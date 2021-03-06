Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 6 по 13 марта 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Настраивайтесь на позитивный лад, не ищите подводных камней, все зависит только от внутреннего состояния, планеты советуют не критиковать близкого человека. А если вас что-то не устраивает, надо быть деликатнее и не провоцировать партнера на необдуманные поступки.
Женщины
Не принимайте близко к сердцу советы друзей, они просто вам завидуют, вас ждет приятный сюрприз.
Мужчины
У вас не будет проблем в отношениях на этой неделе, если вы вспомните, о чем мечтала ваша любимая.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют не отмечать праздники в одиночестве, в кругу друзей будет веселей со своим партнером. Постарайтесь в компании не оказывать внимание другому полу, больше, чем своей половине.
Женщины
Не ищите причины, на что обидеться, ваш близкий человек вас понимает и поддержит в трудную минуту.
Мужчины
Ваша сдержанность неуместна, планеты советуют устроить романтический ужин, порадовать вашего близкого человека.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Проблемы надо решать по мере поступления, не стоит во всем винить партнера, звезды расположены к вам благосклонно. Лучше решать все вопросы совместно, результат не заставит себя долго ждать.
Женщины
Не принимайте поспешных решений, если вы выслушаете внимательно партнера, то сможете ему помочь. Звезды помогут вам найти взаимопонимание со своим близким человеком, главное, спокойствие и рассудительность.
Мужчины
Ожидается отличная неделя и приятная трата денег, так что настраивайтесь и наслаждайтесь.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Соберитесь с мыслями, ожидается тяжелая, но интересная неделя. Звезды советуют не экономить на мелочах, можно израсходовать много денег и не доставить никому удовольствия.
Женщины
Будьте внимательны к партнеру, звезды советуют посмотреть на себя со стороны, поменьше критики в его адрес.
Мужчины
Только от вас зависит, как пройдет эта неделя, если постараетесь быть внимательнее, ваш близкий человек это оценит.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют не цепляться к мелочам, больше положительных эмоций, тогда вся неделя будет праздничной. Внимания много не бывает, а вот его дефицит огорчает.
Женщины
На этой неделе вас ждет море цветов и хороших пожеланий, радуйтесь искренне любому подарку, даже нематериальному.
Мужчины
Совместный отдых с любимым человеком не помешает, вы слишком давно не расслаблялись.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Начало недели будет напряженным, поэтому звезды советуют быть сдержаннее и не выплескивать негатив на партнера. Проблем много у всех, не надо считать, что ваши глобальнее.
Женщины
Надо сдерживать свои негативные эмоции, звезды предостерегают о последствиях, ваша критика не всегда уместна.
Мужчины
Ваше желание помочь близкий человек может не оценить, постарайтесь быть деликатнее.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Звезды обещают спокойную неделю, но не беззаботную, хлопоты будут приятные. Только постарайтесь не распыляться, определитесь, кому вы хотите сделать приятное.
Женщины
Звезды советуют быть внимательнее к близкому человеку, а то могут быть неприятности к концу недели.
Мужчины
Ваша бурная деятельность будет оценена по достоинству, только постарайтесь не испортить отношения в конце недели.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Стоит отвлечься от бытовых и рутинных дел, хороший отдых не помешает вам и вашему партнеру. Звезды советуют решать вместе, где и как отдыхать, тогда праздник будет настоящим.
Женщины
Если постараетесь не обращать внимания на мелочи, то ваш любимый вас порадует.
Мужчины
Не надо спрашивать советы у посторонних людей, постарайтесь понять сами, что от вас ждет любимая женщина.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Откровенность поможет вам понять близкого человека, только научитесь слушать, а не только говорить.
Женщины
Вы торопитесь делать выводы, надо хорошо подумать, прежде чем говорить обидные слова.
Мужчины
Давно не отдыхали на природе, пора заняться активным отдыхом, ваш близкий человек давно намекает.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Трудно принять кардинальное решение в одиночку, звезды вам помогут, но вам надо быть активнее.
Женщины
Вас ждет сюрприз, хотя может быть давно его ждете, не скрывайте свою радость.
Мужчины
Вас ждет хорошая неделя с приятными новостями и материальными расходами.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют проявить настойчивость в некоторых вопросах, тогда неделя пройдет спокойно.
Женщины
Неделя будет спокойной, но не без приятных сюрпризов, звезды советуют взять инициативу в свои руки.
Мужчины
От вас ждут решительных действий, но не торопитесь, сначала надо все обдумать.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Личные отношения могут зайти в тупик, надо постараться быть сдержаннее, выяснения на повышенных тонах только усугубят обстановку. Звезды советуют быть откровеннее с партнером, но без лишних эмоций.
Женщины
Ваше долгое молчание партнер может неправильно понять, постарайтесь расслабиться и настроиться на положительные эмоции.
Мужчины
Неделя будет спокойной, на личном фронте все хорошо, но надо быть внимательнее к проблемам близкого человека.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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