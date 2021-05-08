Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 9 по 15 мая 2021

Эта неделя обещает быть стабильной во всем. Любые начинания будут успешными.

Женщины

Вы будете успешны во всем. Хотите покорить мужчину свое мечты? Дерзайте, но будьте осторожными.

Мужчины

Ваша личная жизнь наполнена гармонией, уютом и комфортом. Старайтесь поддерживать эту волну. Порадуйте свою вторую половинку цветами или романтическим ужином. Это только укрепит ваш брак.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)