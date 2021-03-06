Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 6 по 13 марта 2021

Настраивайтесь на позитивный лад, не ищите подводных камней, все зависит только от внутреннего состояния, планеты советуют не критиковать близкого человека. А если вас что-то не устраивает, надо быть деликатнее и не провоцировать партнера на необдуманные поступки.

Женщины

Не принимайте близко к сердцу советы друзей, они просто вам завидуют, вас ждет приятный сюрприз.

Мужчины

У вас не будет проблем в отношениях на этой неделе, если вы вспомните, о чем мечтала ваша любимая.

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