мешали вашему самосовершенствованию и/или достижению весьма амбициозных целей.
Ждут вас прорывы и в творчестве, правда, и тут вам придется идти на преодоление чего-то такого, что было пусть и субъективным, но препятствием. Зато третья декада принесет вам награды за все сделанное и преодоленное и в деловой, и в частной жизни.
В начале февраля то, что другим кажется абстрактным и неосуществимым, станет для вас вполне реальным руководством к действию. В середине месяца старый опыт поможет избежать ошибок, но подвигнет на сознательные, преднамеренные конфликты с окружающими. В конце февраля вы сможете по праву собой гордиться.
Наиболее благоприятные дни: 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 15, 22, 29.
Гороскоп на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы в феврале могут столкнуться с неожиданными и, вероятнее всего, не очень желанными командировками; им будут часто напоминать о том, что они что-то кому-то должны; придется выполнять обязанности, которые, как казалось, уже давно не имеют к ним никакого отношения. В общем, месяц вряд ли окажется легким, да еще и расходы возрастут.
Но не стоит расстраиваться – в деловой сфере после 15-го числа ожидается настоящий подъем, перед вами откроется масса всяких новых возможностей, воспользовавшись которыми вы увеличите доходы и выйдете на следующий карьерный уровень. Главное, не лениться, бодро хватать то, что плывет в руки, и не прикрываться бытовыми проблемами, отлынивая от дополнительной работы.
В начале февраля многое придется делать «на преодоление», переступать через себя, умалчивать о том, что вы чем-то очень недовольны. В середине месяца вы ради осуществления каких-то желаний пойдете на нечто для вас нехарактерное. В конце февраля будет много неоднозначных ситуаций.
Наиболее благоприятные дни: 5, 10, 11, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 21, 28.
Гороскоп на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весы в первой половине февраля достигнут потрясающих успехов и в профессиональной деятельности, и в творчестве; что-то в лучшую сторону изменят в себе, в своей внешности, в своем отношении к миру; обзаведутся новыми друзьями и полезными связями на важных для них поприщах. Ждет вас и успешное, конструктивное планирование, которое поможет правильно и грамотно расставить приоритеты.
А вот вторая половина месяца может принести вам резкие перепады настроения, неопределенность в желаниях, отчетливое ощущение двойственности, дуальности всего того, что с вами происходит; всё это в свою очередь не очень позитивно скажется на самочувствии и на профессиональной деятельности. Ищите точку психологической опоры.
В начале февраля будет много нового во всех сферах вашего существования. В середине месяца избегайте излишней экстравагантности и осуществления экзотических желаний. В конце февраля важно сохранять веру в себя, в свои силы и возможности.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 25.
Гороскоп на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Скорпионы в феврале могут сознательно себя в чем-то ограничить, чтобы достичь весьма амбициозных целей, а заодно и кому-то что-то доказать. Велика вероятность, что желаемое вы в результате получите, но вся ситуация в целом еще больше усложнит отношения с людьми, с которыми вы вынуждены общаться чаще, чем вам бы того хотелось.
Ждут вас в этом месяце и знаковые успехи на профессиональном поприще, а после 15-го числа не исключен и резкий карьерный рост, причем по милости людей, которые чувствуют себя вам чем-то обязанными. Появится и новый источник доходов, благодаря которому вы сможете осуществить желания, сбыться которым пока что-то мешает.
В начале февраля какие-то стесненные обстоятельства откроют путь чему-то для вас нужному. В середине месяца благодаря вашей интуиции и проявленной когда-то предусмотрительности вы в чем-то выйдете на следующий уровень. В конце февраля вас ждет масса всего приятного и перспективного, правда, вероятны скачки настроения – от неуемной, чрезмерной энергии до полной инфантильности.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17, 24, 28.
Гороскоп на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцы в первой половине февраля славно потрудятся, выйдут на следующий уровень мастерства, чем-то по-хорошему удивят окружающих и благодаря всему этому смогут в лучшую сторону изменить свой материально-социальный статус. Правда, будьте готовы к тому, что после 15-го числа с вас начнут спрашивать гораздо больше, чем раньше, требования к вам лично и к качеству вашей работы многократно возрастут, так как к вам станут относиться более серьезно, признают вас крутым специалистом.
К тому же в этом месяце вас ждет поиск себя, нового смысла бытия, путей личностного развития; вероятны смутные и странные желания, которые, оформившись, подтолкнут к активным действиям. Но полного удовлетворения результатом не будет.
В начале февраля потребность в личностной свободе выльется во впечатляющие свершения на многих поприщах. В середине месяца процесс самопознания может весьма вас удивить. В конце февраля не исключена усталость от повышенного внимания к вашей персоне.
Наиболее благоприятные дни: 6, 17, 18, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Козероги в первой половине февраля будут часто испытывать дискомфорт из-за необходимости поступать так, как им претит, и соглашаться с теми, кого считают не очень умным. Но компромиссы с окружающими и смиренное восприятие действительности позволят вам после 15-го числа получить то, на что вы давно нацелены, стать успешнее в профессиональном плане, увеличить доходы и расширить свои горизонты.
Кроме того, в этом месяце потихоньку и почти незаметно вы обрастете новыми знакомствами, которые будут вам полезны, а заодно и чему-то вас научат, обеспечат яркими впечатлениями, помогут получить интенсивные положительные эмоции.
В начале февраля бунтари и новаторы доставят вам немало хлопот, однако если вы правильно воспользуетесь их энергией, то получите от них массу всего хорошего. В середине месяца мягкость некоторых решений пойдет на пользу вашему будущему. В конце февраля вам предстоит в полной мере почувствовать свою значимость.
Наиболее благоприятные дни: 8, 18, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 10, 13, 17, 27.
Гороскоп на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Водолеи в феврале многое сделают для своего будущего: распланируют какие-то поездки и максимально подготовятся к ним, начнут несколько долгосрочных и важных проектов профессионального и социального характера, обзаведутся новыми друзьями. Есть вероятность и переезда в другой дом, а может, и в какой-то отдаленный регион (если вы сейчас увлечены идеей, связанной с освоением новых земель и возможностей).
При этом во второй половине месяца не исключены трудности из-за того, что вы чего-то не учтете, какие-то вопросы оставите без внимания, в чем-то положитесь на «авось». Вам вполне под силу избежать неприятностей, просто учитывайте и просчитывайте потенциальные риски, а не ориентируйтесь на идеальное развитие ситуации.
В начале февраля мечты подвигнут на серьезные изменения в текущей реальности. В середине месяца вы станете охотнее ориентироваться на свои желания и амбиции, чем на мнение и потребности окружающих. В конце февраля многое будет зависеть от вашей предусмотрительности.
Наиболее благоприятные дни: 8, 12, 21, 22, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23.
Гороскоп на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбы в первой половине февраля будут скорее погружены в какие-то свои мечты и фантазии, чем в бытовые дела, профессиональные обязанности и адекватное восприятие реальности. Это чревато неприятностями на работе, конфликтом между желаемым и действительным, а также началом проектов, которые по вполне объективным причинам так никогда и не будут завершены, хотя и отнимут массу душевных сил и финансов.
Вторая же половина месяца заставит вас мобилизоваться, сконцентрироваться на том, что происходит с вами и вокруг вас, прекратить мечтать и заняться решением текущих вопросов. Как только вы спуститесь с небес на землю, появятся вполне впечатляющие успехи на профессиональном поприще, откроются восхитительные перспективы.
В начале февраля крайне важно жить сегодняшним днем, помнить о хлебе насущном и выстраивать реальное, а не фантастическое будущее. В середине месяца не игнорируйте интуицию. В конце февраля появится потребность хорошо проявить себя в профессии.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 7, 14, 21, 24, 25, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Фото: shutterstock/vostok
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