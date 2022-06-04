Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 5 по 11 июня 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овны очень предусмотрительны во всем и даже в любви. Это порой мешает им быть более открытыми, любвеобильными и честными с самими собой.
Женщины
Звезды советуют более оптимистично смотреть на все, что вас окружает. Степенно вы засияете красотой и спокойствием, что привлечет внимание представителей противоположного пола.
Мужчины
Отправляйтесь в совместную поездку со своей любимой. Побудьте вдвоем, останьтесь наедине под звездным небом и подарите себе эти драгоценные минутки.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Вы прекрасны как никогда, повторяйте это как мантру.
Женщины
Вы сияете, светитесь счастьем, и это замечают многие, особенно мужчины.
Мужчины
Порой вам кажется, что вокруг вас все сговорились, но на самом деле, это далеко не так. Остыньте, откройтесь своей второй половинке, и она сможет помочь вам.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Те, кто из представителей данного знака до сих пор одинок, сможет отыскать свою долгожданную вторую половинку.
Женщины
Сохраняйте спокойствие, даже, если ваше сердце рвется из груди. Это поможет оставить голову свежей и не совершить необдуманных поступков.
Мужчины
Помните о том, что вы мужчина, и вы должны поддерживать свою женщину самым лучшим образом. Так она поймет, что вы тот самый, достойный ее любви.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Для одиноких Раков появится перспектива отыскать вторую половинку. Она уже совсем рядом, стоит только оглянуться.
Женщины
Именно благодаря представительницам прекрасного пола этого знака, наш мир полон любви и теплоты.
Мужчины
Рядом с вами очень много женщин, вы постоянно становитесь участником интриг, и пора с этим заканчивать. Звезды советуют остепениться и определиться с партнершей, что принесет немало счастья.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Если вы все еще находитесь в поисках возлюбленных, то ваши труды не пропадут даром. Уже скоро Львы смогут найти того, кто будет согревать по ночам и шептать на ушко слова о любви и совместном будущем.
Женщины
Семейные Львы поймут, что рядом с ними находятся те, кто нужен и кто может их поддержать в трудную минуту.
Мужчины
Старайтесь быть не просто шикарным Львом, а самым настоящим защитником своего прайда. Это укрепит вашу позицию в браке и не даст противникам ступить на «запрещенную территорию».
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Научитесь правильно и спокойно покидать любые конфликтные ситуации. Рядом очень много токсичных людей, но лучше держаться от них подальше.
Женщины
Эта неделя будет полна приятных впечатлений, которые по большей части будут именно романтического характера.
Мужчины
В эту неделю звезды рекомендуют проводить время с близкими, любимыми.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Звезды советуют весам как можно больше общаться с противоположным полом. Так можно научиться быть более открытыми, и когда-то поможет притворить дверку внутрь сердца.
Женщины
Вы ищите вдохновения на стороне, в журналах, в ТВ передачах, но самый настоящий ваш вдохновитель находится совсем рядом.
Мужчины
Может ли жена стать лучшим другом? Любой психолог и даже звезды скажут, что да! Стоит только захотеть и рассмотреть в супруге ту опору и поддержку, которая вам так нужна.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионам нужно быть более осторожными при общении с окружающими людьми. Старайтесь игнорировать тех, кто пытается вывести вас из равновесия.
Женщины
В целом, все будет спокойно, но на любовном фронте могут быть активные битвы за ваше сердце. Старайтесь выбирать только того принца, который действительно этого достоин.
Мужчины
Старайтесь проводить как можно больше времени со своими близкими, любимыми. Дамы нуждаются во внимании и начинают чахнуть в его отсутствии.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Хотите привлечь в свою жизнь романтику и любовь? Эта неделя как раз предназначена для перемен.
Женщины
Вы эффектный теоретик в любви, но пора применять свои навыки на практике. Тем более рядом имеется вполне достойный объект для «опытов».
Мужчины
У вас есть прекрасная возможность сделать что-то приятное для своей партнерши. Вы окутываете ее ласковыми комплиментами и цветами, но пора перейти к более серьезным действиям.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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У вас прекрасно развита интуиция. Пользуйтесь ей в любви, и она поможет сделать верный выбор.
Женщины
Как женщина вы создаете комфорт и уют в доме, но вот в отношениях присутствует прохлада. Проявите заботу к своему партнеру, и он будет очень рад.
Мужчины
Звезды отмечают то, что в эту неделю одинокие козероги сменят свой статус и найдут долгожданную пару.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Эта неделя будет непростой с эмоциональной точки зрения, но вы сможете преодолеть любые невзгоды.
Женщины
От вашей хандры есть великолепное лекарство и это ваш любимый муж. Насыщайтесь его любовью и нежностью, и вам ничего не будет страшно.
Мужчины
В эту неделю вам захочется побыть в одиночестве, но не задерживайтесь в таком состоянии слишком долго.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Представители данного знака очень чувствительны к словам, но, порой нужно быть более серьезными, не расстраиваясь по пустякам.
Женщины
Вы решились стремительно завоевать сердце того, кто вам симпатичен, но звезды рекомендуют немного подождать. Сейчас не самый подходящий момент.
Мужчины
Самое благоприятное время заняться собственными отношениями. Вы помогли многим, но пора подлатать свой брак.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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