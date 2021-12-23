Каким будет 2022 год и чего от него ждать: прогноз от звездного нумеролога

Как управлять энергией 2022 года

Энергии в числах года очень-очень много. И важно ею воспользоваться на благо своей жизни, направить ее на конкретные шаги. Ждать у моря погоды — значит вылететь из обоймы, профукать все возможности года (а их будет ооооочень много).

Помните: что посеешь, то и пожнешь. В общем, в 2022-м надо щедро сеять!

Какие правила надо обязательно соблюдать в 2022 году

Правило № 1. Делать, прилагать усилия, добиваться!

Конкретные действия очень важны! При этом важно помнить, что, даже вскочив в последний вагон, надо не забыть про остановку. Потому что следующий год может вас закружить, заманить искушениями, блистать событиями, а в результате… Много шума из ничего. Когда я везде, я нигде.