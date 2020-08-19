Что готовит знакам зодиака первый осенний месяц: гороскоп на сентябрь 2020 года

Кроме того, в этом месяце мы будем крайне внимательны к деталям и при этом сможем видеть картину происходящего не фрагментарно, а целиком, что в свою очередь позволит нам более объективно оценить события и нашу роль в них, вовремя и правильно выбрать стратегию, не начать размениваться на пустяки тогда, когда нужно сделать один единственный верный и очень важный шаг.

Принесет нам сентябрь и новые желания – многие поставят в свой «вишлист» какие-то предметы роскоши, поездки, рассказы о которых добавляют статуса и заставляют окружающих завистливо вздыхать в сторонке, новые творческие умения, которые способствуют развитию личности и тоже привлекают внимание – как просто своим наличием, так и материальным результатом (картиной, музыкой, видеороликом и т.п.).

А еще нам предстоит в очередной раз проанализировать, как наш внешний вид влияет на восприятие нашей персоны, добавляет ли нам привлекательности и благожелательности со стороны окружающих или, напротив, настраивает людей против нас. Так что многих ждут смена имиджа и активный шопинг, который будет восприниматься как конструктивное финансовое вложение.

В начале месяца многих ждет усиленный труд, что-то придется наверстывать, в чем-то разбираться заново, вникать в подробности того, что ранее как-то прошло мимо. В середине сентября мы на полную мощность включим обаяние, сделаем все, чтобы наши достижения заметили, добавим в свое поведение немножко театральности. В конце месяца нам предстоит налаживать новые связи, и многие для привлечения внимания выберут эпатаж, нечто, выходящее за рамки привычного и обыденного.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 9, с 11 по 16, с 18 по 23, с 25 по 30.

Неблагоприятные дни: 2, 10, 17, 24.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на сентябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)