Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 5 по 11 сентября 2021
Звезды советуют искать взаимопонимание со своей второй половинкой. Наступает подходящее время для обсуждения даже самых сложных проблем. Не стоит бояться обид, все разногласия разрешатся мирно и к обоюдному удовольствию. Даже те, кто обычно с трудом идет на контакт, сейчас вполне благодушны, общительны и открыты, поэтому важно не упустить момент.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Проявите дипломатичность и не показывайте недовольства, даже если любимый человек сейчас слишком занят и уделяет вам минимум внимания.
Женщины
В семье царит взаимопонимание, отношения выходят на более высокий уровень. Незамужние Овны именно сейчас могут встретить свою судьбу, относитесь к новым знакомствам повнимательнее.
Мужчины
Не ждите особого дня, побалуйте любимого человека прямо сейчас. Звезды советуют найти оптимальный баланс между работой и семьей.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Подходящее время для глубоких и нежных отношений, а не для мимолетных знакомств и флирта.
Женщины
Между вечеринкой с подругами и спокойным вечером с любимым человеком звезды советуют выбрать второе. Одинокие Тельцы могут начать новые отношения, если будут активными и общительными.
Мужчины
Даже легкий флирт на стороне может разрушить семейные отношения. Ваше стремление к свежести и новизне ощущений временное, не совершайте необдуманных поступков.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Бурная страсть может помешать разглядеть перспективы. В новых отношениях могут возникнуть размолвки, в семье – крупные ссоры.
Женщины
Человек из прошлого может попытаться добиться вашего расположения. Шансы на продолжительные новые отношения невелики.
Мужчины
Не делитесь личными переживаниями с окружающими, если не хотите испортить отношения с любимым человеком.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Ревность и недоверие могут разрушить отношения. Звезды советуют откровенно поговорить с любимым человеком, стараясь понять его, а не обвинять.
Женщины
Новый поклонник покажется очень интересным, но скорее всего, это не ваш человек. В семье не обойдется без разногласий, но все они разрешимы.
Мужчины
Лучший способ избежать ссор с любимым человеком – дать ему достаточно внимания. Не замыкайтесь в себе, это только усугубит ситуацию.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Для семейных Львов настало время разнообразить совместный досуг, для одиноких – перестать опасаться новых знакомств.
Женщины
Разрешите себе быть ведомой, пусть ваш мужчина придумывает развлечения и решает проблемы. У него есть все возможности, чтобы справиться даже с непростыми задачами.
Мужчины
Если отношения кажутся скучными, это не повод разрывать их. В ваших силах изменить ситуацию и сохранить любовь.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Сейчас важно найти точки соприкосновения с партнером. Одиноким Девам звезды советуют посвятить больше времени себе.
Женщины
Проявите чуткость, ваш любимый человек в этом нуждается. Новые отношения не будут длительными.
Мужчины
Не опускайте руки, вы на правильном пути. Все ваши старания будут вознаграждены, причем очень скоро.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Общие интересы, время, проведенное вдвоем – прекрасный способ сблизиться с интересующим вас человеком.
Женщины
Присмотритесь к ближайшему окружению, у вас есть хороший шанс найти свою любовь. Если у вас уже есть вторая половинка, не стремитесь понравиться всем окружающим.
Мужчины
Помогите вашей избраннице воплотить даже небольшую мечту, и ваши отношения станут значительно крепче. У одиноких Весов может случиться легкий, необременительный роман.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вмешательство друзей и родственников может привести к катастрофическим последствиям. Постарайтесь оградить вашу любовь от негативного влияния.
Женщины
Не стоит прислушиваться к советам подруг, если они кажутся вам странными и неправильными. Далеко не все приятельницы желают вам лучшего.
Мужчины
Женские капризы могут испортить настроение, но вы способны предотвратить разрыв отношений. Правда, для этого придется проявить терпение.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Время хороших новостей и приятных событий, гармонии с любимым, интересных новых знакомств.
Женщины
Побольше общайтесь, выходите в свет, наслаждайтесь жизнью. Вас ждет приятный сюрприз от любимого человека или нового знакомого.
Мужчины
Сейчас подходящее время для отпуска, который укрепит семейные отношения или принесет новую любовь.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Прислушайтесь к мнению любимого человека, уделите ему внимание, пока этого не сделал кто-то другой.
Женщины
Не увлекайтесь флиртом на работе, об этом может узнать ваш мужчина. Одинокие Козероги пользуются большой популярностью у противоположного пола.
Мужчины
Прислушайтесь к интуиции и поступайте так, как подсказывает сердце. Если нужен совет, поговорите с человеком старшего возраста, а не с друзьями.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не повторяйте прошлых ошибок, их последствия могут оказаться разрушительными для отношений.
Женщины
Человек, который привлек ваше внимание, пока не готов принять любовь. В семье все идет ровно и гладко.
Мужчины
От вас ждут знаков внимания, подтверждения любви, желания сохранить отношения. В ваших интересах показать свою заинтересованность.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Неожиданные проблемы в отношениях могут застать врасплох. Звезды советуют не держать эмоции в себе, поговорить с партнером.
Женщины
Есть риск разрыва отношений, но, если это произойдет, новая любовь не заставит себя долго ждать. Одинокие Рыбы именно сейчас могут встретить свою судьбу.
Мужчины
Проблемы на работе делают вас раздражительным. Постарайтесь не делиться негативом с любимым человеком, и тогда крупной ссоры удастся избежать.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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