Что готовит знакам зодиака первый зимний месяц: гороскоп на декабрь 2020 года
Еще одно значимое событие декабря — полное солнечное затмение при Луне в Стрельце, которое состоится 14-го числа. Оно окажет существенное воздействие на социальную сферу, на взаимодействие с официальными инстанциями, на восприятие нами иностранной культуры и всего того, что происходит и производится за рубежом. При этом не исключены попытки власть имущих не допустить влияния на граждан чего-то иноземного.
В остальном же нас снова ждут какие-то занимательные проекты — только что инициированные лично нами или кем-то из наших друзей и добрых знакомых и те, которые с переменным успехом, но, в целом, вполне гармонично и правильно развиваются уже на протяжении полугода. К каким-то из них мы подтянем коллег-помощников и/или дадим заработать тем, кто сейчас нуждается в деньгах и может разгрузить нас, выполнив часть наших обязанностей, а в какие-то вольем свежую порцию тех или иных ресурсов.
Кроме того, мы в этом году в декабре в предновогодней атмосфере будем как-то по-особому щедры с окружающими, у многих появится желание чем-то очень впечатляюще порадовать друзей, родственников и в первую очередь — детей (и в своей семье, и каких-то посторонних). Да и себе мы не откажем в притягательных «игрушках», причем часто — вопреки здравому смыслу.
Родится в этом месяце и огромное количество разнообразных планов как на ближайшее, так и на отдаленное будущее, и тут тоже будет больше импульсивности и оптимизма, чем того, что основано на реальных фактах и объективных возможностях. Впрочем, свои замыслы мы почти все все-таки осуществим, так как перестанем цепляться за старые и навязанные нам какими-то традициями методы, сами себя наделим какими-то новыми полномочиями, откажемся воспринимать преграды как реальные и непреодолимые препятствия.
В начале декабря какие-то наши экстравагантные желания обретут весьма интересное воплощение, а смена тактики в профессиональных и финансовых делах даст вполне устраивающие нас результаты. В середине месяца будет много спонтанных приобретений, мы станем активно прислушиваться к тому, чего хотят близкие нам люди, и по мере материальных возможностей осуществлять эти «хочу». В конце декабря вероятны внутренние противоречия, из-за которых придется откладывать на несколько месяцев начало каких-то частных и/или профессиональных проектов, но зато такая отсрочка сэкономит нам немало денег, так как мы сможем все хорошенько продумать и подобрать наиболее рациональные варианты достижения поставленных целей.
Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 13, с 15 по 21, с 23 по 29, 31.
Неблагоприятные дни: 8, 14, 22, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Depositphotos
Для Овнов декабрь станет месяцем расширенных возможностей, они смогут покорить новые территории, обзавестись полезными деловыми и приятными дружескими связями, выведут свою профессиональную деятельность если и не на международный, то, по крайней мере, на междугородний уровень или получат поддержку и найдут компаньонов в других организациях своего населенного пункта, ну и удачно куда-то съездят.
Правда, при всем этом в третьей декаде не исключены непредвиденные расходы на какие-то потребности родственников, придется в чем-то взять на себя повышенную ответственность, на частном уровне вероятны конфликты с влиятельным индивидом.
В начале декабря вы осуществите давнее желание кого-то из близких, но только в том случае, если оно будет созвучно вашим собственным «хочу». В середине месяца вас ждет масса всего нового, как инициированного вами, так и того, что весьма внезапно придет извне. В конце декабря важно помнить, что отдых не просто нужен, а необходим.
Наиболее благоприятные дни: 23, 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 19, 25, 26.
Гороскоп на декабрь для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцы в декабре будут активно пользоваться всеми теми возможностями, использовать которые ранее им мешали какие-то внешние обстоятельства. Скорее всего, вы сможете попасть туда, куда до этого ходу вам не было, договориться с теми, кто в какой-то момент почему-то не пожелал вас выслушать, сделать то, на что у вас давно чесались руки. Ну и в профессиональной среде постепенно начнете забирать себе полный контроль над проектом, который сейчас кто-то почему-то считает только своим.
Кроме того, вы избавитесь от ложных целей и от знакомств, которые вас тяготят, придумаете себе какую-то новую систему ведения дел, приобретете нечто такое, в чем в общем-то нет никакой необходимости, но что вам так хочется иметь.
В начале месяца вы можете потратить больше, чем собирались на удовлетворение желания близкого человека; главное, потом не пожалеть о своей щедрости. В середине декабря откроются новые финансовые возможности. В конце месяца из чего-то прошлого родится нечто перспективное.
Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 24, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на декабрь для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Depositphotos
Близнецы в декабре могут совершить немало импульсивных ошибок, руководствуясь мнимой социальной необходимостью или сиюминутными убеждениями. Будьте осмотрительны — придуманная вами нужда и ложные принципы быстро перестанут иметь для вас какое-либо значение, а течению своих дел вы навредите, да и окружающих против себя настроите. Так что, прежде чем что-то затевать, просчитайте последствия хотя бы на три-четыре шага вперед и подумайте, что вы приобретете, а что потеряете.
К тому же в этом месяце опасность может исходить от чужой жизненной философии/позиции, от какого-то «учения», которое вы почему-то воспримете как непреложную истину. Это тоже пустит вас не по тому пути и в результате приведет к проблемам.
В начале декабря какие-то намерения придется согласовывать с очень непростым человеком, но если вам удастся его убедить, дальше все пойдет как по маслу. В середине месяца вероятны бунтарские настроения. В конце декабря ожидаются подарки от влиятельных персон.
Наиболее благоприятные дни: 1, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24, 31.
Гороскоп на декабрь для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Depositphotos
Раки в декабре могут вернуться туда, где уже когда-то решали профессиональные задачи; вероятна местная или даже международная командировка, которая окажется непростой, но полезной. Впрочем, это может быть и просто возвращение к каким-то давним документам, и работа в архиве, и союз с человеком, с которым вы уже занимались коллективным проектом или объединяли какие-то ресурсы.
Кроме того, вас ждет какая-то групповая деятельность, основой которой станут какие-то ваши убеждения или даже жизненная философия. Общение в этом сообществе многому вас научит и откроет перед вами какие-то восхитительные горизонты.
В начале месяца для получения каких-то благ придется взывать к чьей-то справедливости. В середине декабря не исключено подписание какого-то соглашения. В конце месяца вы, возможно, преисполнитесь решимости побороться против какой-то системы или какого-то конкретного человека, который вас уже «достал».
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 4, 10, 24, 28, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 19, 22.
Гороскоп на декабрь для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Depositphotos
Львы в декабре будут многим по-настоящему увлечены: своей работой, какими-то хобби, общением с новыми для них людьми, чтением специфической или просто только что вышедшей литературы. К тому же вас ждут успехи на том поприще, на котором вы недавно чему-то научились. Вероятна и смена подхода к какой-то ситуации, благодаря чему вы откроете перед собой интересные горизонты, хотя, возможно, придется разорвать какие-то отношения.
Кроме того, вам, скорее всего, предстоит составить несколько планов не только для себя, но и для окружающих: коллег, родственников, друзей, а может, вы объедините этих людей в каком-то творческом или коммерческом проекте и тем самым определите их ближайшее будущее, более того, поможете им неплохо заработать.
В начале месяца вы разрушите какое-то препятствие на пути достижения цели. В середине декабря вы можете примерить на себя роль Деда Мороза, причем не только для близких. В конце месяца вас ждет интенсивная и продуктивная трудовая деятельность.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26.
Гороскоп на декабрь для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Девы в декабре могут столкнуться с социальной несправедливостью и затеять противостояние с какими-то бюрократами. Это, конечно, добавит хлопот, но даст отличные результаты и повысит вашу самооценку. Прекрасные плоды принесет и трудовая деятельность — возрастет ваш авторитет, умножится ваше профессиональное мастерство, вы получите какой-то приятный бонус к основным доходам.
Кроме того, вы в чем-то перестанете сдерживать себя, почувствуете себя свободнее, вам захочется воспользоваться какими-то возможностями, про которые вы ранее говорили/думали: «это точно не для меня!». Ждут вас и подарки от какой-то организации, правда, вы их, вероятно, предпочтете передарить или даже продать.
В начале месяца реализация вами какого-то желания может изменить мнение о вас со стороны окружающих. В середине декабря придется мыслить неудобными для вас категориями. В конце месяца с нескольких сторон приплывет прибыль и не только денежная.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 17, 31.
Гороскоп на декабрь для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Depositphotos
Весы в декабре получат возможность что-то исправить в своем существовании, и, скорее всего, этот шанс придет с новыми людьми, с вхождением в некое специфическое сообщество или с прочтением весьма своевременно подвернувшейся им книги. К тому же мелкие сложности на работе вдруг перестанут иметь значение, так как в приоритете окажутся совершенно другие вещи, да и мыслить вы станете более глобальными категориями.
Ожидает вас и усиление интереса к спорту, причем вы, вероятно, даже сформируете какую-то свою философию, после чего физическая нагрузка преисполнится особым смыслом. А еще вы, возможно, поучаствуете в каком-то социальном и/или благотворительном проекте, позаботитесь о тех, кто в этом остро нуждается.
В начале месяца несвойственные вам желания подтолкнут к знакомству с теми, кто специализируется на их реализации. В середине декабря вы почувствуете свою значимость, возрастет ваша ответственность. В конце месяца стоит быть аккуратнее в тратах.
Наиболее благоприятные дни: 9, 10, 12, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 13, 20, 22, 29.
Гороскоп на декабрь для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Скорпионы в декабре могут почувствовать желание расширить свой круг общения, заняться какими-то коллективными социальными или спортивными проектами, больше разговаривать с теми, с кем они чаще и теснее всего взаимодействуют. К тому же вы, возможно, станете инициатором какого-то интересного начинания, которое не только выведет вас на следующий профессиональный уровень, но и надолго чем-то обеспечит.
Однако при всем этом есть вероятность возникновения каких-то новых и весьма непривычных для вас обстоятельств, при которых придется делать переоценку ценностей и решать, за какие свои убеждения стоит бороться, а какие давно устарели и только вредят.
В начале месяца кто-то из знакомых с удовольствием поможет вам получить то, чего вам хочется. В середине декабря вас ждет активное общение, вы многое запланируете и осуществите, будет шанс договориться с каким-то антагонистом. В конце месяца что-то даст первые материальные плоды, да и старые проекты принесут дополнительную прибыль.
Наиболее благоприятные дни: 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 25, 28.
Гороскоп на декабрь для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в декабре будут бодры, веселы и полны энтузиазма. Вы станете постоянно загораться какими-то новыми идеями и кидаться тут же осуществлять их, объедините вокруг себя единомышленников как в профессиональной сфере, так и в социальной, да и что-то творческое или спортивно-любительское тоже не останется без вашего внимания.
Кроме того, вы, скорее всего, расширите свое поле трудовой деятельности, возможно, даже возьметесь за то, что не очень-то и умеете, но рвение и желание научиться сослужат вам добрую службу — вы быстро получите весьма достойные результаты. А еще вас ждут начинания, связанные с желанием добиться справедливости.
В начале месяца какие-то обстоятельства или действия догматичного индивида заставят вас крепко задуматься, что в свою очередь через некоторое время приведет к активным шагам, направленным на противодействие. В середине декабря вы в чем-то сыграете очень значимую роль. В конце месяца придется отстаивать свои новые убеждения.
Наиболее благоприятные дни: 3, 13, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 23, 30.
Гороскоп на декабрь для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Depositphotos
Козероги в декабре могут столкнуться с недовольством окружающих, с какими-то социальными трудностями, с нововведениями в деловой сфере, которые им не понравятся. Впрочем, со многими проблемами в третьей декаде удастся разобраться, к новшествам на работе вы притерпитесь, а на тех, кто на вас сердит, просто «забьете». Более того, велика вероятность, что до вас дойдут связанные с вашей трудовой деятельностью слухи, которые помогут вам понять, что очень скоро на профессиональном поприще наступит ваше время.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит потерять контроль над какой-то ситуацией, а взамен обрести что-то новое, незнакомое, будоражащее и выводящее вас на следующий уровень личностного развития и самосознания.
В начале декабря вы во главу угла поставите какое-то тайное желание или увлечение. В середине месяца чужая кипучая деятельность доставит немало хлопот. В конце декабря вы методично разгребете завал из дел, проблем и недоразумений, после чего чем-то себя поощрите.
Наиболее благоприятные дни: 5, 15, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 14, 17, 21, 31.
Гороскоп на декабрь для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеев в декабре ждут множественные начинания как в деловой, так и в частной, и социальной сферах; рядом с ними появятся новые люди, с которыми достижение многих целей станет проще и даже приятнее; им предстоит ощутить свою значимость в тех областях, которые ранее не входили в круг их интересов, не были предметом их амбиций.
Скорее всего, вам предстоит заложить основу под громкие профессиональные и личностные свершения, в определенный момент вы почувствуете, что нельзя больше откладывать реализацию каких-то ваших планов и желаний, а все то, что лично вы объективно, но чаще всего субъективно считали препятствием, покажется вам не преградой, а приглашением.
В начале месяца озарения и предчувствия подтолкнут к каким-то предварительным переговорам. В середине декабря возрастет ваша щедрость — как материальная, так и моральная, да и приятных, прекрасных перспектив на работе станет гораздо больше. В конце месяца придется за что-то отвечать, и за кого-то другого тоже.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6.
Гороскоп на декабрь для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Depositphotos
Рыб в декабре могут против их желания вовлечь в какие-то социальные коллективные проекты, заставить действовать согласно чужим убеждениям, поступать весьма неудобным для них образом. Зато в профессиональной деятельности вы, скорее всего, будете важным элементом какого-то нового проекта или окажетесь правой рукой новоиспеченного руководителя, что в любом случае откроет перед вами прекрасные возможности, которыми вы после новогодних праздников успешно воспользуетесь.
В частной же жизни стоит опасаться тех, кто фанатично во что-то верит, не давайте засорять себе мозги ложными ценностями и неадекватными жизненными философиями. А вот литература, вырывающая из зоны комфорта, пойдет на пользу, если вы обратитесь к ней по собственному почину.
В начале месяца ваши эгоистичные устремления могут стать причиной конфликта с родней или друзьями. В середине декабря многих целей придется достигать через препятствия. В конце месяца вас ждут какие-то награды; вероятно, и заманчивое деловое предложение.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 11, 19, 20, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.
Фото: Depositphotos
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