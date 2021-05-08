Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 9 по 15 мая 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя обещает быть стабильной во всем. Любые начинания будут успешными.
Женщины
Вы будете успешны во всем. Хотите покорить мужчину свое мечты? Дерзайте, но будьте осторожными.
Мужчины
Ваша личная жизнь наполнена гармонией, уютом и комфортом. Старайтесь поддерживать эту волну. Порадуйте свою вторую половинку цветами или романтическим ужином. Это только укрепит ваш брак.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Вы постоянно ищите опасности вокруг себя. Пора перестать накручивать себе различные проблемы. На самом деле, все прекрасно, весна балует теплом, солнышком, пением птиц. Расслабьтесь, и получайте удовольствие.
Женщины
Возможны некоторые недомолвки в общении с мужчинами, но важно сохранить самообладание. Это поможет пережить даже самую крупную бурю и сохранит ваш союз.
Мужчины
Научитесь управлять своими эмоциями и сможете добиться немалых высот, как в любовных делах, так и на работе.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе ваше обаяние будет в буквальном смысле зашкаливать. Вы завораживаете с одного взгляда, и это заметили многие. Самое время подыскать себе вторую половинку.
Женщины
Вы полны сил и энергии. Вам необходимо взбодриться, получить яркие эмоции. Совершайте безумные поступки, отправляйтесь в путешествие, признавайтесь в любви. Все это ваша весна.
Мужчины
Вы не привыкли конфликтовать с женщинами и правильно делаете. Сохраняйте самообладание, умейте понимать девушек, и вы будете для них не только другом, но и хорошим партнером в браке.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Ваша жизнь вполне гармонична, но порой кажется, что чего-то не хватает. Вам просто нужно отдохнуть. Проведите время с близкими, пообщайтесь с родными, отправляйтесь на романтический ужин с любимым.
Женщины
Отбросьте робость и сомнения, когда перед вами находится объект вашего обожания. Он ваш Аполлон, так возьмите его, признайтесь в любви, и будете невероятно счастливы.
Мужчины
Несмотря на кажущееся спокойствие, это скорее плохо, чем хорошо. Вполне возможны необоснованные претензии, неадекватное поведение вашей второй половинки.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Вы умело пользуетесь своей интуицией. Внутренний голос уберегает вас от неприятностей, и в эту весну стоит прислушиваться к нему, особенно по любовным делам.
Женщины
Женщины-Львицы – страстные, яркие, эмоциональные. Именно это привлекает множество завистливых взглядов. Не стесняйтесь самих себя, и вы не пожалеете.
Мужчины
Звезды рекомендуют не противоречить самой судьбе. Если вы считаете, что пора что-то изменить, то возможно это действительно так. Не нравятся ваши отношения? Хотите внести в них что-то новое? Действуйте, сейчас самое время.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девам достаточно сложно поддерживать гармоничные отношения с партнерами, однако, нужно уметь держать себя в руках. В противном случае вы рискуете потерять близкого человека.
Женщины
В общении с мужчинами могут быть шероховатости, не стоит переживать об этом. Нужно уметь сглаживать конфликты, радовать своего любимого, доставлять ему удовольствие. Только так вы сможете сохранить брак и сделать мужа самым счастливым на планете.
Мужчины
Не забывайте о том, что женщина хоть и хранительница домашнего очага, но в этот очаг иногда нужно подбрасывать дрова. Помогайте ей, поддерживайте, уделяйте как можно больше внимания.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Звезды рекомендуют научиться избавляться от токсичных мыслей. Думайте позитивно, осознанно идите навстречу новым ощущениям, встречам.
Женщины
Старайтесь справляться со своими эмоциями самостоятельно. Не стремитесь переложить негатив на близких. Любимым нужно дарить только радость, счастье, нежность.
Мужчины
Весам звезды сулят успех во всем. Если вы еще одиноки, то сейчас самое время найти ту самую и единственную.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет полна интересных впечатлений и удачи, причем они окажутся взаимодействующими друг с другом.
Женщины
Женщинам скорпионам приходится нелегко в общении с другими дамами. Однако, работая в женском коллективе нужно уметь приспосабливаться. Относитесь проще ко всем, кто вас окружает, больше общайтесь с мужем, делитесь своими переживаниями.
Мужчины
Гармония в личной жизни – это постоянная работа, с которой вы справляетесь самым лучшим образом. Не упускайте этой тенденции.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Звезды рекомендуют быть осторожными в том, кому вы доверяете свои тайны и секреты. Рядом могут быть недоброжелатели, и они желают воспользоваться полученной информацией.
Женщины
Если вы еще не нашли свою любовь, то сейчас наступила та самая неделя. Не нужно пользоваться талисманами и заговорами, просто будьте самими собой, оставайтесь естественными, и ваш суженый сам вас найдет.
Мужчины
В вашей паре не хватает взаимопонимания. Задумайтесь об этом.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вы сможете достичь гармонии в отношениях в том случае, если перестанете раздражаться по мелочам.
Женщины
В первую очередь научитесь любить себя и тогда вас полюбят окружающие.
Мужчины
Хотите найти любовь? Измените себя, откройтесь девушкам, чтобы они могли увидеть вашу истинную натуру.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Вы можете преодолеть все препятствия, стоит только захотеть.
Женщины
Будьте более внимательны к своему мужчине. На него открыли охоту другие дамы.
Мужчины
Выход из любого семейного конфликта – это: цветы, романтика, комплименты и страстная ночь.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вы будете намного проще общаться с людьми, если справитесь с внутренними психологическими барьерами.
Женщины
Для поддержки гармонии в паре нужно не просто любить партнера, но и понимать его.
Мужчины
Вы чересчур требовательны к своей даме. Будьте проще, и у вас не будет конфликтов.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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