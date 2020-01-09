Небывалый успех, прибавка к зарплате или затишье: что будет с карьерой в 2020 году у разных знаков зодиака

Овны, год начнется с желания радикальных перемен, и это коснется профессиональной деятельности, в первую очередь. Мысль о том, что вас не ценят, будет подстегивать желание поменять коллектив, а то и вовсе направление, которым вы занимаетесь. Постарайтесь подходить ко всему рассудительно, скорее всего, вами управляют эмоции. Никто не ставит под сомнение вашу энергию, работоспособность и профессионализм. Так что отдохните немного, и с новыми силами в бой! В марте на планерках держите язык за зубами и не спорьте с начальством, и тогда апрель вас порадует карьерными успехами. В отпуск звезды рекомендуют отправляться в начале лета, чтобы вы набрались сил на следующие полгода. Поддерживать энергию на протяжении 2020-го поможет спорт. В декабре очень вероятны большие профессиональные успехи, планируйте на этот период самые важные дела.

Благоприятные дни: 18.02, 21.02, 15.03, 5.07, 4.12.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 30.01, 08.04, 05.06, 07.08, 19.09, 15.10.

Гороскоп карьеры для Тельца (21 апреля — 20 мая)