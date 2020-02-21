Впрочем, упорный труд и работа над улучшением условий жизни не помешают нам наслаждаться какими-то интересными занятиями и прекрасными моментами, мы будем потихоньку меняться, внося в свой образ какие-то тонкие коррективы, которые в результате сделают нас привлекательнее и добавят нам уверенности в себе. Мы в очередной раз переосмыслим свой круг общения и уберем оттуда тех, кто не оправдал наших ожиданий, но при этом дадим второй шанс тем, с кем когда-то так же продуманно перестали взаимодействовать.А еще мы активнее займемся благотворительностью и охраной окружающей среды, станем гораздо более осознанными потребителями, научимся чему-то такому, чего не умели раньше, так как просто не придавали этому никакого значения и не думали, что нам это когда-нибудь пригодится. Правда, при всем этом не исключены и спонтанные покупки, которые мы сами себе потом не сможем объяснить ничем иным, как «захотелось» и «с детства мечтал(а)», и импульсивные, основанные чисто на эмоциях поступки, и не всегда адекватное, несколько сказочное восприятие действительности.В начале месяца наши амбиции будут зашкаливать, более того, наружу выйдут те из них, которые до этого мы тщательно скрывали, так как не имели возможности их удовлетворить. В середине марта многие пересмотрят свой образ жизни и пищевые привычки, откажутся от чего-то такого, что долгое время входило в их рацион, избавятся от каких-то не очень полезных пристрастий; и тут главное – не заменить это чем-то еще более вредным. В конце месяца многие решатся на те поступки, на которые раньше не хватало смелости, причем, чем серьезнее были первоначальные препятствия, тем более внушительным окажется результат.Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 15, с 17 по 23, с 25 по 31.Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 24.Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.### Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля) Овны в марте поставят себе очень высокую планку, замахнутся на удовлетворение каких-то грандиозных амбиций и сделают всё, от них зависящее, чтобы получить желаемое. Однако сразу скажем, что просто не будет – вероятны препятствия, в том числе и в виде противостояния с каким-то влиятельным человеком, да и самовосприятие «погуляет» от «я всё могу!» до «мне ни за что не справиться» и обратно.Кроме того, под давлением обстоятельств придется отказаться от чего-то привычного и, скорее всего, приятного. Впрочем, через некоторое время вы поймете, что это было к лучшему, а сам отказ поможет вам перейти на следующий уровень взросления.В начале месяца вы составите себе четкий план действий и зададите темп, тон, направление всему ближайшему будущему. В середине марта не исключены какие-то бытовые приобретения, причем под влиянием кого-то из близких. В конце месяца ожидаются первые результаты ваших начинаний, к тому же вы прекратите с кем-то общение.Наиболее благоприятные дни: 22, 25, 26.Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 14, 20, 21, 28.### Гороскоп на март для Тельца (21 апреля – 20 мая) Тельцы в марте достигнут невероятных успехов на всех фронтах, смогут увеличить доходы и навязать кому-то из своего окружения ту линию поведения, которая наиболее для них выгодна. К тому же вам предстоит поработать на статус и на благополучное будущее тех своих близких, за которых вы чувствуете ответственность, приобрести что-то крупное, то, чем вы еще долго будете гордиться, и что окажется очень вам полезным.Кроме того, возрастет ваше влияние, ваш авторитет в том сообществе, которое сейчас для вас наиболее важно; есть вероятность повышения в должности или занятия той социальной ниши, которая ранее была вам недоступна по каким-то материальным причинам.В начале месяца какое-то событие или чье-то решение/согласие подтолкнет вас к действиям, которые вы давно планировали. В середине марта вы будете озабочены в том числе и улучшением качества своей жизни или жилищным вопросом кого-то из родни. В конце месяца могут поменяться приоритеты, на первое место выйдут ваши личные интересы.Наиболее благоприятные дни: 1, 6, 26, 27, 28, 30.Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 31.### Гороскоп на март для Близнецов (21 мая – 21 июня) Близнецы в марте будут усиленно выполнять данные когда-то кому-то обещания, под воздействием обстоятельств отдавать моральные и материальные долги, избавляться от всего того, что, так или иначе, вредит им или людям, с которыми они наиболее тесно взаимодействуют. На фоне всего этого не исключены резкие перепады настроения, даже истерические состояния, так что важно изначально искать плюсы в любых ситуациях.Кроме того, этот месяц принесет вам возможность исправить совершенные ранее ошибки, вы получите какие-то награды за прошлые достижения, вас станут больше уважать те, с кем вы часто общаетесь; правда, все это тоже дастся вам не очень легко.В начале марта какие-то ваши желания могут странно повлиять не только на вашу жизнь, но и на существование ваших близких. В середине месяца придется в чем-то себя ограничить, но это позволит вам выйти из других стесненных обстоятельств. В конце марта вероятно начало индивидуального проекта, правда, под надзором кого-то сурового.Наиболее благоприятные дни: 3, 18, 29, 30, 31.Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.### Гороскоп на март для Рака (22 июня – 22 июля) Раки в марте могут разочароваться в том, чем сейчас зарабатывают на жизнь, и под воздействием порыва, сиюминутного настроения резко уйти из профессии. Это особенно актуально (и, вероятно, правильно), если вас уже давно привлекает какая-то радикально другая сфера деятельности и если вас там действительно ждут с распростертыми объятиями. Уходить же «в никуда» не стоит – имеющиеся у вас деньги быстро закончатся.Кроме того, в этом месяце вам, скорее всего, захочется максимально возможно увеличить комфорт своего существования, приобрести что-то такое, что сделает вашу жизнь более удобной, или даже затеять ремонт. Самые близкие люди вас поддержат, а вот кто-то из почти посторонних может и попытаться вам помешать; придется договариваться (или судиться).В начале марта какое-то желание может кардинально изменить вашу жизнь. В середине месяца придется приспосабливаться к каким-то новым реалиям и сомневаться в правильности сделанного выбора. В конце марта вероятны конфликты.Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 6, 12, 26, 30.Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17, 21, 24.### Гороскоп на март для Льва (23 июля – 22 августа) Львы в марте, скорее всего, будут удовлетворять те амбиции, которые некоторое время назад отложили в ящик с надписью «не сейчас». Вероятно, вы поймете, что настала та самая пора, когда вы действительно в состоянии взяться за реализацию своих задумок и получить именно тот результат, на который нацелены. Ну и близкое окружение вам поможет, чем сможет, так как ваши достижения окажутся и в их интересах тоже.Кроме того, вам будет важно гордиться всем тем, что у вас есть, и вы сделаете многое, чтобы все, с вами связанное, приобрело наиболее презентабельный вид. Например, начнете и в кратчайшие сроки закончите ремонт в жилище, станете более солидно одеваться, обеспечите своих близких какими-то статусными вещами.В начале месяца ожидается крупномасштабная переоценка ценностей и принятие многих судьбоносных решений. В середине марта желания станут более материальными, а поступки – максимально продуманными и нацеленными на будущее. В конце месяца вас ждет начало чего-то нового, основанного на том, в чем вы настоящий мастер.Наиболее благоприятные дни: 1, 6, 8.Дни, в которые надо быть осторожнее: 14, 21, 28.### Гороскоп на март для Девы (23 августа – 22 сентября) Девы в марте будут активно удовлетворять свои амбиции и переругаются из-за этого со многими из своего окружения. Кому-то не понравится ваша тотальная занятость, кто-то не одобрит ваши методы достижения целей, а кто-то просто позавидует или станет злиться из-за того, что вы занимаетесь своей карьерой или устройством своей жизни, вместо того, чтобы делать то, что этому человеку кажется более важным и нужным.Кроме того, вам предстоит заложить крепкую базу на ближайшее и даже отдаленное будущее, обзавестись влиятельными покровителями или мощными союзниками, хорошо поработать на благо своего кошелька и обеспечить себя новым источником стабильных доходов.В начале марта вероятны сомнения в целесообразности каких-то поступков и общения с какими-то конкретными людьми. В середине месяца вы четко для себя определите, чего вам сейчас надо, и станете двигаться только в этом направлении. В конце марта вы сильно удивите тех, кто вас знает.Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 10, 18, 25.Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 19, 26.### Гороскоп на март для Весов (23 сентября – 22 октября) Весы в марте получат психологическую отдачу от тех, для кого в свое время сделали что-то очень хорошее. Вас ждет мощная поддержка, которая поможет вам справиться с рефлексиями и с какими-то реальными проблемами. В деловой же сфере и во всем, что связано с деньгами, не исключены неприятности из-за вашей безалаберности и чьих-то завышенных ожиданий, которые вы при всем своем желании не сможете оправдать.К тому же вы можете превысить лимит расходов, сильно выйти из бюджета, покупая что-то, как вам кажется, очень важное, то, что потенциально должно увеличить ваш статус, продемонстрировать вашу крутизну. Не влезайте в долги – отдавать будет нечем.В начале месяца будьте осторожны со своими желаниями – ни к чему хорошему они не приведут. В середине марта стоит поберечь деловую репутацию и не пытаться угодить всем сразу. В конце месяца своевременный отказ от чего-то вредного или ложного поможет сберечь здоровье и, возможно, благоприятно повлияет на материальное положение.Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 11, 12, 14, 21, 27, 28.Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 3, 17, 22, 24, 29, 31.### Гороскоп на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября) К Скорпионам в марте будут со всех сторон стекаться всевозможные блага. Вам крупно повезет на работе – есть вероятность неожиданной премии и участия в каком-то чрезвычайно выгодном по деньгам и для карьеры проекте; близкие сделают для вас что-то очень хорошее, чем-то по-настоящему порадуют; ожидаются подарки, причем часто вообще без какого-либо повода, просто для того, чтобы доставить вам удовольствие.Правда, третья декада может оказаться конфликтной из-за того, что вы с каким-то человеком столкнетесь, отстаивая каждый свои интересы, но так как ваша группа поддержки (финансы, покровители) окажется мощнее, чем у него, вы без проблем выиграете.В начале марта вы будете нацелены на удовлетворение давних амбиций и на реализацию тех желаний, которые по-настоящему не дают вам покоя. В середине месяца что-то, связанное с родней, заставит делать выбор и принимать непопулярные для многих решения; зато в деловой сфере ожидается рост доходов. В конце марта исчезнут какие-то сомнения.Наиболее благоприятные дни: 10, 12, 14.Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 16, 20, 23, 27, 30.### Гороскоп на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря) Стрельцы в марте будут вынуждены подчиняться обстоятельствам и людям, которые имеют право диктовать им условия и на чем-то настаивать. Скорее всего, почти всё ваше существование определят те, с кем вам невыгодно, а порой и невозможно спорить, однако это не говорит о том, что ситуация чем-то вам навредит – напротив, ваша жизнь станет более упорядоченной, появится стабильность там, где раньше ее не было.Кроме того, не исключено, что вас начнут воспринимать всерьез в сообществе, в котором до этого вы были «юнгой», новичком, тем, кто пока не доказал свою состоятельность. Докажете! И добьетесь всеобщего уважения.В начале месяца лучше плыть по течению и не противоречить тем, кто действительно желает вам добра. В середине марта появится шанс обрести нечто такое, чего давно хотелось; в этом вам поможет кто-то из коллег. В конце месяца существенно повысится жизненный тонус, энергии станет в разы больше.Наиболее благоприятные дни: 12, 14, 15.Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.### Гороскоп на март для Козерога (22 декабря – 19 января) Козероги в марте достигнут практически всех поставленных перед собой целей, их доходы впечатляюще возрастут, прибыль придет даже оттуда, откуда они ее и не ждали. К тому же вам предстоят множественные начинания, которые обеспечат ваше будущее, вы удовлетворите самые серьезные свои амбиции, сможете сравняться с теми индивидуумами, которые долгое время были для вас недостижимым эталоном благополучия и/или профессионального мастерства.Кроме того, вы перестанете волноваться из-за чего-то такого, что было для вас раздражающим фактором – то ли обстоятельства радикально изменятся, то ли вы просто поменяете к ним свое отношение и поймете, что психовать контрпродуктивно.В начале месяца что-то или кто-то станет для вас «двигателем прогресса», вы ускоритесь, начнете активнее добиваться того, чего хочется. В середине марта ожидаются статусные приобретения. В конце месяца вы, возможно, займете место, которое предназначалось для кого-то другого.Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 14, 17, 18, 28.Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.### Гороскоп на март для Водолея (20 января – 18 февраля) Водолеи в марте будут и в межличностных отношениях, и в профессиональной сфере работать на статус, добиваться изменения мнения окружающих; у них появится потребность в увеличении их авторитета, в том, чтобы их без пререканий слушались. Результат будет зависеть от характера ваших оппонентов – если они слабее вас, то у вас всё получится, если сильнее, то месяц окажется весьма конфликтным, а желаемого результата вы так и не достигнете.Кроме того, у вас, вероятно, появятся новые материальные желания, захочется приобрести что-то очень привилегированное, то, чему другие будут завидовать, однако не факт, что вы сможете себе это позволить, особенно если сейчас у вас есть долги.В начале марта амбициозность может подтолкнуть к не вполне адекватным поступкам. В середине месяца придется считаться с кем-то, кому вы не можете перечить. В конце марта вероятен старт индивидуального проекта, который впоследствии, возможно, перерастет в частный бизнес.Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 19, 20, 21, 28.Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 29.### Гороскоп на март для Рыб (19 февраля – 20 марта) Рыбы в марте упрочат свой авторитет на работе и среди близких, получат какие-то дополнительные доходы, в лучшую сторону изменят ситуацию в профессиональной сфере, особенно если ранее были какие-то проблемы. К тому же у вас может появиться достаточно влиятельный покровитель или союзник, в тандеме с которым вы достигнете самых заковыристых целей, причем не только на трудовом поприще, но и в социуме.Кроме того, вас ждет удовлетворение многих материальных желаний, ваше существование станет более комфортным, уйдет какой-то раздражитель или появится нечто такое, что будет постоянно вас радовать, способствовать релаксации и зарядке позитивными эмоциями.В начале месяца желание стать более значимой персоной подтолкнет к поступкам, которые хорошо скажутся и на материальном положении, и на карьере. В середине марта вероятно несколько интересных проектов, которые многое вам дадут. В конце месяца обстоятельства вынудят в чем-то действовать очень активно, но это пойдет вам на пользу.Наиболее благоприятные дни: 6, 12, 21, 22, 23.Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!