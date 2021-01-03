Пустая трата времени, отношения на всю жизнь и не только: гороскоп любви на 2021 год
Только если вы дарите любовь, а не стараетесь извлечь выгоду из отношений, в этом году решится все, о чем вы мечтали. Положительные эмоции, позитив поможет всем, кто хочет построить настоящие отношения. Все любовные успехи скажутся и на других сферах жизни, все взаимосвязано. Идеальных отношений не бывает в полном понимании, но надо стремиться к совершенству.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: depositphotos
Звезды советуют быть сдержаннее, в год Быка бушующие страсти неуместны, отношения и чувства станут крепче, но не стоит сдерживать эмоции.
Женщины
Энергичность и активность помогут сохранить теплые отношения, которые могут перейти на следующий уровень, звезды рекомендуют не зацикливаться на собственном «я», иногда обращать внимание на партнера.
Мужчины
В целом год Быка для импульсивных и настойчивых Овнов-мужчин удачный на любовном фронте, грядут перемены в лучшую сторону, только наберитесь терпения.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: depositphotos
Звезды обещают, что год Металлического Быка будет полон новизны и романтики, и советуют Тельцам быть ласковее, меньше упрямиться.
Женщины
Романтические отношения необходимо поддерживать самой, а не требовать их от любимого, в реальной жизни надо быть к себе более требовательной.
Мужчины
Вашу значимость никто не умаляет, но Бык волевой и напористый, поэтому звезды советуют в этот год проявить больше инициативы в интимных отношениях.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: depositphotos
Год принесет много перемен, не все будут значительными, не надо надеяться на партнера, надо проявить настойчивость, но не назойливость.
Женщины
Все ваши поступки обязательно оценят, звезды рекомендуют быть более практичными на личном фронте и постараться обойтись без претензий по мелочам.
Мужчины
Все ваши желания и стремления в этом году исполнятся, только надо приложить усилия, все зависит только от вас.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: depositphotos
Звезды обещают для Раков стабильный и удачный год, гармонию в личных отношениях, тем не менее не надо слишком романтизировать отношения, иногда надо заняться и рутинными делами.
Женщины
Не стоит скрывать свои истинные эмоции, сдержанность нужна, но иногда стоит и пооткровенничать. Если у вас ощущение, что от вас что-то скрывают, не надо молчать.
Мужчины
Раков ждут замечательные и удивительные открытия, отношения перейдут на новый уровень, звезды советуют обратить больше внимания на свою половину.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: depositphotos
В основном глобальных перемен не ожидается, но множество приятных сюрпризов этот год готовит, даже если ничего не предвещает. Главное, проявить побольше участия и внимания второй половине, тогда может быть состоится долгожданное путешествие.
Женщины
Звезды рекомендуют не ждать, когда произойдет событие, которое принесет вам много положительных эмоций, а взять инициативу в свои руки, романтика вам не помешает.
Мужчины
Много приятных моментов принесет год Быка, но постарайтесь их заметить и оценить, посмотрите на ситуацию с другой стороны.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: depositphotos
Звезды предполагают, что небольшие перемены в вашей жизни произойдут, но они не принесут глобальных изменений, тем не менее постарайтесь не нагнетать обстановку и не требуйте от партнера слишком многого.
Женщины
В вашем партнере вы вдруг обнаружите новые качества, которых раньше не замечали, и обязательно оцените их по достоинству. Но не ищите подводных камней, все чувства направлены на вас, никакого подвоха.
Мужчины
Это год научит вас быть терпеливыми, принесет много всяких событий, отношения будут на высоте, если вы приложите немного усилий. У вас много общих интересов с любимым человеком, про которые вы не знаете, займитесь поиском.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: depositphotos
Год для Весов будет спокойным, Бык предрасполагает к равновесию в отношениях, особые перемены не предвидятся, тем не менее не все так просто. Главное, настроиться на положительный лад, не искать приключений на свою голову.
Женщины
Уважение к партнеру не помешает, иногда у вас слишком большие требования, если вы постараетесь, то увидите все в лучшем свете, и не надо торопить события, все решится само собой.
Мужчины
Терпение вашей половины не безгранично, поэтому постарайтесь быть в настроении, иначе придется потом оправдываться.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: depositphotos
Удачу и интересные встречи сулит этот год Быка, совместные решения с партнером и путешествия принесут много новых впечатлений.
Женщины
Не надо полагаться на мнение окружающих и слушать дельные «советы» сведущих матрон, чужой опыт вам не пригодится, оцените по достоинству качества любимого.
Мужчины
Желание удивить и покорить свою половину будет оценено по достоинству, только не принимайте близко к сердцу критику, иногда можно и прислушаться.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: depositphotos
Год будет интересным и принесет много нового, главное, не искать неприятностей, ваша половина всегда будет рядом, будьте внимательнее к мелочам.
Женщины
Ваши сомнения не имеют под собой почвы, вы не видите очевидного, звезды советуют настроиться на положительные эмоции, ваш любимый всегда поддержит вас в трудную минуту.
Мужчины
Яркие и эмоциональные чувства вашей любимой не оставят вас равнодушным, постарайтесь поддержать все ее романтические желания.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: depositphotos
Хороший и стабильный год Быка ждет Козерогов, перемены в лучшую сторону, только не надо расслабляться, идеальных отношений не бывает, поэтому иногда надо попридержать свои эмоции.
Женщины
Не бойтесь проявить заботу и ласку, это не только освежит эмоциональную сторону, но и поможет узнать много нового о вашем партнере. Звезды не советуют скрывать ваши предпочтения, это поможет на весь год создать отличную атмосферу.
Мужчины
Не надо проявлять излишнюю внимательность к противоположному полу, вы не придаете этому значения, но это может неправильно воспринято вашей половинкой.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: depositphotos
Год будет интересным, без особых сложностей, стабильные взаимоотношения и интересные поездки ждут Водолеев. Звезды рекомендуют не придумывать себе лишних забот, а просто жить в свое удовольствие.
Женщины
Романтический настрой любимого надо поддержать, тогда на целый год обеспечен энергетический заряд, старайтесь сглаживать конфликты и не допускать отрицательных эмоций.
Мужчины
Вас ждет новый уровень отношений, но без вашего участия этого может не произойти, если вам хочется перемен, приложите усилия. Стабильность и настойчивость в характере Быка, год принесет вам удачу, если вы постараетесь.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: depositphotos
Проницательность Рыб поможет в этом году быть на высоте, всегда в сложных жизненных ситуациях придет на помощь ваша вторая половина. Все желания исполнятся, если не станете искать сами негативных эмоций.
Женщины
Желание устроить все по-своему не всегда приветствуется близким человеком, звезды советуют не менять все сразу, а растянуть на год, во второй половине ситуация может измениться.
Мужчины
Звезды советуют стараться понять партнера, ваша эмоциональность может облегчить объяснения с любимой, если хотите душевных длительных отношений, создайте романтическую атмосферу.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: depositphotos
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