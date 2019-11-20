Что готовит знакам зодиака первый месяц зимы: гороскоп на декабрь 2019 года
К тому же возрастет интерес к рисковым видам деятельности – как трудовой, так и спортивной, кто-то займется проектами, за которые раньше не брался из-за какой-либо боязни, а кто-то запишется на курсы экстремального вождения, начнет осваивать горные лыжи и/или сноуборд, прыжки с парашютом, хоккей и тому подобные активности. Будут и такие, кто решит, что пришла пора ставить точку в том, что реально мешает жить.
Кроме того, в этом месяце нас ждет два знаковых астрологических события. Первое – переход Юпитера из Стрельца в Козерога, что в свою очередь принесет нам смену ориентиров, акцентирование внимания на чувстве долга, а в перспективе – еще и тщательно продуманные долгосрочные финансовые вложения во что-то такое, что связано с природными ресурсами. На более глобальном уровне это выльется в значимые научные открытия, в масштабные конференции, касающиеся добычи полезных ископаемых и их более рационального использования, в выход стран из тех международных организаций, которые себя скомпрометировали.
Второе событие – кольцевое солнечное затмение при Луне в Козероге, которое произойдет 26 декабря. Оно многим поможет поставить новые и весьма амбициозные цели, укрепит в уже принятых решениях и не позволит сдаться при возникновении каких-то препятствий. Правда, при этом оно на какое-то время сделает нас абсолютно равнодушными к людям, с которыми мы не связаны какими-либо материальными обязательствами или родственными узами, подкрепленными теплыми чувствами. Для важных для нас персон мы будем готовы на любые подвиги, а остальные «пойдут лесом».
В начале месяца нас ждут весьма противоречивые желания и намерения – с одной стороны, будет хотеться делать широкие жесты, помогать обездоленным и просто тем, кто приятен, защищать животных, покупать подарки и устраивать вечеринки, но с другой – активизируется «страшная жаба», которая станет постоянно талдычить о том, что деньги стоит тратить только на себя, что персональные проекты выгоднее коллективных, и что доверять никому нельзя. В середине декабря многим предстоит разработать многоходовые планы чуть ли ни на полгода вперед. В конце месяца мы станем суровее, ответственнее, корыстнее и при этом периодически будем творить всякую спонтанную ерунду.
Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 11, с 13 по 18, с 20 по 25, с 27 по 31.
Неблагоприятные дни: 4, 12, 19, 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на декабрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Овны в декабре будут добиваться того, чего, как им кажется, им недодали окружающие – повышения зарплаты, публичного и громкого признания их заслуг, благодарности и бонусов за что-то, сделанное для других в течение этого года. И, скорее всего, многое из того, на что вы нацелены, вам удастся получить, так как кто-то весьма мощно поддержит ваши притязания, встанет на вашу сторону, поможет отстоять ваши интересы.
Кроме того, вы в этом месяце можете отказаться от каких-то своих желаний, которые уже почти переросли в намерения и в реальные планы. Вероятно, вы поймете, что если сделаете так, как задумали, поставите под угрозу нечто для вас важное.
В начале декабря вы, прикрываясь дружескими чувствами, можете затеять настоящую интригу. В середине месяца вам для какого-то профессионального или частного проекта потребуется разработка целой схемы, составление развернутого плана. В конце декабря вы сами и на корню будете пресекать любые свои нерациональные порывы.
Наиболее благоприятные дни: 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 14, 20, 21, 28.
Гороскоп на декабрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Тельцы в декабре могут столкнуться с проблемами в достижении профессиональных и материальных целей, однако найдутся люди, которые поддержат и помогут не только словом, но и делом, рублем, предоставлением своих полезных связей. Так что, скорее всего, вы выкрутитесь и даже останетесь в плюсе.
Кроме того, у вас, вероятно, возникнут новые грандиозные замыслы, связанные с вашим жилищем, с каким-то обучением, например, с повышением квалификации (возможно, даже за рубежом), с расширением поля деятельности и сферы влияния. И вы начнете масштабную подготовку к реализации своих задумок.
В начале месяца не стоит кидаться воплощать в реальность свои экстремальные мысли – получение позитивного результата будет стоить вам слишком дорого. В середине декабря какой-то ваш проект может потребовать поездки (командировки). В конце месяца кто-то вернет вам моральный или финансовый долг.
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 8, 9, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 17, 31.
Гороскоп на декабрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Близнецы в декабре будут активно отдавать моральные и материальные долги. Скорее всего, какое-то событие подвигнет вас на тщательный анализ своей жизни, вы вспомните обо всех невыполненных обещаниях, о деньгах, которые почему-то забыли вернуть, о том, что не отблагодарили кого-то за доброе к вам отношение или даже за оказанные вам важные услуги. В общем, львиную долю времени вы посвятите восстановлению социальной справедливости, «раздавая всем сестрам по серьгам».
Кроме того, вы можете на работе не только устроить «бунт с переворотом и двойным тулупом», но и коллег своих втянуть в это безобразие. Вероятно, вас резко перестанут устраивать график, штатное расписание, количество обязанностей и зарплата.
В начале месяца вы станете много, часто, предметно думать о будущем и постараетесь сделать так, чтобы оно оказалось максимально благополучным. В середине декабря не исключены эскапады, которые вы потом сами себе не сможете объяснить. В конце месяца ожидается какой-то бонус.
Наиболее благоприятные дни: 11, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26.
Гороскоп на декабрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Раки в декабре будут интриговать и хитрить, использовать дружеские связи и тех, кто им что-то должен, манипулировать чужим мнением, отказываться от персональных, личных интересов – и все это ради какой-то высокой коллективной цели, чего-то такого, что затрагивает большое количество народу. Этот процесс повысит ваше самоуважение, более того, вы простите себе нечто такое, за что весьма активно себя ругали и пилили.
Кроме того, ожидается какой-то грандиозный профессиональный проект, в котором вы выступите в не совсем привычной для вас роли, например, ради его реализации вас назначат на другую должность, с иными обязанностями и функциями.
В начале месяца дружеский «междусобойчик» может вылиться в какую-то социальную акцию. В середине декабря будет много планирования, и тут вам очень пригодится какой-то прошлый опыт, возможно, полученный в другой стране. В конце месяца не исключены перепады настроения; чаще себя чем-нибудь радуйте.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 13, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17, 21, 31.
Гороскоп на декабрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы в декабре многое сделают для своей карьеры и для своего кошелька, однако часто придется действовать наперекор обстоятельствам, своим истинным желаниям, даже самочувствию – сезонные простуды они будут вынуждены лечить, не отрываясь от производства. К тому же может возникнуть необходимость научиться интриговать, нейтрализовывать конкурентов, ставить на место тех, кто требует многого, а платить не хочет.
Кроме того, вам удастся получить замечательные результаты в деле, которым вы занимаетесь уже не первый год и в котором постоянно совершенствуетесь, но почему-то до этого больше ругали себя, чем хвалили. Теперь вы сможете по праву собой гордиться.
В начале месяца ради достижения какой-то цели вы, возможно, сознательно и продуманно поступитесь какими-то своими принципами. В середине декабря новый опыт взаимодействия с окружающими придется очень кстати. В конце месяца не исключен крупномасштабный приступ мотовства, причем себе подарков вы купите больше, чем родным и друзьям.
Наиболее благоприятные дни: 1, 15, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на декабрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы в декабре достигнут весьма впечатляющих вершин в профессиональной сфере и в том, что касается бытовых дел, а вот в социальной сфере и в общении с окружающими все будет не так радужно – вероятны проблемы, которые придется решать с помощью властных структур и не без привлечения каких-то ресурсов.
Кроме того, в конце месяца ожидается несколько приобретений, которые позитивно скажутся на вашей самооценке и позволят вам реализовать какой-то давний замысел. А еще не исключена какая-то статусная награда, причем ее, возможно, вам вручат в обход того, кому она изначально предназначалась.
В начале декабря вам для достижения важной цели или для избавления от какой-то напасти придется мобилизовать все свои интеллектуальные способности и задействовать какие-то связи, которыми вы предпочитаете не пользоваться. В середине месяца не перенапрягайте голову. В конце декабря вас ждет какое-то пафосное мероприятие.
Наиболее благоприятные дни: 17, 18, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 13, 19, 26.
Гороскоп на декабрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весов в декабре могут втянуть в нечто такое, что крайне противоречит их принципам и жизненному кредо. Не исключено, что вы будете вынуждены вместе с кем-то из коллег поучаствовать в том, чего обычно стараетесь избегать. Эта ситуация в любом случае многому вас научит, несмотря на то, что с равным успехом может обернуться как прибылью, так и убытками.
Кроме того, вам могут отказать в чем-то таком, чего вам очень хочется, например, в крупном кредите на дорогую покупку. Но при этом для вас многое сделают друзья, какие-то социальные организации, вам помогут те, для кого вы имеете огромное значение, и неудачи материального характера отойдут на десятый план.
В начале месяца при реализации своих «хочу» рассчитывайте только на себя и на имеющиеся у вас деньги. В середине декабря вам предстоит воспользоваться тем, чему вас научили лояльно относящиеся к вам люди. В конце месяца не исключена приятная неожиданность, хотя кому-то из родни или начальства она точно не понравится.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 14, 20, 21, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 3, 10, 17, 22, 29, 31.
Гороскоп на декабрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Скорпионов в декабре ждут по-настоящему выдающиеся успехи на профессиональном поприще, хотя ради того, чтобы достижения стали возможны, им придется пойти на конфликт со многими окружающими, часто требовать от коллег или компаньонов «дословного» выполнения должностных обязанностей, манипулировать чужим сознанием и самолично перекраивать какие-то обстоятельства.
Кроме того, вы, скорее всего, начнете осваивать какой-то экстремальный вид спорта или досуговой деятельности, учить новый иностранный язык или знакомиться с направлением в философии, которым до этого вообще не увлекались, у вас возникнет или возрастет интерес к йоге и к другим подобным практикам. В общем, вас ждет самосовершенствование.
В начале месяца вы достигнете отличных результатов сразу в нескольких проектах и поощрите себя реализацией замысловатого «хочу». В середине декабря вероятны ссоры с родней и со знакомыми. В конце месяца в вашей жизни что-то изменится к лучшему.
Наиболее благоприятные дни: 10, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 13, 16, 20, 27, 30.
Гороскоп на декабрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцы в декабре расширят свой круг общения, возможно, создадут какое-то тематическое сообщество, поставят перед собой и своими единомышленниками новые цели, отличатся в социальной сфере и начнут учиться тому, что, как им кажется, сейчас просто необходимо уметь. Правда, при всем этом в деловой сфере вам придется постоянно идти на компромисс, причем в том числе и с собой, и мириться с тем, что обычно вызывает в вас недоумение, гнев, отторжение и желание это немедленно прекратить.
Кроме того, ожидаются какие-то поездки, во время которых вы не только выполните поставленные перед вами задачи, но и получите массу новых впечатлений, приобретете какой-то опыт и нечто материальное, что можно потом подарить.
В начале месяца на работе придется часто лавировать между не устраивающими вас обстоятельствами. В середине декабря ваши характерные особенности принесут вам какую-то прибыль. В конце месяца придется действовать по чужой указке.
Наиболее благоприятные дни: 23, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11.
Гороскоп на декабрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Козерогов в декабре, возможно, ждет какой-то очень значимый для них персональный проект, который хорошо скажется на их карьерном росте и на их доходах. Правда, есть вероятность, что в какой-то момент он перестанет быть чисто индивидуальным и станет в некотором роде коллективным, а потому после его завершения вам придется делиться прибылью с теми, кто оказывал вам то или иное содействие.
Кроме того, вы в этом месяце будете вынуждены смириться с тем, что вас не очень устраивает, но как только это произойдет, обстоятельства изменятся; покоритесь ситуации, и она трансформируется в то, что вам нужно, нравится, полезно.
В начале декабря не исключено дружеское мероприятие, участие в котором принесет вам вполне очевидную пользу. В середине месяца придется продемонстрировать качества, которые вы в других людях не очень одобряете. В конце декабря вас ждут новые планы и какие-то приятности, бонусы, премии, подарки от тех, кто хочет вам понравится.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 14, 24, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 12, 19, 23, 26, 30.
Гороскоп на декабрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Водолеям в декабре на профессиональном поприще придется ой как несладко, особенно если они чрезмерно принципиальны и негибки в вопросах, в которых стоило бы учитывать ситуацию, жизненные обстоятельства других людей и чужое мнение. В общем, многое будет зависеть именно от вас – сумеете трансформировать сознание и подстроиться под происходящее и под интересы окружающих, избежите массы проблем.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит обзавестись новыми приятелями; правда, есть вероятность, что общение с этими людьми будет крайне недолгим – вас с кем-то свяжет растянутое по времени мероприятие, но как только оно закончится, прекратятся и дружеские отношения.
В начале декабря вы можете попытаться хотеть чего-то такого, что правильно, полезно, рационально, но вряд ли себя убедите. В середине месяца перед вами могут поставить сразу несколько задач, и у вас появится желание просто сбежать. В конце декабря будет много спонтанных поступков, которые больно ударят по вашему кошельку.
Наиболее благоприятные дни: 2, 11, 18, 24, 28, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 15.
Гороскоп на декабрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбы в декабре намеренно дистанцируются от родственников и друзей, чтобы те не отвлекали их от работы. Велика вероятность, что вас ждет какой-то крайне важный для карьеры, но весьма неоднозначный и непростой профессиональный проект, который потребует от вас полной сосредоточенности и постоянного принятия разнообразных решений.
Ожидается в этом месяце и личностный рост, благодаря которому вы станете более привлекательной для работодателей персоной, хотя и весьма ощутимо обрастете цинизмом. Во многих аспектах трудовой деятельности и в ситуациях, связанных с моралью, этикой, лояльностью, ваша щепетильность растворится без следа.
В начале декабря стоит чаще переключаться на что-то такое, что дарит ощущение умиротворения; подойдут пятиминутки созерцательности. В середине месяца не действуйте под воздействием порыва, сначала обдумайте последствия. В конце декабря вас ждут весьма повышающие самооценку награды, подарки, предложения.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 30, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.
Фото: shutterstock/vostok
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