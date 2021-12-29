Гороскоп на 2022 год: каким знакам зодиака повезет в карьере или любви

Многим предстоит попробовать новый род деятельности, в том числе и на виртуальных площадках. Среди пользователей разных поколений возрастет количество тех, кто посредством слова и интернета выражает свои мысли, транслирует окружающим свое мнение, а кто-то углубится в настоящее писательство; основными направлениями в данный период станут: мемуары, фантастика, стимпанк и что-то такое, что призывает к переменам, что-то, больше похожее на манифест, чем, собственно, на литературное произведение. Кстати, не исключено, что для русского рока (того самого, когда-то очень давно вышедшего из андеграунда) наступит своеобразный ренессанс.

Что-то изменится и в сфере торговли, велика вероятность каких-то нововведений – крупных, не всегда понятных, но в целом вполне благоприятных, причем не в долгосрочной перспективе, а почти сразу. Скорее всего, будет развернута масштабная информационная кампания, призванная объяснить новшества, рассказать, как ими пользоваться, наполненная всякими лотерейными играми-заманухами, чтобы было доходчивее и воспринималось не столь остро.

В глобальном же, общемировом смысле ситуация, возможно, останется прежней, а некоторые международные конфликты еще и усугубятся. Хотя будут и революционные прорывы в каких-то важных исследованиях, может появиться какая-то новая объединяющая мир информационная сеть, власть имущие о чем-то наконец-то договорятся, вернее, до чего-то доторгуются.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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