Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 5 по 11 декабря 2021

Овнам на этой неделе звезды советуют уделять больше внимания семейным отношениям. Чаще признавайтесь в любви, стройте планы на будущее.

Женщины

Наступило время объявить корректно и не обидно о разрыве отношений. Не бойтесь, вас ждут новые знакомства, жизнь наполнится новыми красками.

Мужчины

Чтобы добиться расположения избранницы, старайтесь оценивать каждый свой шаг. Ваши поступки помогут осуществить ваши мечты.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)