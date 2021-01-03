Пустая трата времени, отношения на всю жизнь и не только: гороскоп любви на 2021 год

Звезды советуют быть сдержаннее, в год Быка бушующие страсти неуместны, отношения и чувства станут крепче, но не стоит сдерживать эмоции.

Женщины

Энергичность и активность помогут сохранить теплые отношения, которые могут перейти на следующий уровень, звезды рекомендуют не зацикливаться на собственном «я», иногда обращать внимание на партнера.

Мужчины

В целом год Быка для импульсивных и настойчивых Овнов-мужчин удачный на любовном фронте, грядут перемены в лучшую сторону, только наберитесь терпения.

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