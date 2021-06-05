Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 6 по 12 июня 2021

Эта неделя для Овнов окажется максимально стабильной во всем. Вы можете смело браться за любые начинания, и они будут успешно завершены.

Женщины

Если вы будете продумывать каждый свой шаг, то сможете добиться невероятных высот.

Мужчины

Чтобы в паре царила гармония, нужно понимать друг друга. Необходимо быть опорой для партнерши, и только тогда она сможет подарить вам максимум себя.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)