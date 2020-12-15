Гороскоп на 2021 год: какие изменения в личной жизни и карьере вас ожидают согласно знаку зодиака
Специально для читательниц Passion.ru наш штатный астролог подготовила подробный прогноз на 2021 год для каждого знака зодиака.
Кроме того, год будет обусловлен верностью традициям, долгу и людям, которые ни разу нас не подводили. Что-то вернется на круги своя — проекты, ресурсы, отношения, но только в том случае, если это по-прежнему актуально и имеет шансы на развитие. В приоритете окажется то, что можно оставить потомкам. Новое и более емкое значение приобретут такие понятия как «семья», «Родина», «труд как личностное самовыражение». Скорее всего, будут открыты, восстановлены и воссозданы почти с нуля какие-то производства. Многократно усилится интерес к земледелию, и в эту область внедрят множество новейших технологий, которые, правда, в определенный момент могут начать диссонировать с классическими способами обработки почвы и получения урожая. А вот на частном уровне (в домашних делах, в хозяйстве) мы, напротив, станем часто использовать опыт наших далеких предков, адаптируя его под современные реалии и ловко соединяя с недавними изобретениями.
Принесет нам 2021-й и стремление создать или укрепить семью, сплотиться в клан с уже имеющимися родственниками. Возрастет спрос на жилье, в котором можно поселиться большим семейством, сразу несколькими поколениями. Многие объединят с родней не только площадь проживания, но и капиталы; вероятно, увеличение числа семейных предприятий.
И при этом во многих аспектах своего существования мы станем стремиться к свободе, и в первую очередь нас будет волновать возможность беспрепятственного личностного самовыражения. Мы начнем активнее добиваться справедливости и бороться за экологию. Духовное и вещественное окажутся неотделимыми друг от друга, многие поставят все на достижение каких-то материальных целей, найдя в этом замену чему-то утраченному или совсем уж фантастически недосягаемому. А еще мы гораздо больше и чаще станем шутить, правда, это скорее будет не прямолинейный юмор, а тонкий и несколько абстрактный сарказм. На глобальном же уровне Россия скажет свое о-о-очень веское и громкое слово в мировом пространстве.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Подробный прогноз на 2021 год для каждого знака зодиака можно найти здесь.