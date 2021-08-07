Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 8 по 14 августа 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Несмотря на то, что Овен является активным и целеустремленным знаком зодиака, на этой неделе лучше вести себя тише.
Женщины
Пора заняться своей внешностью и здоровьем. Постарайтесь на этой неделе больше отдыхать. Не торопите события. Уделяйте больше внимания себе, а не другим.
Мужчины
На этой неделе нужно сосредоточиться на том, чего вы действительно любите. Однако, не принимайте резких и необдуманных решений. Обращайте внимание на знаки. Не будьте слишком придирчивы к любимой женщине.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя может стать для вас очень важной. Пора принимать решения.
Женщины
Вас ждут приятные сюрпризы. Постарайтесь их заменить и оценить. Возможно, настало время приятных перемен в личной жизни.
Мужчины
Эта неделя может для вас стать переломным этапом. Возможно, пришло время отпустить прошлое и обратить внимание на то, что находится прямо перед вами.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Пора задуматься над тем, что вы сделали для того, чтобы стать счастливым.
Женщины
Перед вами встал выбор, и вы не знаете, как быть? Звезды советуют объединить разум и сердце и прислушаться к тому, что они вам говорят. Несомненно, они приведут вас к правильному решению.
Мужчины
Вам недостаточно тепла, и вы требуете его от других, однако, ничего не отдаете взамен? Пора исправить это. Научитесь отдавать, ничего не требуя взамен. Тогда вы по-настоящему почувствуете себя счастливым.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
За последнее время Ракам пришлось понервничать из-за проблем и неудач в любви.
Женщины
Эта неделя подарит вам много приятных событий. У вас появится возможность провести чудесное время с одним из лучших людей в вашей жизни. Не упустите свой шанс.
Мужчины
Вы переживаете из-за прошлых ошибок, считаете, что были не правы? На этой неделе у вас будет возможность попросить прощения у тех, кого вы обидели. После этого вы увидите, что все у вас «пойдет в гору».
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Главное - оставайтесь собой в любой ситуации»!
Женщины
Хотя вы часто можете быть очень смелой в любовных отношениях, убедитесь в том, что ваши поступки верны. Прислушайтесь к тому, чего желает ваш любимый человек.
Мужчины
На этой неделе вам может показаться, что жизнь движется быстрее, поскольку вы будете чувствовать, что одно событие за другим проверяет вас и вашу способность говорить правду и быть искренним.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Пришло время перестать ожидать от любви неудач. Настало время стать счастливыми.
Женщины
Звезды советуют женщине Деве быть благодарной за то, что она имеет сегодня. Вероятно, вы упускаете отличный шанс стать счастливой. Ведь ваше счастье находится прямо рядом с вами.
Мужчины
Постарайтесь не быть слишком строгим к себе на этой неделе. Расслабьтесь и посвятите эти дни приятным моментам. Не пытайтесь бороться с судьбой. Самое прекрасное и интересное ждет вас в ближайшем будущем.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Пора перестать находится в сомнениях. Пришло время действовать!
Женщины
Не сопротивляйтесь. На этой неделе вас ждет неожиданная радость. Возможно, вы случайно встретите свою первую любовь, и эта встреча перерастет в прекрасный роман.
Мужчины
Вы стоите перед выбором, и не знаете, что для вас лучше. Звезды советуют выбрать то, что дарит вам уют и комфорт. Прислушайтесь к себе.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Не будьте так требовательны к другим. Научитесь видеть проблему в себе.
Женщины
Пришло время понять, чего именно желает ваша душа, чего она боится. Эта неделя даст вам возможность глубоко задуматься над истинными ценностями.
Мужчины
Вы вините в своих неудачах других? Если вам до сих пор не везло, то пора задуматься, в чем заключается истинная проблема. Постарайтесь найти ключевой момент и поработать над собой.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Если вы давно хотели приключений, то эта неделя предоставит вам такую возможность.
Женщины
Позвольте себе расслабиться и посвятить эту неделю себе. Вас ожидают интересные встречи и насыщенные дни. Одна из этих встреч может перерасти в серьезные отношения.
Мужчины
Будьте активным на этой неделе. Пригласите женщину, которая вам нравится, на прогулку. А самым лучшим решением будет устроить пикник на выходных.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Если вам что-то не нравится, то постарайтесь это изменить.
Женщины
Вы готовы к новым отношениям, но вы не можете отпустить прошлое. Пришло время перебороть себя и попрощаться с тем, что приносит боль. Так вы откроете путь к настоящей любви.
Мужчины
Для того, чтобы вы по-настоящему ощутили себя счастливым, постарайтесь избавиться от негатива. Звезды советуют на этой неделе уделять внимание позитивным эмоциям и общаться с жизнерадостными людьми.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не стойте на месте, не плывите по течению.
Женщины
Начало недели будет скучным, но к середине вы почувствуете прилив сил и энергии, а также получите знаки внимания от человека, который вас давно нравится.
Мужчины
На этой неделе пересмотрите свое отношение в любви. Все ли вы делаете правильно? Может вы и вовсе ничего не делаете, и ждете чуда. Начните действовать. Не стесняйтесь своих чувств.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Ваши усилия принесут вам желаемый результат.
Женщины
Вы многое прошли, много переживали, ждали. Эта неделя принесет плоды вашим усилиям. Возможно, пришла пора стать по-настоящему счастливой.
Мужчины
Эта неделя будет для вас очень насыщенной, полной интересных событий. Возможно, ваша женщина преподнесет вам приятный сюрприз. А если вы пока холосты, то есть большая вероятность, что к середине недели вы встретите ту самую.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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