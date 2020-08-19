Что готовит знакам зодиака первый осенний месяц: гороскоп на сентябрь 2020 года
Кроме того, в этом месяце мы будем крайне внимательны к деталям и при этом сможем видеть картину происходящего не фрагментарно, а целиком, что в свою очередь позволит нам более объективно оценить события и нашу роль в них, вовремя и правильно выбрать стратегию, не начать размениваться на пустяки тогда, когда нужно сделать один единственный верный и очень важный шаг.
Принесет нам сентябрь и новые желания – многие поставят в свой «вишлист» какие-то предметы роскоши, поездки, рассказы о которых добавляют статуса и заставляют окружающих завистливо вздыхать в сторонке, новые творческие умения, которые способствуют развитию личности и тоже привлекают внимание – как просто своим наличием, так и материальным результатом (картиной, музыкой, видеороликом и т.п.).
А еще нам предстоит в очередной раз проанализировать, как наш внешний вид влияет на восприятие нашей персоны, добавляет ли нам привлекательности и благожелательности со стороны окружающих или, напротив, настраивает людей против нас. Так что многих ждут смена имиджа и активный шопинг, который будет восприниматься как конструктивное финансовое вложение.
В начале месяца многих ждет усиленный труд, что-то придется наверстывать, в чем-то разбираться заново, вникать в подробности того, что ранее как-то прошло мимо. В середине сентября мы на полную мощность включим обаяние, сделаем все, чтобы наши достижения заметили, добавим в свое поведение немножко театральности. В конце месяца нам предстоит налаживать новые связи, и многие для привлечения внимания выберут эпатаж, нечто, выходящее за рамки привычного и обыденного.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 16, с 18 по 23, с 25 по 30.
Неблагоприятные дни: 2, 10, 17, 24.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Depositphotos
Овны в сентябре не только будут успешно осваивать какие-то новые поприща, но и вернутся к проектам, которыми ранее не могли заниматься из-за внешних факторов, и тут тоже проявят себя просто великолепно. К тому же вам предстоит приобрести что-то шикарное, нечто такое, что сыграет на руку вашему имиджу и покажет кому-то, что с вами можно иметь дело как с весьма респектабельной персоной.
Правда, в третьей декаде не исключены помехи со стороны людей, не связанных напрямую с вашей трудовой деятельностью, но каким-то образом постоянно влияющих на восприятие вашей личности важными для вас индивидуумами. Постарайтесь сохранить реноме.
В начале месяца вы, скорее всего, целенаправленно включите режим экономии. В середине сентября будет много противоречий, ожидается нестабильность настроения; избегайте внутренних метаний, старайтесь сразу определиться, что вам выгодно для вашего будущего. В конце месяца успехи в интересных вам проектах могут вызвать чье-то недовольство.
Наиболее благоприятные дни: 6, 22, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 25, 26.
Гороскоп на сентябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Depositphotos
Тельцы в сентябре будут часто возвращаться к чему-то такому, что связано с их прошлым: к навыкам, которыми давно не пользовались, к ресурсам, которые накопили и до поры оставили в неприкосновенности, к планам, которые когда-то не удалось реализовать. Да и появлению в вашей жизни старых знакомых удивляться и сопротивляться не стоит – каждый из них принесет с собой новые перспективы и какие-то интересные для вас возможности.
Кроме того, вы можете неожиданно обнаружить, что то, что некоторое время назад вас раздражало и вырывало из зоны комфорта, начало вам нравиться; скорее всего, вы поймете, что это приносит вам вполне очевидную пользу, благотворно на вас влияет.
В начале месяца ожидается: получение каких-то благ, исполнение важных для вас желаний, пополнение каких-то запасов. В середине сентября вы позволите себе что-то дорогостоящее, так как осознаете, что это хоть и затратно, но почему-то очень вам нужно. В конце месяца из-за чьей-то провокации могут вернуться старые сомнения; не позволяйте никому влиять на вас.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 7, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 22, 29.
Гороскоп на сентябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Depositphotos
Близнецы в сентябре могут оказаться во власти кого-то вышестоящего и начать отчаянно сопротивляться чьему-то стремлению контролировать и перевоспитывать их. Велика вероятность, что вам придется столкнуться с попыткой навязать вам следование каким-то правилам, с регулярными проверками и тестированием ваших умений, способностей, потенциала. Многое будет зависеть от того, как вы на все это среагируете и как себя проявите.
И при этом вас в любом случае ждут интереснейшие профессиональные проекты, которые захватят вас; вам предстоит привлечь к себе внимание людей, которые в состоянии объективно оценить вас, не отвлекаясь на внешнюю мишуру и слухи о вашей персоне; будет шанс примирить две противоборствующие стороны, что существенно поднимет ваш рейтинг.
В начале месяца стоит быть экономнее – как с деньгами, так и с любыми другими ресурсами. В середине сентября ваши желания повлияют на ваше мировосприятие. В конце месяца у вас могут появиться новые друзья, и придут блага, которые вам кто-то задолжал.
Наиболее благоприятные дни: 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24.
Гороскоп на сентябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Depositphotos
Раки в сентябре могут основную массу времени и сил посвятить достижению какой-то социальной справедливости, из-за чего профессиональная деятельность пока отойдет на второй план или перестанет приносить по-настоящему удовлетворительные результаты. Вероятны и ошибки в оценке каких-то событий, из-за чего принятое вами решение окажется в корне неверным; не делайте выбора самостоятельно, проконсультируйтесь у нескольких независимых экспертов и посоветуйтесь с близкими людьми.
Но при этом вас в этом месяце как будто в награду за трудности ждет получение каких-то благ, не связанных с вашей профессиональной деятельностью, не исключены и нетрудовые доходы, какую-то денежку подкинут родственники и/или друзья.
В начале сентября анализ какой-то ситуации подтолкнет вас к активным действиям и даже, может, к противостоянию с какими-то влиятельными персонами. В середине месяца важно сохранять предельную объективность. В конце сентября возможны проблемы с реноме.
Наиболее благоприятные дни: 11, 13, 14, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 19, 29.
Гороскоп на сентябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Depositphotos
Львы в сентябре тщательно проанализируют то, что происходит в их профессиональной сфере, добавят к сделанным выводам свое чутье и мнение близких людей и примут какое-то важное решение, которое определит направление их дальнейшей трудовой деятельности. Не исключено, что вы попробуете себя в чем-то таком, что для вас совершенно внове, или как-то по-особому воспользуетесь навыками, наработанными за много лет практики. Кстати, есть вероятность, что вам в рамках вашей специальности захочется кого-то проверять или контролировать.
Кроме того, вам предстоит составить новый «лист желаний», поставить перед собой несколько амбициозных творческих целей, найти источник внутренней гармонии и обрести друзей, которые чему-то вас научат.
В начале месяца четкое планирование поможет получить идеальный результат. В середине сентября имеющийся у вас опыт откроет перед вами сразу несколько заманчивых путей. В конце месяца кто-то чем-то очень порадует.
Наиболее благоприятные дни: 13, 14, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26.
Гороскоп на сентябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Девы в сентябре смогут в полной мере воспользоваться своими личностными качествами и имеющимися навыками – для достижения как профессиональных, так частных целей, для получения каких-то благ, для начала проектов, старт которых долго откладывался по независящим от них причинам. Ожидают вас и приятные сюрпризы: дома, на работе, со стороны друзей; правда, не все они будут однозначными, над некоторыми придется подумать, а к каким-то – привыкнуть, адаптироваться.
Кроме того, во многих сферах вашей деятельности появится возможность что-то наверстать. Вы разберетесь в каких-то запутанных вопросах. Скрупулезно продумаете и запланируете нечто для вас крайне важное. Исправите какие-то ошибки.
В начале месяца разумное использование каких-то ресурсов отлично скажется на вашем реноме. В середине сентября будет много противоречивых эмоций. В конце месяца вам, вероятно, предстоит удержать кого-то от опрометчивого поступка.
Наиболее благоприятные дни: 9, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 11, 17, 24.
Гороскоп на сентябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos
Весы в сентябре могут оказаться под пристальным вниманием людей, которые так или иначе влияют на их продвижение по службе и/или решают вопросы оплаты. Крайне важно ничем не разочаровать этих индивидов, так как в противном случае не исключены проблемы. К тому же постарайтесь не повторять когда-то совершенных ошибок – если в первый раз вам их простили, то сейчас придется отвечать за все сразу.
А вот в частной жизни все более позитивно – вас ждет личностный и творческий рост, исполнятся какие-то интересные и заковыристые желания, появятся новые друзья, которые весьма благоприятно повлияют на ваше мировосприятие.
В начале месяца вы можете оказаться в стесненных обстоятельствах из-за нехватки денег – резкого перерасхода средств или задержки причитающихся вам выплат. В середине сентября вас ждет красивое мероприятие. В конце месяца на частном уровне будет много позитива, общения, вкусностей, запоминающихся событий; на работе же придется принимать резкое решение.
Наиболее благоприятные дни: 12, 18, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 13, 20, 22, 29.
Гороскоп на сентябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Скорпионы в сентябре успешно воспользуются всеми подвернувшимися возможностями, чтобы продвинуться по службе или получить прибавку к зарплате, «стрясти» с кого-то льготы или какие-то дополнительные блага, исправить то, что сейчас категорически не устраивает, и проникнуть в те сферы, которые от них пока почему-то закрыты.
Правда, при этом вас ждут крайне странные и непривычные для вас желания, проявления характера, совершенно вам несвойственные, какие-то мысли, которые приведут к личностному развитию и активному занятию благотворительностью. И да, захочется быть тем золотым червонцем, который всем нравится. А еще есть вероятность смены имиджа и появления какого-то нового интеллектуального увлечения.
В начале месяца вы поставите какие-то рамки себе и окружающим; впрочем, ненадолго – очень быстро изменятся приоритеты, настрой и мироощущение. В середине сентября вас ждет обновление. В конце месяца лояльность зашкалит, да и креатив тоже.
Наиболее благоприятные дни: 8, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 25, 28.
Гороскоп на сентябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в сентябре прекрасно проявят себя в профессиональной сфере, однако это вряд ли убережет их от какой-то проверки и от придирок со стороны индивидов, которые требуют, чтобы все было по правилам, точно и идеально. Главное – не сорваться и не высказать все, что накипело, – у придирщиков хватит влияния вам навредить; а потому: «улыбаемся и пашем», оставляя при себе вертящиеся на языке нелестные эпитеты.
Кроме того, в первых двух декадах не стоит тратиться на те вещи, продукты, забавы, без которых вы легко можете обойтись, и делать крупные приобретения. Да и нарушать общепринятые нормы поведения даже в кругу тех, кто многое вам прощает, – не в ваших интересах.
В начале месяца важно продумывать и любые действия, и их потенциальные последствия. В середине сентября стоит найти более действенный способ релаксации и достижения душевного равновесия. В конце месяца для вас многое сделают друзья, однако кто-то из них может потребовать взамен чего-то странного.
Наиболее благоприятные дни: 3, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2.
Гороскоп на сентябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Козероги в сентябре могут столкнуться с трудностями в профессиональной сфере, однако прошлый опыт, точность в каких-то расчетах и упорство в достижении самых важных целей помогут свести ущерб к минимуму и быстро преодолеть препятствия. Правда, не всем окружающим понравится ваше поведение, а потому будьте готовы к чужим обидам и к порицанию со стороны ярых борцов за всеобщую справедливость.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит завершить многие дела, которые по каким-то причинам растянулись на достаточно долгий срок. А еще вы сделаете переоценку ценностей, как-то по-другому расставите приоритеты, начнете больше внимания уделять своему внутреннему состоянию и полноценному отдыху.
В начале сентября вы можете отказать себе в каком-то желании, да и родне в чем-то скажете твердое «нет!». В середине месяца вы определитесь с какой-то поездкой. В конце сентября какое-то мероприятие может обернуться двусмысленной ситуацией.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 21, 24.
Гороскоп на сентябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеи в сентябре будут активно осваивать какое-то новое для них поприще в деловой сфере, заниматься какими-то бытовыми или финансовыми делами, которые ранее совершенно сознательно отложили в «долгий ящик», общаться с людьми, которые, с одной стороны, раздражают, но с другой – очень забавны и чем-то чрезвычайно привлекают.
К тому же вам предстоит что-то несколько раз проверить, да и кого-то из окружающих вы на что-то протестируете – на профпригодность, на способность дружить, на надежность и т.п. А еще вы что-то усовершенствуете в своем внешнем виде, правда, есть вероятность, что слегка (или не слегка) перестараетесь и уйдете в гротеск.
В начале месяца вы и на работе, и в частной жизни что-то наверстаете; это закроет спорные вопросы и откроет перед вами новые горизонты. В середине сентября вам предстоит одновременно решать несколько задач и пытаться наладить отношения с группой людей. В конце месяца что-то или кто-то подарит ощущение внутреннего покоя и стопроцентное самодовольство.
Наиболее благоприятные дни: 9, 12, 16, 26, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6.
Гороскоп на сентябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Рыбы в сентябре, вероятно, под давлением каких-то влиятельных людей поучаствуют в проектах, к которым морально не очень готовы. Однако это позволит вам не только получить бесценный опыт, но и существенно продвинуться вперед в своем социальном положении, в профессиональном мастерстве, в личностном развитии.
Кроме того, не исключено какое-то бытовое неудобство, но и оно пойдет вам на пользу. А еще в третьей декаде вас ждет что-то о-о-очень приятное, какое-то событие, которое надолго зарядит вас позитивом, существенно повысит вашу самооценку, заставит вас гордиться собой и нравиться себе. Благодаря этому настрою вы, скорее всего, инициируете нечто совсем для себя новое, но основанное на тех ваших навыках, в которых вам нет равных.
В начале месяца стесненные обстоятельства откроют путь к благу. В середине сентября вы станете как-то по-другому воспринимать то, что раньше раздражало – например, включитесь в это как в своеобразную игру. В конце месяца вы получите свой кусочек счастья.
Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 7, 11, 14, 21, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23.
Фото: Depositphotos
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