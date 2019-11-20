Что готовит знакам зодиака первый месяц зимы: гороскоп на декабрь 2019 года

К тому же возрастет интерес к рисковым видам деятельности – как трудовой, так и спортивной, кто-то займется проектами, за которые раньше не брался из-за какой-либо боязни, а кто-то запишется на курсы экстремального вождения, начнет осваивать горные лыжи и/или сноуборд, прыжки с парашютом, хоккей и тому подобные активности. Будут и такие, кто решит, что пришла пора ставить точку в том, что реально мешает жить.

Кроме того, в этом месяце нас ждет два знаковых астрологических события. Первое – переход Юпитера из Стрельца в Козерога, что в свою очередь принесет нам смену ориентиров, акцентирование внимания на чувстве долга, а в перспективе – еще и тщательно продуманные долгосрочные финансовые вложения во что-то такое, что связано с природными ресурсами. На более глобальном уровне это выльется в значимые научные открытия, в масштабные конференции, касающиеся добычи полезных ископаемых и их более рационального использования, в выход стран из тех международных организаций, которые себя скомпрометировали.

Второе событие – кольцевое солнечное затмение при Луне в Козероге, которое произойдет 26 декабря. Оно многим поможет поставить новые и весьма амбициозные цели, укрепит в уже принятых решениях и не позволит сдаться при возникновении каких-то препятствий. Правда, при этом оно на какое-то время сделает нас абсолютно равнодушными к людям, с которыми мы не связаны какими-либо материальными обязательствами или родственными узами, подкрепленными теплыми чувствами. Для важных для нас персон мы будем готовы на любые подвиги, а остальные «пойдут лесом».

В начале месяца нас ждут весьма противоречивые желания и намерения – с одной стороны, будет хотеться делать широкие жесты, помогать обездоленным и просто тем, кто приятен, защищать животных, покупать подарки и устраивать вечеринки, но с другой – активизируется «страшная жаба», которая станет постоянно талдычить о том, что деньги стоит тратить только на себя, что персональные проекты выгоднее коллективных, и что доверять никому нельзя. В середине декабря многим предстоит разработать многоходовые планы чуть ли ни на полгода вперед. В конце месяца мы станем суровее, ответственнее, корыстнее и при этом периодически будем творить всякую спонтанную ерунду.

Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 11, с 13 по 18, с 20 по 25, с 27 по 31.

Неблагоприятные дни: 4, 12, 19, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)