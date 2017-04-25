Зато материальные аспекты отношений не оставят нас равнодушными, и ради своего комфортного безбедного существования мы повысим требования к представителям противоположного пола. Те, кто пока свободен, станут обращать внимание только на перспективных в карьерном и финансовом плане индивидуумов, не желая тратить свое драгоценное время на середнячков и неудачников.

Ну а те, кто уже состоит в браке или в любовной связи, начнут требовать от своих вторых половинок более активной, а главное, продуктивной профессиональной деятельности. Так, например, мужья могут отправить на работу жен-домохозяек, а женщины подтолкнут партнеров к увеличению доходов или заставят их просить начальство о повышении в должности.

Да и то пространство, в котором партнеры проводят больше всего совместного времени, подвергнется переделкам и усовершенствованию. Те, кто обожает посиделки в гостиной, переоборудуют помещение с учетом каких-то недавно появившихся интересов, хобби, предпочтений, а те, для кого на первом месте стоит сексуальное взаимодействие, вплотную займутся спальнями – поменяют кровать, установят зеркала, что-то изменят в освещении и в текстильном оформлении.

Кроме того, в третьей декаде месяца возрастет количество случайных связей. Это будет связано с попыткой самоутвердиться через секс и с желанием получить от жизни все, что она может дать. Многие отправятся в поездки именно ради курортных романов и дорожных эротических приключений, а кто-то разово подпустит к себе поклонников, которых до этого держал на расстоянии.

В начале мая многие из тех, кто пока свободен, обзаведутся новыми знакомыми противоположного пола, из которых будут выбирать подходящую пару, а те, кто уже «занят», станут через любовные отношения реализовывать какие-то свои амбиции. В середине месяца важную роль в личной жизни сыграет финансовый фактор. В конце мая мы постараемся сделать взаимоотношения с реальными и потенциальными партнерами более разнообразными, будем инициировать всевозможные развлечения.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на май для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в мае получат отличный шанс начать отношения с тем, с кем будут по-настоящему счастливы. Велика вероятность, что вы познакомитесь с человеком, который привнесет в вашу жизнь что-то новое, увлечет вас каким-то хобби, а еще увеличит ваши амбиции и поможет достичь того, на что вы нацелитесь.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, направите свою энергию на многочисленные перемены как в чувственной, так и в бытовой сфере взаимоотношений со второй половинкой. Скорее всего, вы переосмыслите то, что сейчас происходит в семейной жизни, и кинетесь совершенствовать то, что покажется вам неидеальным.

В начале месяца вы под влиянием реального или потенциального партнера станете лучше, избавитесь от каких-то своих недостатков. В середине мая появится желание ради этого человека «свернуть горы», достичь каких-то новых высот. В конце месяца вы, возможно, сделаете нечто такое, в чем обычно себе отказываете.

Гороскоп любви на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободные Тельцы в мае могут по-настоящему влюбиться. Правда, ради того, чтобы завоевать сердце нового избранника (избранницы), придется отказываться от чего-то такого, что вы сейчас считаете важным и необходимым для комфортного существования. Однако игра будет стоить свеч, и ваша жертва не окажется напрасной, а взамен вы получите гораздо больше, чем утратите.

Если же вы уже замужем (женаты), то вам, очевидно, предстоит активно подталкивать свою вторую половинку к свершениям, которые должны благоприятно сказаться на материальном положении семьи и на самооценке супруга (супруги).

В начале месяца из-за реального или потенциального партнера вероятен небольшой психологический дискомфорт. В середине мая придется заново учиться понимать этого человека и при этом не давать ему расслабляться. В конце месяца вы, возможно, обнаружите, что вам в отношениях с ним нравится то, что ранее вызывало отторжение.

Гороскоп любви на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в мае могут неожиданно сменить приоритеты. Велика вероятность, что вы вдруг почувствуете тягу к человеку с теми качествами, которые до этого были вам неинтересны, а обязательные требования к потенциальному партнеру перестанут быть актуальными. А еще захочется «варить борщ и рожать детей». И у вас будет шанс устроить личную жизнь согласно вашему новому мировосприятию.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, решите устранить дискомфорт в отношениях со второй половинкой, избавившись от тех факторов, которые заставляют ее (его) нервничать и вызывают недовольство. А еще вы будете регулярно инициировать сексуальные эксперименты, причем далеко не всегда в предназначенных для этого местах.

В начале месяца займитесь переосмыслением личной жизни – оно приведет к счастливым переменам. В середине мая огромное значение будут иметь понятия «дом» и «уют». В конце месяца вас ждет существенное повышение сексуальной активности.

Гороскоп любви на май для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в мае вряд ли начнут полноценный роман, хотя и озадачатся устройством личной жизни. Скорее всего, вы пока будете только приглядываться к окружающим, выбирать кандидатуру на роль любовного партнера, делать первые осторожные шаги навстречу понравившемуся человеку, проверять, достоин ли он вас.

Если же вы уже замужем (женаты), то, вероятно, будете недовольны какими-то переменами в отношениях и другими событиями, инициированными вашей второй половинкой. Возможно, у вас в приоритете окажутся вопросы физического комфорта этого человека, тогда как он сам попытается разнообразить вашу с ним жизнь.

В начале месяца тот, кто дорог, принесет вам удивительное, но несколько тревожное для вас известие. В середине мая вероятно постороннее вмешательство в вашу личную жизнь, причем оно может оказаться как негативным, так и весьма позитивным. В конце месяца многое будет зависеть от вашей реакции на поступки реального или потенциального партнера.

Гороскоп любви на май для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в мае могут влюбиться и тут же начать активное соблазнение нового избранника (избранницы). Велика вероятность, что вы будете согласны даже на легкую интрижку, лишь бы «попробовать» этого человека, хотя бы недолго побыть рядом с ним, поэтому вас не смутит отсутствие пылкой взаимности, и вы удовлетворитесь его легкой симпатией к вам и готовностью провести вместе несколько ночей.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, будете регулярно вмешиваться в дела своей второй половинки и каким-то образом стимулировать и мотивировать ее (его), считая, что ей (ему) нужно быть активнее и настойчивее в достижении каких-то материальных целей. Скорее всего, ваши усилия дадут хороший результат.

В начале месяца вам ради личной жизни предстоит часто генерировать какие-то креативные идеи. В середине мая причиной ссор может стать бытовая сфера (или деньги). В конце месяца огромную радость принесет какая-то поездка с любимым человеком.

Гороскоп любви на май для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девы в мае могут возобновить отношения с тем, с кем когда-то расстались по его инициативе. Правда, это, очевидно, будет напоминать скорее «свободную любовь», чем стабильную связь, так как вам придется согласиться на требования этого человека не претендовать на его независимость и не ждать от него верности. Возможно, вы примете эти условия, потому что понадеетесь, что рано или поздно он все же будет только вашим.

Если же вы уже замужем (женаты), то придется часто идти на компромисс и уступать своей второй половинке. Не исключено, что вы вовремя сделаете какие-то выводы из событий прошлых месяцев и постараетесь избежать повторения конфликтных ситуаций.

В начале мая какое-то неординарное событие в личной жизни позволит вам начать новый этап существования. В середине месяца ради своего психологического комфорта и будущего вы, вероятно, пойдете на какие-то несвойственные вам поступки. В конце мая придется мириться с развлечениями реального или потенциального партнера.

Гороскоп любви на май для Весов (23 сентября – 22 октября)

У свободных Весов в мае в личной жизни вряд ли что-то изменится. Велика вероятность, что вы почему-то не сможете довериться никому из претендентов на роль вашего любовного партнера и не захотите рисковать, связываясь с теми, с кем рядом не чувствуете себя в безопасности.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, будете активно присматриваться к другим представителям противоположного пола, размышляя, кто бы мог составить вам пару. Подобные «упражнения» чреваты полным разладом семейных отношений. Попробуйте лучше наладить то, что есть, а не искать замену супругу (супруге). Однако если вы уже давно подумываете о разводе, то самое время ставить убедительную точку.

В начале месяца вероятно случайное знакомство, но оно, скорее всего, ничем хорошим не закончится. В середине мая что-то или кто-то поставит вас перед выбором; сделать его будет сложно. В конце месяца вы легкомысленно отнесетесь к тому, что происходит в личной жизни.

Гороскоп любви на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в мае, возможно, попытаются обаять кого-то из старых знакомых. Правда, велика вероятность, что на этого человека ваши чары не подействуют, так как страх попасть в психологическую зависимость от вас окажется сильнее симпатии. Не переживайте, а обратите внимание на того, кто будет отчаянно с вами флиртовать – этот претендент на вашу любовь в состоянии дать вам все, что вам нужно.

Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены конфликты со второй половинкой из-за каких-то жилищных, финансовых, бытовых вопросов. Но как только вы решите эти проблемы (а вы сможете это сделать), отношения наладятся.

В начале месяца не стоит тратить деньги на подарки реальному или потенциальному партнеру – они дадут совершенно не тот результат, на который вы будете рассчитывать. В середине мая придется проявить ловкость и смекалку. В конце месяца ожидаются позитивные перемены в личной жизни.

Гороскоп любви на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободным Стрельцам звезды в мае сулят роман с кем-то из единомышленников. Не исключено, что вы сойдетесь с каким-то человеком на почве любви к спорту, туризму или животным. Общий интерес позволит проводить вместе много времени и лучше узнать друг друга, а потом и зажжет обоюдные и достаточно интенсивные амурные чувства.

Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, привнесете в отношения со второй половинкой нечто такое, чего вам обоим давно не хватало, а заодно и существенно обогатите сексуальную сферу, предложив какие-то особые способы интимного взаимодействия. Вероятна и семейная поездка в компании с другими родственниками.

В начале месяца ваша увлеченность чем-то превосходно отразится на личной жизни. В середине мая важную роль сыграет ваше желание что-то изменить в бытовой сфере или обзавестись какими-то новыми прикладными навыками. В конце месяца не стоит втягивать реального или потенциального партнера в опасные приключения.

Гороскоп любви на май для Козерога (22 декабря – 19 января))

Свободные Козероги в мае будут, очевидно, нацелены на роман с кем-то, дорожащим уютом и семейными ценностями. Однако может оказаться, что у Судьбы на вас другие планы. Велика вероятность, что вас ожидают отношения с человеком, для которого на первом месте карьера, на втором – частное предпринимательство, а на третьем – творчество. Так что придется очень постараться, чтобы вписаться в эту схему.

Если же вы уже замужем (женаты), то не исключены частые ссоры со второй половинкой из-за того, что вы будете плотно заняты какими-то своими делами, которые никак не связаны с семьей, и станете очень мало внимания уделять мужу (жене).

В начале месяца в личной жизни вероятно небольшое разочарование. В середине мая не стоит идти против обстоятельств – они либо приведут вас в объятия того, кто послан вам свыше, либо укрепят отношения с нынешним любовным партнером. В конце месяца вам предстоит дать этому человеку какое-то не очень удобное для вас обещание.

Гороскоп любви на май для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в мае могут начать отношения с тем, кто в корне отличается от всех их предыдущих возлюбленных. Велика вероятность, что этот человек будет увлечен каким-то весьма специфическим делом и втянет в него вас, так что вы не только благополучно устроите личную жизнь, но и кардинально поменяете образ существования.

Если же вы уже замужем (женаты), то, возможно, вместе со своей второй половинкой затеете нечто такое, что многократно увеличит благосостояние семьи и позволит вам выйти на совершенно иной социальный уровень. Не исключено и какое-то приобретение – материальное или духовное.

В начале месяца пришедшая извне идея поможет вам качественно улучшить личную жизнь. В середине мая вероятны финансовые споры с реальным или потенциальным партнером, однако они станут началом чего-то важного и грандиозного. В конце месяца ожидается развлекательно-романтическая поездка.

Гороскоп любви на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Свободные Рыбы в мае могут начать служебный роман. Велика вероятность, что туда, где вы трудитесь, придет новый сотрудник, который очарует вас с первого взгляда, да и вы вызовете у него весьма интенсивный любовный интерес. Так что после нескольких благоприятных стечений обстоятельств, которые позволят вам с ним познакомиться поближе, сложится достаточно прочный амурный союз.

Если же вы уже замужем (женаты), то вам, очевидно, предстоит часто брать какие-то семейные ситуации в свои руки и проявлять инициативу там, где вы обычно спокойно и не напрягаясь плывете по течению. Усилия будут вознаграждены чем-то вполне материальным.

В начале месяца стремление к физическому и психологическому комфорту в личной жизни подтолкнет вас к каким-то активным действиям. В середине мая придется мириться с какими-то недостатками реального или потенциального партнера. В конце месяца вас может смутить нечто такое, что имеет прямое отношение к интимной сфере.