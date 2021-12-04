Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 5 по 11 декабря 2021
Неделя обещает много ярких встреч и романтических событий. Новые отношения доставят вам огромное удовольствие от хорошо проведенного времени. Следует контролировать свои поступки, избегать непонимания, чтобы ваши чувства стали достаточно глубокими и гармоничными.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овнам на этой неделе звезды советуют уделять больше внимания семейным отношениям. Чаще признавайтесь в любви, стройте планы на будущее.
Женщины
Наступило время объявить корректно и не обидно о разрыве отношений. Не бойтесь, вас ждут новые знакомства, жизнь наполнится новыми красками.
Мужчины
Чтобы добиться расположения избранницы, старайтесь оценивать каждый свой шаг. Ваши поступки помогут осуществить ваши мечты.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Эта неделя подарит вам много удивительных событий. Увлекательная поездка, удивительные встречи, новые отношения.
Женщины
Звезды советуют больше внимания уделять любимому человеку. Свидание, романтический ужин помогут освежить отношения.
Мужчины
Вас ждет неожиданная встреча. Возможно, возникнут чувства, которые перерастут в африканские страсти.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Близнецам звезды советуют быть более решительными в отношениях, чтобы добиться успехов. Вас ждет судьбоносная встреча, которая заставит сильно биться ваше сердце.
Женщины
Эта неделя идеально подходит для того, чтобы сменить обстановку. Романтическая поездка освежит отношения с любимым. Сотворят чудо ваше обаяние и фантазии.
Мужчины
Используйте время с пользой, чтобы наладить отношение с любимой. Не упустите свой шанс.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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На этой неделе желательно избегать тяги к риску. Готовьтесь к новым отношениям, которые обещают быть серьезными и долговечными.
Женщины
Звезды предупреждают избегать бурных сцен ревности, старых конфликтов. Желательно искать новые точки соприкосновения для возобновления отношений.
Мужчины
Не давайте своей половинке повода для ревности, используйте все возможности для сохранения отношений. Ваши старания будут вознаграждены сполна.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Эта неделя обещает быть довольно насыщенной. Встреча друзей, романтическое свидание, приятные сюрпризы. Однако звезды советуют поступать продуманно и с осторожностью.
Женщины
На этой неделе лучше отказаться от цели добиться расположения любой ценой, вы рискуете потерять расположение своего избранника.
Мужчины
Боитесь потерять эмоционально-психологическую связь с любимой? Чтобы этого не случилось, старайтесь дать ей больше душевного тепла.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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На этой неделе откажитесь от идеи вступать в новые отношения, чтобы безнадежно влюбиться.
Женщины
Нужно принять решение - нужно ли прекратить отношения с любимым или лучше сохранить их. Постарайтесь не совершить ошибки.
Мужчины
Не давайте любимой повода усомниться в вас. Избегайте сцен ревности и двусмысленности в своих словах.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Эта неделя благоприятная для налаживания отношений со своей половинкой. Лучше забыть все обиды и стать ближе друг другу.
Женщины
Звезды предвещают неприятную встречу с соперницей. Не поддавайтесь эмоциям и откажитесь от разборок. Лучше сделайте что-нибудь приятное, чтобы переключить внимание любимого на себя.
Мужчины
Звезды советуют забыть все обиды и уделять больше внимания избраннице. Не давайте повода для ревности и лишних ссор.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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На этой неделе Скорпионов ждут новые отношения. Но вряд ли они будут долговечными.
Женщины
Вы ждете любви и романтики, все будет зависеть от поступков вашего избранника. Звезды советуют набраться терпения.
Мужчины
Мужчинам знака Скорпион на этой неделе следует быть предельно осторожными и предусмотрительными. Это поможет сохранить в семье теплые отношения.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Звезды советуют Стрельцам на этой обсудить с близкими свои планы на будущее. Не бойтесь посвящать их в свои дела.
Женщины
Эта неделя не самое лучшее время для романтических отношений. Но унывать не стоит. Больше времени уделяйте любимому, чтобы сохранить чувства.
Мужчины
На этой неделе могут воплотиться все ваши надежды. Уделяйте максимум внимания своей избраннице, и вы будете вознаграждены сполна.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козерогов ожидает благоприятная неделя, чтобы сблизиться с тем, кто нравится. Есть вероятность, что рядом с вами появится человек, который захочет быть с вами.
Женщины
Неделя дарит вам много возможностей, чтобы достичь своих целей. Ждите от любимого человека решительных шагов, не упустите свой шанс.
Мужчины
Есть хорошие шансы на гармоничный союз при условии, если для вас главное любовь, а не какие-то материальные интересы.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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На этой неделе вас ждет успех в сердечных делах, будьте готовы к любым неожиданностям. Возможно, вы получите новость, которая вас приятно удивит.
Женщины
Готовьтесь к новым отношениям, есть вероятность встретить того, кто станет отлично понимать вас.
Мужчины
Следует быть осмотрительными в поиске своей избранницы. Она должна принимать вас таким, как есть, без иллюзий и попыток перевоспитать.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Неделя готовит вам много приятных сюрпризов. Будут желающие привлечь ваше внимание, чтобы пообщаться. Не торопитесь, доверьтесь своим чувствам.
Женщины
Для женщин эта неделя будет полна неожиданных сюрпризов. Возможна приятная встреча, появится тот, кто станет спутником жизни.
Мужчины
Звезды обещают встретить ту, кто станет для вас не только источником восхищения, но и надежной поддержкой. Наступило время осуществить свои мечты.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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