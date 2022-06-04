Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 5 по 11 июня 2022-го

Овны очень предусмотрительны во всем и даже в любви. Это порой мешает им быть более открытыми, любвеобильными и честными с самими собой.

Женщины

Звезды советуют более оптимистично смотреть на все, что вас окружает. Степенно вы засияете красотой и спокойствием, что привлечет внимание представителей противоположного пола.

Мужчины

Отправляйтесь в совместную поездку со своей любимой. Побудьте вдвоем, останьтесь наедине под звездным небом и подарите себе эти драгоценные минутки.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)