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Гороскоп на 2020 год: как сложится личная жизнь и карьера у разных знаков зодиака

2020 год может оказаться весьма беспокойным, с массой противоречивых событий и нелогичных решений, принятых как на частном уровне – нами, простыми обывателями, так и государственными деятелями. Рассказываем, какие изменения принесет вам год Белой Металлической Крысы.

Специально для читательниц Passion.ru наш штатный астролог подготовила подробный прогноз на 2020 год для каждого знака зодиака.

Ко многим целям, которых вполне можно достичь без особых вывертов, мы станем идти окольными путями, действуя при этом методами, применение которых впоследствии сами же себе не сможем объяснить.

Возрастет значение материальных ценностей, а потому многие найдут подработку, попытаются «стрясти» с начальства прибавку к жалованию, переведут на коммерческие рельсы свои творческие досуговые занятия или потребуют плату за те свои действия, которые до этого совершали абсолютно бесплатно и бескорыстно. Да и щедрости, мотовства, «гусарства» в нас поубавится, расходы станут более конструктивными, продуманными, правда, на инвестициях в свой статус и в будущее мы экономить не будем.

К тому же в 2020-м будет начато множество новых проектов с применением современных технологий; какие-то из них дадут работу многим людям и породят огромное количество подражаний, что в свою очередь благостно скажется на некоторых сферах человеческой деятельности, но будут и такие начинания, которые окажутся «честным отъемом денег у граждан» и огромным, полновесным, хорошо разрекламированным пшиком.

Кроме того, у многих возрастет чувство ответственности, причем не в узком смысле, подразумевающим связку работа-близкие, а на более глобальном уровне. Мы станем чаще задумываться по поводу того, как любая наша деятельность влияет на окружающую среду, в геометрической прогрессии вырастет число борцов за природу, в определенных регионах будет использован опыт стран, в которых почти все хорошо с экологией. И, кстати, те деяния общественных деятелей, которые сейчас у массы народа вызывают недоумение, станут не только более понятными, но и примером для подражания.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Подробный прогноз на 2020 год для каждого знака зодиака можно найти здесь.

Фото: vostock-photo

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