Что готовит знакам зодиака первый зимний месяц: гороскоп на декабрь 2020 года

Еще одно значимое событие декабря — полное солнечное затмение при Луне в Стрельце, которое состоится 14-го числа. Оно окажет существенное воздействие на социальную сферу, на взаимодействие с официальными инстанциями, на восприятие нами иностранной культуры и всего того, что происходит и производится за рубежом. При этом не исключены попытки власть имущих не допустить влияния на граждан чего-то иноземного.

В остальном же нас снова ждут какие-то занимательные проекты — только что инициированные лично нами или кем-то из наших друзей и добрых знакомых и те, которые с переменным успехом, но, в целом, вполне гармонично и правильно развиваются уже на протяжении полугода. К каким-то из них мы подтянем коллег-помощников и/или дадим заработать тем, кто сейчас нуждается в деньгах и может разгрузить нас, выполнив часть наших обязанностей, а в какие-то вольем свежую порцию тех или иных ресурсов.

Кроме того, мы в этом году в декабре в предновогодней атмосфере будем как-то по-особому щедры с окружающими, у многих появится желание чем-то очень впечатляюще порадовать друзей, родственников и в первую очередь — детей (и в своей семье, и каких-то посторонних). Да и себе мы не откажем в притягательных «игрушках», причем часто — вопреки здравому смыслу.

Родится в этом месяце и огромное количество разнообразных планов как на ближайшее, так и на отдаленное будущее, и тут тоже будет больше импульсивности и оптимизма, чем того, что основано на реальных фактах и объективных возможностях. Впрочем, свои замыслы мы почти все все-таки осуществим, так как перестанем цепляться за старые и навязанные нам какими-то традициями методы, сами себя наделим какими-то новыми полномочиями, откажемся воспринимать преграды как реальные и непреодолимые препятствия.

В начале декабря какие-то наши экстравагантные желания обретут весьма интересное воплощение, а смена тактики в профессиональных и финансовых делах даст вполне устраивающие нас результаты. В середине месяца будет много спонтанных приобретений, мы станем активно прислушиваться к тому, чего хотят близкие нам люди, и по мере материальных возможностей осуществлять эти «хочу». В конце декабря вероятны внутренние противоречия, из-за которых придется откладывать на несколько месяцев начало каких-то частных и/или профессиональных проектов, но зато такая отсрочка сэкономит нам немало денег, так как мы сможем все хорошенько продумать и подобрать наиболее рациональные варианты достижения поставленных целей.

Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 13, с 15 по 21, с 23 по 29, 31.

Неблагоприятные дни: 8, 14, 22, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта — 20 апреля)