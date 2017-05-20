И хотя нас будет больше волновать организация досуга, чем то, что происходит в профессиональной сфере, это не помешает нам удачно расширить круг деловых знакомств, улучшить свои коммуникативные навыки, а заодно и попытаться сделать трудовой процесс более легким, внести в него элемент игры. К тому же в третьей декаде возрастет эмоциональная включенность в то, чем мы занимается на работе, мы станем чаще «пропускать через себя» все, что связано с нашими должностными обязанностями.

Кроме того, многим предстоит укрепить связь с родственниками, вывести взаимоотношения с ними на совершенно иной качественный уровень. Благодаря каким-то ситуациям мы сблизимся с теми из них, с кем ранее не могли найти общий язык, и станем еще доверительнее и чаще общаться с теми, кто и так нам очень дорог. Участятся совместные с родней покупки, направленные на улучшение быта, путешествия и прогулки со старшим поколением, многолюдные семейные застолья.

Вероятны и изменения финансового положения граждан. Многие озадачатся увеличением накоплений, переложат их на более выгодные банковские вклады или инвестируют в какие-то надежные долгосрочные проекты, что в свою очередь принесет неплохие дивиденды. Однако при этом ожидаются и крупные расходы: мы станем регулярно приобретать что-то с прицелом на будущее, делать какие-то запасы; нам захочется иметь в своем распоряжении то, что дает ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

В начале месяца многие попытаются переложить свои обязанности на чужие плечи, разгрузить себя, облегчить свое существование; к тому же участятся разного рода развлекательные поездки и путешествия. В середине июня мы пересмотрим круг своего общения, многие избавятся от тех приятельских связей, в которых нет полного доверия, и предпочтут дружить с родственниками. В конце месяца нам предстоит пожинать плоды своих прошлых свершений и затевать очередные переделки в домашнем пространстве, а еще мы станем милосерднее, восприимчивее к боли других людей, нам захочется помочь тем, кто в этом нуждается.

Благоприятные дни: со 2 по 8, с 10 по 16, с 18 по 23, с 25 по 30.

Неблагоприятные дни: 1, 9, 17, 24.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овны в июне могут столкнуться с невозможностью реализовать какие-то профессиональные или коммерческие идеи. Не исключено, что это произойдет по вине перестраховщиков, которые не позволят вам действовать на свой страх и риск или откажутся финансировать осуществление ваших замыслов.

И при этом вас в данный период ожидает восхитительное путешествие, которое надолго запомнится, так как окажется более интересным, чем вы могли предполагать. Расширится и круг знакомств, причем велика вероятность, что новые люди привнесут в вашу жизнь нечто такое, чего в ней никогда не было.

В начале июня вам, очевидно, предстоят какие-то непредвиденные расходы, но вы о них не пожалеете. В середине месяца не стоит вкладывать деньги в рисковые предприятия и давать в долг крупные суммы – прогорите. В конце июня может появиться желание сменить работу. Не торопитесь с окончательным решением.

Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 19, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30.

Гороскоп на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в июне существенно увеличат свои накопления, сделают какие-то инвестиции в будущее, в том числе и в образование – свое или своих детей, не исключено и приобретение недвижимости. К тому же есть вероятность окончательного восстановления отношений с родственником, с которым ранее вы поругались из-за какого-то имущества или из-за неправильного образа жизни этого человека.

Кроме того, вам, очевидно, предстоит налаживать отношения и с кем-то в деловой сфере. Это может быть связано с выходом на новый профессиональный уровень или с началом какого-то крупномасштабного проекта.

В начале месяца не исключена поездка, в которой будет участвовать большое количество народу. В середине июня вам предстоит много времени и сил потратить на какие-то обновления – себя, своего жизненного пространства, круга общения. В конце месяца на первое место выйдут дела, связанные с родней и с крупными покупками.

Наиболее благоприятные дни: 2, 12, 16, 21, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 27.

Гороскоп на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецы в июне, скорее всего, будут работать через силу, так как в приоритете окажутся дела и увлечения, никак не связанные с профессиональной сферой. Однако это не помешает вам провести предварительные переговоры по какому-то намечающемуся интересному и выгодному проекту, который впоследствии принесет вам крупную прибыль.

Кроме того, вас ждут регулярные частные вояжи. Правда, некоторые из поездок вряд ли покажутся вам захватывающими, так как вы будете вынуждены сопровождать людей, с которыми у вас достаточно натянутые отношения. Впрочем, если поведете себя правильно, взаимоотношения удастся улучшить.

В начале месяца «приплывут» доходы от дела, которым вы занимались в мае. В середине июня вероятны сложности на работе из-за вашей собственной безалаберности и из-за нежелания учитывать психологические особенности начальства, коллег или компаньонов; будьте мудрее. В конце месяца берегите нервную систему.

Наиболее благоприятные дни: 18, 23.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.

Гороскоп на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)

Раки в июне многократно увеличат свои доходы, если, конечно, не предпочтут с головой уйти в дела, не связанные с работой и капиталовложениями, а имеющие отношение к родственникам, семье и быту. Впрочем, выгодные предложения, основанные на ваших прошлых достижениях, вы в любом случае не упустите.

Кроме того, у вас будет шанс решить какую-то жилищную проблему – обзавестись квартирой побольше, сделать перепланировку, отгородившись от проживающих с вами под одной крышей, или приобрести отдельное от родни жилье. Правда, будьте готовы к тому, что не все заинтересованные лица испытают восторг от ваших действий.

В начале месяца вероятен сложный разговор, связанный с вашим будущим; однако он сыграет важную мотивационную роль. В середине июня ожидается несколько значимых для карьеры мероприятий, но придется пережить общение с толпой. В конце месяца вас ждут крупные доходы и ощущение полного психологического комфорта.

Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 12, 15, 22, 25, 26.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 13, 17, 24, 27.

Гороскоп на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)

Львы в июне, скорее всего, предпочтут много времени посвятить каким-то домашним делам. Однако это не говорит о том, что вам на работе будет нечем заняться – ожидается новый проект, который поглотит вас, вызовет сильнейший эмоциональный отклик, заставит трудиться в полную силу и демонстрировать свои разнообразные таланты.

Кроме того, есть вероятность интересной поездки в веселой компании. Правда, не исключены разного рода неожиданности, но они добавят вояжу остроты и научат вас чему-то новому. А еще в этом месяце вам, очевидно, предстоит мириться с теми, с кем вы в ссоре, и что-то менять в общении с теми, отношения с кем вас в корне не устраивают.

В начале июня какое-то важное для вас дело внезапно принесет прибыль, на которую вы не рассчитывали. В середине месяца многое будет зависеть от психологического настроя. В конце июня захочется что-то изменить в бытовой сфере, чтобы облегчить выполнение каких-то обязанностей.

Наиболее благоприятные дни: 11, 26, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24.

Гороскоп на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девы в июне, скорее всего, предпримут несколько действий, чтобы на достаточно долгий срок обеспечить себя какими-то дополнительными благами. Это может быть связано и с финансами (капиталовложениями), и с социальной сферой, и с работой. К тому же вам, очевидно, предстоит заниматься проектом, так или иначе имеющим отношение к детям – на частном или на более глобальном уровне.

Кроме того, вы, возможно, вплотную займетесь теми бытовыми делами, которые по каким-то причинам некоторое время откладывали. Ожидается в этом месяце и частое общение с родственниками, а также поездка к кому-то из них в другой город (страну).

В начале июня вероятны сложности на работе из-за чьей-то безалаберности. В середине месяца не стоит раздражать тех коллег, у которых не все в порядке с нервной системой, иначе наживете себе и врагов, и неприятности. В конце июня какой-то ваш индивидуальный проект принесет вам много хорошего.

Наиболее благоприятные дни: 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 9, 16, 22, 23.

Гороскоп на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весам в июне придется столкнуться с какой-то рутиной, из-за чего появится желание переложить часть своих обязанностей на плечи родственников или лояльно настроенных коллег. К тому же психологический настрой может помешать вам взяться за какой-то проект, сулящий неплохую прибыль и плюс к карме, но предполагающий не очень позитивные эмоции от общения с теми, кто нуждается в помощи.

Кроме того, ожидается поездка туда, где у вас уже есть друзья. Очевидно, этот вояж еще больше расширит круг вашего общения, а также «познакомит» вас с теми видами развлечений, которые вы пока не пробовали. Вам понравится.

В начале месяца будьте осмотрительнее, вслух строя долгосрочные планы – не всем они придутся по душе, поэтому вам могут попытаться помешать. В середине июня многое будет зависеть от того, боитесь ли вы грязной работы. В конце месяца вероятен конфликт с родственниками, с которыми вам есть, что делить.

Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 16, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 13, 20, 25.

Гороскоп на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы в июне, скорее всего, будут активно пользоваться чужими слабостями и играть на эмоциональном состоянии окружающих. Очевидно, вам это понадобится для того, чтобы улучшить свое материальное положение и добиться получения того имущества, которое вы, вопреки чьему-то мнению, считаете своим.

Кроме того, ожидается начало проекта, в котором вам придется демонстрировать актерские способности, часто делать poker face и даже, возможно, выдавать себя за другого человека. Это принесет неплохие деньги, хотя и вымотает вас в психологическом плане. Впрочем, свою порцию удовольствия вы от происходящего все равно получите.

В начале месяца не исключены непредвиденные расходы, причем их потребуют сразу несколько ваших дел и проектов. В середине июня упрочатся родственные связи, а вот с другими окружающими вероятны серьезные конфликты. В конце месяца будет много «плюшек», то есть разного рода доходов и приятностей.

Наиболее благоприятные дни: 6, 7.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.

Гороскоп на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в июне могут устроить серьезную «чистку» и избавиться от отживших дружеских и деловых связей, от каких-то привычек и пристрастий, негативно влияющих на здоровье и профессиональную самореализацию, от разного рода движимого или недвижимого имущества, которое требует расходов, но ничего не приносит взамен.

Кроме того, вам, очевидно, предстоит отправиться туда, где вас уже некоторое время с нетерпением ждут. Правда, часть этого путешествия будет достаточно скучной, но в целом оно оставит после себя вполне позитивные эмоции. А еще у вас может появиться новое хобби, которое притянет к вам интересных, хотя и непростых людей.

В начале месяца придется принимать несколько трудных решений. В середине июня не исключено получение доходов от какого-то старого проекта или наследства от неблизкого родственника. В конце месяца вы, очевидно, будете вынуждены искать возможность примирения с кем-то из родни и отдавать этому человеку какие-то долги.

Наиболее благоприятные дни: 8, 15.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.

Гороскоп на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)

У Козерогов в июне могут возникнуть серьезные проблемы в деловой и бытовой сферах, а также сложности с финансами. Не исключено, что истерика и непрофессиональные действия человека, с которым вы тесно связаны по работе, не позволят вам вовремя выполнить важное служебное задание, что обернется штрафными санкциями, а вишенкой на торте окажется какая-то поломка в вашем жилище.

Впрочем, ожидаются и хорошие события: вероятно исполнение какого-то давнего желания, что в свою очередь потянет за собой череду приятных сюрпризов и получение утилитарных благ, которые в некотором роде компенсируют вам какие-то убытки.

В начале месяца не стоит связываться с теми, кто будет много говорить и обещать вам «золотые горы». В середине июня придется справляться сразу с несколькими сложными проблемами, однако это окажется важным жизненным опытом. В конце месяца вы, очевидно, избавитесь от того, что уже давно пытаетесь вычеркнуть из своей жизни.

Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 11.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 19, 22, 26, 29.

Гороскоп на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в июне могут поплатиться за свою неосмотрительность. Не исключено, что некоторое время назад вы на пике воодушевления взялись за реализацию какой-то идеи в надежде на то, что это обеспечит вас какими-то благами, но не просчитали вероятных последствий. И теперь придется столкнуться с трудностями, преодолеть которые будет весьма непросто. Впрочем, вы, скорее всего, справитесь.

Кроме того, ожидается начало частного проекта, который отнимет много душевных сил, но в результате принесет вам нечто такое, о чем вы давно мечтали. Возможно, он, так или иначе, будет связан с решением жилищного вопроса.

В первой декаде июня вам предстоит строить какие-то приятные планы и заниматься на работе тем, что вам по-настоящему нравится. В середине месяца вы, очевидно, обзаведетесь новыми знакомствами, как дружескими, так и деловыми. В конце июня будет много мыслей о прошлом, что позволит вам сделать какие-то важные выводы.

Наиболее благоприятные дни: 13, 14, 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.

Гороскоп на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Рыбы в июне, скорее всего, вплотную займутся построением крепкой материальной базы. Не исключено, что вы найдете несколько вариантов рентабельного капиталовложения, за счет чего существенно увеличите свои накопления. К тому же есть вероятность прибавки к зарплате; правда, вы можете получить ее не за какие-то профессиональные заслуги, а только благодаря хорошему отношению начальства.

Кроме того, у вас может возникнуть желание в корне изменить окружающее пространство, и вы с удовольствием избавитесь от всего того, что уже надоело, перестало казаться красивым и уютным, а взамен приобретете нечто очень оригинальное.

В начале месяца вероятен конфликт с кем-то из коллег – вас могут обвинить в слишком панибратском общении с руководством. В середине июня будет много интересных идей, касающихся и работы, и финансов, и быта. В конце месяца ожидается получение массы позитивных эмоций, в том числе и от какого-то семейного торжества.

Наиболее благоприятные дни: 12, 15, 16, 22.

Дни, в которые надо быть осторожнее: не ожидается.