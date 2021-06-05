Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 6 по 12 июня 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя для Овнов окажется максимально стабильной во всем. Вы можете смело браться за любые начинания, и они будут успешно завершены.
Женщины
Если вы будете продумывать каждый свой шаг, то сможете добиться невероятных высот.
Мужчины
Чтобы в паре царила гармония, нужно понимать друг друга. Необходимо быть опорой для партнерши, и только тогда она сможет подарить вам максимум себя.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю Тельцов могут поджидать опасности в любовных делах. Старайтесь избегать интриг, и сможете сохранить свою пару в мире.
Женщины
Вашему самообладанию можно позавидовать. Душевное равновесие помогает справиться с любыми неприятностями, поддерживать любимого, избегать конфликтов с ним.
Мужчины
Нуждаетесь в помощи? Обратитесь к своей возлюбленной. Вы недооцениваете ее силы и возможности.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Ваше обаяние сыграет ключевую роль на этой неделе. Вы может воспользоваться этим даром, чтобы обернуть любую ситуацию в свою сторону.
Женщины
Старайтесь избегать конфликтов с любимыми. Проводите вместе как можно больше времени, и это пойдет на пользу обоим.
Мужчины
На вашем пути встретится интересная женщина. Не введитесь на первое впечатление. Оно может быть обманчивым.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Чтобы жить в любви и гармонии, нужно научиться их создавать своими руками. Вряд ли кто-то сделает это за вас.
Женщины
Вам свойственно быть неуверенными, робкими, вы можете сомневаться практически во всем, но все это зря. Ваш партнер – это человек, достойный вас и вашей любви.
Мужчины
Поддерживайте позитивный настрой, старайтесь смотреть на вещи напрямую, а не через розовую призму. Так вы сможете отличить женщину, посланную судьбой от мимолетного увлечения.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Мечтаете встретить настоящую любовь? Старайтесь сами быть настоящими, реальными, чтобы потенциальный партнер мог увидеть то, какая вы на самом деле.
Женщины
Перестаньте все держать под личным контролем, расслабьтесь и примите приглашение в кафе от нового знакомого. Вполне вероятно развитие дружеских, а может и любовных отношений.
Мужчины
Звезды советуют мужчинам Львам приобрести для себя талисман удачи. Так можно усилить свою привлекательность, стать более интересным для окружения.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Гармония внутри себя порой намного важнее гармонии с окружающим миром, но не стоит разделять два этих чувства. Оба они помогают удерживать равновесие с природой, людьми.
Женщины
Возможны некоторые шероховатости в общении с мужчинами. Сгладить их поможет ваше обаяние, умение поддерживать разговор и самое главное, открытость души.
Мужчины
Ищите личное счастье? Желаете обрести взаимность? Пересмотрите свое отношение к окружающему миру и поймете, что все это уже рядом с вами.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Если в вашей жизни присутствуют токсичные отношения, то наступает время избавиться от них. Старайтесь проводить время с теми людьми, которые могут поделиться позитивным зарядом энергии, подарят только положительные эмоции.
Женщины
Не омрачайте свое счастье посторонними советами. Каждый человек сам строит свою судьбу, и вы не исключение.
Мужчины
Справившись со своими внутренними переживаниями, вы сможете найти светлый путь к своему счастью.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам нужно активно двигаться навстречу духовному росту, требуется отказаться от всего, что может омрачить ваше существование.
Женщины
Впереди целых семь дней, которые можно потратить на покорение мира, на то, чтобы создать лучшие условия для существования.
Мужчины
Наступает период личностного роста, время встретить вторую половинку, которая, возможно, станет спутницей по жизни.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Старайтесь как можно больше внимания уделять знакам, посланным судьбой. Руководствуясь ими, вы сможете избежать серьезных ошибок и встреч с людьми, настроенными исключительно на негатив.
Женщины
Те, кто уже обрел свое счастье, получат шанс его укрепить, а те, кто находится в поиске, наконец, найдут то, что так долго искали.
Мужчины
Помните, что не поможет ни один заговор на крепкие отношения, если сам человек не предпринимает никаких действий. Стремитесь достигать своих целей самостоятельно.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Гармонию в отношениях может нарушить мельчайший конфликт. Не стоит ссориться по малейшим пустякам. Жизнь и так слишком коротка, чтобы тратить ее на подобные ситуации. Любите, цените друг друга, и проводите вместе с близкими людьми как можно больше времени.
Женщины
На этой неделе возможно поступление интересного романтического предложения, не отказывайтесь от него и получите массу эмоций.
Мужчины
Настраивайте себя на позитивный лад, и эта неделя подарит вам неплохой ответ.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Вы найдете способ преодолеть все имеющиеся преграды. Впереди счастливая и полноценная жизнь, о которой вы так давно мечтали.
Женщины
У вас есть знакомые с отрицательной энергией? Среди подруг есть та, кто желает только негатива? Отстраните их как можно дальше. Они плохо сказываются на вашей энергетике.
Мужчины
Звезды сулят скорое начало романтических отношений. Рядом с вами есть подходящая партнерша.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вы начинаете неделю с позитивным настроем. Он поможет вам не только в любви, но и в работе.
Женщины
В эти семь дней вы сможете наслаждаться отдыхом, расслабитесь по полной и рядом с вами будет ваш возлюбленный.
Мужчины
Одинокие Рыбки найдут свою вторую половинку. Именно ее послала сама судьба, поэтому не отталкивайте тех, кто хочет быть с вами рядом до последнего вздоха.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!