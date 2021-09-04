Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 5 по 11 сентября 2021

Проявите дипломатичность и не показывайте недовольства, даже если любимый человек сейчас слишком занят и уделяет вам минимум внимания.

Женщины

В семье царит взаимопонимание, отношения выходят на более высокий уровень. Незамужние Овны именно сейчас могут встретить свою судьбу, относитесь к новым знакомствам повнимательнее.

Мужчины

Не ждите особого дня, побалуйте любимого человека прямо сейчас. Звезды советуют найти оптимальный баланс между работой и семьей.

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