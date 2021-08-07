Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 8 по 14 августа 2021

Несмотря на то, что Овен является активным и целеустремленным знаком зодиака, на этой неделе лучше вести себя тише.

Женщины

Пора заняться своей внешностью и здоровьем. Постарайтесь на этой неделе больше отдыхать. Не торопите события. Уделяйте больше внимания себе, а не другим.

Мужчины

На этой неделе нужно сосредоточиться на том, чего вы действительно любите. Однако, не принимайте резких и необдуманных решений. Обращайте внимание на знаки. Не будьте слишком придирчивы к любимой женщине.

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